DHA YURT BÜLTENİ-9 

Bakan Yılmaz: TEOG\'un bu yıl yapılacağı doğru değil

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz \"TEOG\'un bu yıl yapılacağı doğru değil\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği\'nin Resmi Gazete\'de yayımlanmasıyla ilgili olarak açılış için geldiği Sivas\'ın Suşehri ilçesinde Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesinde basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Yılmaz, \"Bugün bir yönetmeliğimiz yayımlandı. Bu yönetmelik aslına bakınca bu yıl uygulayacağımız sistemi de açıklayan sistem. Merkezi sınavın ne olduğunu, merkezi sınavla hangi okulların öğrenci alacağı düzenlendi. Bir de geçici madde konuldu. Geçici madde şunu söylüyor. Diyor ki bu zamana kadar bir önceki usulle okula girmiş olanların okul değişiklikleri kendi sistemlerine tabi. Bu yıl TEOG olmayacak. Adresi dayalı yerleştirmeyle evlere en yakın okul sistemini dikkate alarak, diğer belirlediğimiz hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Sadece çok az bir kısım, yüzde 10 gibi bir öğrencimiz merkezi sınavla okula alınacak. Yönetmenlik buna ilişkindir. Dolayısıyla TEOG\'un bu yıl yapılacağı doğru değildir\" dedi.

\"ADRES DEGİŞİRSE OKUL DA DEĞİŞİR\"

Eski sistemle okullara girmiş olanların yeni sisteme tabi olarak okul değiştireceği iddialarının doğru olmadığını aktaran Yılmaz şunları söyledi:

\"Eski sistemle girenlere eski sistem uygulanacak. Kendi puanı hangi okula yetiyor, o okula yerleşebilir, kaydını yaptırabilir. Ancak bizim yeni sistemimizde, adrese dayalı sistemde adresi değişirse okulu da değişir. Merkezi sınav ise çok az, sadece yüzde 10 fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje okullarıyla, teknik okullar bu kapsamdadır. Bu da yüzde 10\'a tekabül ediyor. Bir çelişki, bir anlaşmazlık yok. Oradaki geçici madde eski usul. Yani adam şunu söylemesin, \'TEOG sistemini kaldırdınız o halde bende evimin yanındaki okula kaydedeyim\' demesin diye bu da farklı bir karışıklığa, farklı bir haksızlığa yol açacağına düşündüğümüzde eski sisteme tabi olanlar eski sistemle okullarına devam edecekler. Yeni öğrencilerse yeni sisteme tabi olacaklar. Ona uygun şekilde de okul değişiklikleri de yapılabilecek.\"

Görüntü Dökümü:

-Bakan Yılmaz\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)

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OTOBÜSTEKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDILAR

ARTVİN\'in Kemalpaşa ilçesi Sarp Sınır Kapısı\'nda, bir yolcu otobüste yapılan aramada, özel bölümüne saklanmış 2\'si kadın 1\'i erkek Gürcistan uyruklu 3 kişi yakalandı.

Sarp Gümrük Kapısı\'nda görevli Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, insan kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye\'den yurt dışına çıkış yapmak isteyen Gürcistan uyruklu P.G. idaresindeki yolcu otobüsünde arama yapıldı. X-Ray taramasından da geçirilen yolcu otobüsünün orta kapı merdiveninin yer aldığı boşlukta bir özel bölme olduğunu fark edildi. Bunun üzerine gizli bölmeyi açan ekipler, buradan 3 kişi olduğunu belirledi.Gizli bölmeden çıkartılan 2\'si kadın 1\'i erkek Gürcistan uyruklu 3 kişi ile sürücü P.G. gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü

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Kaçakların yakalanma anı

Haber: Adem GÜNGÖR ARTVİN / (DHA)

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KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaza yapma anı, peşinden gelen bir başka otomobilin araç kamerasınca görüntülendi. 50 metre sürüklendikten sonra yağmur kanalına giren otomobilde, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Askeri Saha Geçiş Yolu\'nda meydana geldi. Servergazi Mahallesi\'nden Çamlık Bulvarı yönüne aşırı hızlı giden Ali Yatkın, yönetimindeki 20 AAB 168 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak 50 metre sürüklendi. Yoldan çıkan otomobil, yağmur tahliye kanalına düşüp, duvara çarparak durabildi. Kaza anı, başka bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi. Kamerada otomobilin savrulması ve sürüklenerek duvara çarpma anı görüldü.

