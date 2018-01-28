DHA YURT: TERÖR MEVZİLERİ F-16 İLE VURULDU

Hatay\'ın Hassa ilçesi Suriye sınırında terör mevzileri, Türk F-16 savaş uçaklarıyla vuruldu.
Havanın kararmaya başlamasına yakın saatlerde Türk savaş uçakları, hedefteki yerleri bombaladı. Vurulan terör mevzilerinden yükselen dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü. Savaş uçakları, daha sonra sınır bölgesinden ayrıldı.
Görüntü Dökümü
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Terör mevzilerini vurulma anı
-Vurulan yerden çıkan ateş ve yükselen dumanlar
-F-16 lardan görüntü
Çağlar ÖZTÜRK-Erhan TEKTEN-Emrah GÜL/HASSA (Hatay), (DHA)