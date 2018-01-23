DHA YURT BÜLTENİ-9 

F-16\'lar Bandırma\'dan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ için havalandı

‘Zeytin Dalı Harekâtı’ için Bandırma 6. Ana Jet Üssü\'nde hareketli saatler devam ediyor. Harekâtta yer alan diğer üs uçaklarıyla birlikte Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nde görev almak için havalanan dört F-16 savaş uçağında gece görüş sistemleri bulunuyor. Art arda havalanan F-16 savaş uçakları kısa zamanda gök gürültüsü andıran sesleriyle birlikte bulutların arasına girerek gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Pist başında ışıkları yanan 4 uçak

Art arda havalanan uçaklar

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir),(DHA)-

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Ağrı\'da gazdan zehirlenerek şehit olan uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı

AĞRI Kapalı M Tipi Cezaevi\'nin bahçesindeki kuyudan sızan metan gazı nedeniyle zehirlenen ve tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden (43), memleketi Gaziantep\'te gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ağrı Kapalı M Tipi Cezaevi\'nde 3 yıl görev yapan, 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Özden, 4 Aralık\'ta, kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilendi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'nde, 22 gün tedavi gördükten sonra Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Özden, 49 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehidin cenazesi, askeri helikopterle dün memleketi Gaziantep\'e getirildi. Şehit Özden için bugün öğle vakti Bahaeddin Nakıpoğlu Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Adana Tümen Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor ile şehidin yakınları ve çok sayıda Gaziantepli katıldı.

Şehidin eşi Emine, kızları Merve ve Büşra Özden ile babası Halil ve annesi Döne Özden, tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Şehidin kızı Merve Özden, boynuna taktığı babasının künyesini tabutun üzerine koyarak, öptü. Kılınan cenaze namazının ardından Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden\'in cenazesi Asri Mezarlık\'ta defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cami avlusu

- Şehidin yakınları

- Şehidin cenazesinin getirlimsei

- Şehidin yakınlarının tabuta kapanması

- Şehidin kızının babasının künyesini öpmesi

- Şehidin yakınlarının foğfrafı öpmesi

- Cenaze namazınnı kılınması

- Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın şenidin yakınlarına başsağlığı dilemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: Mustafa KANLI- GAZİANTEP-DHA)

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Atiker Konyaspor\'un eski başkanı, ilk duruşmada, FETÖ\'den beraat etti

ATİKER Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla istemiyle yargılandığı Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, ilk duruşmada beraat etti.

Atiker Konyaspor Başkanlığını yürütürken geçen yıl 21 Ağustos\'ta Cumhuriyet Başsavclığı\'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifade veren Ahmet Şan, 1 gün sonra görevinden istifa etti. Şan hakkında, Konya 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla istemiyle dava açıldı. İddianamede, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı HSK ve Bakanlık Muhabere Bürosu tarafından hazırlanan evrakta, Ahmet Şan\'ın Genel Müdürlüğünü yaptığı Kombasan Holding\'e ait, sonu \'6002\' biten telefon hattını kullandığı kaydedildi. İddianamede, telefon hattında \'ByLock\' görüşme içeriklerine rastlanmadığı, fakat hattan \'ByLock\' programına giriş yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Telefon hattının HTS kaydı sorgusunda ise MSISDN\'de (ByLock programına giriş kayıtları) yapılan incelemede, 03- 21 Eylül 2014 tarihleri arasında 13 kez, sonu 137 ile biten hedef IP\'ye (ByLock programı) bağlantı yapıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında, Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Şan\'ın kullandığı aynı cep telefonunda yapılan incelemede ise \'ByLock\'a ait veriye rastlanılmadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın açıkladığı, iradeleri dışında FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'ByLock IP\'lerine yönlendirilmiş olan, 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısı listesinde de Şan\'ın numarası yer aldı.

EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA MAHKEMEYE GELDİ

Konya 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ?\'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla istemiyle yargılanan Ahmet Şan, bugün yapılan ilk duruşmaya eşi ve çocuklarıyla birlikte geldi. Şan, savunmasında \'ByLock\' programını yüklemediğini ve daha önce verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanı, telefonunda \'Bölge imamları abileri, ablaları meydanlara inin, demokrasinin yanında olduğunuzu gösterin herkese. Kamufile edinin\' diye bir mesaj olduğunu söyledi. Şan, bunun üzerine öyle bir mesajı hatırlamadığını, bir haber sitesine ait olabileceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Şan\'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın açıkladığı, iradeleri dışında FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'ByLock IP\'lerine yönlendirilmiş olan, 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısı listesinde yer aldığı için beraatine karar verdi.

ŞAN: BERAAT ETTİM

Beraat kararının ardından adliye çıkışında açıklama yapan Ahmet Şan, şunları söyledi:

\"Suçlandığım dosyadaki tek suç delili olan telefonda 13 kez \'Bylock\' girişi bulunduğu tespitinin Türkiye genelinde 11 bin 480 kişide olduğu gibi iradem dışında yine hain terör örgütü FETÖ\'nün yine hain planı olan Mor beyin yazılı kaynaklı olduğu hususu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edildi ve beraat ettim.\"

\'Bylock\' suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı\'na ifade verdiği 21 Ağustos tarihinde Konya ve Konyaspor ile Konya siyasetinin dizayn edilmeye çalışıldığını ileri süren Şan, \"21 Ağustos, şahsım üzerinden Konya\'yı, Konyaspor\'u ve Konya siyasetini dizayn etme girişimlerinin milatı olmuştur. 22 Ağustos tarihinde 54 yıllık yaşantım boyunca, ailemin, büyüklerimin ve şahsıma inanıp benimle yol yürüyenlerin başına öne eğecek hiç bir eylemim ve meşru örgütle bağlantım olmadığını kamuoyuna ifade etmiştim. Adeta çocuklarımdan ayırmadığım Konyaspor\'u ve Konyaspor camiasını bu linç girişiminden etkilenmemesi adına aklanıp döneceğim diyerek yıllarca gururla başkanlığı yaptığım Konyaspor başkanlığından istifa etmiştim.\"dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ahmet Şan röp.

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Suriyeli Türkmenler gönüllü oldu

Osmaniye merkeze bağlı Cevdetiye beldesindeki Geçici Barınma Merkezi\'nde kalan Suriyeli Türkmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda gönüllü olarak görev almak için Askerlik Şubesi\'ne dilekçe verdi.

Ellerinde Türk ve Türkmen bayrağı bulunan yaklaşık 200 kişi, kaldıkları kamptan araçlarla Musa Şahin Bulvarı üzerindeki askerlik şubesi önüne geldiler. \'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yapılan Zeytin Dalı Operasyonunda gönüllü olarak görev almak istiyorum\' yazılı ve imzalı dilekçeleri bulunan kalabalık, burada yapılan duanın ardından yetkililerle görüştü.

Kampta kalan Albay Ahmet Arnavut, Bayırbucak Türkmlenleri olarak, Türkiye\'nin yarasına, acısına, tatlısına, her zaman kan ve can vermeye, toprağını korumaya hazır olduklarını söyledi. SURİYE\'DEN TÜRKİYE\'YE KAÇAK GEÇEN 602 KİŞİ YAKALANDI

Suriye\'den yasadışı yollarla Türkiye\'ye geçmeye çalışan 602 kişi, güvenlik güçlerince yakalandı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, gün içerisinde sınırdan Türkiye\'ye geçmeye çalışan 602 kişinin yakalandığı belirtilerek, \"Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye yasadışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 602 şahıs yakalanmıştır\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askerlik şubesi önüne gelen araçların korna çalarak ilerlemesi

- Araçlardan ellerinde bayraklarla inen kalabalık

- Kalabalık gurubun askerlik şubesi önüne gelmeleri, slogan atmaları

- Yazılan dilekçeden detay görüntü

- Suriyeli Türkmenlerle ile Röportaj

- Albay Ahmet Arnavutile Röp

- Hüseyin Teybe ile röp

- Dervciş Derviş ile röp

- Ahmet Şireki ile röportaj

- Dua okunması

- Türkmenler ellerindeki Dilekçelerden detay görüntüler

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Suriye\'den Türkiye\'ye kaçak geçen 602 kişi yakalandı

Suriye\'den yasadışı yollarla Türkiye\'ye geçmeye çalışan 602 kişi, güvenlik güçlerince yakalandı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, gün içerisinde sınırdan Türkiye\'ye geçmeye çalışan 602 kişinin yakalandığı belirtilerek, \"Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye yasadışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 602 şahıs yakalanmıştır\" denildi.

