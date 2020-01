DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BAKAN CANİKLİ: DENİZ KUVVETLERİ\'NE SATILAN KAVURMADA AT ETİ BULUNDU

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun yazılı soru önergesine yanıt veren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 2015 yılında alınan 12 bin 500 kilo kavurma tipi kutulanmış et konservenin 4 bin 50 kilosunda at eti tespit edildiğini belirtti. Bakan Canikli, ilgili firma ile sözleşmenin feshedilip, suç duyusunda bulunulduğunu, tespit edilen at etinin de personelin tüketimine sunulmadan imha edildiğini bildirdi.Gölcük Donanma Komutanlığı\'na bozuk et ve at eti satıldığı iddialarıyla ilgili CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanıtlaması isteğiyle verilen yazılı soru önergesine, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından cevap verildi. Bakan Canikli tarafından verilen yanıtta şöyle denildi: \"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için 12 bin 500 kilo kavurma tipi kutulanmış et konservesi tedariği kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığı\'nca 8 Ekim 2015 tarihinde bir firma ile sözleşme imzalanmıştır. Kavurmanın 8 bin 950 kilosu sorunsuz tüketilmiş, ancak kalan 5 bin 550 kg için muhtelif zamanlarda kapak açıldığında koku geldiğinin tespiti üzerine, yüklenici firmadan ürünleri değiştirmesi talep edilmiştir. Yüklenici firma tarafından yeni getirilen kavurmalar serolojik analizler için Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü\'ne gönderilmiş, yapılan analizler sonucunda 4 bin 50 kilo kavurmada at eti tespit edilmiştir.\"

\'AT ETİ PERSONELE SUNULMADAN İMHA EDİLDİ\'

Bakan Canikli, at etinin tespit edilmesi üzerine, Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığı\'nın ilgili firma ile sözleşmeyi feshettiğini ve kesin teminat irat kaydedildiğini belirterek, tespit edilen at etinin personelin tüketimine sunulmadan imha edildiğini bildirdi. Canikli, şunları kaydetti:

\"At eti tespit edilen kavurmaların bedelinin tahsili ve söz konusu firmanın kamu ihalelerinden yasaklanması için gerekli işlemler başlatılmıştır. 22 Mart 2017 ve 19 Nisan 2017 tarihlerinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Kocaeli Gıda Tarım il Müdürlüğü\'ne durum bildirilmiş ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerince yüklenici firma hakkında gerekli işlemlerin başlatılması talep edilmiştir. Ayrıca, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma sebebiyle Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Sözleşme hükümleri gereği fiziksel ve laboratuvar muayenesi sonuçlanmadan gıda maddelerinin tüketime sunulması söz konusu değildir. Bu kapsamda içeriğinde at eti bulunduğu tespit edilen konserveler hiçbir şekilde personelin tüketimine sunulmamıştır. At eti tespit edilen 4 bin 50 kilo konserve imha edilmek maksadıyla Kocaeli Tarım il Müdürlüğü\'ne teslim edilmek üzere Gölcük Donanma Komutanlığı depolarında muhafaza edilmektedir. Söz konusu firmanın diğer birliklerle yaptığı tedarik sözleşmelerinin tamamı 24 adet 10 Eylül 2017 tarihinde fesih edilmiştir.\"

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR (DHA)-

======================================================

2)KARS VE IĞDIR\'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 13 YARALI

KARS ve Iğdır\'da kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle meydana gelen 2 ayrı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kars\'ta bugün saat 11.00 sıralarında Digor- Kars karayolu Gülheyran köyü yakınlarında meydana geldi. Ziyaettin Buldu yönetimindeki 36 M 1163 plakalı yolcu minibüsü, etkili olan kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole yuvarlanarak ters dönen minibüs kara saplandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sevk edilen 112 acil servis görevlileri ters dönen araçtan yaralıları çıkarttı. Yaralanan 8 kişi Harakani Devlet Hastanesi, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Digor Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Iğdır\'ın Karakoyunlu ilçesinde Ferman Bağcı yönetimindeki 76 AC 961 plakalı Kacardoğanşalı köy minibüsü, kent merkezine gelirlen ilçesi çıkışında yola park etmiş kamyona yoğun sis nedeniyle arkadan çarptı. Hurdaya dönen mininüsteki yolculardan Abdulali Bağcı, kaza yerinde yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazalarla iligili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kaza yeri