Kazada sürücü Ali Yatkın ile birlikte yolcular Hasan Karabulut (19), Ömer Tekin (19) ve Hüseyin Atın yaralandı. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamerasında otomobilin ilerlemesi

- Kontrolden çıkıp, savrulması

- Sürüklenip, duvara çarpması

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: DENİZLİ, (DHA)

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İNTERNET KAFEDE KÜFÜR CİNAYETİ

BURSA\'da bir internet kafede çıkan tartışmada E.K. (20) tarafından kalbinden bıçaklanan C.G. (30) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan E.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay geçen Pazar günü merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi 2. Ceviz Sokaktaki bir internet kafede meydana geldi. Sabah saatlerinde İnternet kafede bilinmeyen bir nedenle tartışan E.K. ile C.G. iddiaya göre küfürleşmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K. yanında bulunan bıçakla C.G.\'yi kalbinden bıçakladı. C.G. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan E.K.\'yi aynı gün yakaladı. Yapılan sorgulamada E.K. cinayeti işlediğini kabul ederek, olayda kullandığı bıçağın demir kısmını rögara, sap kısmını ise bir tarlaya attığını söyledi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kameralarına ise C.G.\'nin E.K.\'yi kovaladığı anlar yansıdı.



Görüntü Dökümü

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-Zanlının emniyetten çıkarılışı

-Ölen şahsın zanlıyı kovalaması

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

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LİSE ÖĞRENCİSİ, ESKİ SEVGİLİSİNİN YENİ ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

KARAMAN\'da lise öğrencisi Y.Ö. (17), iddiaya göre 2 ay önce ayrıldığı sevgilisi aynı yaştaki B.A. ile konuşmaya geldiğinde genç kızın yeni sevgilisi H.A. (17) ve arkadaşları tarafından dövüldü. Y.Ö.\'nün yanındaki arkadaşı M.Ü. de (17) kalçası ve belinden bıçakla yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün Gevher Hatun Mahallesi Karaman Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. Y.Ö., iddiaya göre 2 ay önce ayrıldığı B.A.\'yı arayıp, konuşmak istediğini söyledi. B.A., buluşma yerine yeni sevgilisi H.A., sevgilisinin arkadaşları F.K.(17) ve aynı yaştaki K.N. ile geldi. Arkadaşı M.Ü. ile gelen Y.Ö., eski sevgilisi B.A.\'nın yeni sevgilisi H.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma her iki tarafın da arkadaşlarının katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Ö. aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle, M.Ü. de kalçası ve belinden bıçakla yaralandı. Yaralılar, yakındaki devlet hastanesine kaldırıldı. B.A. da yeni sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-B.A. ve H.A.\'dan detay

-Polisin olay yerinde inceleme yapması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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BURSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 KİŞİ TUTUKLANDI

BURSA’nın Karacabey ilçesinde uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 3 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde sattığı tespit edilen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda M.E.G.(33), M.C.(50) ve R.Y.(53) \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

zanlılar

zanlıların adliyeye çıkarılışı

adliye

Haber-Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)-

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SEVGİLİLER GÜNÜ\'NDE EVLENEN 30 ÇİFT ELLERİNDEKİ TÜRK BAYRAKLARI İLE AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİĞE SELAM GÖNDERDİ

KAHRAMANMARAŞ\'ın merkez Onikişubat Belediyesi\'nin 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle düzenlenen toplu nikah töreninde Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 30 çiftin nikahını kıydı. Evlenen çiftler ise özel bir günde evlenebilmelerini Mehmetçiğe borçlu olduklarını ifade ederek Afrin\'deki Mehmetçiğe selam gönderdi.

