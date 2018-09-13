DHA YURT BÜLTENİ 9

Sınıra tank sevkiyatı

SURİYE ordusunun operasyon hazırlığında olduğu İdlib kentine sınır Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik sürüyor. 4 adet tank, TIR\'larla bölgeye sevk edildi.

Muhalif güçlerin son kalesi İdlib\'e yönelik Suriye ordusunun operasyon hazırlıkları sürerken, sınırın Türkiye tarafından da askeri hareketlilik devam ediyor. Türkiye\'nin çeşitli kentlerinden sevk edilen askeri araçlar, sınırdaki çeşitli birliklerde konuşlandırılıyor. Öğle saatlerinde, üzerleri brandalarla kapatılan 4 adet tank, TIR\'lar ile İdlib\'e sınır olan Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri konvoy, sınırdaki birliklere doğru yola devam etti.

Öte yandan bayram tatili için memleketlerine giden Suriyeliler\'in dönüşü de devam ediyor. Reyhanlı\'daki Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan minibüslerle Türkiye tarafına geçen Suriyeliler, burada bavullarını alıp taksilere binerek yaşadıkları yerlere gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Askeri konvoy

Haber-Kamera: Ersin ERCAN-Eser PAZARBAŞI/REYHANLI(Hatay), (DHA)

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Öznur, böbrek nakli ile sağlığına kavuştu

SAMSUN\'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin bağışlanan organları, 5 kişi için umut oldu. O hastalardan biri olan ve böbrek yetmezliği tanısıyla 10 yıldır tedavisi süren Trabzonlu Öznur Maraş da (17), böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde, Samsun\'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan organları, 5 kişiye umut oldu. Bağışlanan böbrek, Giresun\'un Yağlıdere ilçesinde 10 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve 1 yıldır nakil bekleyen Öznur Maraş\'a nakledildi. Sağlığına kavuşan Maraş, büyük mutluluk yaşadı.

\'ŞİMDİ HAYALİM GERÇEK OLACAK\'

Nakil olduğu için çok mutlu olduğunu ve hayalinin gerçekleştiğini ifade eden Öznur Maraş, \"Organ bağışı olmak güzel bir duygu. 10 yıldır ilaç kullanıyordum, yürüyemiyordum. Rahat hareket edemiyordum. En ufak bir mikroba karşı önlem almam gerekiyordu. Onun için \'bir organ bir can\' diyorum. 1 yıldır organ nakli bekliyordum. Hocalarımız sağ olsun. Bana çok destek oldular. Organ bağışı için herkese tavsiyede bulunuyorum. Üniversite düşünüyordum, şimdi hayalim gerçek olacak\" dedi.

\'ORGAN NAKLİ ÇOK GÜZEL BİR ŞEY\'

Böbrek nakliyle hayata bağlanan Öznur Maraş\'ın dokturu, Nefrolog Prof. Dr. Elif Bahar Özdoğan, organ naklinin yüce bir gönüllülük olduğunu kaydetti, nakil yapan aileyi de kutladı. Özdoğan, \"Öznur, Türkiye\'de pek çok hastanın sesi oldu. Öznur bize başvurduğunda böbrek bir harabiyet yaşamıştı. O yolu da yavaşlatmayı başardık, hiç diyaliz olmadan nakli yapılabildi. Biz buna önleyici nakil diyoruz. Bir çocuk için en iyisi bu. Yani böbrek nakli oluncaya kadar bekliyoruz çünkü doğal böbreğin işini hiç bir nakil organ yapamaz. Diyaliz hazırlığımız vardı, Öznur buna inandı biz de buna inandık, çok başarılı bir nakil yaptık. Aile sağ olsun bazı organları bağışladı. Kendi evlatlarının vefatına mukabil tam 5 aileye can verdi. Bu durum tüm aileleri ilgilendiren bir durum. Bu nakillerde 5 aile hayata bağlandı. Organ nakli çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ediyoruz\" diye konuştu.

