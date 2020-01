DHA YURT BÜLTENİ-9

FETÖ\'nün \'askeri mahrem yapılanması\' adliyede

ANTALYA\'da, yeni yıldan önce FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yeni yıla 4 gün kala sabah saatlerinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün \'askeri mahrem yapılanmasının sorumluları\'ndan olduğu iddia edilen doktor, öğretmen, memur ve öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Doğu\'da Sibirya soğukları

SİBİRYA soğuklarının etkili olduğuDoğu Anadolu Bölgesi\'nde Ardahan\'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 25.8 derece ile Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu\'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dondurucu soğukla birlikte, sis ve buzlanma halkı zor durumda bıraktı. Çok sayıda kişi dondurucu soğuk nedeniyle araçlarının üzerlerini battaniyelerle kapadı. Sabah işe gitmek isteyenler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Kirpik ve saçları dahi donduran soğuklar nedeniyle bölge sakinleri yürümede bile zorluk çekti. Ardahan\'ın Göle ilçesi, dün gece sıfırın altında 25.8 derece ile Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Hava sıcaklığı yine sıfırın altında olmak üzere Erzurum\'un Tekman ilçesinde 23.8, Erzurum Havalimanında 21.3, Ağrı Eleşkirt\'te 19.6, Ardahan\'da 18.1, Kars\'ta 13.9, Erzincan\'da 6.6, Muş\'ta 4.9, Iğdır\'da 4.2 derece oldu.

Erzurum\'da bu sabah saatlerinde ise termometreler eksi 13 dereceyi gösterdi. Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü, hafta sonu kar yağışının beklendiğini bildirdi. Uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, halkın ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Tacizci, \'taciz\'den aranıyormuş

ANTALYA\'da, ekmek almaya giden kız çocuğu 8 yaşındaki R.K.\'yi zorla öperek taciz eden Mehmet E. (30), adliyeye sevk edildi. Mehmet E.\'nin \'küçük yaşta kıza cinsel istismar\' suçundan tutuklu olduğu cezaevinden geçen yıl çıktığı, 13 yaşındaki başka bir kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı.

Antalya polisini alarma geçiren taciz olayı Kepez ilçesinde meydana geldi. Dün saat 11.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi 2458 Sokak\'ta ilkokul öğrencisi R.K., marketten ekmek aldıktan sonra eve dönmek için yürümeye başladı. Bu sırada bisikletle seyreden Mehmet E., bir süre takip ettiği kız çocuğunu kaldırımda durdurdu. Çevreyi kontrol eden Mehmet E., kimse olmadığından emin olduktan sonra ellerinden tuttuğu R.K.\'yi öpmeye başladı. Küçük kıza zorla sarılan Mehmet E., dudağından da öperek taciz etti. Mehmet E. daha sonra R.K.\'yi bırakarak bisikletle olay yerinden uzaklaştı.

R.K.\'nin durumu anlatması üzerine ailesi şikâyetçi oldu. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler konuşma güçlüğü çeken, yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet E.\'yi gözaltına aldı. \'Cinsel taciz\' suçundan 7 kaydı olduğu belirlenen Mehmet E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürülen R.K.\'nin ise psikolog eşliğinde ifadesi alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mehmet E\'nin suçlamaları kabul etmediği kaydedildi. Şüphelinin küçük yaşta kıza cinsel istismar suçundan tutuklu olduğu cezaevinden geçen yıl Temmuz ayı içinde çıktığı, Aralık ayında ise 13 yaşındaki Z.Ö.B. adlı kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı.

İZBAN\'daki taşeron işçilerinin kadro sıkıntısı

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) bünyesinde taşeron olarak çalışan güvenlik ve temizlik çalışanlarının kadro için doldurdukları evrakların teslim alınmadığını belirtti. İşçilerin kadroya alınmamaları durumunda mağdur olacaklarını söyledi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, şube başkanlarıyla birlikte taşeron işçilerin kadroya geçişleriyle ilgili yaşanan problemlere değindi. İZBAN bünyesinde taşeron olarak çalışan yaklaşık 500 güvenlik ve 200 temizlik işçisinin kadroya geçmek için doldurduğu evrakların İZBAN tarafından teslim alınmadığını belirten Sarı, ayın 11\'ine kadar bu problemin aşılamaması halinde işçilerin haklarının ellerinden alınmış olacağını vurguladı. DİSK Ege Bölge Temsilciği\'ndeki toplantıda konuşan Sarı, evrak ve dilekçe konularında da bir kavram kargaşası olduğunu belirterek, halihazırda İZELMAN ve İZENERJİ gibi şirketlerde zaten belediye çalışanı olarak gözüken çalışanların evrak ve dilekçe vermemesi gerektiğini, belediyeye hizmet sağlayan özel şirketlerdeki işçilerin evrak teslim etmesi gerektiğini diye getirdi. Sarı şunları söyledi:\"Söz konusu KHK\'ya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'nın yayınlamış olduğu genelgele ve yönetmeliklere göre, yarısı KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) olan ve yarısı BİT (Belediye İktisadi Teşebbüsü) olan, şu an salonda da bulunan İZBAN işçileri gibi, birçok kurumda taşeron olarak çalışan işçilerin hakları yenmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'nın genelgesine göre, alt işveren işçilerinin çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir feragat belgesi vermeleri gerekmemektedir. Bu KHK\'ya göre, eğer şirketler, işçilerin beyanlarını almayıp başka bir işleme tabi tutuyorlarsa, suç işliyorlar. Bu sorunun aşılması için öncelikle sendikal üyeliklerin yapılması işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN ve Devlet Demiryolları ile problemlerin aşılması noktasında görüşmelerimizi sürdürüyoruz.\"