Haber: GAZİANTEP (DHA)

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Suriyeliler, Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için dilekçe verdi

ŞANLIURFA\'da yaklaşık 500 Suriyeli genç, ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atarak, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na gönüllü katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amacıyla bir araya gelen 500 Suriyeli genç, ellerinde Türk bayraklarıyla Esentepe Mahallesi\'nde bulunan askerlik şubesi önünde toplandı. Sık sık Türkçe ve Arapça slogan atan Suriyeli gençler, burada yetkililere dilekçe verip, harekâtı alınmalarını istedi.

Türkiye\'nin kendilerine kucak açtığını ifade eden gençler, \"Türkiye bize sahip çıktı. Şimdi bizler de borcumuzu ödemek için Türk askerinin yanında yer alarak, Afrin\'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı\'na gönüllü asker olarak katılmak için dilekçe vermeye geldik\" dedi.

Askerlik şubesindeki görevlilere dilekçelerini veren grup daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askerlik Şubesinin önü

- Suriyelileri toplanması

- Slogan atan Suriyeliler

- Savaş katılmak için dilekçe veren Suriyelileri

- Röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Yozgatlılar, Afrin için gönüllü askerlik dilekçesi verdi

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde yaşları 20 ile 60 arasındaki bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’na katılmak istediklerini belirterek, Askerlik Şubesi’ne dilekçe verdiler.

Sorgun’a bağlı Yeniyer beldesi Ahmetfakılı Mahallesi’nden Sorgun Askerlik Şubesi’ne gelen gönüllüler, nöbetçi subaya ‘Zeytin Dalı Harekâtı’na katılmak istediklerini ve bunun için gönüllü olduklarını belirterek dilekçe vermeye geldiklerini söyledi.

Kısa bir kontrolden sonra şubeye girerek dilekçelerini verip çıkan gönüllülerden Abdullah Çevik, 60 yaşında olduğunu ve söz konusu vatan olunca değil 60 yaş, 100 yaşında bile olsa Afrin’e de, Yemen’e de gitmeye hazır olduğun söyledi. Aynı mahalleden İsmail Biçer de, Afrin’de savaşmaya gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Yeniyer beldesinin Karakız Mahallesi’nden gelen Süleyman Erdinç ise, “Bir Türk olarak 10 bin kilometre öteden gelerek sınırlarımızı tehdit eden düşmana karşı her zaman savaşmaya hazırız. Gerekirse vatan için canımızı veririz. Nasıl ki Amerikan, İngiliz gelip bizim sınırlarımızı tehdit edebiliyorsa, bizde malımızla canımızla sınırlarımızı korur, şanlı ordumuza destek oluruz. Ordumuza destek olmak, onlarla birlikte savaşmak için bu gün dilekçemizi verdik. Gerekirse bizi çağırdıkları zaman hazır asker olarak vatanımızı savunmak uğruna Afrin’e gitmeye hazırızö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Vatandaşların askerlik şubesine gelmesi

-Vatandaşların askerlik için başvurmaları

-Vatandaşlardan röportaj

Haber-Kamear: Halit YILMAZ/SORGUN, (Yozgat) (DHA)-

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Kemer\'de afetin izleri siliniyor

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış, dolu ve rüzgarın hasar verdiği bölgelerde belediye ekiplerince temizlik ve afetzedelere yardım için çalışma başlatıldı.