Atatürk Parkı\'ndaki nikah salonunda gerçekleştirilen toplu nikah töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 14 Şubat\'ın çiftler için önemli bir gün olduğu için toplu nikah töreni düzenlediklerini söyledi. Mahçiçek, şöyle konuştu: \"Evlilik bizim inancımız açısından çok önemli bir müessese Diyor ki Peygamber efendimiz, \'Evlenen insan, dininin yarısını tamamlamış demektir\' diyor. İşte bu kutsiyeti bilerek yola çıkarsak yani dinimizin yarısını tamamladığı bu evlilikle birleştirmek, bu evlilikle yürütmek istediğimiz de işin kutsiyeti ortaya çıkar. Evliliklerin en önemli can alıcı odak noktalarından bir tanesi de karşılıklı sevgi ve sadakat içinde olmamız. Karşılıklı sevgi, sadakat ve hoşgörü içerisinde olursak inşallah evliliklerimiz daha güzel yürüyecek.\"

Konuşmanın ardından Hanefi Mahçiçek, aralarında Suriyeli Ala Elasaf ve Rim Elali çiftinin de bulunduğu 30 çiftin nkahını kıydı. Nikahtan sonra çiftlere Türk bayrağı ve evlilik hayatıyla ilgili kitaplar hediye edildi.

AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİĞE SELAM

14 Şubat\'ta evlenen çiftler ise çok mutlu olduklarını söyledi. Bu çiftlerden biri olan Mikail Ateş ve Duygu İmalı çifti, bu özel günde evlenebilmelerini Mehmetçiğe borçlu olduklarını söyledi. Afrin\'deki Mehmetçiğe selam gönderen çiftten Duygu İmalı, \"Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Bugünü ve günlük yaşantımıza devam etmemizi askerlerimize borçluyuz, onlara minnettarız, kalplerimiz onlarla. Çok teşekkür deriz hepsine, Allah\'ım hepsini korusun başımızdan eksik etmesin. Afrin\'deki Mehmetçiklerimize çok teşekkür ederi Allah\'ım hepsini korusun, minnettarız onlara\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Nikah salonundan detaylar

- Çiftlerden detaylar

- Çiftlerle röp.

- Mikail Ateş ve Duygu İmalı ile röp. (Ellerinde türk bayrakları olan)

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Dua edilmesi

- Hanefi Mahçiçek\'in konuşması

- Mahçiçek\'in nikahı kıyması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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TOKAT\'TA MEMUR-SEN\'DEN \'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA DESTEK

TOKAT\'ta Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı sendikalar Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi.

Memur-Sen Şubesi üyesi yaklaşık 100 kişi kent meydanında basın açıklaması yaptı. Açıklama yapan Memur Sen İl Temsilcisi Suat Mantar terör ve çatışmadan arındırılmış adil bir dünya istediklerini söyledi. Kimsenin kimseyi sömürmediği, hakça paylaşımın gerçekleştiği bir dünya için mücadele ettiklerini ifade eden Mantar şöyle dedi:

Ne var ki emperyalizm, başta bölgemizde olmak üzere sömürü düzenini sürdürmek için şiddeti ve terörü bütün dünya sathına yaymaktan çekinmemektedir. İçeride kimlerin, sözde savaş karşıtı söylemlerle algılarda cephe açmaya giriştiğini, daha da ötesi her zaman yaptıkları gibi emperyalizmi ve sömürüsünü gizleme niyetlendiğini çok iyi biliyoruz. Sözde barış yanlısı gerçekte emparyal geminin tayfası olanlar, \'Savaşa karşı barış\', \'Savaş halk sağlığı sorunudur\', \'Barış, hemen şimdi\' beyanlarıyla, Türkiye\'nin hak ve adalet mücadelesini akamete uğratmak için \'barış\' gibi mübarek bir kavramı dahi silaha dönüştürmek hesabı içindedirler. Biz sulh istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Fakat emperyalizm bölgemizden kovulmadan, emperyal taşeronu kanlı terör örgütlerinin kökü kazınmadan bunun sağlanamayacağını da çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de çok rahat şunu deklare ediyoruz. Türkiye, terörle mücadele ediyor, emperyalizme karşı da onurlu bir savaş veriyor.\"

Basın açıklamasının sonunda Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen askerler için dua okundu.