\'HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDU\'

Nakil yapılan kızın babası Müjdat Maraş ise, ameliyatla hayallerinin gerçek olduğunu söyledi. Herkesi organ bağışı yapmaya da davet eden baba Maraş, \"Ameliyatımız sonuçlandı, hayallerimiz gerçek oldu. Çok sevinçliyim. Nakilde buluna aileye çok teşekkür ediyorum. Vefat eden çocuk için ailesine sabırlar diliyorum. Herkesin organ bağışı yapmasını tavsiye ediyorum\" ifadesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastanın detayları

Hasta ile röp.

Prof. Dr. Elif Bahar Özdoğan\'ın açıklaması

Detaylar

KJ: Haber-Kamera: Filiz YILDIRIM TRABZON-DHA



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Merhum yazar Tarık Dursun K. Foça\'ya heykeliyle döndü

MERHUM yazar, sinemacı, gazeteci, radyo programları yapımcısı, senarist ve film yönetmeni Tarık Dursun K.\'nın yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği İzmir\'in Foça ilçesindeki heykeli, Büyükdeniz Limanı sahilinde törenle açıldı. Yakın dostlarınında bulunduğu açılışta anılar tazelendi.

Foça Belediyesi tarafından heykeltıraş Eşber Karayalçın\'a yaptırılan Tarık Dursun K.\'nın heykelinin açılışı için düzenlenen törene CHP\'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, yazar-şair Ataol Behramoğlu, Foça Kazıları Başkanı Ömer Özyiğit, yazar Hasan Öztoprak, bazı belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, Foça\'da yaşayan bazı sanatçılar ve Foçalılar katıldı. Krom-nikel karışımından üç boyutlu olarak yapılan ve hemen sol kısmında soyadı olarak kullandığı K. harfi şeklinde yapılan üzerine Tarık Dursun K.\'nın \'Hasangiller\' isimli kitabından alıntı yapılarak \"Yerden bir taş aldım, attım; cama vurdu, \'tık\' dedi. Bekledim, çıkmadı\" yazılan heykel, Reha Midilli Caddesi\'ndeki tarihi Öğretmen Evi önünde bir kaideye yerleştirildi.

Ünlü yazarın en çok sevdiği mekanlardan birinde yer alan heykelin açılışında Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ile yakın dostları Ömer Özyiğit, Ataol Behramoğlu, Hasan Öztoprak ve Seyfi Gül birer konuşma yaptı. Belediye Başkanı Demirağ, Tarık Dursun K.\'nın heykelini yaptırmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, emeği geçen, destek veren herkese teşekkür etti.

Tarık Dursun K.nın İzmir\'de doğmuş, yaşamış, ölmüş Türk Edebiyatı ve sanat dünyasının en önemli isimleri arasına adını yazdırmış çok önemli bir isim olduğunu belirten Ömer Özyiğit de heykeli yaptıran Gökhan Demirağ ve heykeltraş Eşber Karayalçın\'a teşekkür etti.

Ataol Behramoğlu, Tarık Dursun K.nın heykelinin yaptırılması kadar seçilen yerin de çok güzel olduğuna dikkat çekip, \"İnsanlar buradan geçerken bakacaklar, \'Tarık Dursun K. kimdir\' diye soracaklar. Çocuklar öğretmenlerine soracaklar. Kitaplarına yönelecekler. Bu çok önemli bir şeydir. Kutluyorum\" dedi.

Hasan Öztoprak da Tarık Dursun K. ile ilk tanıştığı dönemlerde yardımcılığını yaptığını, yıllar sonra Foça\'da tekrar karşılaştıklarını ve onun son zamanlarına şahit olduğunu söyledi. Öztoprak, \"Eminim ki oda şimdi çok seviniyor. Güzel bir yerde. Denize karşı. Bakacak sürekli. Bunun için seviniyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından heykelin açılışı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Heykelin bulunduğu alandan görüntü

-CHP\'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ\'ın konuşması

-Yazar-Şair Ataol Behramoğlu

-Foça Kazıları Başkanı Ömer Özyiğit\'in konuşması

-Yazar Hasan Öztoprak\'ın konuşması

-Heykelin açılışının yapılması

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber - Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)



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Lise ve üniversitelilerin tasarladıkları roketler yarıştı

Hasan DÖNMEZ/AKSARAY, (DHA)- ROKETSAN öncülüğünde düzenlenen Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde lise ve üniversite öğrencileri, tasarladıkları roketlerle yarıştı. Tuz Gölü\'ndeki yarışlarda gençlerin hazırladığı roketler rampalardan ateşlendi.