Kemer\'de dün sabaha karşı başlayan sağanak ve dolu yağışıyla birlikte şiddetli rüzgar de etkili oldu. Özellikle Tekirova ve Kuzdere mahallelerindeki etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu, araçlara zarar verdi, ağaçlar kökünden sökülürken, bazı elektrik direkleri devrildi. Bölgede seralarda da hasar meydana geldi. Kuzdere\'deki Karataş Camii\'nin minaresinin üst kısmı koparak yere düştü.

Kemer Belediyesi ekipleri hasar gören bölgelerde afetzedelerin yardımına koştu. Temizlik İşleri Müdürlüğü birimleri yollarda ve sokaklarda temizlik yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarla cadde ve sokaklarda yıkılan ağaçları temizliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yıkılan bazı evlerde onarım başlattı. Belediyenin diğer birimleri de görev alanlarına göre afetzedelere destek oluyor.

Belediye Başkanı Mustafa Gül, afet yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunurken, \"Belediye ekiplerimiz afetin yaşandığı gece 03.30\'dan bu yana görevdedir. Belediyemizin gücü yettiği müddetçe yardımcı olmaya çalışacağız. İlgili birimlerimizin yaralarımız sarılıncaya kadar mesaide olacaktır. Vatandaşımız 814 1503 numaralı telefondan bize ulaşabilirler\" dedi.

ESNAFTAN DESTEK

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül\'ün dün yaşanan şiddetli yağmur, dolu ve rüzgar sonrası afetten zarar gören binaların el birliğiyle onarılması çağrısı karşılık buldu. İlçede faaliyet gösteren inşaat firması ve mobilya firması temsilcileri Tayfur Aksoy, Gökhan Bıldırcın, Burhan Genç ve Mustafa Kerkez, Belediye Başkanı Mustafa Gül\'ü makamında ziyaret etti.

Burhan Genç, Başkan Gül\'ün örnek davranışı ve çağrısına destek için ziyarete geldiklerini söyledi. Tayfur Aksoy, afetzedelere \'geçmiş olsun\' dileğinde bulunurken, Başkan Gül\'ün çağrısına uyup ellerinden gelen yardımı yapacaklarını kaydetti.

\'TÜRKİYE\'YE ÖRNEK OLDU\'

Belediye Başkanı Mustafa Gül de Kemer\'deki müteahhit ve esnafın desteğinden büyük onur duyduğunu vurgularken, şöyle dedi:

\"Göynük\'ten ve Arslanbucak\'tan esnaf ve müteahhit arkadaşlarımız ziyaretimize gelerek yardım edeceklerini söyledi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kemer\'de, Türkiye\'de örneği olmayan bir dayanışma sergiliyoruz. Afetten sonra yaraları sarmak için belediyeyle esnafın el ele verdiği tek ilçe Kemer oldu. Arkadaşlarımızın desteğiyle çatısı uçan evler bir günde onarıldı. Kemer\'imiz, esnafıyla, vatandaşıyla, meclis üyesiyle, belediye personeliyle özetle bütün halkıyla beraber Türkiye\'ye örnek oldu. 1-1.5 gün gibi sürede bazı evler onarıldı. Böyle afet inşallah bir daha olmaz ama olduğu zaman da belediyeyle vatandaş işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Başkanın afet noktalarındaki ziyareti detayı

- Esnafların Başkan Gül\'ün yanına gelmeleri

- Başkan Gül\'ün makamından detaylar

- Başkan Gül\'ün afet noktalarındaki ziyareti detay

- Başkan Gül röportaj

- Burhan Genç röportaj

- Tayfur Aksoy röportaj

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)

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\'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için lokma dağıttılar

EDİRNE\'de, esnaf ve gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için Selimiye Camii\'nin önünde dua edip, lokma dağıttı.

Edirne\'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirneli şekerlemeci Arif Meriç ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi üyeleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerler için Selimiye Camii\'nde bir araya geldi. Cami önünde dualar edilirken, lokma dağıtıldı.

Edirne\'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Dinar, özel amaç için toplandıklarını belirterek, \"Afrin ve Türkiye Cumhuriyeti\'nin her bir köşesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize dua ve dua sonrasında Türk İslam geleneklerinde olan lokma dağıtımı yapacağız. Buradan onlara seslenerek, şöyle demek istiyoruz. Bedenimiz, sizin yanınızda değil; ama ruhumuz, dualarımız her saniye sizinle beraber. Sizin yanınızdayız. Buradan size dualar gönderiyoruz. Yaşasın Türk askeri\" dedi.

