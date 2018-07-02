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DHA YURT - Kaza kurşunuyla yaralanan uzman çavuş şehit oldu

HAKKARİ'de görev yaparken kaza kurşunuyla yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26) tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

02 Temmuz 2018 00:57

HAKKARİ\'de görev yaparken kaza kurşunuyla yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26) tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Hakkari\'de geçen 12 Haziran\'da kaza kurşunuyla yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı, ilk müdahalesinin ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne (GATA) sevk edildi. Burada tedaviye alınan Ahmet İmalı, tüm müdahalelere rağmen bugün şehit oldu. Acı haberi yakınlarını yasa boğan, evli olduğu belirtilen şehidin cenazesi, yarın Kahramanmaraş\'ta düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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Haber: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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