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DHA YURT: HDP'Lİ TUĞLUK'UN ANNESİNİN CENAZESİ TUNCELİ'YE ULAŞTI

ANKARA'da hayatını kaybeden ve gece defnedildikten sonra bir grubun saldırısı üzerine mezardan çıkarılan HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Tunceli'ye getirildi

14 Eylül 2017 17:58

ANKARA\'da hayatını kaybeden ve gece defnedildikten sonra bir grubun saldırısı üzerine mezardan çıkarılan HDP\'nin tutuklu Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesi Hatun Tuğluk\'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Tunceli\'ye getirildi. Ankara İncek Mezarlığı\'nda dün gece toprağa verilen ve defin işlemi sırasında toplanan 40-50 kişilik grubun saldırısı üzerine yakınları tarafından mezarlıktan çıkarılan tutuklu HDP Eş Genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesi Hatun Tuğluk\'un cenazesi toprağa verilmek üzere Tunceli\'ye getirildi. Cenaze konvoyunu Tunceli\'ye 8 kilometre mesafede bulunan Akbuluk Köyü\'nde aralarında, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Alican Önlü\'nün de bulunduğu 5 milletvekili ile bir grup vatandaş tarafından karşılandı. Daha sonra cenaze konvoyu il merkezindeki cemevine götürüldü. Burada yapılacak cenaze töreninden sonra Hatun Tuğluk\'un cenazesi Atatürk Mahallesi\'ndeki asri mezarlıkta toprağa verilecek. 

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin Tunceli ye getirilmesi

-Detaylar 

Ferit DEMİR-TUNCELİ/DHA
 

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