DHA YURT BÜLTENİ-9 

Zeytin Dalı Harekatı\' şehidi uzman çavuş memleketi Eskişehir\'de toprağa verildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, memleketi Eskişehir\'de toprağa verildi. Cenaze törenine katılan şehidin annesi Gülten Ege, kendisine başsağlığı dileyen subaylara \"oğlum vazifesini yaptı, mutluyum\" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, memleketi Eskişehir\'de toprağa verildi. Cenaze törenine katılan şehidin annesi Gülten Ege, kendisine başsağlığı dileyen subaylara \"oğlum vazifesini yaptı, mutluyum\" dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ege öğleyin Eskişehir Reşadiye Camii\'nde tören düzenlendi. Törene annesi Gülten Ege (61), eşi Dilek Ege (41), kızları Elif (17) ve Elvan (13), şehidin kardeşleri Serkan (38) ve Betül (31), yakınları, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, CHP miletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin babası Sedat Ege\'nin 1991 yılında vefat ettiği belirtildi.

Reşadiye Camii yanında kurulan taziye çadırında anne Gülten Ege ve şehidin eşi Dilek Ege taziyeleri kabul etti. Şehidin annesi Gülten Ege kendisine başsağlığı dileyen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı Tuğgeneral Taner Uysal\'a \"oğlum vazifesini yaptı, mutluyum\" dedi.

Anne Gülten Ege, şehidin eşi ve çocukları tabuta sarıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda top arabasına kadar taşındı. Cenaze törenine katılan kalabalık \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' şeklinde slogan attı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, götürüldüğü Kanlıpınar Şehitliği\'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

-Cenaze töreninden,

-Şehidin annesi ve eşinin görüntüsü

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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Kırıkhan\'da binlerce kişi askere destek için yürüdü

HATAY\'ın Kırıkhan ilçesinde binlerce vatandaş, Zeytin Dalı Operasyonuna katılan askerlere destek olmak amacıyla mehter takımı eşliğinde \'Askere Destek Yürüyüşü\' düzenlendi.

Kırıkhan Kaymakamlığı ile Kırıkhan Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen yürüyüş, Demokrasi Meydanında başladı. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan binlerce vatandaş, Bursa Ertuğrulgazi Mehter Takımı eşliğinde yürüdü. Kanatlı caddesi boyunca devam eden yürüyüşe Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Kaymakam Mustafa Erkayıran ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da katıldı. Protokol üyeleri kol kola girip yürüyerek birlik mesajları verdi. \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' ve \'Reis bizi Afrin\'e götür\' sloganları atarak güzergah boyunca yürüyen vatandaşlar, ellerinde harekatın sembolü olan zeytin dalı taşıdı. Kanatlı Caddesi ve Cumhuriyet Meydanındaki işyerleri ve ev sahipleri de Türk bayrakları asarak yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüşün son bulduğu Cumhuriyet Meydanında kalabalığa seslenen Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, \"Biz yaklaşık 40 senedir malum terör örgütünün sıkıntılarıyla karşı karşıyayız. Geçmişte üstü örtülü olarak onu destekleyen ağa babaları bugün onların direkt yanında yer alıyor. Onlara silah ve eğitim desteği, psikolojik destek veriyor. Fakat bu millet 5 bin yıldır dünya coğrafyasında. Allaha lafla değil, kan vererek ibadet ediyor\" dedi.

Elindeki kılıcı göstererek konuşan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, \"Biz yediden yetmişe askeriz. Bizim için Afrin 2 günlük bir süreç ama oradaki olay dünyaya ders verecek nitelikte. Dünyada biz demokrasinin ve insan haklarının sembolüyüz diyenlere ders verecek nitelikte bir operasyon yapıyoruz. Sivillere zarar vermemek için Mehmetçik göğsünü siper ediyor. Tüm Türkiye\'nin gönlü rahat olsun. Mehmetçik elinden gelenin ötesini yapıyor. Tüm hatay evlatlarınıza dua ediyor. Aslanlar gibi Türk ordusunun arkasındalar\" diye konuştu.

Kalabalık, yürüyüşün ardından olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Binlerce vatandaşın yürüyüşü

- Ellerinde zeytin dalı ve Türk bayrakları olan vatandaşlar

- Dev Türk bayrağından detay

- Yürüyüşten görüntüler

- Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile röp.

- Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu\'nun açıklaması

- Ağlayan bir kadından detay görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:İbrahim MAŞE-Murat SOLAK-Cihangir UÇ/ KIRIKHAN, (Hatay), (DHA)

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Özgecan, mezarı başında anıldı



MERSİN\'in Tarsus ilçesinde bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan\'ın ailesi, kızlarını, ölümünün 3’üncü yılında mezarı başında andı.

Şehir Mezarlığı’ndaki anmaya baba Mehmet Aslan, anne Songül Aslan ve abla Beste Aslan ile yakınları katıldı. Özgecan’ın mezarına çiçek bırakıldı, dualar edildi. Acılı baba Mehmet Aslan, \"Eğer kalbimizde sevginin ışığı yoksa, başka bir şey vardır. O da maalesef şiddete dönüşüyor. Kadına şiddete yönelik çok ağır bir yasanın gelmesi gerekiyor. Fakat var olan yasaların ağırlığını cahil insanlar bilmiyor. Yasaların ağırlığını kimse bilmiyor. Bunun da mutlaka anlatılması lazım. Bu çok önemlidir\" dedi.

Aslan, kızının ölümüne rağmen birçok kadının halen yaşamını kaybettiğini ifade ederek, \"Eğitimsizlikten ya da insanların bir anlık o kendilerini ve öfkelerini kontrol edememelerinden kaynaklanmasından dolayı ikinci adımda ne olacağını düşünmüyorlar. Bir anlık gaflet, öfke, kendilerini kontrol edememelerinin bedelini maalesef masum kadınlar, çocuklar ödüyor\" diye konuştu.

Anne Songül Aslan ise Özgecan’ın yaşadıklarının hiçbirini hak etmediğini kaydederek, şunları söyledi:

\"Özgecan gibi birçok kadın, çocuk şiddete uğruyor. Maalesef bunların da sonu gelmiyor. Çok güzel bir yasa çıksın ki; hiç kimsenin canı yanmasın. Lütfen bunun üzerinde dursunlar. Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize sesleniyorum, lütfen hiçbir annenin canı yanmasın, gözü yaşlı olmasın. Özgemin çok güzel hayalleri vardı. Hiçbirini gerçekleştiremedim. Dünyanın en iyi psikologu olacağım, bütün hastaları iyileştireceğim diyordu.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera; Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-

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Abant yolunda zincirleme kaza: 11 yaralı

BOLU Abant Tabiat Parkı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle, hafta sonunu Abant Tabiat Parkı\'nda geçirmek isteyen tatilciler, uzun süre yol kenarında yolun açılmasını bekledi.

Kaza saat 13.00 sıralarında Abant yolunun Gövem Köyü mevkiinde meydana geldi. Hafta sonu tatilini geçirmek için Abant Tabiat Parkı yönüne giden Atila Bahçivan yönetimindeki 34 PU 0998 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Selahattin Işık idaresindeki 34 DA 4350 plakalı minibüsle çarpıştı. Abant yönüne giden Eralp Bahçivan idaresindeki 34 LV 229 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada, 3\'ü çocuk 11 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, yol kenarlarına taşındı. İtfaiye ekipleri de araçlarda sıkışan bazı yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Kazada yaralanan Eralp Bahçivan, Nermin Bahçivan, Erim Bahçivan, Ecem Bahçivan, Meryem Bahçivan, Selahattin Işık, Murat Kutlutekin, Hüseyin Köysu, Süleyman Özlük, Ebubekir Özlük ve Bapir Özlük Bolu\'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Abant Tabiat Parkı yolunun her iki istikameti de yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Tatilciler yol kenarlarında bekleyerek yolun açılmasını bekledi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla tatilciler yoluna devam etti.

Bu arada, kazaya karışan araçlardan 34 LV 2229 plakalı otomobilde emniyet kemerinin olduğu yere aracın uyarı vermemesi için sadece emniyet kemeri tokasının takılı olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralılardan görüntüler

-Yaralılara ilk müdahale

-Oluşan trafik

-Kaza yapan araçlar

-Bekleyen tatilciler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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