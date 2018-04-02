DHA YURT BÜLTENİ-9

FETHİYE\'DE \'TEKNE BATTI\' İHBARI/EK

1)DALIŞ TEKNESİ

Muğla\'nın Fethiye ilçesi açıklarında battığı ihbarında bulunulan teknenin dalış teknesi olduğu belirtildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı, sayıları henüz bilinmeyen teknedekilerin denizde kurtarılmayı beklediği öğrenildi.

Haber:Cihan KAYA / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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2)VALİ\'DEN, ÇATIŞMADA YARALANAN ASKERE YURT DIŞINDA BALAYI SÖZÜ

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, geçtiğimiz Cumartesi günü PKK\'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Celil Kartal\'ı tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi\'nde ziyaret etti. Vali Sonel, nişanlı olduğunu öğrendiği yaralı askere, düğününden sonra eşiyle birlikte istediği ülkede balayı yapma sözü verdi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile birlikte, geçen Cumartesi günü, Kutuderesi Vadisi\'nde 3 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Celil Kartal\'ı tedavi gördüğü Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi\'nde ziyaret etti. Ziyarette Vali Sonel\'e çatışma anını anlatan Kartal, arazide 3 teröristin olduğunu fark etmesi üzerine el bomba attığını belirterek, \"Arazide ilerliyorduk. Bir kayalığın önündeydim. 3 teröristin ilerlediğini görünce el bombası attım. Diğer kayalığın arkasındaki arkadaşım da el bombası attı. O esnada teröristin bağırdığını gördüm. Sonra ikinci teröristin bulunduğu yere de el bombası attım. O da sustu. Diğer teröristin üzerine de el bombası attım. O terörist de 2 el bombasını bana attı. Bu sırada teröriste 5 metre kadar yaklaştım. Sonra terörist benim attığım el bombası sonrası, bağırarak havaya ateş etti ve öldü. Teröristin attığı el bombasının şarampnel parçasıyla omuzumdan yaralandım\"dedi. Çatışma anını dinleyen Vali Tuncay Sonel, yaralı askere, \"Evli misin, bekar mısın?\"diye sordu. Vali Sonel, nişanlı olduğunu ve yakında düğününü yapacağını söyleyen Kartal\'a \"Düğün sonrası ister yurt içi ister yurtdışında, nerede istersen balayı yap ve bütün masrafları söz olsun bizler karşılayacağız\"dedi. Vali Sonel, çatışma sırasında gösterdiği kahramanlığı nedeniyle Kartal\'ı alnından öperek kutladı

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten görüntü

-Uzman çavuşun çatışma anını anlatması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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3)KANALDA SUSUZ KALAN BALIKLAR TAŞINDI

IĞDIR merkez Yaycı köyündeki su kanalın yanındaki tahliye kanalında suyun çekilmesi nedeniyle mahsur kalan ve polislerin TOMA ile su takviyesiyle hayat bulan balıklar, başka alanlara taşındı. Geçen yıl Eylül ayında suyu kesilen kanalın içinde kalan balıklar, 6 ay boyunca gölet haline gelen ve oksijensiz kalan suda yaşam mücadelesi verdi. Havaların ısınıp suların iyice çekilmesi ile karaya vuran binlerce balık ölmek üzereyken itfaiye ve polisten yardım istendi. Yapılan ihbar sonucu olay yerine giden doğa koruma ekipleri, balıkları önce damacanaların içine koymayı düşündü ancak binlerce balığı bu şekilde kurtaramayacakları için Iğdır Belediyesi\'nin itfaiye aracı ve emniyetin toplumsal olaylarda kullandığı TOMA ile kanala su bırakma kararı aldılar. İtfaiye araçları yaklaşık 30 ton suyu kanala bıraktı. Daha sonra TOMA ile kanalın içindeki göllete tazyikli su boşaltıldı. Suyla oksijenin artması ile balıklarda canlanma gözlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü ekipleri bugün bölgeye giderek yaşayan balıkları torlarla çıkardı. Ekipler daha sonra Şube Müdürlüğüne ait kamyonet kasasına dolduran su içerisine alındı.Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, \"İlk önce ölü balıkları tahliye ettik. Bu balıkları leyleklere ve turnalara verdik. Daha sonra canlı balıkları kamyonet kasasında oluşturduğumuz suni havuya yükledik. Bu balıkları da Ağrı Dağı eteklerindeki sulak bölgelere ve su kanalarına bırakacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Balıkların torla alınması

-Kamyonet kasasına taşınması

-Mete Türkoğlu ile röp.

( Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)

(4.30 dk -150mb)

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4)ELİNDE ÇAKMAK GAZININ PARLAMASI VE SONRASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

KARABÜK\'te, market çalışanının elindeki çakmak gazının ateş alıp parlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Market çalışanı Abdullah Dönmez, elindeki çakmağa gaz doldurmak istedi. Bu sırada çakmağı ateşleyen Dönmez, bir anda kaçan gazın tutuşmasıyla birlikte oluşan alevlerden kendisini geri atarak kurtardı. Dönmez, önündeki cam tezgahın üzerine sıçrayan alevleri ise eliyle savurarak ve üfleyerek söndürdü. Tüm bu yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Çakmağa gaz doldurulmaya çalışılması, çakmak gazının parlaması (Güvenlik görüntüsü)

Süre:(00.17) Boyutu:(3.97 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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5)KAÇAK SİGARA ÜRETMEK İÇİN ÖZEL MAKİNE YAPTIRMIŞLAR

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda bir miktar tütün ve kaçak üretildiği belirlenen sigaralarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerin, sigara sarmak için özel olarak elektronik makine yaptırdıkları belirlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Pamukkale ilçesindeki bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığını belirledi. Dün (pazar) harekete geçen polis, söz konusu depoya operasyon düzenledi. Deponun terasındaki aramada, sigara sarma makinelerinde kaçak üretildiği anlaşılan çok sayıda sigara bulundu. Aramada makinelerle doldurulmuş 4 bin 600 adet makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi ve bu makinelere takılı vaziyetteki hava kompresörüne el konuldu. İçerideki, kaçak sigara üretimi yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sigara sarmada kullandıkları 2 adet elektronik makineyi özel olarak yaptırdıkları belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon yapılan depodaki sigara sarma makinelerinden görüntü

-Sigara sarma makinelerinin çalıştırılması

-Ele geçirilen tütün ve sigaralardan görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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6)VALİ TUTULMAZ\'DAN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

AFYONKARAHİSAR Valisi Mustafa Tutulmaz, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü\'nü ziyaret ederek, pasaport ve sürücü belgesi uygulamasını kamuoyuna tanıttı. Vali Tutulmaz, ilk gün olması nedeniyle bazı aksaklıkların olabileceğine değindi.

Emniyet Genel Müdürlüğü\'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü\'ne devredilmesiyle ilgili Afyonkarahisar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü\'nde bilgilendirme programı yapıldı. Programa Vali Mustafa Tutulmaz\'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Cafer Sarılı, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü İlhan Eser katıldı. İlhan Eser, Vali Tutulmaz ve gazetecilere işlemler hakkında bilgiler verdi.

\'EMPATİ YAPIN\'

Pasaport, sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı almak isteyenlerle sohbet eden Vali Tutulmaz, görevli personele empati kurmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Vatandaşın sorunlarına çözüm aranması gerektiğini vurgulayan Vali Tutulmaz, görevli personele empatiyi anlattı. Tutulmaz, \"Ben her zaman diyorum ki empati yapın. Diyelim ki siz Bolvadin ilçesinden geldiniz. Diyelim ki evrakta doktorun hatası ile Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne geldiniz. Evrakı görevliye verdiniz ve o da size \'Bolvadin\'e gidin düzelttirin\' dedi. \'Bu da nereden çıktı\' diyeceksin. Burada zamanı mı, maliyeti mi veya başka bir şeyi mi düşüneceksin? Ne düşüneceğini bilemezsin. Çözümü burada yapılmalı. Ya da ilgili kurum aranmalı ve vatandaşa sorun çıkartılmamalı. Bu yüzden empati yapın\" dedi.