Görüntü Dökümü

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-Grubun görüntüsü

-Açıklama

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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ŞIRNAKLI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA ORTAK DESTEK

ŞIRNAK\'ta faaliyet yürüten ve aralarında Memur Sen ve Eğitim Bir Sen gibi sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu 13 sivil toplum kuruluşu, yaptıkları ortak açıklama ile Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin kuzeyine başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na, Şırnak\'ta faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarınca yapılan ortak açıklama ile destek verdi. Memur-Sen Şırnak temsilciliğinin öncülüğünde Sanat sokağında bir araya gelen sivil toplum kuruşu temsilcileri adına AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve kalabalık bir vatandaş grubu da destek verdi. Toplanan kalabalık, \"Mehmetçiğe selam, destana devam\", \"Katil ABD işbirlikçi PKK\" sloganları atarak, \"Tüm Anadolu ayaktayız, Emperyalizme karşı savaştayız\" pankartı taşıdı.

Sivil toplum kuruluşları adına burada hazırlanan basın metnini okuyan Memur Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı Zeytin Dalı Harekatı\'nın 26\'ıncı günü olduğunu hatırlatarak, \"Beklemesinler. Cepheye koşan yiğitlerimizin kimi şehitlik makamına, kimi gazilik mertebesine ulaştı. Bugüne kadar 31 askerimiz şehit oldu. Türkiye\'nin terörle mücadele konseptini, terör örgütlerine yönelik \'bitirici darbe\' hamlesini, \'savaş\' olarak göstermeye kalkışanlar var. Emperyal kulvarda, kapitalist blokta yeralan sözüm ona müttefik ve dost ülkelerin Türkiye\'ye yönelik örtülü savaş ilanını, \'sivil hassasiyeti\' ambalajıyla perdelemeye çalışanlar var. Afrin\'de yaşananlar üzerinden ortaya çıkan iki fotoğraf var. İlki; küresel terörle mücadele konusunda bedenini taşın altına koyan, Türkiye\'dir. İkincisi ise terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleriyle stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye\'nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekesidir. Bu yüzden, sınırımızın yanıbaşında cirit atmaya yeltenen terör örgütlerinin kuruluş tarihçesini, Afrin\'de yaşananların çerçevesini, Afrin merkezli Zeytin Dalı Harekatının esbabı mucibesini doğru bir içerikle ortaya koymak gerekiyor. Bunu başardığımızda, tarihin ve coğrafyanın Türkiye\'ye yüklediği misyonun gereklerini, cephede verilen mücadelenin anlamını ve değerini doğru kavrayabilir ve bütün çıplaklığıyla bihakkın anlatabiliriz. Emperyalizmin yerli lejyonerlerinin, kapitalizmin içerideki sinsi işbirlikçilerinin algılarda oluşturmak istedikleri cepheyi de ancak bu şekilde dağıtabiliriz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Toplanan kalabalık

-Basın açıklamasının okunması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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MİNİKLERDEN MEHMETÇİĞE, SEVGİLİLER GÜNÜ ZİYARETİ

AYDIN\'daki bir ilkokulun anasınıfı öğrencileri, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde İlçe Jandarma Komutanlığı\'nı ziyaret etti. Minikler, kendileriyle yakından ilgilenen asker ağabey ve ablalarına asker selamı ile karşılık verdi.

