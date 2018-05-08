DHA YURT BÜLTENİ-9

Vali alkolmetreyi üfledi

Kayseri\'de Karayolları Güvenliği ve Trafik haftası çeşitli etkinlikle kutlandı. Etkinliği katılarak Polis ve Jandarma tarafından açılan stantları gezen Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Jandarma standında yer alan yeni alkol metreyi üfledi.

Cumhuriyet meydanından yapılan kutlamalara Kayseri Valisi Süleyman Kamçı\'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve davetliler katıldı. Törende konuşan Vali Süleyman Kamçı trafik kurallarının önemine değindi. Sürücülerin trafik kurallarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Vali Kamçı \" Ülkemizde ve şehrimizde kaza oranla ciddi olarak azalma var. Bundan en büyük pay sürücülerin dikkatli olmasıdır. Ancak trafik kurallarına uymayan sürücüleri uyarmak ve ceza yazmakta polisimizin görevi. Bu nedenle sürücüler ve yayalar trafik kurallarına uymalıdır\" dedi.Konuşmaların ardından trafikte başarılı olan okul servis sürücüne,halk otobüsü şoförüne ve ticari taksi sürüsüne plaket verildi. Yine okullarda Karayolları Güvenliği ve Trafik haftası kapsamında resim ve şiir dalında derece giren öğrenciler ödüllendirildi. Konuşmaların ardından Polis, Jandarma, Karayolları, Sağlık kuruluşları tarafından açılan stant gezildi. Jandarma standını yakından inceleyen Vali Süleyman Kamçı, standa yer alan alkol metreyi üfledi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan 19 yıllık evli trafik polisleri Mehmet ve Hatice Tabak çifti de trafik haftasına katıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Karayolları güvenlik ve trafik haftası standını açılışı

- Vali Süleyman Kamçı ve protokolün stant gezisi

- Vali Süleyman Kamçı\'nın alkol metreyi üflemesi

- Sürücülere yastık dağıtımı

- Diğer detay görüntüler

3 dakika 06 saniye / 348 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA)

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14 yaşındaki Artun Mehmetçik için \"Robot Kol\" geliştirdi

TÜBİTAK tarafından 12.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri finaline katılan 14 yaşındaki Artun Özsoy, askerlerin bombalı düzeneklerde şehit olmasından etkilenerek, askerlerin şehit olmaması için bombalı düzeneklere robotik kol ile müdahale edebilen ve sadece 400 TL maliyete yapılan fonksiyonel robotik kol geliştirdi.

TÜBİTAK tarafından 12.Ortaokul öğrencileri araştırma projeleri finali Kayseri\'de yapıldı. 160 projenin yer aldığı sergide en dikkat çeken proje ise 14 yaşındaki İzmir Uğur Okulları Gaziemir Kampusu 8.sınıf öğrencilerinden Artun Özsoy\'un Mehmetçik için hazırladığı robot kol projesi oldu. 2 tip sensör ve 5 motorun yer aldığı fonksiyonel robotik kol projesi hakkında bilgi veren proje sahibi dahi öğrenci \" Başlangıçta robotun altında tekerlek olmadığı süreçte projemi kimyasal sanayi alanlarında ve ağır iş şartlarda çalışanlar için tasarlamıştım. Daha sonra altına tekerlek ekleyerek Türkiye\'nin sınır dışı ve sınır içi yürüttüğü operasyonlarda askerlerin kurulu tuzakların uzaktan imha edebilmesi, olası bombaya uzaktan müdahele yapabilmesi için, altına tekerlek ekledim. Bu tasarım belirli bir süreç halinde idi. Yaptığımız geliştirmeler ile son haline getirdim. Yaklaşık 3 ay gibi bir sürede tasarımı ve yapımı tamamladım. Projenin yapma sebebim izlediğim haberlerde askerlerimize yönelik terör örgütlerinin yapılan bombalı tuzaklarda şehit olması oldu. Burada kullanan kişinin güvenli bölgede kalarak robotik kol sayesinde bombaya robotun müdahale etmesini sağladık. Robot kol, kapıyı açabilir ve bomba imhasını yapabilir\" dedi.

