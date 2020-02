DHA YURT BÜLTENİ-9

Birlikler, Afrin tepelerine konuşlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri zırhlı birlikleri ve özel kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılması hedeflenen Suriye’nin Afrin kentini gören hakim tepelerde oluşturulan üslere mevzilendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen 20 Ocak günü terör örgütlerinin baskısına son vererek hem sınır güvenliğini sağlamak hem de Suriyelilerin evlerine güven içerisinde dönmelerine olanak vermek adına Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında Kilis ve Hatay sınırından Suriye’ye geçen TSK birlikleri, Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte birbiri ardına Afrin kırsalındaki köyleri terör örgütlerinden arındırdı. Harekatın 50‘nci gününde ise TSK ve ÖSO güçleri 200’ü aşkın köy ve stratejik noktayı terörden temizledikten sonra hedeflenen Afrin’i gören hakim noktalara ulaştı.

Kuzey, batı ve güneyden olmak üzere 3 ayrı noktadan ilerleyen TSK güçleri, Afrin’i gören hakim tepelere ulaştıktan sonra burada üslenmeye başladı. Çevresindeki köyleri de terörden arındıran TSK birlikleri, Afrin’i gören hakim noktalara zırhlı birlikleri ile üs kurdu. İş makineleri ile yapılan düzenlemenin ardından buraya konuşlandırılan tank ve obüslerin namluları Afrin’e çevrildi. Afrin’i gören tepelerdeki siperlere yerleştirilen zırhlı birliklerin yanı sıra TSK’nın özel kuvvetleri ile meskun mahal operasyonuna katılacak birliklerin özel kuvvetleri de aynı bölgede konuşlandı.

Afrin’i havadan ve karadan saniye saniye izleyen TSK birlikleri, olası saldırı girişimine karşı da bölgede eli tetikte görev yapıyor.

Haber:Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)

Afrinli sivillerin tek isteği, bölgenin teröristlerden temizlenmesi

ZEYTİN Dalı Harekâtı\'nın sürdüğü Suriye’nin Afrin bölgesi ve çevresinde yaşayan sivillerin teröristlerin baskısı nedeniyle güvenli noktalara kaçışı devam ediyor. Siviller, tek isteklerinin terör örgütlerinden temizlenmiş Afrin\'e dönmek olduğunu belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin kırsalındaki köyler ve stratejik noktalar, terör örgütlerinden temizlendi. İlerleyişine devam eden TSK ve ÖSO güçleri, Afrin merkezi gören tepelere ulaştı. Bu gelişme sonrası teröristlerin baskısı ve çatışma tedirginliği yaşayan siviller, Afrin merkezi ile çevresindeki köylerden kaçmaya başladı. Çoğunluğu yanına birkaç parça eşya alabilen siviller, kamyon ve kamyonetleriyle toplu halde bulundukları yerleri terk ederek güvenli gördükleri Azez kentine yöneldi. Kamyon, kamyonet ve araçları ile yollara düşen Suriyeliler, Azez çevresindeki köylere yerleşmeye başladı. Tanıdığı olmayanlar ise Azez bölgesinde güvenli gördükleri zeytin tarlalarında beklemeye başladı. Zeytinliklerde beklemeye başlayan Afrinli siviller, yıllardır terör örgütü baskısına maruz kaldıklarını ve Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte TSK’nın Afrin’i kuşatması ile her şeyi göze alarak kaçtıklarını ifade etti. Bir an önce harekâtın başarı ile sonlanması ve kentlerinin terör örgütlerinden temizlenmesini isteyen siviller, güvenli gördükleri için Azez’e geldiklerini ifade etti.

Teröristlerin son dönemde kent ve köylerini terk etmemeleri için de kendilerine baskı yaptığını ifade eden siviller, tek isteklerinin bir an önce terör örgütünden temizlenmesini arzuladıkları Afrin’e dönmek olduğunu kaydetti.

Zeytin tarlalarında bekleyişini sürdüren Afrinli sivillerin ihtiyaçları ise bölgede bulunan ÖSO güçleri tarafından karşılanıyor.

