DHA YURT:Doğu Akdeniz 2017 Tatbikatı, deprem felaketi senaryosuyla başladı

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde 7-16 Kasım arasında 20\'incisi yapılan \'Doğu Akdeniz 2017\' Tatbikatı başladı. Tatbikatta, deprem felaketi sonrası arama-kurtarma faaliyetleri tatbik edildi. Doğu Akdeniz 2017 Tatbikatı, bu sabah başladı. Harp Filo Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ve Bayraktar Gemisi Komutanı Yarbay Bülent Güngör de tatbikatı izledi. Öncesinde ise Bayraktar Gemisi\'nde brifing verildi. Senaryoya göre deprem felaketinden çekilen fotoğraf ve görüntüler, brifingde değerlendirilerek arama-kurtarma planlaması yapıldı. TCG Bayraktar Gemisi ve Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi\'ne, Marmaris Gümrüklü Limanı\'ndan acil yardım malzemeleri yüklendi. TCG Bayraktar Gemisi\'nde kurulan afete müdahale kriz merkezi tarafından yönlendirme yapılarak, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı\'na intikal sağlandı. Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleriyle afetzedelerin tahliyesi yapıldı. Helikopterlerle, Bayraktar\'a taşınan yaralılar ameliyata alındı. Yardım malzemeleri afet bölgesine taşınarak, arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan tatbikatla, askeri eğitimlerde afet zararlarının azaltılması, afet anında hızlı ve etkili kurtarma yapılması, kısa sürede hayatlar kurtarılması için gerçekleştirilen çalışmaların yerinde tespiti sağlandığının amaçlandığı belirtildi. Tatbikatta öğle saatlerinde depremin yaşandığı bölgeye sağlık, güvenlik ekipleri ve ilk yardım ekiplerinin çıkarma yapmasıyla devam edilecek. 20 yıl önce başlatılan \'Doğu Akdeniz-2017\' Tatbikatı\'na çeşitli birimlerden 3 bin 500 personelin katıldığı belirtildi. Türkiye\'nin ev sahipliğindeki tatbikatta; NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, ABD, Bulgaristan, İngiltere, Romanya Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türkiye\'den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurları görev alıyor.

Görüntü Dökümü

------------------

-Brifingden görüntü

- Tatbikatın başlaması

- Yaralıların helikopterle getirilmesi

- Ameliyat odası

(Haber: Yaşar ANTER, Ali GÜNDOĞAN - Kamera: Hülya ELTEŞ / MARMARİS (Muğla), DHA)