-Minibüsün içi

-Yol ve kaza yapan araç

-Vatandaşlar

-Ambulansın gidişi

(182 MB - 2 DK 51 SN)

Bedir ALTUNOK- Suat DENİZ/ KARS, IĞDIR, (DHA) -

=======================================================

3)ÇİPLİ KİMLİK DAĞITIMI 2023’TE TAMAMLANACAK

MERSİN’de E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, son dönemde vatandaşlar arasında yeni çipli kimlik kartları ile ilgili dedikodular nedeniyle nüfus müdürlüklerinde büyük bir yoğunluğun yaşandığını dile getirerek, \"Dağıtımın 2017 sonunda biteceği bilgisi doğru değildir, dağıtımın bitmesi 2023 yılını bulacaktır\" dedi. Vatandaşlar arasında yayılan dedikodular nedeniyle il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanırken E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Kart, resmi olarak açıklanmayan söylemlere inanılmaması gerektiğini söyledi. Kart, vatandaşların duyumlar üzerine nüfus müdürlüklerine akın etmemesi gerektiğini belirterek, \"2017 yılbaşı itibari ile yeni çipli kimliğe geçildiği bu süreçte, yıl sonu ortalama 15 milyon kişinin kimlik dağıtımı tamamlanacak, geriye kalan 65 milyon kişinin tamamına bu dağıtımın yapılması, mevcut fiziki alt yapı ile 2023 yılını bulacaktır. Ancak 90 TL vergi alınacağı, 2017 yılı sonunda kimlik dağıtımının biteceği gibi dedikoduların yayılması ile vatandaşlarımız son günlerde nüfus müdürlüklerine koşmaktadır. Yeni kimliğe geçişte normal kimlik ücreti haricinde herhangi bir vergi alınmayacaktır. Kimliğini bu yıl sonuna kadar değiştirmeyene ceza verileceği gibi bir bilgi yalandır\" diye konuştu.

Çipli kimliğin dağıtımının 2023 yılını bulacağı kaydeden Kart, şunları söyledi:

\"Nüfus çalışanlarımız bu aşırı yoğunluğa rağmen, canını dişine takarak özveri ile görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, resmi kaynaklardan açıklanacak bilgilere itibar etmesini bekliyoruz. Yeni kimlik almak isteyen vatandaşlarımız Alo 199 ve internette, e-kimlik sayfasından randevularını alarak nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, fazla sıra beklemeden kimliklerini alacaklardır.\"



Görüntü Dökümü

-------------------------

- Bina önünde oluşan kuyruk

- Sıra bekleyenler

- Binaya girmeye çalışanlar

- Polis kontrolünden geçenler

- Kimlik için sıra almaya çalışanlar

- Kimlik işlemlerini yapanlar

- E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart ile röp .

(BOYUT:168,26 MB) (SÜRE:02,45 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

=========================================================

4) İLKER BAŞBUĞ: ATATÜRK\'Ü ANLAYIN, ANLATIN VE SAHİP ÇIKIN

GENELKURMAY eski Başkanı İlker Başbuğ, Türk milletinin Atatürk\'e borcunu ödeyemeyeceğini belirterek, \"Lütfen Mustafa Kemal Atatürk\'ü anlayın, anlatın, sahip çıkın\" dedi.

Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Çukurova İlçe Belediyesi\'nce düzenlenen \'Her Ayın 19\'unda Saat 19\'da\' etkinliği kapsamında Adana\'ya geldi. Orhan Kemal Kültür Merkezi\'nde \'Atatürk\'ü 20\'nci Yüzyıl\'ın En Büyük Lideri Yapan Nedenler\' konulu panele katılan Başbuğ, büyük ilgi gördü. Kitaplarını imzalayan Başbuğ, gösterilen ilginin geleceğe yönelik umutların artmasına neden olduğunu söyledi.

