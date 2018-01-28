T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT: TERÖR MEVZİLERİ F-16 İLE VURULDU

Hatay'ın Hassa ilçesi Suriye sınırında terör mevzileri, Türk F-16 savaş uçaklarıyla vuruldu

28 Ocak 2018 21:37

Hatay\'ın Hassa ilçesi Suriye sınırında terör mevzileri, Türk F-16 savaş uçaklarıyla vuruldu.
Havanın kararmaya başlamasına yakın saatlerde Türk savaş uçakları, hedefteki yerleri bombaladı. Vurulan terör mevzilerinden yükselen dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü. Savaş uçakları, daha sonra sınır bölgesinden ayrıldı. 

Görüntü Dökümü
-----------------
Terör mevzilerini vurulma anı
-Vurulan yerden çıkan ateş ve yükselen dumanlar 
-F-16 lardan görüntü

Çağlar ÖZTÜRK-Erhan TEKTEN-Emrah GÜL/HASSA (Hatay), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hatay HassaSuriyeTürk F16HavanınTürkVurulanSavaşDökümü TerörTEKTENEmrah GÜLHASSA Hatay DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24