DHA YURT- İzmir'de okulda doğal gaz patlaması: 1'i ağır 5 yaralı (2)

İzmir\'in Gaziemir ilçesindeki Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin kazan dairesindeki doğal gaz kazanı, büyük bir gürültüyle patladı, bitişikteki Halk Eğitim Merkezi\'nin duvarı çöktü. Halk Eğitim Merkezi\'ndeki 5 kişi yaralanırken, duvarın altında kalan kursiyer Öznur G.\'nin (45) duran kalbi, 112 Acil ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

İzmir\'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Mahallesi\'nde Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde saat 11.33\'te okulun bodrum katındaki kazan dairesinde bulunan doğal gaz kazanında basınç yükselmesi sonucu patlama meydana geldi. Okulda derslerin işlendiği sırada büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama, paniğe neden oldu.

Patlamayla, okulun bitişiğinde bulunan Halk Eğitim Merkezi\'nin duvarı çöktü. Olayda, Halk Eğitim Merkezi\'nde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine okula çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, öğrenciler, kısa sürede tahliye edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıp, öğrencilerin tahliyesini kolaylaştırdı. Haberi duyan veliler ise endişeyle okula koştu ve çocuklarına ulaşmaya çalıştı.

Halk Eğitim Merkezi\'ndeki odada bulunan 5 kişiden tekstil kursiyeri Öznur G., üzerine devrilen duvarın altında kaldı. Gelen 112 Acil sağlık ekibi, itfaiyenin yardımıyla duvar altından çıkardığı Öznur G.\'nin kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık ekibinin müdahalesiyle Öznur G.\'nin kalbi tekrar çalıştırıldı. Yaşama döndürülen Öznur G., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Öznur G.\'nin sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Diğer 4 yaralı ise ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Okulun bahçesi, emniyet şeridi ile çevrildi ve çok sayıda polis önlem aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez, okula üç ay önce doğal gaz bağlandığını belirterek, okul bahçesinde toplanan velileri ve öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı. Yahşi, okulun tatil edilmesine gerek olmadığını söyledi.



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-Lisenin önünden genel ve detaylar

Mehmet CANDAN, Davut CAN/ İZMİR, (DHA)