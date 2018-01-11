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DHA YURT;BOTLARI PATLAYAN 41 KAÇAĞI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan'nın Midilli Adası'na geçmeye çalışırken, bindiklere lastik botun patlamasıyla ölümle burun buruna gelen ve biri suya düşen 41 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerinin havadan ve denizden müdahalesi ile ölmekten kurtarıl

11 Ocak 2018 15:27

İZMİR\'in Foça ilçesinde, Yunanistan\'nın Midilli Adası\'na geçmeye çalışırken, bindiklere lastik botun patlamasıyla ölümle burun buruna gelen ve biri suya düşen 41 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerinin havadan ve denizden müdahalesi ile ölmekten kurtarıldı.
Dün (çarşamba) saat 23.50\'de, Foça\'nın Aslan Burnu kuzeyinde lastik bot içerisinde bulunan bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmasında, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeye çalışan kaçakların botunun mevkii tespit edildi. Botun patlayarak bir bölümünün su aldığının görülmesi ve gecikilmesi halinde can kaybının olabileceği dikkate alınarak, Sahil Güvenlik helikopterinden denize kurtarma platformu atıldı. Bir arama kurtarma operatörü de denize indirildi. Kaçakların bindiği bottan denize düşen bir kişi, arama kurtarma operatörü tarafından can salı üzerine alınarak, sağ olarak kurtarıldı. Ardından, lastik botta bulunan diğer kaçaklar, bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Göçmenlerin kurtarılmasından kısa bir süre sonra, kullandıkları lastik bot battı. Kurtarılan kaçakların kayıp kimsenun bulunmadığını bildirmesi üzerine arama kurtarma faaliyetine son verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın zamanında yetişmesiyle göçmenler ölümden kılpayı kurtulup, hayatta kaldı. 2016 yılı Ocak ayında aynı bölgede 13 kaçak yaşamını yitirmiş, 12\'si kaybolmuştu. Denizden sağ olarak kurtarılan 13\'ü Afganistan, 8\'i Suriye, 6\'sı Sierra Leone, 6\'sı Angola, 3\'ü Eritre, 2\'si Mali, 1\'i Irak, 1\'i Somali,1\'i Komorlar uyruklu toplam 41 kaçak göçmen Foça\'ya getirildi. Kaçaklarla ilgili işlemlere başlandı.

Görüntü Dökümü
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- Denize düşen bir kaçağın kurtarılıp sahil güvenlik botuna alınması
- Kaçakların toplu halde, patlak lastik bottaki görüntüsü
Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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