Halide Hatun İlkokulu Müdürü İlhan Çelik, Müdür Yardımcısı Leyla Cihangiroğlu ve öğretmenler, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde, anasınıfından 21 öğrenci ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı\'nı ziyaret etti. Minik öğrenciler, ilgiyle karşılandı. Minikleri kucaklarında taşıyan asker ağabey ve ablaları, onlarla yakından ilgilendi. Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, Müdür Çelik\'e, \'Jandarma Komutanlığı Anı Tabağı\' hediye etti. Minik öğrenciler başta Albay Acara olmak üzere askerlerle fotoğraflar çektirdi, asker selamı vermeyi de unutmadı. Öğrenciler, askerlere karanfil hediye etti ardından yemekhanede Bornova Jandarma Komando Tugayı\'ndaki asker ağabeylerine verilmek üzere \'Afrin\'e selamlar asker amca\' temalı resimleri boyadı. Konuşma yapan Albay Acara, \"Okul öğrencilerinin bu ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Özellikle minik evlatların 14 Şubat\'ta Mehmetçiğe sundukları sevgileriyle gelmeleri bizleri mutlu etti. Minik öğrencilere çok teşekkür ederiz\" dedi. Okul Müdürü İlhan Çelik ise \"Bugün Sevgililer Günü. Bizim bir tek sevgilimiz var, o da Türk Silahlı Kuvvetleri. TSK adına Jandarma Komutanımız bizleri onurlandırdı. Operasyondaki kahraman ordumuza destek amacında da aynı zamanda buradayız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Öğrencilerin jandarmaya gelişi

- Askerlerle miniklerin resim boyaması

- Albay Selahattin Acara ve Okul Müdürü İlhan Çelik\'in konuşma

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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MEMUR-SEN\'DEN ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA DESTEK

MEMUR-Sen İzmir İl Temsilciliği, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla \'Bayrağını al da gel\' sloganıyla Konak Meydanı\'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği üyesi yaklaşık 200 kişi TSK\'nın Afrin\'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için Konak Meydanı\'nda bir araya geldi. \'Bayrağını al da gel\' sloganıyla düzenlenen eylemde \"İşbirlikçi ABD Suriye\'den defol\", \"Mehmetçiğe selam, desteğe devam\", \"Teröre geçit vermeyeceğiz\" ve \"Katil ABD, işbirlikçi PKK/YPG\" sloganları atıldı. Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Musa Bina, basın açıklamasının 81 ilde eş zamanlı yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

\"Ülkemizin, emperyalizme ve kanlı terör örgütlerine karşı verdiği mücadele de dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Askerlerimiz, vatanımızın bekası için Afrin\'de teröre karşı Zeytin Dalı Operasyonu gerçekleştiriyor. Afrin emperyalist aklın çöküşünü sağlayacak, sömürgeci devletlerin Ortadoğu\'daki planlarının çöküşünü hızlandıracaktır. Harekatın 26\'ncı günündeyiz. Cepheye koşan yiğitlerimizin kimi şehitlik makamına ulaştı, kimi gazilik mertebesine. Afrin\'de yaşananlar üzerinden ortaya iki fotoğraf çıkıyor. İlki, küresel mücadele konusunda bedenini taşın altına koyan Türkiye\'dir. İkincisi ise terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleriyle stratejik ortaklık kuran bu şekilde Türkiye\'nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şerlerdir. Zeytin Dalı, Türkiye\'nin emperyalizme direnme iradesinin emperyalistlerin Suriye\'de oluşturmak istediği düzeni reddetme mücadelesinin adıdır. Suriye\'de oluşturmak istedikleri düzen öyle kirlidir ki tarihte eşine pek az rastlanır şekilde milyonlarca insanı katletti. Yerlerinden yurtlarından etti. DEAŞ\'ı PKK/YPG\'yi ve FETÖ\'yü bu noktadan değerlendirdiğimizde ülkemizde ve bölgemizde son beş yıldır yaşananları daha net anlamış oluruz. Bu terör örgütleri arasındaki hem gizli hem de kirli ittifak bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Afrin\'de yürütülen operasyona karşı içeride karşıt cephe oluşturmak için ter ve dil dökenler de bizim nazarımızda bu kirli ittifakın tapınak şövalyeleri hükmündedir.\"