\"GENEL SEKRETERENİZİN RESMİ YAZISINA RİAYET EDİN\"

Memuş Sarı, Çankaya Belediyesi\'nin Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Mali İdareler Genel Müdürlüğü\'nden aldığı görüşe göre, her ne kadar 4734 sayılı Hizmet Alım İhalesi yapsa da, belediye şirketleri çalışanlarının halihazırda belediye çalışanları olduğunu belirterek, \"Belediye çalışanları evrakları vermekle yükümlü değildir. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi de, hem Büyükşehir\'e bağlı daire başkanlıklarına hem yan kuruluşları olan ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZSU Genel Müdürlüğü\'ne genel sekreter imzalı olarak, \'Çalışanlardan hiçbir evrak toplanmayacak\' yazısı gönderdi. Buna rağmen, bazı bürokratların sadece kendilerini kurtarmak amacıyla üyelerimizden evrak talep etmesi hukuksuzluktur ve kanunsuzluktur. Buradan evrak isteyen tüm bürokratları uyarıyoruz, hukuksuzluk yapmayın ve kendi genel sekreterinizin yazdığı resmi yazıya riayet edin\" dedi.

\"İZBAN A,Ş.\'NİN KADRO KAPSAMINDA OLDUĞU AÇIKTIR\"

Genel İş 7 No\'lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu da, İZBAN işçilerinin kadro evraklarının teslim alınmamasıyla ilgili olarak şunları söyledi:\"İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN A.Ş.\'de, evrak konusunda herhangi bir muhatap bulunamamaktadır. İZBAN, evraklarını götüren arkadaşlarımızın evraklarını teslim almamaktadır. KHK gayet açıktır. Belediyelerin direkt ya da dolaylı olarak ortak olduğu her şirket bu kapsamdadır. Hukukçularımızla da yaptığımız görüşmelerde İZBAN A.Ş.\'nin bu kapsamda olduğu her şekilde görülmektedir. Muhtemelen bunlar şundan dolayı \'hayır\' diyorlar. Kadro dışı kalan KİT\'ler bölümünde, Devlet Demiryolları ve bağlı ortaklıklar var. Fakat burası salt Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü\'nün şirketi değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin yüzde 50 ortak olduğu şirkettir. Buradan hem İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne hem de İZBAN A.Ş.\'ye, bu arkadaşlarımızı yarın telafisi mümkün olmayan bir yola sürüklemeden evrakların temsil alınması için çağrı yapıyoruz.\"

İki marketten hırsızlık kameralara yansıdı

BURSA’nın Karacabey ve Mudanya ilçelerinde kiraladıkları otomobille iki ayrı markete girip 20 bin liralık sigara ile bir tabanca çalan 4 şüpheliden 3\'ü Jandarma tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Karacabey ve Mudanya ilçelerinde bir gecede iki ayrı marketten 20 bin liralık sigara ile bir adet tabanca çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Hırsızlık olayı olan bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, plakasını tespit ettiği beyaz renkli bir otomobile ait bilgilere ulaştı. Kiralık olduğunbelirlenen otomobili kiralayanların Y.Ö. (24) ve M.D. (18) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Y.Ö. ve M.D. mahkeme tarafından tutuklanırken Ö.Ö. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hırsızlık olaylarına karışan 17 yaşındaki Ü.K. ise aranıyor.

Yaralı şahin tedavi altına alındı

MERSİN’in Erdemli ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Elvanlı Mahallesi\'nde bir çiftçi tarafından tarlasında yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şube Şefliğine teslim edildi. Şahini teslim alan görevliler gerekli bakımını yaparken, Şube Şefi Mevlüt Çetin, bir çiftçinin tarlasında hareketsiz halde bularak getirdiği şahinin sırtında ve sağ kanadından darbe aldığını belirlediklerini gerekli tedavisinin başlatıldığını söyledi.

