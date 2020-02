DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA; 31 ASKER ŞEHİT OLDU, 1369 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin kentinin terör unsurlarından arındırılarak sınır güvenliğinin sağlanması için 24 gün önce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'nda şu ana kadar 31 askerin şehit olduğu, 143 askerin yaralandığı bildirildi. Harekatın başladığı günden bu yana uçaklar ile 627 hedefin imha edildiği terör örgütüne de ağır kayıplar verdirilerek 1369 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanıp terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği ve Suriye\'nin İdlib kentinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği ve Afrin\'in teröristlerden arındırılmasına yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'na başarıyla devam edildiği kaydedildi.

TSK\'nın ülke ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtilen bilgilendirmede, 3-11 Şubat tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır ve Hatay ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği vurgulandı.

16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda; 8 piyade tüfeği, 8 RPG-7 roketatar olmak üzere toplam 16 hafif silah, 682 kilo amonyum nitrat, 7,5 kilo tahrip kalıbı, 14 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 fünye, 13 el bombası, 3 adet 82 mm’lik havan mühimmatı, 5325 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 12 şarjör, 1 el telsizi ve 35 EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiği kaydedildi.

TERÖRİSTLERİN FİNANS KAYNAKLARINA DARBE VURULDU

15 EYP\'nin tespit edilerek imhasının gerçekleştiği belirtilen bilgilendirmede, teröristler tarafından kullanılan 64 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı. 2 askerin şehit olduğu operasyonlarda etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 12 bin 779 kişinin yakalandığı belirtildi.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlarda 390 kilo kubar esrar, 150 kilo toz esrar, 42 kilo uyuşturucu, 12,5 kilo akaryakıt, 18 bin 200 paket kaçak sigara ve 2 kaçak cep telefonu ele geçirildiği belirtilerek, \"Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır\" denildi.

AZEZ-MARE VE MÜNBİÇ\'TEN SALDIRILARA KARŞILIK VERİLİYOR

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile hudut güvenliğinin sağlanıp, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarının önlenerek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellenmesinin amaçlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

\"Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.\"

İDLİB\'DE GÖZLEM NOKTALARI İNŞA EDİLİYOR

TSK\'nın haftalık bilgi notunda, İdlib Bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatılarak, \"Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde 3 Numaralı Gözlem Noktası, 5 Şubat 2018 tarihinde ise 6 Numaralı Gözlem Noktası ve 9 Şubat 2017 tarihinde 7 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer gözlem noktalarının tesisine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir\" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, sınır hattı ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren \'Zeytin Dalı Harekâtı\' başlatıldığı hatırlatıldı.

Harekâtın, Türkiye\'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulanan TSK açıklamasında, şöyle denildi:

\"Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir.\"

Harekâtın başlangıcından itibaren TSK\'ya ait savaş uçakları tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 627 hedefin imha edildiği ve en az 1369 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 143 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan birisi hariç hayati tehlikesi olan bulunmamaktadır. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.\"

GAZİANTEP/DHA

YÜKSEKOVA\'DA POLİS ARACI, ZIRHLI ARACA ÇARPTI; 1 ŞEHİT, 2 YARALI (EK)

2)TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde, devriye görevi sırasında, içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın zırhlı araca çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ali Ergün (29) için kaymakamlık binası önünde kar yağışı altında tören düzenlendi.

Yüksekova Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, kurum amirleri, şehidin eşi ve meslektaşları katıldı.Törende, gözyaşları döküp güçlükle ayakta duran ve 7 aylık hamile olduğu öğrenilen şehit eşi Funda Ergün\'ü, kadın polisler koluna girerek teselli etmeye çalıştı.

Şehit Polis Ergün\'ün Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit polisin özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından, Şehit Polis Ali Ergün\'ün cenazesi, arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Cenaze aracıyla Yüksekova Selahattin Eyyubü Havalimanı\'na götürülen Şehit Ergün\'ün cenazesi daha sonra uçağa koyularak memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesine gönderildi.