\"KORKTUKLARI BAŞLARINA GELECEK\"

Terör örgütlerinin 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Türk ordusunun zayıfladığını zannettiğini ve büyük bir yanılgı içine düştüklerini ifade eden Bina, \"Bazı ülkelerin Zeytin Dalı Harekatı\'na karşı \'DEAŞ\'la mücadeleyi akamete uğratmasın\' söylemlerinin neyi amaçladığını artık daha iyi biliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimiyle ordumuzun zayıfladığını zannedenler, Türkiye\'nin teröre karşı yürüttüğü başarılı operasyonlar sonrasında sivil katliamı yapmakla mahir bazı ülkelerin \'Siviller ölüyor\' kartını devreye sokmaları da gerçekten manidardır. Türkiye 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ordu içindeki Gladyo atıklarını temizleyerek operasyon gücünü arttırmıştır. \'Siviller ölüyor\' söylemi timsahın söyleminden ibarettir. Fakat 9 şehit verdiğimiz saldırıda terör örgütlerinin nasıl sivilleri kullandığını gördük. Milletin desteğini ümmetin duasını alan devletimiz ve silahlı kuvvetlerimizin, şanlı ecdadın evlatları olmanın hakkını veren yiğitlerimizin, emperyalist akla diz çöktüreceğine yürekten inanıyoruz\" dedi.

Grup şehitler için okunan duanın ardından meydandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Meydandan görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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UEDAŞ\'TAN 10\'UNCU KÜTÜPHANE

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından, kırsal mahalle okullarına kütüphane kazandırmak amacıyla hayata geçirilen \"Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayatö projesi kapsamında merkez Nilüfer ilçesi kırsal Yolçatı Mahallesi\'ne kütüphane kuruldu.

Türkiye\'nin en büyük dördüncü elektrik dağıtım şirketi konumunda olan UEDAŞ, hizmet bölgesindeki sosyal sorumluluk projelerine ara vermeden devam ediyor. Nilüfer kırsal Yolçatı Mahallesi İlkokuluna 2 bin kitaplık kütüphane yapan UEDAŞ, okulun tadilatını da gerçekleştirerek öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitim almasına destek oldu.

Sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirilen \"Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayatö projesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kırsal Yolçatı Mahallesi İlkokuluna kurduğu kütüphane öğrencilerin kullanımına sunuldu. Okulda düzenlenen programa Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, UEDAŞ Nilüfer İşletme Müdürü Nejdet Şensöz, UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce\'nin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Toplamda 2 bin kitabın yer aldığı kütüphanenin yanı sıra,okulun tadilatı da UEDAŞ tarafından yapıldı. Öğrencilerin daha sıcak ve daha sağlıklı eğitim almasına destek olmak amacıyla, Yolçatı İlkokulunda parke, çatı ve boya badana tadilatları gerçekleştirilerek okulun fiziki yapısına katkı sunuldu.

10 KÖY OKULU KÜTÜPHANEYE KAVUŞTU

Sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket ederek bu yönde projeler geliştirmeye devam eden UEDAŞ geleneksel hale getirdiği kütüphane projesiyle bugüne kadar 10 köy okulunu kütüphane ile buluşturdu. UEDAŞ\'tan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

\"Geçen yıllarla beraber 10\'uncu kütüphaneyi hayata geçirdik. Buradaki asıl amacımız çocuklarımızın kitap ile buluşmalarını sağlamak ve kitap okumalarını cazip hale getirmek. Sosyal sorumluluk projelerimizde sürdürülebilirlik ve doğrudan fayda dikkat ettiğimiz başlıca noktalar. Önümüzdeki günlerde hizmet bölgemiz olan Çanakkale, Balıkesir ve Yalova\'da kütüphanesi olmayan okullarda projemize devam edeceğiz.ö

