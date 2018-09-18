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DHA YURT;ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 YARALI

GAZİANTEP’te, sınırdan bakım için getirilen tankı taşıyan askeri araç, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi

18 Eylül 2018 12:16

GAZİANTEP’te, sınırdan bakım için getirilen tankı taşıyan askeri araç, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada, 1 asker hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep- Kilis karayolunda meydana geldi. Bakım için sınırdan alınan tankı taşıyan askeri araç, Zeytinli kavşağında lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan 1 asker yaralandı. Aracın taşıdığı tank da ters döndü. Yaralanan asker, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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- Olay yeri
- Devrilen tank
- Genel ve detay görüntüler

 Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 125 MB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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