\" PROJENIN TOPLAM MALİYETİ 400 TL\"

Proje öğretmeni Barış Bağcı ise yaptığı açıklamada \" Projemiz mobil kol projesidir. Sabit olarak tasarladığımız projeyi geliştirdik. Başlangıçta kimyasal deneylerde kullanılmasını tasarlamışken, yaptığımız geliştirme yöntemi ile Afrin\'deki operasyonlar nedeniyle ekleme bir yürüteç ve uzaktan kontrol sistemi yükledik. Bu geliştirme ile askerimiz kapı arkaları başta olmak üzere çeşitli yerlere tuzaklanan bombayı robot kol sayesinde bulabilecek ve etkisi hale getirebilecektir. Ürün toplam 400 TL\'ye mal oldu\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Tübitak yarışma alanından genel görüntü

- Robotik kol projesi hakkında yer alan afişlerden görüntü

- Projenin sergilenmesi

- Robotik kol projesini yapan 14 yaşında öğrenci ile röportaj

- Yarışmaya gelen projelerden genel görüntü

- Projeyi gerçekleştiren Artun Özsoy ile röportaj

- Proje öğretmeni Barış Bağcı ile röportaj

- Diğer detay görüntüler

4 dakika 06 saniye / 459 M

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)

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İskenderiye patriği Selçuk\'ta ayin yönetti

İzmir\'in Selçuk ilçesindeki, Aziz Yuhanna Bazilikası\'nda (St John) düzenlenen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos\'un misafiri olarak Türkiye\'ye gelen İskenderiye Patriği II. Theodoros, yönetti. Patrik Bartholomeos rahatsızlığı nedeniyle ayine katılmadı.

Aziz Yuhanna Bazilikası\'nda, bugün ayin düzenlendi. Ayine Yunanistan\'ın Türkiye Büyükelçisi. Petros Mavroidis, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, Belçika Metropoliti Athenagoras ile İzmir, Ankara ve İstanbul\'dan davetliler katıldı. İskenderiye Patriği II. Theodoros\'in yönettiği ayine metropolitler eşlik etti. Bir saati aşkın süren ayin sonrası, Theodoros katılanlara şarap ve ekmek ikram etti. Efes\'te yaşayan, İsa\"nın 12 havarisinden biri olan İncil Yazarı Aziz Yuhanna\'nın mezarının da bulunduğu Aziz Yuhanna Bazilikası\'nda ayin yönetmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyleyen İskenderiye Patriği II. Theodoros Yunanca yaptığı konuşmasıda, Türkiye\'de Efes ve Aziz Yuhanna\'nın bazikilasında olmaktan onur duyduğunu söyledi. Thedoros, konuşmasında özetle \"Burada dua etmenin dinimiz için çok önemli. Bartholomeos\'a buradaki ayini benim yönetmeme verdiği izin ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum\" dedi. İzmir metropoliti Samaras\'da İstanbul Rum Patriği Bartholomeos adına, İskenderiye Patriği II. Theodoros\'a ayin için teşekkür ederek iki patrikhanenin ilişkilerinin sıcak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ŞİRİNCE\"Yİ ZİYARET

İskenderiye Patriği II. Theodoros ile beraberindekiler Aziz Yuhanna Bazilikası\'ndaki ayinden sonra Şirince\'ye geçti. Şirince\'deki kilise de de dua eden patrik ve beraberindekiler daha sonra İzmir\'e döndü.

İzmir Rum Ortodoks Cemaati ve İzmir Rum Kültür ve Düşünce Derneği Başkanı Yorgo Teodoridis, İskenderiye Patriği II. Theodoros\'un ziyaretinin önemine dikkat çekerek \"Halklar arasında var olan en önemli dostluk köprüsünün kültürel etkinlikler olduğunu düşünüyoruz. Türkiye İnanç Turizmi alanında çok önemli bir yere sahip. Bu bağlamda yapılan ayin ve kültürel etkinlikler yurtdışında da çok ses getiriyor. Kültürümüzü ve inançlarımızı özgür bir şekilde yaşarken, ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak bizlerin asli görevidir. Anadolu\'nun kadim halklarından olan biz Rumlar her anlamda ülkemizin barış ve dostluk elçileriyiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İskenderiye Patriği II. Theodoros\'un yönettiği ayinden görüntü

-Patrik II. Theodoros\'un konuşmasından görüntü

-İzmir Metropolitanı Samaras\'ın konuşması

-Ayine katılanlara şarap ve ekmek ikram edilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Latif SANSÜR / SELÇUK (İzmir), (DHA)

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Yayalara \'buhar\' sürprizi

Sivas\'ta belediye ekiplerinin asfalt çalışması yağmura denk gelince, sokakta buhar tabakası oluştu. Yayalar, buharların içerisinde ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas Belediyesi ekipleri, kent merkezinde Hoca İmam Cami Sokak üzerinde yenileme ve asfaltlama çalışması başlattı. Ekiplerin sıcak asfalt dökme çalışmaları sırasında yağmur başladı. Sıcak asfalt üzerine düşen yağmur tanelerinin buharlaşmaya başlaması ile sokakta ilginç görüntüler oluştu. Sokağın büyük bölümünü kaplayan buharın içerisinden geçen yayalar farklı bir tabloya tanıklık etti.