Kentte şekerlemecilik yapan Arif Meriç de \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın Afrin\'den bütün dünyaya huzur getireceğini söyledi.

Kıbrıs gazisi İbrahim Aksal (63) ise gaziler olarak Türk ordusunun arkasında olduklarını, çağırılırsa savaşmaya hazır olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından dualar okundu, dökülen lokmalar, ayranla birlikte Edirnelilere dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Selimiye Camii önünde toplanan kalabalık

Gazilerden genel, detay görüntüler

Bahri Dinar\'ın açıklaması

Arif Meriç\'in açıklaması

Gazi Ahmet İsmailoğlu açıklama

Dua edilemesi

Vatandaş ile röp.

Gazi İbrahim Aksal ile röp.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Alacaklı işçiler mağduriyetin giderilmesini istedi

İZMİR\'in Aliağa ilçesindeki TÜPRAŞ Rafinerisi\'nin 7 bin ve 8 bin sahalarında drum tankları ile reaktörlerin temizliğini ve bakım işini yapan taşeron firma çalışanları, firma yetkililerinin maaşlarını ödemeden ortadan kaybolduğunu söyleyerek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

TÜPRAŞ Rafinerisi\'nin 7 bin ve 8 bin sahalarında drum tankları ile reaktörlerin temizliğini ve bakım işini yapan bir grup işçi, çalıştıkları taşeron firmanın 3 aydır maaşlarını ödemeği gerekçesiyle bugün basın açıklaması yaptı. TÜPRAŞ önünde bir araya gelen 25 işçi, firma sahibinin bu sabah TÜPRAŞ\'tan hak edişinin bir kısmını aldıktan sonra kaçtığını, kendilerine ise herhangi bir ödeme yapılmadığını öne sürdü. İşçiler, \"Öncelikli olarak bizim emeğimizin karşılığının verilmesi gerekirdi. Buradaki 25 işçi, 50 kişinin yapacağı işin hemen bitmesi için elinden geleni yaptı. İş güvenliği uzmanlarının yağmurda çalışmama hakkımızı söylemelerine rağmen, yağmurlu havalarda bile çalıştık. Patronumuz bizi çalıştırdı. TÜPRAŞ da buna engel olmadı. 12 saat çalışan arkadaşlarımız oldu. Cumartesi günleri bile çalıştık. Biz burada gurbetçiyiz. İş bitiminde paramızı alacağımız söylendi. İş bitince patron kaçtı. TÜPRAŞ ise icralık firmaların ödemesine öncelik verdi. Mağdur olan yine işçiler oldu\" diyerek tepki gösterdi.

İşçilerden Mehmet Karaman, \"Üç aydır paramızı alamadık. Patron sürekli yalan söyledi. Bugün de kaçtı\" dedi. Bir diğer işçi Ramazan Budak ise, \"Biz zehirli drumların içerisine maske takarak girdik. Eldivensiz ve malzemesiz çalıştık. Eldivenlerimizi çöplerden aldık, başkalarının malzemelerini kullandık. Mağdur olduk\" dedi.

SORUMLULUK TÜPRAŞ\'TA DEĞİL

Öte yandan yasalar çerçevesinde TÜPRAŞ\'ın taşeron firmada çalışan işçilerin mağduriyetinin giderilmesi gibi bir sorumluluğu olmadığı öğrenildi. Ayrıca TÜPRAŞ\'ın taşeron firmanın belirtilen hesap numaralarına hak edişini yatırdıktan sonra haciz konulmuş hesaptan nereye öncelikli ödeme yapılacağına karar verme yetkisinin de bulunmadığı ifade edildi. Ancak TÜPRAŞ yetkililerinin, işçilerin mağduriyetlerini dile getirmesi üzerine, sorunun çözüme kavuşması için tarafları bir araya getirme konusunda çaba gösterdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamadan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)

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