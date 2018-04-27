DHA YURT BÜLTENİ-9

1)HDP\'Lİ TEMELLİ: UMUDU, BARIŞI, DEMOKRASİYİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

MARDİN\'de, konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye\'nin çıkmaz bir yola girdiğini, Türkiye huzurunu ve barışını kaybettiğini ileri sürerek, \"Şimdi umudu, barışı, demokrasiyi birlikte inşa edeceğiz. 24 Haziran büyük bir fırsattır. Ortak vatanımızda, demokratik Cumhuriyeti inşa etmek için 24 Nisan\'da oyumuza, geleceğimize sahip çıkacağız\"dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Mardin\'e gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki vekiller Kızıltepe ilçe girişinde karşılandı. Temelli\'ye, HDP milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Erol Dora ve Ali Atalan da eşlik etti. Buğday Pazarı’nı ziyaret ederek çiftçilerle bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, daha sonra HDP ilçe binası önünde partililerle bir araya geldi. Burada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Temelli, konuşmasına cezaevinde bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın selamını getirdiğini belirterek başladı. Temelli, \"Türkiye çıkmaz bir yola girdi. Türkiye huzurunu ve barışını kaybetmiştir. Şimdi umudu, barışı, demokrasiyi birlikte inşa edeceğiz. 24 Haziran büyük bir fırsattır. Ortak vatanımızda, demokratik Cumhuriyeti inşa etmek için 24 Nisan’da oyumuza, geleceğimize sahip çıkacağız\" dedi.

Savaş politikalarından, baskıdan, yoksulluktan hep birlikte omuz omuza mücadele vererek kurtulacaklarını söyleyen Temelli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bundan şüpheniz olmasın. HDP gelir, umut gelir. Tüm baskılara rağmen, bakın HDP geldi. Herkes seçim çalışması yürütürken bizim konvoyumuz durduruluyor. Bizim eskortumuz TOMA, bizim eskortumuz zırhlı araçlar. Eğer uçurumdan aşağı bir şey gidecekse ülke değil bu iktidar gitsin. Bu ülkenin onurlu halkları vergileri ile kamu hizmetini finanse ederler. Kamu hizmetlileri de o maaşla halka layıkıyla hizmet sunarlar. Ben kamu çalışanlarına sesleniyorum; unutmayın siz bu halka hizmet için varsınız, saraya hizmet için değil. İktidarlar değişir, hükümetler gider, ama aslolan bu ülkede halkların birlikte yaşaması ve onların bu hizmetten yararlanmasıdır. Bu ülkede var olan iktidar bütün ülkeyi çürütmüştür. Bu ülkenin uçurumdan aşağı sürüklenmesine dur dememiz lazım. Eğer uçurumdan aşağı bir şey gidecekse, bu iktidar gitsin. 24 Haziran bunun zamanıdır. 24 Haziran\'da biri Cumhurbaşkanı diğeri milletvekilliği seçimi yapılacak. Biz bu seçimden başarılı bir şekilde çıkacağız ki, bu ülkeye demokrasi gelsin, barış gelsin, kimsenin ışığı sönmesin. Bir tek sarayın ampulü yansın diye evlerin ışıkları sönmesin. Bu yüzden biz iktidara geleceğiz. Koca Mardin halkı DEDAŞ’a tutsak olmuş. Elektrik kısıntıları işçiye, emekçiye zulüm. Bunu engellemenin yolu bu ülkeden kurtulmaktır. Bunlar müteahhitlerle, elektrik şirketleri ile kol kola girmişler, halkı sömürüyorlar. Halkın sömürüsüne bu elektrik şirketlerinin zulmünden kurtulmaya, müteahhitlerden kurtulmaya var mısınız ? Bu zulme son vermeye var mısınız? İşte bu ses onları korkutuyor. Bunun için her türlü melaneti halkın başına sarıyorlar. Bugün müteahhitlerin vergi borcunu siliyorlar ama emeklinin, çiftçinin hakkı olan parayı daha buraya gelmeden Ankara’da elektrik şirketlerinin hesabına geçiriyorlar. Bunların derdi kendi ampulleri yansın, damatları, evlatları, yandaş müteahhitleri zengin olsun, halkın huzuru refahı değil. Atatürk Barajı biteli 40 yıl olmuş, hala sulama sistemi hayata geçirilmemiş. Bu ülke artık şunu çok iyi bilmelidir. Kürt sorunu çözülmeden demokrasi sorunu çözülemez. Bu ülkede bu sorunu hep birlikte çözeceğiz. Kürt vekillerle, Türk vekillerle, Süryani vekillerle, Arap vekillerle, emekçilerle, doktorlarla, öğretmenlerle çözeceğiz. Herkes bir araya gelecek.\"

