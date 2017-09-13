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DHA YURT- FETÖ yalanıyla 2 milyon TL'lik vurgun yapan çete üyeleri yakalandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çete üyesi 2 kişi yakalandı

13 Eylül 2017 02:20

İZMİR\'in Foça ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çete üyesi 2 kişi yakalandı. Aynı olayla bağlantılı olan bir diğer dolandırıcı ise, Eskişehir\'de yapılan operasyonla yakalandı. 
Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerine polis süsü vererek telefonla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen çetenin üyesi Mustafa Toz (17) ve Haçim Alaş\'ı (18) Foça\'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Aynı olayla ilgili olarak, bir diğer çete üyesi Abdullah Çiftçi (18) ise, Eskişehir\'de yakalandı. Şüphelilerin son bir ayda İzmir, Eskişehir, Şanlıurfa ve Manisa illerinde çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı, yaklaşık 2 milyon TL\'lik vurgun yaptıkları belirlendi.  Dolandırıcıların, telefonla aradıkları kişilere, \"Telefonunuzda ByLock programı tespit edildi\", \"FETÖ üyesi olduğunuz belirlendi\" gibi yalanlar atarak, gerekli parayı vermeleri durumunda kendilerine yardımcı olabileceklerini söyledikleri öğrenildi. Dolandırıcıların bu yolla, Almanya\'da emekli olduktan sonra Foça\'ya yerleşen M.A ve B.A. isimli emekli bir çiftten 1 milyon TL\'nin üzerinde para aldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili 1 kişinin aranmasına devam edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Sanıkların Foça Adliyesi\'nden çıkarılışından görüntü

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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