\'SORUNLAR KISA SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞUR\'

Vali Mustafa Tutulmaz daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, önceden emniyet müdürlüklerince verilen pasaport ve sürücü belgelerinin nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandığını belirtti. İlk günlerde aksaklıklar yaşanabileceğini kaydeden Vali Tutulmaz, sorunların kısa sürede çözüme kavuşacağını vurguladı. Vatandaşa neden beklediklerini soran Vali Tutulmaz, \"Bu gün hem pasaport, hem ehliyet ve hem de nüfus cüzdanı başvuruları aynı yere alındı. Bu nedenle bir sisteme geçildi ve bu sisteminde ilk başlangıçta bir sıkıntısı olabiliyor veya yavaşlıyor. O yüzden bu gün o sorunu görüyoruz\" diye konuştu.

\'HEPSİ AYRI BİR MALİYETTİ\'

Yeni hizmetin vatandaşa kolaylık sağladığına dikkati çeken Vali Mustafa Tutulmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

\"Hükümetimizin vatandaşımıza yönelik hizmetin kolaylaşmasını sağlamayı amaçlayan hizmetlerden birini de bugün hep beraber faaliyete geçiriyoruz. \'Bu hizmet nedir\' diye sorulduğunda artık eskiden olduğu gibi kimlik kartı için Nüfus Müdürlüğü\'ne, ehliyet ve pasaport için emniyet birimlerine gitmeye ihtiyaç kalmadı. Hepsinde ayrı ayrı parmak izi alınıyordu. Bunlar her hizmet alımında vatandaşlarımıza ek bir yük, devletimize de ek bir külfet olarak dönüyordu. Çünkü bunların hepsinin ayrı bir maliyeti vardı. Şimdi artık tek bir merkeze gelerek kimlik kartı, pasaport, ehliyet başvuruları yapılabilecek. Merkezi şekilde bunlar kişileştirildikten sonra vatandaşımızın adreslerine ulaştırılacaktır. Bununla hem vatandaşımızın işi kolaylaşmış olacak, hem masrafı azalmış olacak, hem de devletimizin ekonomik açıdan da kazancı olacaktır. Bu hizmet vatandaşımıza hayırlı olsun.\"

Görüntü Dökümü:

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- Valilik binasından detay

- Vali Tutulmaz müdürlüğe gelişinden detay

- Müdürlükte işlem yaptıran vatandaşlarla konuştu

- İl Müdürlüğünden bilgi alırken

- Vali Tutulmaz işlem yaptırırken detay

- Vali Tutulmaz, görevli personele empati yapmasını söylüyor

- Müdürlükteki vatandaşlardan detay

- Vali Tutulmaz aksaklıklar hakkında müdürlükte bekleyen vatandaşlara açıklama yaparken

- Vali Tutulmaz konu ile ilgili gazetecilere açıklama yaparken

152.86 MB /// 04.47\"

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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7)İZMİR\'DE KALDIRILAN ÖZKANLAR PAZARYERİ İÇİN EYLEM YAPAN ESNAFA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