\"BİZİM ADAYIMIZ, BU ÜLKENİN TÜRKÜLERİNİ SÖYLEYENDİR\"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ortak vatanda demokratik Cumhuriyet için bir anayasa yapacaklarını ifade ederek, \"Türkiye’ninin sorunlarını çözecek bir programla Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyoruz. Diyoruz ki, bu Anayasa değişikliği Türkiye‘ye bir çözüm getirmemiştir, tersine sorunları derinleştirmiştir. Bu değişikliği kabul etmiyoruz. Türkiye hep birlikte seçimden sonra bizim Cumhurbaşkanımızla, parti grubumuzla her şeyden önce Türkiye halkları ile birlikte bir çözüm anayasası, yeni bir toplumsal sözleşme yapacaktır. Ortak vatanda demokratik bir Cumhuriyet için bir araya gelerek, bir yeni toplumsal sözleşme yapacağız. Bunu yapacak olan HDP‘dir. Bizim adayımız bu ülkenin türkülerini söyleyendir. Bizim adayımız Türkiye’nin adayıdır. Bizim adayımız yeni yaşamın savunucusudur. Bizim adayımız bu ülkenin türkülerini söyleyendir, bu ülkenin önünü açandır. Böyle bir programla yol alacağız. Faşist bir anlayış değil, tek adam rejimi değil, halkı sömüren, doğayı talan eden değil, halkla birlikte çözüm üreten bir adayla seçimlere gireceğiz, ilk turda da ikinci turda da biz başaracağız\"diye konuştu.

Kendilerini hesaba katmayanların gideceği yerin olsa olsa Yenikapı olduğunu da ileri süren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, \"Parlamentoya 7 Haziran\'dan çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz. Biz yerelin sesini, siyasetini parlamentoya taşıyacağız. Tüm halklarımızın ortak sorunlarını birlikte çözüme ulaştıracağız. Bizi hesaba katmayanların gideceği yer olsa olsa Yenikapı\'dır. Biz Mardin’deyiz, Şırnak’tayız, Urfa’dayız, her yerdeyiz. Bu ülkenin çözümü buralardan geçiyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Seçim otobüsünden görüntüler

-Araç konvoyundan görüntüler

-Güvenlik önlemi alan Polis aracından görüntü

-Temelli\'nin konuşması

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)-

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2)SULAMA BİRLİĞİ GENEL KURULUNDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

KARAMAN\'da, Yeşilsu Sulama Birliği Olağan Genel Kurulu\'nda, \'adaletsiz su kullanımı\' yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, belediye meclis üyesi Mustafa A., 2 çiftçiyi bıçakla yaraladı. Yeşilsu Sulama Birliği\'nin kararlarının alınacağı Olağan Genel Kurul, saat 11.00 sıralarında, merkeze bağlı Sudurağı beldesinde, Ahmet Şahin Ceyhan başkanlığında başladı. Genel Kurul\'da, iddiaya göre, kararlar alınırken, \'adaletsiz su kullanımı\' yüzünden çiftçiler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, Sudurağı Belediyesi Meclis üyesi Mustafa A., çiftçilerden Ayhan (30) ile kuzeni Mehmet Çelikkol\'u (33) bıçakla yaraladı. Kolundan yaralanan Ayhan ile karın bölgesinden yaralanan Mehmet Çetinkol, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldi. Mustafa A. ise jandarma tarafından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Yaralıların hastaneye getirilişi