30 yıldır deniz altından uzaya kadar roket, füze ve silah sistemleri ürün ve teknolojilerindeki başarıları ile ülke savunmasının temel direklerinden biri ve lider kuruluşu Roketsan, 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne sponsor oldu. Gençlerin teknolojiye ilgisini artırmayı ve Türkiye’nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği festival kapsamda, Tuz Gölü\'nde roket yarışması düzenleniyor. Roketsan\'ın öncülük ettiği yarışmaya lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılıyor. Lise ve üniversite seviyesinde toplam 152 takım arasından 28 takım yarışmaya katılmaya hak kazandı. Yarışma, alçak ve yüksek irtifa olmak üzere 2 farklı kategoriden oluşuyor.

İstanbul Gedik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feriha Kuyumcu, \"Biz roket ve uydu yarışmasına yaklaşık 1 sene önce katılma kararı aldık. Hem uydu, hem roket, hem de sualtı robotu yarışmasına katılacağız. Burada roketlerimizi hakemlere sunacağız\" dedi.

Roketsan yetkilisi ve Teknofest Roket Yarışması Koordinatörü Uğur Arkun, \"Teknofest Roket Yarışması uzun bir yolculuk. 152 takımın katılımı ile ilkbaharda yola çıktık. Şu anda yarışmanın son aşamasında sizlerle beraberiz. 28 takım, 160 yarışmacımız son atışa katılmaya hak kazandı. Bu yarışma aslında dünyada bir tane ülke düzenliyor. Türkiye bu büyüklükte bir yarışmayı düzenleyen ikinci ülke olmanın sevincini, gururunu yaşıyoruz. Bu yarışmada aslında amatörlere, lise ve üniversite öğrencilerine roketçiliğin temel esaslarını, yani herhangi bir roket geliştirme ve tasarım projesinin tüm aşamalarını atışa kadar geçme imkanı tanıyoruz. Diğer bir güzel yanı, ilk defa Türkiye’de yapılan bir imkanda önemli parçalarını biz kendilerine destek olarak veriyoruz. Arkadaşlarımız bu yarışmanın tasarım ve geliştirme fazlarında bizzat çalışıyorlar. Raporlarla bizlerde kendilerini denetleyerek atış hazzına kadar getiriyoruz. Biz bu konuya meraklı ve bilgili, roket ve savunma sanayisine meraklı ve bilgili genç nesillerin yetiştirilmesi yönünde bu yarışmadan çok büyük beklentilerimiz varö diye konuştu.

Lise ve üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan roketler, Tuz Gölü bölgesindeki arazide gökyüzüne fırlatılıyor. Yarışların yarın sona ereceği, dereceye girenlere ödüllerin verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Füzelerin ateşlenmesi

-Füzelerin hazırlanması

-Drone görüntüleri

-Füzelerin yerleştirilmesi

-Roketsat yetkilisi röp

-detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/AKSARAY,(DHA)



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Suriyeli fabrika işçisi, evinde ölü bulundu

KONYA\'da bir fabrikada işçi olarak çalışan Suriyeli Fevvaz El İbrahim (55), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Soğukpınar Sokak\'ta meydana geldi. Bir fabrikada çalışan Fevvaz El İbrahim, sabah işten geldikten sonra yaşadığı tek katlı müstakil evde uyudu. Eve gelen yakınları, Fevvaz El İbrahim kapıyı açmayınca komşularından yardım istedi. Komşularında yardımıyla kapı kırılarak içeriye girildi. Fevvaz El İbrahim\'i hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fevvaz El İbrahim\'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Fevvaz El İbrahim\'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)



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