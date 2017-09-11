DHA YURT; GAZETECİ KADİR DEMİREL'İN KATİL ZANLISI OLAN DAMADI İZMİR'DE YAKALANDI

İSTANBUL\'da, kayınpederi olan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel\'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil\'i ağır yaraladığı iddiasıyla aranan damat Cemil Yavuz Karanfil, İzmir\'de polis tarafından yakalandı.

Olay 29 Mayıs 2017 tarihinde Başakşehir\'de meydana geldi. Kadir Demirel, damadı Cemil Yavuz Karanfil\'in kızı Esma Karanfil\'i dövmesi üzerine evlerine gitti. Demirel, damadı ile aralarında yaşanan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Olay sırasında Esma Karanfil de bıçakla ağır yaralandı. Olayın ardından kaçarak izini kaybettiren damat Cemil Yavuz Karanfil, İzmir\'de öğleden sonra, Birinci Kordon\'da yeşil alanda çimlerin üzerinde otururken yakalandı.

Karanfil\'in, durumundan şüphelenen güven timleri yanına geldiğinde panikleyince yakayı ele verdiği öğrenildi. Polise başka bir isme düzenlenen kimlik veren Karanfil, durumu şüpheli bulunarak emniyete götürüldü. Burada yapılan kontrolde kimliğin sahte, kendisinin de kayınpederini öldürüp eşini yaralamaktan aranan Cemil Yavuz Karanfil olduğu anlaşıldı. Karanfil İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde gözaltına alındı. Karanfil\'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden gelecek ekibe teslim edileceği ve İstanbul\'a götürüleceği belirtildi.

KADİR DEMİREL KİMDİR?

Niğde\'de doğan 56 yaşındaki Kadir Demirel, ilkokulu Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde, İmam-Hatip Lisesi\'ni Niğde’de, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okudu. Fakültedeyken Milli Gazete’de çalışmaya başladı. 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazete’de çalıştıktan sonra Sabah’a geçti ve oradan askere gitti. Askerlik dönüşü Zaman Gazetesi’nde işe başladı. Orda politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve gazetelerinin yayımlanmasında öncülük etti; 1998 yılında Moskova Zaman’da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. 2000 yılında Zaman’dan ayrılan Demirel, Yeni Şafak Gazetesi’nde 5 yılı aşkın süre Yazı İşleri Koordinatörü, 8 yıl da Bölge Haberleri Müdürü olarak görev yaptı. 2014 Kasımı’nda Yeni Şafak’tan ayrıldı. Aynı ay içinde Yeni Akit’te Yazı İşleri ve Yayın kurulu Üyesi olarak göreve başladı. 14 Mart 2016’da ise Yeni Akit’te Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)