-Hastane önünde arbede

-Detaylar

(Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)

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3)NUSAYBİN\'DE İŞ YERLERİNİ VE CADDELERİ SU ALTINDA BIRAKAN SU BORUSU ONARILMAYA BAŞLANDI

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde dün patlayan ve bir çok işyerinin sular altında kalmasına neden olan su borularının onarım çalışmaları başladı. Onarım çalışmaları devam ederken, vatandaşlar dün suların altında kalan işyerlerini sabah saatleriunden itibaren temizlemeye başladı. Nusaybin İpekyolu mahallesinde elektrik şirketinin iş makinasının dün akşam saatlerinde alt yapı çalışmaları nedeniyle Mardin ve Kızıltepe ilçesine giden ana su borusunu delmesi sonucu patlayan su borusundan akan su yoları göle dönüştürmüş bir çok işyerini su basmıştı. Sabah saatlerinden itibaren işyerinde temizlik çalışmaları başlatılırken, belediye ekiplerinin ise patlayan su borusunu onarmak için çalışmaları sürüyor. İş yeri sular altında kalan Aydın Oran, işyerinde büyük zararlar yaşadığını ifade ederek, \"Dün iş yerlerimizi su basarak içerisi çamura büründü. Büro malzemelerimizin tahtaları şişti, evraklarımız ıslanarak zarar gördü\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bölgede çalışma yapan iş makinaları

-Su basan iş yerleri içerisi çamur

-Patlayan borudan akan su

-İş makinalarıyla açılan çukurdan su tahliye etmesi,

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kemara: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) -

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4)ÇAYDA KAYBOLAN MUHTARIN AYAKKABISI BULUNDU

TOKAT\'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı\'na uçan hafif ticari aracın suda kaybolan sürücüsü Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekipleri kaza yerinden 15 kilometre ileride sürücünün sol ayakkabısını buldu.

Kaza 2 gün önce D-100 karayolu, Reşadiye ilçesi Dokuz Dolambaç mevkisinde meydana geldi. Niksar’dan Reşadiye ilçesi yönüne giden Ayhan Cebe (39) yönetimindeki 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Kelkit Çayı\'na uçtu. Yaklaşık 150 metre suda sürüklenen aracın üstüne çıkan sürücünün amcası Mustafa Cebe (60) yaralı kurtarıldı. İlçeye bağlı Cimitekke beldesinde mahalle muhtarı olan evli ve 2 çocuk babası Ayhan Cebe ile kuzeni Nazile Cebe ise suya kapıldı. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Nazile Cebe\'nin cesedi, olay yerine 1 kilometre uzaklıkta bulundu, ancak Ayhan Cebe\'ye ulaşılamadı. Dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

AYAKKABISI BULUNDU

Bu sabah yeniden arama çalışmalarına başlandı. AFAD ve UMKE ekipleri ve Kelkit Çayı’nda bot ile arama çalışmalarına başladı.Jandarma ekipleri ise Kelkit Çayı kenarında arama çalışmalarına devam etti. Ayrıca arama çalışmalarına Ordu İl Emniyet Müdürlüğünden gelen kurbağa adamlar da Kelkit Çayı içerisinde arama çalışmasına başladı. AFAD ekiplerinin çayda yaptığı tarama sonucunda kaza yerinden 15 kilometre mesafede, sürücü Ayhan Cebe\'nin sol ayakkabısı bulundu. Çalışmaları izleyen yakınları ayakkabının Cebe\'ye ait olduğunu teyit etti. Ayakkabının bulunduğu alanda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Arama çalışmalarından görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Yakınlarının izlemesi

-Bulunan ayakkabının fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)

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5)SINIRDA YAKALANAN KÖPEKLERİ ALAN OLMADI

EDİRNE\'de yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan ve ihale ile satışı sunulan 9 yavru köpek, bin 250 ile bin 558 lira arasında değişin fiyatları yüksek bulununca alıcı cıkmadı.