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)-

Şehit babaya son bakış

VAN\'ın Gürpınar ilçesinde dün gece görevden dönerken Edremit ilçesindeki evinin yakınında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Metin Ertaş (44) için tören düzenlendi. Törende, şehidin oğlu Serhat\'ın (18) gözlerini babasının tabutundan ayıramaması yürek dağladı. Şehit korucu, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gürpınar ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan evli ve 4 çocuk babası Metin Ertaş, dün gece saatlerinde Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi\'ndeki evine giderken yüzü kar maskeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ertaş, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ertaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Metin Ertaş\'ı cenazesi, Şabaniye Mahallesi\'ndeki Hacı Ömer Camisi\'ne getirildi. Şehit korucu için burada tören düzenlendi.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İlçe Belediye Başkan Vekilleri, Korucular Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, kurum amirleri, asker ve polisler ile şehidin çocukları ve yakınları katıldı. Şehit Metin Ertaş\'ın öz geçmişinin okunmasının ardından öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı.

YÜREK DAĞLADI

Cenaze törenine katılan şehidin babası Azizhan ile çocukları Sami, Serhat, Muhammed ve Şermin Ertaş gözyaşlarına hâkim olamadı. Şehidin yakınlarını komutanlar teselli etti. Törende şehidin oğlu Serhat\'ın, bir an olsun gözlerini babasının tabutundan ayırmaması yürekleri dağladı.

Törenin ardından Şehit Güvenlik Korucusu Metin Ertaş\'ın cenazesi askerlerin omuzlarında taşınarak, Şabaniye Mahallesi\'ndeki mezarlığa getirildi. Şehir Metin Ertaş, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Güvenlik Korcusu Metin Ertaş'ın cenazesinden görüntü

Cenaze törenine katılan çocukları ve akrabalarından görüntüler

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin omuzlarda taşınması

Detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

Elazığda, spor kulübü yöneticisi, valilik önünde bıçakla kendini kesti

ELAZIĞ amatör liginde mücadele eden Rızaiye Gençlikspor kulubü yöneticilerinden Fethi A., henüz belirlenemeyen bir nedenle valilik önünde bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Merkez Çarşı mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan valilik binası önüne saat 11.00 sıralarında gelen Fethi A. elindeki bıçakla kendini kesmeye çalıştı. Yaşanan olayı gören polis memurları, Fethi A.\'ya müdahale ederek kısa sürede etkisiz hale getirdi. Polis amirinin konuşarak sakinleştirdiği Fethi A., daha sonra olay yerine çağrılan ambulansa bindirilerek, hastaneye götürüldü.

Fethi A.\'nin hastanede tedavisi devam ederken, neden intihar girişiminde bulunduğu ise araştırılıyor.

Şahsın valilik önünde arbedesi

Polisin iknası

Şahsın bağırışları

Ambulansa bindirilişi

Ambulans ile hastaneye götürülüşü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-

Derik\'li kadın ve öğrenciler, yırtık, sökük eskimiş giysileri yeniliyor

Mardin\'in Derik ilçesinde, Belediye bünyesinde faaliyet yürüten Kadın Dayanışma ve Geliştirme Merkezi ile özel bir okul eskimiş, sökük yada yırtık giysi ve kumaşları, geri dönüşüm projesi kapsamında yeniden şekillendiriyor. Proje kapsamında, okul öğrencileri evlerinde veya komşu evlerde bulunan eski giysi ve kumaşları toplayarak merkeze getirip burada yenileyerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor.

