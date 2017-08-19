DHA YURT:DİYARBAKIR' DA PATLAMA

DİYARBAKIR merkez Bağıvar Mahallesi yolunda, belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı yada zaiyat yaşanmadı.

Diyarbakır\'a 3 kilometre mesafede bulunan merkez Bağıvar Mahallesi yolunda bugün saat 16.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte olay yerine terörle mücadele ve özel harekat timleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevkildi. Havadan helikopterlerin de güvenlik önlemi aldığı olay yerinde patlamada can kayıbı ve herhangi bir hasar oluşmazken polis, ikinci bir patlayıcı olabileceği ihtimali üzerine karayolunu trafiğe kapattı. Polisin yaptığı inceleme sırasında. olumsuzluk yaratacak herhangi bir bulguya rastlanmadı ve karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

Olay yerinde uçan helikopter

Olay yeri inceleme ekiplerini çalışması

Güvenlik önlemi alan polisler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