Edirne\'de Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan geçtiğimiz Ocak ayında yurda kaçak olarak sokulmak istenen 9 yavru köpek, muhafaza ekipleri tarafından yakalandı. Köpekler, bugün Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından tanesi bin 250 ile bin 558 lira arası ihaleyle satışa çıkarıldı. İhaleye katılan 2 kişi, fiyatı yüksek buldu. İhale kuruluna 9 yavru köpek için fiyat teklifi verildi. Kurul verilen teklif fiyatı değerlendirip önümüzdeki günlerde karar vereceğini açıkladı.

İhaleyre katılan Serkan Oktay, kızının istediği için bir köpek satın almak istediğini belirterek, \"Basından köpek satışı olduğunu duydum. Kızım bir köpek istiyordu, onun isteği köpek cinsi burada satışta vardı. Onun için bugün ihaleye geldim. Ben bir teklif verdim, değerlendirip Pazartesi açıklayacaklarını söylediler. Kızım köpeği beğendi sokakta kalmaması için evde bakalım diyerek geldim. Bekleyecez\"dedi. Gazetecinin, \"Bburadan köpek alamazsanız, barınaktan kızınıza köpek sahiplenmeyi düşünür müsünüz?\" sorusu üzerine Oktay, \"Taktir ederseniz bizim evimiz apartman hayatı olduğu için barınaktan ev içinde bakılacak köpekler tercih etmek zorunda kalıyoruz. Bahçemiz olmadığı için barınakta kolay kolay ev içinde bakılacak köpek bulamıyorsunuz\" dedi.

\'MAL GİBİ SATILMASINA KARŞIYIM\'

Yakalanan yavru köpeklere 5 aydır yedieminlik yapan Emirhan Karışık, köpeklerin satılmasına karşı olduğunu söyledi. Karışık, \"Köpeklerin mal gibi satılmasına karşıyım. Biz hayvan severler olarak bu yakalanan masum canların satış amaçlı değil de sahiplenmek amaçlı alınmasını istiyoruz\"dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan yurda kaçak sokulan 4 Çin Aslanı, 1 Pug, 1 Maltese Terrier, 3 King Charles köpek satılmazsa önümüzdeki günlerde tekrar ihaleyle satışa çıkarılacak.

Görüntü Dökümü

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Kapıkule Sınır Kapısı

İhalenin yapıldığı TASİŞ tabelası

İhale giriş kapısı

Serkan Oktay ile röp.

Köpeklerden genel detay

Emirhan Karışık ile röp.

Farklı açılardan ilgili görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/DHA,EDİRNE)

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6)HAVA KİRLİLİĞİ İLE KONUSUNDA FARKINDALIK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, \"Pedalları ileri hastalıkları geri çevirelim\' sloganıyla düzenlenen bisiklet turu, renkli görüntülere sahne olurkan, hava kirliliği ile mücadaleye dikkat çekildi. Ödemiş Zafer İlkokulu tarafından hava kirlliğine karşı motorlu taşıtlar yerine bisiklete binilmesi konusunda farkındalık yaratmak için düzenlenen bisiklet turuna 1000 öğrenci katıldı. 3 ve 4\'üncü sınıf öğrencilerinin bisikletleriyle, daha alt sınıfların ise yaya olarak katıldığı etkinlik kapasamında Salı Pazarı\'nda toplanıldı. Buradan pedal basmaya başlayan öğrenciler, Saraçoğlu Caddesi güzergahını takip ederek Atatürk Mahallesi\'ndeki okul binasına ulaştı. Güzergahı yaya olarak geçen öğrencilerin de okula gelmesiyle birlikte etkinlik burada drevam etti. Okulda bahçesindeki halkoyunları gösterileri ve konserin ardından, öğrencilere tavuklu pilav ikramında bulunuldu. Etkinliğe bazı veliler de katılarak destek verdi.

