T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT; MUHARREM İNCE, CEZAEVİNDEKİ DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ(1)

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

09 Mayıs 2018 16:21

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan HDP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ı cezaevinde ziyaret etti.CHP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bugün Edirne İstasyon Meydanı\'nda saat 16.00\'da düzenleyeceği miting için kente geldi. Karayolu ile kente gelen İnce, şehir merkezine girmeden kent dışında bulunan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na giderek, tutuklu bulunan HDP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ı cezaevinde ziyaret etti. İnce\'nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre mesafede jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası kuruldu. Jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapatarak geçişleri izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatların geçişine izin veriliyor.

İnce\'nin 4 Kasım 2016 gününden itibaren tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile cezaevindeki görüşmesi sürüyor.

Görüntü Dökümü
------------------------------
Oluşturulan kontrol noktası
Jandarma ekiplerinin önlemleri
Jandarma ve kontrol noktası
Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CHP CumhurbaşkanıMuharremEdirneTipi Yüksek Güvenlikli Kapalı CezaKurumuHDP CumhurbaşkanıSelahattin DemirtaşCHP Cumhurbaşkanı Adayı MuharremMeydanıKarayoluJandarmaSadeceKasımGörüntü Dökümü OluşturulanEngin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24