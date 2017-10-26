DHA YURT -İstanköy'e kaçarken yakalanan Dışişleri Bakanlığı eski şube müdürü tutuklandı

O BOTUN KOMUTAN YARDIMCISINA FETÖ\'DEN GÖZALTI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi\'nden sürat teknesiyle yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmeye çalışırken yakalanan 10 Türk kaçak arasında olan ve daha önce meslekten ihraç edilen Dışişleri Bakanlığı şube müdürü A.Ç. (Arif Çelik) de ByLock kulladığı iddiasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yakalanan kaçaklardan 5\'i daha önce adliyeye sevk edilmiş, 3\'ü tutuklanmış, 2\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 4 kaçağın ise polisteki işlemleri halen sürüyor. Öte yandan, kaçakları ve Ukraynalı 2 insan kaçakçısını yakalayan Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait 101 No\'lu Bot Komutan Yardımcısı Teğmen Z.Ö. de Konya İl Emniyet Müdürlüğü\'nün FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında dün (çarşamba) Bodrum\'daki evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, geçen 22 Ekim\'de sabah karşı Turgutreis açıklarında, sürat teknesi ile Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmeye çalışan kaçaklar olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekibi, Çatal Adası açıklarında 8 metrelik \'B&B\' isimli sürat teknesini durdurdu. Teknede yapılan aramada 10 Türk kaçak ile 2 Ukrayna uyruklu organizatör yakalandı. Yakalanan kaçaklar arasındaki 5\'inin yapılan sorgularında FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu bilgileri elde edildi. FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu belirlenen 5 şüpheliden mesleklerinden ihraç edilen H.A.İ.\'nin (Hasan Alparslan İlter) emniyet müdürü ve O.K.\'nin (Oğuz Kiremitçi) emniyet müdür yardımcısı, A.Ç.\'nin (Arif Çelik) ise Dışişleri Bakanlığı eski şube müdürü oldukları belirlendi. O.K.\'nin Ankara\'daki usulsüz dinlemelerle ilgili yürütülen davada da sanıklar arasında bulunduğu öğrenildi. Operasyon sırasında FETÖ/PDY ile bağlantılı olan şüphelilerin yanlarındaki bazı evrak ve kimlikleri denize atarak yok etmeye çalıştıkları bilgisine de ulaşıldı. H.A.İ.\'nin, mühendis eşi B.İ.\'nin (Banu İlter) de aynı teknede yakalananlar arasında olduğu belirtildi. Operasyon sırasında teknedeki kontrolde, bazı kaçakların kendilerini turist olarak tanıtırken verdikleri Bulgar pasaportlarını da sahte olduğu anlaşıldı. İlk etapta, Sahil Güvenlik ekiplerinin İngilizce olarak diyalog kurmaya çalıştığı kaçakların bir süre sonra, Türk vatandaşı olduklarını açıkladıkları bildirildi. 2\'si kadın, 4 çocuk 10 Türk kaçak ile Ukraynalı 2 erkek organizatör, Turgutreis Limanı\'na getirilip, polis ekiplerine teslim edildi. Kaçakların yakalandığı sürat teknesi de yedeklenerek Bodrum Sahil Güvenlik İskelesi\'ne çekildi. Yakalanan kaçaklardan polisteki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen O.K., H.A.İ. ve eşi B.İ. ile Ukraynalı 2 organizatör tutuklandı. Adliyeye sevk edilenler arasındaki kaçaklardan 2\'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçaklardan işlemleri tamamlanan A.Ç. de dün (çarşamba) adliyeye sevk edildi. A.Ç. de FETÖ\'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklandı. Diğer 4 kaçağın ise polisteki işlemleri halen sürüyor.

O BOTUN KOMUTAN YARDIMCISINA FETÖ\'DEN GÖZALTI

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekipleri, dün, 10 Türk kaçak ile 2 Ukraynalı organizatörü yakalayan Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait 101 No\'lu Bot Komutan Yardımcısı Teğmen Z.Ö.\'yü de gözaltına aldı. Z.Ö.\'nün Konya İl Emniyet Müdürlüğü\'nün FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Bodrum\'daki evinde gözaltına alındığı bildirildi. Bodrum\'daki evinde bulunan bilgisayar ve dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Z.Ö.\'nün, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Konya polisine teslim edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Z.Ö\'nün sağlık kontrolü için hastaneye getirilirken ve çıkışta çekilen görüntüsü

-Bodrum Devlet Hastanesi\'nden görüntü

Haber-Kaemra: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