Zafer İlkokulu Müdürü Sami Keskin, 10 yıldır okul olarak Uluslararası Çevre Vakfı\'na bağlı olan \'Eko Okullar\' kapsamında çalışmalarını yürüttüklerini belirtip, \"Geçtiğimiz yıllarda \'geri dönüşüm\', \'çevre kirliliği\', \'organik tarım\', \'su tasarrufu\' ve \'enerji tasarrufu\' gibi konularda çalışmalar yaparak toplumumuzda farkındalık yaratmaya çalıştık. Yaklaşık 9 yıldır, \'yeşil bayrak\' sahibi olan, bu alanda Ödemiş\'te ilk olma özelliği taşıyan okulumuz bugün bir başka etkinlikle de hava kirliliği ile mücadelede farkındalık oluşturmak adına \'Pedalları ileri, hastalıkları geri çevirelim\' projesini hayata geçirdi. Küresel ısınmanın had safhaya ulaştığı günümüzde, Ödemiş gibi düz bir ovada bulunan şehrimizde toplu taşıma araçlarının ya da bugün yaptığımız gibi bisikletlerin kullanılması temiz havamız adına çok önemlidir. Toplu taşıma araçları ve bisiklet kullanımı kişi başına düşen karbon salınımını azaltacak ve daha temiz, daha yaşanası bir Ödemiş\'i bize sunacaktır. Biz geleceğimize temiz ve sağlıklı bir çevre, temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bisiklete binen öğrencilerden görüntü

-Okul bahçesindeki halk oyunları gösterisi ve konserden görüntü

-Zafer İlkokulu Müdürü Sami Keskin ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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7)KUMAŞLAR, DEFİLEYLE TANITILDI

İZMİR\'de açılan Fashion Prime - 1. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı kapsamında gerçekleşen defilede, katılımcı 20 firmanın kumaşları görücüye çıktı.Fuarizmir\'de 26 Nisan\'da açılan Fashion Prime - 1. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, tekstil sektörünün ürettiği ve kullandığı tüm ürünleri ziyaretçilerine sundu. İzmir ve Türkiye\'ye tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yan sanayi sektöründe yeni bir soluk getiren, yerli yabancı alıcıları buluşturan fuar kapsamında düzenlenen \'Fashion Prime Kumaş Defilesi\' ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Serkan ve Gökhan Duman\'ın koreografisini üstlendiği Fashion Prime Kumaş Defilesi\'nde, fuara katılan firmalardan 20\'sinin kumaşları kullanarak yapılan elbiseler yer aldı. Ünlü mankenler Irmak Atuk, Açelya Kartal, Gözde Baddal başta olmak üzere toplam 23 mankenin sahneye çıktığı defilede 24 parça elbise görücüye çıktı. Irmak Atuk, sahneye son olarak gelinlikle çıktı. İlkbahar ve yazı simgeleyen sahne dekorları, Arnavut kaldırımı baskılı zemin ve Alaçatı, Bodrum esintilerini hissettiren görsel ve müziklerin kullandığı defilede mankenler podyumda renkli görüntüler oluşturdu.

CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR GEZİLEBİLECEK

Fashion Prime Fuarı, 28 Nisan Cumartesi gününe kadar tüm sektör temsilcilerini fuarizmir\'de bir araya getirecek. Konfeksiyon makinelerinden yan sanayiye, kumaşlardan vitrin malzemeleri, etiket gibi diğer hizmet sağlayıcılarına kadar tekstil sektörünün tüm ihtiyaçlarını aynı anda bünyesinde bulunduran Fashion Prime, Türkiye\'nin bu alanda ürün çeşitliliği en geniş fuarı oldu.

Görüntü Dökümü

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- Defileden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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