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DHA YURT;CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, EŞİNİ ÖLDÜRDÜ  

ANKARA'da, perşembe günü cezaevinden izinli çıkan eşi Feyzi Ç

11 Mart 2018 20:26

ANKARA\'da, perşembe günü cezaevinden izinli çıkan eşi Feyzi Ç. (26), evde tartıştığı eşi  İlknur Ç.\'yi (23), 4 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün akşam Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi 527 Sokak üzerindeki evde maydana geldi. Sigara kaçakçılığından dolayı tutuklu bulunduğu Sincan Açık Cezaevi\'nden perşembe günü izinli çıkan Feyzi Ç., eşi İlknur Ç. ile buluştu. Çift, bir süre otomobille dolaştı. Daha sonra Keçiöeren’deki evlerine gelen çift, burada bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Çıkan tartışma sonrası Feyzi Ç. eline geçirdiği bıçakla, 4 yaşındaki kızının da gözleri önünde eşine saldırdı. Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kalırken, Feyzi Ç. kızını alarak otomobiline götürdü. Feyzi Ç. daha sonra tekrar eve gelip, eşi İlknur Ç.\'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Olay sonrası kızını kayınvalidesine teslim eden Feyzi Ç. polisi arayarak teslim oldu.
Eve giden polis ve sağlık ekipleri, İlknur Ç.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, ihsiz genç kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 15 bıçak darbesi olduğunu belirledi.
İlknur Ç.\'nin cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılırken, katil zanlısı Feyzi Ç.\'nin polisteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Sokaktan görüntü
-Evin binasından görüntü
-Evin dış kapısından görüntü

Mustafa TURAPOĞLU-ANKARA/DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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