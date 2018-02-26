DHA YURT;ALADAĞ'DAKİ YURT FACİASI SANIKLARI 5'NCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

ADANA\'nın Aladağ ilçesinde 11\'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt faciasıyla ilgili haklarında 15\'er yıla kadar hapis cezası istenen 2\'si tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. Aladağ\'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı Süleymancılara ait cemaat yurdunda 29 Kasım 2016\'de elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç\'in kızı Sare Betül Genç, 8\'inci sınıf öğrencileri; Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü, 7\'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6\'ıncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5\'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ile Cennet Karataş öldü.

5\'İ TAHLİYE EDİLDİ, SANIK SAYISI 14\'E ÇIKTI

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt yangınıyla ilgili olarak, kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Ara duruşmalarda sanıklardan Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve Mahmut Deniz tahliye edildi. Haklarında soruşturma izni verilen memurların da yargılanmaya başlanmasıyla birlikte sanık sayısı da 14\'e yükseldi. 12 kişiye mezar olan yurt da yıkıldı.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davanın 5\'nci celsesine ölen ve yaralanan çocukların ailelerinin yanı sıra CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aydoğan, Sosyal Haklar Derneği üyeleri de izleyici olarak katıldı. Sabah erken saatte geniş güvenlik önlemi altında getirilen tutuklu 2 sanıkla birlikte tutuksuz sanıklar, Kozan Ticaret Odası\'nda toplantı salonunda görülen duruşmaya alındı.

Görüntü Dökümü

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-Cezaevi aracının gelişi

-Zanlıların araçtan inişi

-Kozan Ticaret Odası genel görüntüsü

-Güvenlik önlemi alan polislerin görüntüsü

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- Sosyal Haklar Derneği avukatı Can Atalay\'ın konuşması

- Semanur\'un annesi Durdu Aydoğdu\'nun konuşması

- İlknur Maden\'in annesi Emine Maden\'in konuşması

- Eğitim-iş Genel Başkanı Orhan Yıldırım\'ın konuşması

- Spor ayakkabısı ile gelen bir mağdur anne

- Genel ve detay görüntüleri

- Ailelerin arama noktasından girişi

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Haber:Akif ÖZDEMİR-Yaşar KORKUSUZ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/KOZAN(Adana), (DHA)