Görüntü Dökümü:

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-Sokaktan görnütüler

-Yağmurla birlikte oluşan buhar tabakası

-Yayaların buharların arasından geçişleri

-Asfalt ekiplerinin çalışmaları

(282 mb)

Haber-Kamera:Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)

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İntihar için yamaca çıkan kadını polis ikna etti

Şanlıurfa\'da, eşiyle tartıştığı gerekçesiyle Tılfındır Tepesi\'nin yamacına çıkıp, atlayacağını söyleyen Gamze Y. (28), polis tarafından ikna edilerek, indirildi.

Olay, öğle saatlerinde, Tılfındır Mahallesi\'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen eşiyle tartıştığı belirtilen Gamze Y., Tılfındır Tepesi\'nin yamacına çıkarak, atlayacağını söyledi. Yamaçtan sarkan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yarım saatlik konuşmasının ardından ikna olan Gamze Y., indirildi.

Eşiyle tartıştığı için yaşamına son vermek istediği belirtilen Gamze Y., sağlık kontrolü için ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinde önlem alan polis ekipleri

- İntihar etmek isteyen Gamze Y.,

- Polis ekipleri kadını ikna etmesi

- İtfaiye ve sağlık ekiplerinin gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 104 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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Beşiktaşlılardan Hakkarili çocuklara forma ve kırtasiye

İstanbul Beylizdüzü İlçesi Beşiktaşlılar Derneği, \'Köy Okulları Projeleri\' kapsamında geldikleri Hakkari\'de çocuklara forma, atkı ve kırtasiye yardımında bulundu.

İstanbul Beylizdüzü İlçesi Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, sabah saatlerinde uçakla Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'ne geldi. Kafileyi havaalanında Van ve Hakkari Beşiktaşlılar Derneklerinin üyeleri karşıladı. Araç konvoyuyla kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Zap Karakolu\'na geçen kafile, burada fanatik Beşiktaşlı olan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz\'ı ziyaret ederek forma hediye etti. Grup, daha sonra Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan ve Hakkari Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bayram Yur ile birlikte Kırıkdağ ve Çanaklı köylerine giderek çocuklara forma, atkı ve kırtasiye yardımında bulundu. Büyük ilgi gören dernek üyeleri, bir süre köydeki vatandaşlarla sohbet etti.Bölgede büyük bir Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen Beylizdüzü Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sinan İşgüzar, çocuklarla bir araya gelmek ve küçük de olsa destekte bulunmak için kente geldiklerini belirtti. İşgüzar, \"Hakkari\'de olmaktan mutluyuz. Bizim için sıcak bir karşılama yaptılar. Yolda çok güzel manzaralarla karşılaştık. Beşiktaş bayrakları ve kartal pençeleriyle karşılandık. Bu bölgeye daha sık geleceğiz\" dedi. Beşiktaş tribün büyüğü Erdal Keleş ise, Beşiktaş taraftarının sosyal sorumluluk projelerinde kendini kanıtladığını söyleyerek, \"Köy okulları projesinde birçok okula yardımlar yaptık. Hakkari\'deki kardeşlerimiz bizden destek talebinde bulundu. Bizler de maddi ve manevi yanlarında olduğumuzu hissettirmek için buraya geldik. Bu köyler, bizim ikinci köylerimiz oldu. Bu mutluluk, hepimizi de mutlu etti\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taraftarların Zap Karakoluna gelişi

-Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile fotoğraf çektiren taraftarlar

-Çocuklara forma atkı ve kırtasiye dağıtılması

-Taraftarların çocuklar ile sohbet etmeleri

-Beylizdüzü Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sinan İşgüzar ile röportaj

-Beşiktaş tribün büyüğü Erdal Keleş ile röportaj

-Detaylar

SÜRE: 2 DAKİKA 59 SANİYE,BOYUT: 334 MB

Haber:Orhan AŞAN/VAN, (DHA)