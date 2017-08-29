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DHA YURT;CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST DAVASININ GÖRÜLDÜĞÜ MAHKEME SALONU KARIŞTI  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi

29 Ağustos 2017 15:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık Ömer Faruk Göçmen\'in savunması sırasında sarf ettiği sözlere önce Savcı sonra Mahkeme Başkanı tepki gösterdi. Sanıkların hep birden ayağa kalkıp buna itiraz etmesi üzerine bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın avukatları duruma tepki gösterdi. Karşılıklı sert sözler söylenince duruşma salonuna askerlerin yanısıra çevik kuvvet polisleri de girdi. Tutuklu yakınları dışarı çıkarıldı, mahkemeye ara verildi.
Taylan YILDIRIM- Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) 

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