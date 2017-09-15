CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirmek üzere Sivas\'a gelerek birliğine teslim oldu.



Sabah saatlerinde karayolu ile Ankara\'dan yola çıkan Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas\'ta CHP İl Başkanı Ulaş Karasu tarafından karşılandı. Kerem Kılıçdaroğlu\'na, annesi Selvi Kılıçdaroğlu, kardeşi Zeynep Kılıçdaroğlu ile nişanlısı Mine Alşan eşlik etti. Minibüs ile 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı Kışlası nizamiye kapasına gelen Kerem Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler buradan askeri birliğe giriş yaptı. Kerem Kılıçdaroğlu, herhangi bir açıklama yapmadan birliğine girdi. 368\'inci kısa dönem olarak askerlik hizmetini yerine getirecek olan Kerem Kılıçdaroğlu\'nun 6 Ekim\'de yemin edeceği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Nizamiye girişinden görüntü

-Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin gelişi

-Birlikte nizamiyeden içeri girişleri



Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)