3)BAŞKALE\'DE KARDAN KAPANAN 2 MAHALLE YOLU 3 GÜNDE AÇILABİLDİ

VAN Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Başkale ilçesine bağlı Aşağı ve Yukarı Dallı mahallelerinin yolunu, 3 gün süren zorlu mücadelenin ardından ulaşıma açabildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, bir süre önce yağan kar yağışının ardından kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Başkale ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı ve Yukarı Dallı Mahalleleri\'nin yollarını açmak için çalışma başlattı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle çukur bölgelerde metrelerce yükseklikte kar kütlelerinin bulunduğu yolu, 3 gün süren çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açarken, yaşadıkları zorlukları ve iş makinelerinin boyunu aşan kar tünellerini ise cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ekipler, çığ tehlikesi bulunan yolda zor bir çalışma yürüttüklerini, buna rağmen her iki mahalllenin yolunu ulaşıma açtıkalarını belirtti.

4)İZMİR\'DEN GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU

İZMİR\'de Bornova Askerlik Şubesi\'ne gelen yaklaşık 100 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'na gönüllü katılmak için dilekçe doldurarak başvuru yaptı.

İzmir\'de yaklaşık 100 kişi TSK\'nın Afrin\'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulundu. Grup, tekbir getirip \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganları attıktan sonra \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşenler için yoklama yaptı. Gönüllü askerlik başvurusu yapanlar adına açıklamayı yapan Yaşar Rüzgar, ülkenin zor günler geçirdiğini belirterek vatana millete sevgisi olan insanlara ihtiyaç duyulduğunu savundu. Rüzgar, \"Bizler burada vatanı için canını seve seve vermeye hazır olan insanlarız. Devletimiz bize şerefli, şehit olma görevini verirse hazırız. Bizim gösterdiğimiz bu hassasiyetin Türkiye\'nin bütün illerinde sürdürülmesini istiyoruz\" dedi.

5)GAZİANTEPLİ MUHTARLAR, MEHMETÇİK\'E DESTEK İÇİN KİLİS\'E GİDECEK

MUHTARLAR Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için 800 muhtarla Kilis\'e gideceklerini söyledi.

Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Titiz, dernek üyesi muhtarlarla Gaziantep\'te bir araya geldi. Muhtarlar, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na Türk bayrakları ve zeytin dallarıyla destek verdi. Harekata katılan askerlere destek için yarın Kilis\'e gideceklerini duyuran Ökkeş Titiz, \"Yarın saat 11.00\'de, tüm muhtarlarımızla büyükşehir belediyesi önünde, Kilis\'e gitmek için buluşacağız. Yarın muhtarlarımızla birlikte aldığımız büyükbaş hayvanı keserek, moral vermek istiyoruz. Hükümetimizin buna ihtiyacı olmadığını biliyoruz; ama biz, moral vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenleyeceğiz\" dedi.

6)BURSA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 11 KİŞİ GÖZALTINDA

BURSA\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarda merkez Yıldırım ilçesinde kullanmak amacıyla uyuşturucu satın alan 6 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilere uyuşturucu sattığı belirlenen E.T., A.C., O.Y., A.A. ve F.Ç\'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada bir miktar bonzai ile ectasy ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 6\'sına uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, bu şüphelilere uyuşturucu sattığı belirlenen 5 şüpheli ise \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

7)KAHRAMANMARAŞ\'TA, \'KURTULUŞ\' COŞKUSU

KAHRAMANMARAŞ\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98\'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, \"Biz saldırmayız, kimsenin toprağına göz dikmeyiz. Ama birileri bize saldırır, bizim toprağımıza göz diker, birliğimize, beraberliğimize halel getirmeye kalkışırsa vallahi can alır can veririz, gözümüz hiçbir şeyi görmez\" dedi.