Belediye bünyesindeki Kadın Dayanışma ve Geliştirme Merkezi ve Özel Çözüm Okulu tarafından ortak olarak yürütülen ve Halk Eğitim Müdürlüğü\'nün de kurs desteği verdiği proje kapsamında, öğrenciler kendi evlerinde, komşularında ve kendilerine yakın insanların evlerinde bulunan eskimiş, yırtık veya sökük, yada atılacak kumaşları topluyor. Toplanan eski kumaş ve giysileri, Kadın Dayanışma ve Geliştirme Merkezine getiren öğrenciler, buradaki görevli kadınlara teslim ediyor. Bu konuda uzman olan eğitici kadınlar bu eskimiş kumaş ve eski giysilerden kullanabilecekleri parçaları kesip alarak, geri dönüşüm projesi kapsamında, kadın çantası, süs eşyası yada evde kulanılabilecek başka bir malzemeye dönüştürüyor. Halk Eğitim Merkesi\'ne bağlı usta eğiticiler de 2 ay boyunca merkezdeki kadınlara ve öğrencilere bu konuda kendilerini geliştirmeleri konusunda eğitim verecek. Özel okulda görevli rehberlik öğretmeni Şükriye Dora, öğrencilerde gri dönüşüm bilincini geliştirmek için Kadın Dayanışma ve Geliştirme Merkezi ile ortak proje başlattıklarını belirterek, \"Atık meteryallerle çeşitli süs eşyalarını yaparak, öğrencilerimizin el becerilerini geliştirmelerini hedefledik. Kadın merkezinde çocukların, çeşitli çanta, süsleme eşyaları ve bu gibi projeleri yeni kullanım malzemeleri üretmeyi planlıyoruz\" dedi.Derik Belediyesi Kadın Dayanışma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Ülker Korkmaz da, öğrencilerde geri dönüşüm bilincini arttıracak her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını belirterek, \"Öğrencilerimizin geri dönüşüm projelerine ilişkin her türlü desteği vermeye hazırız. Öğrencilerimizin bu çalışmalarıyla gurur duyuyorum. Atık durumda olan meteryalerin bir işe yarayacağı düşüncesini ve bilinçlerini geliştireceğine inanıyorum\" diye konuştu. Özel okul öğrencilerinden Ayşe Aktaş ve Songül Mercan, projenin bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kadın merkezinin iç ve dış görüntüsü

Merkezdeki usta öğretici kadınlar öğrencilere bilgi verirken

Öğretmen Şükriye Dora'nın konuşması

Kadın Merkezi Müdürü Ülker Korkmaz'ın konuşması

Özel okul öğrencilerinin konuşmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)

CHP\'li Ağbaba: Sarayın aldığı uçağın bir kanadı, şeker fabrikalarının zararını öder

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili parti olarak işçinin ve üreticinin yanında olduklarını belirterek, \"Bakınız, çalışan ve üreten fabrikalar sayesinde, saray geçtiğimiz günlerde kendisine 77 milyonluk uçak aldı. O uçağın tek kanadı, şeker fabrikalarının bütün zararlarına yeter\" dedi.

Türkiye\'deki şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili alınan karar üzerine Van\'ın Erciş ilçesine gelen Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP\'li 11 milletvekili, ilçe sakinleri ve şeker fabrikası çalışanlarıyla görüştü. Vekiller, ilçe girişindeki Erciş Şeker Fabrikası önünde açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Afyonkarahisar\'la başlattıkları şeker fabrikası ziyaretlerini Van\'ın Erciş ilçesinde devam ettiklerini söyledi. Ağbaba,\"Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini meşru gösterenler var. Başta Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri diyorlar ki; şeker fabrikaları özelleştirilse dahi çalışacak. Şimdiye kadar onlarca devlet kurumu, onlarca fabrika özelleştirildi. Ne oldu, sonuç ortada. Başbakan\'a çağrı yaptık. Bir kez daha bu çağrımızı yeniliyoruz. \'Sayın Başbakan, gel birlikte özelleştirilen fabrikaları gezelim. Bir tane çalışan fabrika var mı? Başta kendisinin memleketi Erzincan\'dan başlayıp tüm fabrikaları gezelim\" dedi.

