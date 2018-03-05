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DHA YURT; BURSA'DA 2 KATLI EV YANGINDA KÜLE DÖNDÜ 

BURSA'da 2 katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, evde kimsenin olmaması faciayı önledi

05 Mart 2018 12:07

BURSA\'da 2 katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Ailesiyle tartıştığı için evi yaktığı iddia edilen Suat B. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Yangın sabah saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesinde Muazzez B.\'ye ait 2 katlı evde bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Alevler kısa sürede binayı sararken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alınırken, yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
Olay yerine gelen Muazzez Bayraz\'ın ablası Emine Demir, gazetecilere, Muazzez Bayraz\'la oğlu Suat Bayraz\'ın akşam üzeri tartıştığını ve Suat\'ın alkol kullandığını söyledi. Suat Bayraz\'ın annesi ve babasından para istediğini belirten Demir, \"Akşam tartışmışlar, annesi ve babası da korkudan evden çıkıp kardeşime gitmişler. Rahatsız oldukları için kardeşim bakıyordu.\" diye konuştu.
Polis ekipleri, Muazzez Bayraz\'ın oğlu Suat Bayraz\'ı (32) yangınla ilgili ifadesini almak üzere gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekipleri çalışırken
-Evin içinden görüntü
-Vatandaş röportaj
-Evin sahibinin kardeşi Emine Demir röportaj
-Detaylar

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- 

Süre: 4 dakika 52 saniye Boyut: 546 MB


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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