Trabzon Bulvarı\'nda gerçekleştirilen kutlamalar; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç\'un törene katılanların kurtuluş gününü tebrik etmeleriyle başladı. Törene; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Veysi Kaynak, İmran Kılıç, Nursel Reyhanlıoğlu, Mehmet Uğur Dilipak, MHP Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 5 Nisan 1925\'te TBMM tarafından şehre verilen Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası\'nı Türk bayrağına taktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından konuşan Erkoç, madalyayı Türk bayrağına takmanın hayatının en büyük şeref ve onuru olduğunu belirterek, \"Tarih, cesur insanlarla yazılır, korkaklar tarih yazamaz. İşte bu şehir 12 Şubat 1920\'de 7\'den 70\'e genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle iman dolu yürekleriyle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir cesaretle o dönemin en güçlü ordularından birini bozguna uğratarak Kahramanmaraş destanını yazmıştır\" diye konuştu.

ÜNAL: BİRİLERİ SİYASET ADI ALTINDA TERÖR SEVİCİLİĞİ YAPIYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise 98 yıl önce Kahramanmaraşlıların yaşadığı duyguları anlamaya çalışmak gerektiğini söyledi. Türkiye\'nin, içinden geçtiği kritik zamanda 98 yıl önce Kahramanmaraş\'ta ortaya konulan 12 Şubat ruhuna ihtiyacı olduğunu ifade eden Ünal, şunları söyledi:

\"Fransızlar Maraş\'a girmek üzeredir; Hırlakyan, Abdal Halil Ağa\'yı çağırır ve davul çalmasını ister. Abdal Halil Ağa\'nın verdiği cevap çok önemlidir. Der ki \'Bu, din bahsidir. Ben Müslüman kardeşimin böğrüne davul çalmam\' der. Bir şehir düşünün, bir millet düşünün ki o milletin davulcusunun bile şuuru, bilinci, aidiyeti, karakteri altın gibi olsun, Elif gibi dimdik olsun. Bir de bugünkülere bakın. Bugün, kahraman ordumuz Afrin\'de teröristlerle mücadele ederken, dün Ankara\'da birilerinin ne yaptıklarına bakın. Biz terörle mücadele ederken, elinde silah bu milletin bekasını tehdit edenlerle mücadele ederken birileri eğer siyaset adı altında terör seviciliği yapıyorsa, terör övücülüğü yapıyorsa bu, bu aziz milletin kabul edebileceği bir şey değildir. Biz, bu milletin ve beraberliği söz konusu olduğunda tek yumruk oluruz, tek bilek oluruz. Biz, bu milletin bekası, vatanımızın taşı toprağı söz konusu olduğunda can alır can veririz. Biz, her zaman sulhtan ve selametten yanayız. Biz saldırmayız, kimsenin toprağına göz dikmeyiz. Ama birileri bize saldırır, bizim toprağımıza göz diker, birliğimize, beraberliğimize halel getirmeye kalkışırsa vallahi can alır can veririz, gözümüz hiçbir şeyi görmez. 80 milyon bir olur, Allah\'ın izniyle bu işlerin üstesinden geliriz. İşte bugün bütün bu anlamın, bütün bu mananın, bütün bu ruhun yeniden hatırlandığı gündür, yeniden hatırladığımız gündür.\"

12 ŞUBAT\'A 12 BİN BAYRAK

Konuşmaların ardından, Kahramanmaraş\'ın 22 gece 22 gün süren büyük kurtuluş mücadelesi sahnelenen tiyatro oyunlarıyla anlatıldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak törene, dönemin yöresel kıyafetiyle katıldı. Dulkadiroğlu Belediyesi de törene katılanlara 12 bin Türk bayrağı dağıttı.

