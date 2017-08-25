DHA YURT:AKSAKALLI PAŞA'NIN ANNESİ VEFAT ETTİ

2. KOLORDU Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı\'nının Erzurum\'da oturan annesi Halise Aksakallı, dün geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi.15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ\'cülerle çatışarak Özel Kuvvetleri, darbecilerden kurtarıpmücadelenin kahramanlarından olan, ardından son atamalarla 2. Kolordu Komutanlığı\'na getirilen Korgeneral Zekai Aksakallı\'nın Erzurum\'da oturan annesi Halise Aksakallı, dün rahatsızlanarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alınan Halise Aksakallı, doktorların çabalarına rağmen bu gece yaşamını yitirdi.Zekai Aksakallı\'nın annesinin vefat ettiği haberini almasının ardından Erzurum\'a hareket ettiği belirtildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Aksakallı\'nın da katılacağı cenaze namazı bugün Erzurum\'da Lalapaşa Camisinde kılınacak. Halise Aksakallı, Asri mezarlıkta toprağa verilecek.

ERZURUM, (DHA)