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın öngördüğü yayınlar ile gençlik klasikleri, çocuk klasikleri, çocuk hikâyeleri ve çocuk romanlarından oluşturulan kütüphaneye öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Eğitim alanında sürdürülen proje ile çocuklara daha fazla okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Kütüphaneden görüntüler

-Okul yönetimi ve UEDAŞ yetkilileri kütüphane hakkında konuşurken

-Okul Müdürü İlhan Tutun röportaj

-Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce röportaj

-Çocuklar kütüphaneyi gezerken

-Detaylar

Haber-Kamera:Mehmet İNAN/BURSA (DHA)

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MALATYA, \'RADYO VE GRAMOFON MÜZESİ\' İÇİN GÜN SAYIYOR

MALATYA\'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye\'nin en büyük \'Radyo ve Gramofon Müzesi\' kısa süre sonra açılacak.

\'Radyo ve Gramofon Müzesi\' çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya\'yı bir müzeler şehrine dönüştürdüklerini belirterek, \"Malatya\'mız fuarlar ile dikkat çekmişti şimdi de müzeleri ile dikkat çeken bir konuma geldi. Fotoğraf müzesi ile daha çok dikkat çekti, Türkiye\'nin ve Avrupa\'nın en büyük fotoğraf müzesini Malatya\'da açtık. Şimdi de özelikle 40 yaş üzerindekilerin bir anısı olan eski radyolarla ilgili müze açacağız. \'Radyo ve Gramofon Müzesi\' gerçekten çok iddialı olacak. Dünyanın birçok bölgesinde üretilmiş olan radyolar var. Gelen misafirlerimiz bunları görme imkanını bulacak\" dedi.

Başkan Çakır, şu ana kadar 700 civarında radyo alımı gerçekleştirildiğini ifade ederek, \"Arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyor. Türkiye\'nin en büyük \'Radyo ve Gramofon Müzesi\'ni Malatya\'da kurmuş olacağız. Son düzenlemeleri yapıyoruz. Kısa bir süre içerisinde ülkemizin en büyük, en güzel \'Radyo ve Gramofon Müzesi\'ni Malatya\'mıza ve Türkiye\'mize kazandırmış olacağız. Buraya getirilen radyoların tamamı çalışı vaziyette\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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- Gramofonlardan detaylar

- Radyolardan görüntüler

- Ahmet Çakır röp.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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MARMARİS İYİ PARTİ SEVGİLİLER GÜNÜ\'NDE LOKMA DÖKTÜRDÜ

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında, \"En büyük aşk, vatandır\" adı altında lokma döktürdü, vatandaşa Türk bayrağı hediye etti.

İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığı üyeleri, Eski Cami önünde Sevgililer Günü kapsamında \"En büyük aşk vatandır\" adı altında lokma döktürdü. İYİ Partililer, ayrıca vatandaşa Türk Bayrağı dağıttı. Hem vatan sevgisini aşılamak hem de şehitler için anma yapmak istediklerini belirten partililer, gelenlere lokma ikram ederek çevre esnaflara da dağıttı. Yoğun bir katılımın görüldüğü etkinlikte, iki saat içinde 1000 kutu lokma ve 500 Türk bayrağı dağıtıldı. İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz, \"14 Şubat Sevgililer Günü\'nü farklı bir hissiyatla kutlamaya ve şehitlerimizi anmaya adadık. En büyük aşk, vatandır\' sloganımızla farkındalık yaratmak için etkinliğimizi düzenledik. Vatan sevgisi coşkusunu artırmak ve birlik beraberliği artırmak buradayız. Afrin\'de görev yapan Mehmetçiklerimize sevgimizi gönderiyoruz. Sevgi dolu yüreğimiz terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizle beraberdir.

Şehitlerimizi rahmetle anıyor ve gazilerimize acil şifalar diliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Etkinlikten görütü

- İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz\'ın açıklamaları

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla), (DHA)

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