8)MOTORU TUTUŞAN OTOMOBİL YANDI

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde motoru tutuşan otomobil alevler içerisinde kaldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olay öğle saatlerinde, Osman Yılmaz Mahallesi 632 Sokak\'ta meydana geldi. Adem Türk idaresindeki 34 NS 892 plakalı otomobil ile ilerlerken, aracın motorundan dumanlar yükseldi. Adem Türk aracı yolun kenarına park ederek dışarı çıkarken, araç bir anda alevler içerisinde kaldı. Adem Türk\'ün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiye yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi. Adem Türk aracının motorunun bir anda alev aldığını belirtirken, otomobilinin yanmasının üzüntüsünü yaşadı.

9)OLTA İĞNESİ YUTAN CARETTA CARETTA TELEF OLDU

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, olta iğnesi yuttuğu belirlenen ve bitkin halde karaya vuran caretta caretta, çevredekilerin yardım çabalarına rağmen bir süre sonra telef oldu.

Bugün sabah saatlerinde, Turgutreis Mahallesi\'ndeki Günbatımı Plajı\'nda yürüyüş yapan eli, 3 çocuk babası Faruk Kiseli (42), suda bitkin halde bir caretta caretta olduğunu farketti. Bir süre sonra karaya vuran 60 santimetre boyunda, 45 kilogram ağırlığındaki caretta carettanın misina yuttuğunu farkeden Kiseli,

kendi imkanmları ile yardım etmek istedi. Ancak, Kiseli deniz kaplumbağasının yuttuğu 6 santimetrelik olta iğnesini çıkarmayı başaramadı. Zavallı, hayvan

kısa bir süre sonra ise telef oldu. Kiseli\'nin durumu bildirmesi üzerine gelen Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri caretta carettanın ölümüyle ilgili tutanak tuttu. Ardından Bodrum Belediye Temizlik İşçileri Müdürlüğü ekipleri, zavallı hayvanın leşini gömmek üzere plajdan alıp, götürdü. Caretta carettanın bitkin halde güçlükle karaya kadar gelebildiğini belirten Faruk Kiseli, \"Olta yutmuştu. Ağzındaki silikon misina 200- 250 kiloluk bir balığı rahatlıkla çekebilecek güçte. Caretta carettanın bunu dişleriyle kesip, kopartabilmesi güç. Büyük ihtimalle tekneyle balık avlayanlardan birinin oltasına takılmış. O kişi de oltayı kesip, zavallı hayvanı kaderine terketmiş. Belki tekneye alıp karaya getirse, gerekli müdahale yapılıp, kurtarılabilirdi. Karaya vurduğunda çok bitkin haldeydi ve yardım çabalarımıza rağmen çok kısa bir süre sonra telef oldu. Bu tam bir vicdansızlık\" dedi.

10)İNEK HIRSIZLIĞI KAMERADA

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, 3 kişi, yaşlı kadının ineğini çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlığı aydınlatmak için çalışma başlatan polis, çalınan ineği boş araziye terk edilmiş olarak buldu.

Olay, sabah saatlerinde Hacı Ömer Mahallesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Gazal Gökpınar\'ın tek geçim kaynağı olan ineği kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Sabah yem vermek için gittiği ahırda ineğinin olmadığını gören kadının ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında ineğin sabaha karşı kimliği belirsiz 3 kişi tarafından boynuna doladıkları iple götürüldüğü belirlendi. Polis, güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerden eşkali belirlenen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

ÇALINAN İNEK BULUNDU

Polis ekipleri, hırsızlık şüphelileri ile çalınan ineği bulmak için çalışma yaparken, zabıta ekipleri ihbar üzerine öğle saatlerinde gittikleri Dicle Mahallesi\'nde bulunan üzüm bağlarının içinde terk edilmiş inek buldu. Polis ekiplerine durumun bildirilmesinin ardından yapılan incelemede bulunan ineğin sabaha karşı çalınan Gazal Gökpınar’a ait olduğu belirlendi. İnek, sahibi olan yaşlı kadına teslim edilirken, polis 3 şüphelinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