Yaralı şahinin tedavisinin yapılarak doğaya geri bırakılacağını ifade eden Çetin, nesli tükenmekte olan yırtıcı kuşların avlanılmamasını yaralı olarak bulunması halinde de mutlaka Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine getirilmesini ya da haber verilmesini istedi.

Eşinin adını kütüphanede yaşatacak

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde yaklaşık 1.5 yıl önce ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten kısa süre sonra yaşamını yitiren eşi Gonca Can\'ın adını yaşatmak isteyen Durmuş Can, onun adına bir ilkokulun bahçesinde atıl durumdaki binayı yenileyerek kütüphaneye dönüştürdü. \'Gonca Can Kütüphanesi\' adı verilen bina törenle açıldı.

Ak Parti Kemer İlçe Başkan Yardımcısı Durmuş Can\'ın(41) eşi Gonca Can (28), 2016 yılı ağustos ayında ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten iki hafta sonra yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye götürüldü. Teşhis konulamayan Gonca Can evine döndükten sonra baygınlık geçirdi. Durmuş Can\'ın çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen Gonca Can kurtarılamadı. Gonca Can\'ın pulmoner emboli- akciğer atardamarının kan pıhtısı ile tıkanması rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

MEZUN OLDUĞU OKULA KÜTÜPHANE YAPTIRDI

Olayın ardından 2 çocuğuyla kalan ve büyük üzüntü yaşayan Durmuş Can, eşinin adını yaşatmak için harekete geçti. Durmuş Can, 1988 yılında kendi mezun olduğu Silkar İlkokulu\'nda atıl durumdaki binaya yenileyerek kütüphane haline getirdi. \'Gonca Can Kütüphanesi\' adı verilen tek katlı bina törenle açıldı. Törene, Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Belediye Başkan Yardımcısı ve Durmuş Can\'ın ağabeyi Ahmet Can ve diğer davetliler katıldı. Törende Durmuş Can\'ın büyük oğlu Serhat ile küçük oğlu Alper de yer aldı.

KONUŞURKEN GÖZLERİ DOLDU

Tören boyunca çocuklarını yanından ayırmayan Durmuş Can, konuşmasında da duygulu anlar yaşadı. Durmuş Can, okul yönetimi ve okul aile birliğine teşekkür etti. Okulun böyle bir eksiği olduğunu öğrendikten sonra müdürle görüşerek Milli Eğitim Müdürlüğüne konuyu aktardığını söyleyen Durmuş Can, \"Milli Eğitim Bakanlığımızın \'Z kütüphaneleri\' var, biz de o Z kütüphanesinin minyatürünü, küçüğünü buraya yaptık. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şu anda çok duygu yüklüyüm. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Kısa kesmek istiyorum. Mezun olduğum okula böyle bir şey yapmaktan son derece mutlu oldum. Onur verici benim için. Bilimde, eğitimde, iktisatta ve siyasette, hayatımızın her alanında geleceğimiz olan çocuklarımıza küçük de olsa bir katkı sağlayabilmek ve bu vesileyle rahmetli eşimin anısını yaşatacak olmaktan bahtiyarım\" dedi.

\'2016 YILINDA KAYBETMİŞTİK\'

Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, yapılan hizmet dolayısıyla Durmuş Can ve tüm ilgililere teşekkür ederken, \"Gonca kardeşimizi 2016 yılında kaybetmiştik. Gonca benim de hemşehrim oluyor. Ben de Çanakkaleliyim. Bu bizi çok üzmüştü. Onun hatırasının burada yaşatılacak olmasından dolayı ayrıca gurur duyuyorum\" diye konuştu.

\'BURADAN FAYDALANMAK GEREKİYOR\'

Ak Parti Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç de Kuran\'ın ilk ayetinin \'Oku\' olduğunu hatırlatarak, şöyle dedi:

\"Biz dönem dönem bu emri atlıyoruz. Dönem dönem okumuyoruz. Ama tabi kütüphane kurmak, kütüphaneyi sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmek, sadece isim olarak kalmamalı, buradan faydalanmak gerekiyor. Bunun için de çok önemli bir rol öğretmenlerimize düşüyor.\"

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı yapıldı. İçerisinde ilkokul öğrencilerine yönelik kitapların yanı sıra zeka geliştirici oyunların da yer aldığı kütüphaneye Durmuş Can\'ın bir Yörük beyi de olması dolayısıyla Yörüklere has sedir biçiminde oturma alanları da oluşturuldu.