\'ÇALIŞAN FABRİKALAR SAYESİNDE 77 MİLYONLUK UÇAK ALDI\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu özelleştirmelerin Türkiye\'de yaşayan hiç kimsenin faydasına olmadığını belirterek, şöyle dedi: \"Tekel\'e ne olduysa, Sümerbank\'a ne olduysa, şeker fabrikası da aynı olacaktır. Bu mücadele, topyekun bir mücadele. Bu mücadele sadece Erciş\'in, sadece Van\'ın mücadelesi değil. Bu mücadele, Türkiye\'deki herkesin mücadelesidir. Şeker fabrikalarının kapatılması tabi ki Erciş\'i yok eder. Ama şeker fabrikalarının kapatılması Türkiye\'yi yok eder, Türkiye\'yi dışa iyice bağımlı hale getirir. Şeker fabrikalarına sahip çıkmalıyız. Biz CHP olarak sonuna kadar şeker işçisinin ve üreticisinin yanında olduğumuzu bilinmenizi istiyoruz. Bu şeker fabrikaları bizim kendi malımız değil. Kimin malı, çocuklarımızın, torunlarımızın bize emanetidir. O nedenle şeker işçileriyle birlikte, namusumuz gibi, silahımız gibi sahip çıkacağız. Sizinle beraber bu ortak mücadeleyi sürdüreceğimizi bilmenizi istiyorum. Üreten ve çalışan fabrikalar sayesinde saray geçtiğimzi günlerde kendisine 77 milyonluk uçak aldı. O uçağın tek kanadı şeker fabrikalarının bütün zararlarına yeter. İsmail Ağa, Meclisi kendi çiftliği gibi yönetiyor. Bir oda yapıyor, 100 milyon liraya. Bir araç aldı, 3 milyon liraya. Meclisi yöneten İsmail Ağa, kendini kimden koruyacaksa 3 milyon liraya araç aldı.\"

CHP\'li Ağbaba başkanlığındaki heyet, Erciş ilçesindeki temaslarının ardından Muş\'a geçti.

----------------------

Alkış yapanlar

Detaylar

Detaylar

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)-

Kansere yenik düşen futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ’de ilik kanserine yenik düşen ve 3 yıl boyunca bu hastalıkla mücadele eden amatör futbolcu Hakan Güngör, son yolculuğuna uğurlandı.

Amatör futbolcu 20 yaşındaki Hakan Güngör, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 3 senedir mücadele ettiği ilik kanserine yenik düşen Hakan Güngör için Hunat Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Kayseri eski Şube Başkanı Fahri Aksoy, takım arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Genç yaşta hayata veda eden Güngör’ün tabutun üstünde yer alan Galatasaray kapşonu ve Hacılar Erciyesspor’da giydiği 10 numaralı forma da dikkat çekti. Kılınan namazın ardından genç futbolcu Güngör, Gesi-İldem Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Camii avlusundan görüntüler

Cenaze namazı kılınması

Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesi su fakiri sınırının altında

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof.Dr. Yusuf Demir, Türkiye’nin önümüzdeki 30 yılda su fakiri olan bir ülke olacağını, hatta Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinin belli bir kısmının da su fakirliği sınırının altında olduğunu iddia etti.

OMÜ Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof.Dr. Yusuf Demir, Canik Kültür Merkezi’nde \'Su-kuraklık ve geleceğimiz’ konulu konferans verdi. Konferansa Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta ve öğrenciler katıldı.

UNESCO raporuna göre dünyada her gün 6 bin çocuğun sağlıklı içme suyu bulamadığından hayatını kaybettiğini belirten OMÜ Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof.Dr. Yusuf Demir, “UNESCO’nun raporuna göre, her gün dünyada 6 bin tane çocuk maalesef yeteri kadar sağlıklı içme suyu bulamadığı için ölüyor. Korkunç bir rakam ve yaradan kainatta diyor ki, ‘kainatı mükemmel yarattım ve kainatta kendi halifem olarak insanı yarattım. Bütün kainatı insanın hizmetine sundum’ peki halife olarak yaratılan biz insanlar karıncanın bile zarar görmesinden sorumluyuz da her gün 6 bin tane çocuğun ölümünden sorumlu olmayacak mıyız, bunun hesabını vermeyecek miyiz? Şuanda dünyada tam 2.4 milyar insan sağlıklı içme suyunu bulamıyor. Böyle devam ettiği sürece dünyadaki su dağılımı ve adaletsizliğinin arttığını görüyoruzö dedi.

