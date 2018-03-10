T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT-  Erdoğan: Ordumuz Afrin'e yürüyor Afrin'e girdi giriyor (1)

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Salona girerken sordum, 3 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi

10 Mart 2018 21:43

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin, \"Salona girerken sordum, 3 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi. Ordumuz Afrin\'e yürüyor. Afrin\'e girdi giriyor. Bu ne için? Zevk, keyif için mi? Toprakları işgal için mi? Hayır, sadece ülkemize musallat olan bu teröristleri yok etmek için. Son nefeslerine kadar bunları kovalayacağız\" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya 6. Olağan İl Kongresi\'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bir dönem Antalya\'da yapılmaya çalışıldığı gibi, hatırlayın hani Menderes beyden önce oldu ya \'bira festivalleri\' hatırlıyorsunuz değil mi? Bu \'bira festivallerinden\' birisinde iki genç yavrumuz öldü. Şu anda bunu çatısı altında barındıranlar, bunların hesabını sordular mı? Ölüleri yakma projelerine, başörtüsü düşmanlığına rağmen insanımız asla milli ve manevi değerlerinden taviz vermemiştir. Türkleri İslamsızlaştırma projeleri, hamd olsun insanımızın basireti alimlerimizin gayreti ile her defasında akamete uğratılmıştır\" diye konuştu. 

\"ORDUMUZ AFRİN\'E YÜRÜYOR. AFRİN\'E GİRDİ GİRİYOR\" 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin, \"Salona girerken sordum, 3 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi. Ordumuz Afrin\'e yürüyor. Afrin\'e girdi giriyor. Bu ne için? Zevk, keyif için mi? Toprakları işgal için mi? Hayır, sadece ülkemize musallat olan bu teröristleri yok etmek için. Son nefeslerine kadar bunları kovalayacağız\" dedi. 


Görüntü dökümü 
-Erdoğan\'nın konuşması 
-Detaylar 

DHA YURT- ANTALYA 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Recep Tayyip Erdoğan Zeytin Dalı HarekatıOrdumuz AfrinAfrinBuZevkTopraklarıHayırSonRecep Tayyip Erdoğan AntalyaOlağanKongresiCumhurbaşkanı ErdoğanAntalyaMenderesTürkleriAFRİN YÜRÜYOR AFRİN GİRDİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24