İZMİR\'de Özkanlar Pazaryeri\'nin kaldırılması nedeniyle pazarcılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun istifa etmesini isteyen pazarcıların Başbakanlık Ofisi önünde basın açıklamasını yapmak istemesi üzerine polis biber gazlı müdahalede bulundu ve iki pazarcı gözaltına alındı. Pazarcılar basın açıklamasından sonra iki pazarcının serbest bırakılmasını istedi.Bayraklı ilçesinde bölgenin eski semt pazarlarından olan Özkanlar Pazaryeri, mahkeme kararıyla ilçe belediyesi tarafından kaldırıldı. Pazaryeri için yeni yer gösterilmemesi üzerine esnaf, mağdur olduğunu öne sürerek İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ\'ı istifaya çağıran esnaf, Başbakanlık Ofisi önünde basın açıklaması yapmak istedi ve yolu da trafiğe kapattı. Uyarılara rağmen basın açıklamasının sürmesi üzerine polis, biber gazlı müdahalede bulundu. İki kişi gözaltına alındı. Yaşananlara tepki gösteren pazarcılar adına basın açıklamasını yapan Faysal Acar, kendilerine verilen sözün tutulmasını ve yeni pazaryeri gösterilmesini istedi. Acar ayrıca gözaltındaki pazarcı arkadaşlarının da serbest bırakılmasını istedi. Polisle yapılan görüşmelerden sonra pazarcılar dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Pazarcıların açıklamalarından görüntü

- Arbededen görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)

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8)KAÇAK SİGARA ÜRETMEK İÇİN ÖZEL MAKİNE YAPTIRMIŞLAR

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda bir miktar tütün ve kaçak üretildiği belirlenen sigaralarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerin, sigara sarmak için özel olarak elektronik makine yaptırdıkları belirlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Pamukkale ilçesindeki bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığını belirledi. Dün (pazar) harekete geçen polis, söz konusu depoya operasyon düzenledi. Deponun terasındaki aramada, sigara sarma makinelerinde kaçak üretildiği anlaşılan çok sayıda sigara bulundu. Aramada makinelerle doldurulmuş 4 bin 600 adet makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi ve bu makinelere takılı vaziyetteki hava kompresörüne el konuldu. İçerideki, kaçak sigara üretimi yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sigara sarmada kullandıkları 2 adet elektronik makineyi özel olarak yaptırdıkları belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Operasyon yapılan depodaki sigara sarma makinelerinden görüntü

-Sigara sarma makinelerinin çalıştırılması

-Ele geçirilen tütün ve sigaralardan görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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9)YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ TARIM İLACI İÇEREK İNTİHAR ETTİ

KAYSERİ’de Yüksek Ziraat Mühendisi arkadaşının dükkanının tuvaletinde tarım ilacı içerek intihar etti.

Merkez Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Camii Kebir Caddesi Göncü Apartmanında meydana gelen olayda iddiaya göre, 58 yaşındaki Yüksek Ziraat Mühendisi Şerafettin Durdu arkadaşı tarım ilaçları satışı yapan arkadaşı Nihat Göncü’yü ziyaret etti. Birlikte çay içen Durdu, daha sonra tuvalete gideceğini belirterek, 3’üncü kattaki tuvalete gitti. Bu sırada yanına toz tarım ilacı aldığı belirtilen Durdu, tuvalette ilacı içerek intihar etti. Şerafettin Durdu’nun uzun süre tuvalette kalmasından şüphelenen iş yeri sahibi yukarı çıkarak Durdu’ya seslendi. Cevap alamayınca kapıyı açarak Durdu’nun cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine 112 ekipleri ile polis çağrıldı. Yapılan incelemede evli ve 1 çocuk babası olan Durdu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çevre esnafı ve aynı zamanda Kayseri Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı olan Mustafa Kıranatlıgiller, Durdu’nun sabah saatlerinde 38 JL 380 plakanı otomobilini dükkanın önüne park ederek, esnaflarla sohbet ettiği belirterek,öHerhangi bir sorunu yoktu. Neredeyse her gün gelir, buradaki esnaflarla sohbet ederdi. Tarım ilaçları konusunda iş yapardı. Kendi halinde biriydi. Esnafların hepsi de tanır. Maddi olarak da sıkıntı da olmadığını biliyoruz, ama psikolojik bazı ilaçlar kullandığını görmüştükö dedi.

Görüntü dökümü:

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-İntiharın olduğu binadan ve çevresinden görüntüler

-Park halindeki otomobilden ve incelemelerden görüntüler

-Cenazenin binadan çıkarılışı

-Detaylar

( Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

DV 1 dosya 3 dakika 23 saniye / 108 MB