‘MARMARA, EGE VE AKDENİZ SU FAKİRİ SINIRININ ALTINDA’

Önümüzdeki 30 yılda Türkiye’nin su fakiri bir ülke olacağını ifade eden Demir, \"Yıllarca Türkiye’yi su zengini diye söylüyorlardı, yanlış. Türkiye’deki toplam su varlığımız 112 milyar metreküp, nüfusumuz 80 milyon. Böldüğümüz zaman kişi başına bin 300 milyar metreküp su düşüyor. Bir ülkenin su zengini olması için ortalama 8 milyar metreküp suyunun olması lazım. Su fakiri olması için de bin metreküpün altına düşmesi lazım. Bu hızla devam ederse Türkiye önümüzdeki 30 yılda su fakiri olacak. Hatta şunu iddia ediyorum, şuanda Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinin belli kısımları su fakirliği sınırının altında. Dolayısıyla biz Karadeniz’de biraz şanslıyız. Belki Karadeniz’de su varlıklarımız itibariyle geleceğe yönelik olarak Türkiye’nin yeşil kalacak yegane bölgelerinden birinde yaşıyoruz. Ama Türkiye geneline baktığınızda çok ciddi bir problemin bizi beklediğini görüyoruz\" diye konuştu.

Salondan detay

Öğrencilerin dinlemesi

OMÜ Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof.Dr. Yusuf Demir'in sunumu

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

Kampusta \"Afrin\" yürüyüşü

ERZURUM Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı\' operasyonu\'na destek vermek amacıyla kampusta yürüyüş düzenledi.

Gençlik ve Bilim Anıtı önünde toplanan yaklaşık 5 bin öğrenci açtıkları dev Türk bayrağı eşliğinde kampus içerisinde geniş güvenlik önmeli altında, \'Ne mutlu Türküm diyene\', \'Vatan sana canım feda\', \'Afrin basılsın teröristler asılsın\', \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganları eşliğinde yürüdü. Tekbirler getiren öğrenciler adına bir konuşma yapan Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Abdulkadir Gökçen şunları söyledi: \"Afrin\'de bizlerin namusu, şerefi, Türk milletinin bekası için aslanlar gibi savaşan kahraman Türk yiğitleri için, onlara bir nebze olsun karınca misali destek olma amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Allah hepsini var etsin. Onlar biziz, biz onlarız. Bizim elimizden gelen bu, onların elinden gelen o. Bize de sıra geldiği zamanlar onlarla birlikte cephede kanımızın son damlasına kadar savaşmaya hazırız. Yeter ki Allah bir fırsat versin. Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle birlikte safımızı gösterdik. Her zaman büyük Türk devletinin yanındayız.\"

Kalabalık öğrenci grubu daha sonra sessizce dağıldı.

Toplanan öğrenciler

Yürüyüş

Slogan atmaları

Başkan Gökçen'in konuşması

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

Kitap görünümlü kütüphane hizmete açıldı

ARTVİN’de, Çoruh Üniversitesi’nde yapılan ve sıra dışı mimariyle dikkat çeken 6 katlı kitap görünümlü kütüphane hizmete açıldı.

Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından hizmete açılan kütüphane projesi, mimari özellikleriyle Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Masanın üzerinde üst üste dağınık halde duran kitaplar görünümündeki kütüphane binası görenlerin de ilgisini çekiyor. Hizmete açılan kitap şeklindeki kütüphanenin ışıklandırılması gece görünümüyle şehre ayrı bir hava katıyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, hizmete açılan kütüphaneyi basın mensuplarına tanıttı.

30 BİNDEN FAZLA KİTAP VAR

Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fahrettin Tilki, 4 bin 500 metre kare alanda yer alan ve 6 kattan oluşan kütüphanede 30 binden fazla kitabın bulunduğunu belirterek dış mekan tasarımıyla kitap şeklinde olan kütüphanenin ilgi gördüğünü söyledi. Tilki, “Bizim amacız burada öğrencilerin memnuniyetini arttırmak, ders çalışma imkanlarını kaynaklara ulaşma imkanlarını artırmak.Kütüphane içerisinde çok amaçlı konferans salonu yer alıyor. Kütüphanemizin en önemli özelliği, engelli kardeşlerimize hizmet edecek şekilde planlanmış olmasıdır. Görme engelli ve fiziksel engelli tüm kardeşlerimizin hizmetini orada karşılamayı düşünüyoruzö dedi.

Rektör Prof. Dr. Tilki bünyesinde 30 bin kitabı barındıran kütüphanenin toplam maliyetinin ortalama 12 milyon lirayı bulduğunu sözlerine ekledi.

Kütüphane detayları

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki'nin açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN- (DHA)

=======================================================