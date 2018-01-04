T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT; ÇANAKKALE BOĞAZINDA GEMİ GEÇİŞLERİNE SİS ENGELİ

ÇANAKKALE Boğazı, etkisini artıran yoğun sis yüzünden çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

04 Ocak 2018 11:57

ÇANAKKALE Boğazı, etkisini artıran yoğun sis yüzünden çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı\'nda, bu sabahtan itibaren yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi yüzünden, boğazdaki deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 04.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Telsiz kanalından da gemi kaptanları bilgilendirildi.
Boğaza girişi yapamayan gemiler, demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Görüntü Dökümü
----------------------
-Çanakkale Boğazından genel ve detay görüntü.
 Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BoğazıGörüşBoğazı Gemi Trafik Hizmetleri MerkeziTelsizBoğazaGörüntü Dökümü Çanakkale BoğazındanMustafa SUİÇMEZDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24