ATATÜRK\'Ü ANLATTI

Türk halkının tamamının Atatürk\'ü sevdiğini ve hiçbir gücün bunun önüne geçemeyeceğini anlatan Başbuğ, şöyle devam etti:

\"Mustafa Kemal Atatürk, hayatının hiçbir döneminde umutsuz olmadı. Onun izinden giden bizlerin de umutsuzluğa düşmeye hiç hakkı yok. Hayat mücadele demektir. Umutsuz olmayacağız ve daima mücadele edeceğiz. Mücadele ederken de tek hedefimiz başarmak olacak. Prensipler kutsaldır. Eğer adam gibi prensipleriniz varsa onları değiştiremezsiniz. Kurallar şartlara göre değişir. Mustafa Kemal Atatürk bir yerde konuşurken \'Alacağımız kararlarda, halkın düşüncelerini elbette göz önünde tutacağız. Mutlaka bu düşüncelere göre hareket etmeye çalışacağız fakat prensiplerimiz bahis konusu ise başımızı veririz fedakarlık etmeyiz\' diyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk bu. Atatürk\'ün en büyük prensibi \'tam bağımsızlık\', rehberi ise \'akıl ve bilim\' oldu. Atatürk için bütün hayatı boyunca karşılaştığı bütün sorunlarda olaylara bakış açısı çözüm ararken akıl ve bilimi yol gösterici olarak alırdı. Akla ve bilime önem vermiştir. Rehberi odur. Akıl ve bilimi öne alıyorsanız, rehber ediniyorsanız bu tek kelime ile laikliktir.\"

\'CUMHURİYET\'İN KURULMASI DEVRİMDİR, MUCİZEDİR\'

Atatürk\'e ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler yapan Başbuğ, şöyle devam etti:\"Mustafa Kemal Atatürk\'ün Onun hayat felsefesinin temeli medeni ve uygar olmak. Atatürk bize diyor ki, \'Medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı, ilk önce zihniyetinizde, aklınızda medeni olduğunuzu ispat ile gösterme mecburiyetindesiniz.\' İnsanları değerlendirirken düşünce yapısını anlamaya çalışın. Yoksa diğer konularla insanları kategorize etmeyin. Şekil farklı olabilir ama o insanın düşüncesi zihniyeti farklı olabilir. Ve devrimcilik. Devrimcilik çok önemlidir Mustafa Kemal Atatürk\'ün prensiplerinde. Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurulması bir devrim, mucizedir. Atatürk\'ün hayatının her karesi birer devrimdir. Devrimcilik; çok devamlı, sürekli ve canlıdır. Toplumsal ve siyasal devrimler için Atatürk diyor ki; \'Biz devrimleri yukarıdan başlattık ama bunu aşağıdan yukarıya götüremezsek bu devrimler sorgulanmaya açıktır.\' Atatürk\'ü sloganlara sığdırmayın. Lütfen sloganlarda bırakmayın bu işi. Onu sloganların dışına çıkarın. Atatürk\'ü anlayın ve anlatın. Bu hepimize düşen bir görev. Türk milleti olarak biz ne yaparsak yapalım Atatürk\'e olan borcumuzu ödeyemeyiz. En azından bu konuda biraz çabalayın. Lütfen Mustafa Kemal Atatürk\'ü anlayın, anlatın, sahip çıkın.\"

Panel sonunda Çukurova Belediye Başkanı CHP\'li Soner Çetin, İlker Başbuğ\'un Adana\'ya gelmiş olmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek plaket ve çiçek verdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- ilker başbuğun salona girişi

- ilker başbuğun kitap imzalaması

- Salonda vatandaşların bayraklarla karşılanması

- ilker başbuğun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02\'12\" BOYUT: 134 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

========================================================

5)4 ASIRLIK CAMİDEKİ SAATE BENZEYEN FİGÜRÜN SIRRI ÇÖZÜLEMİYOR

SAMSUN\'un Kavak ilçesinde, 4 asırdır ayakta duran ve yapımında çivi kullanılmayan Bekdemir Camisi\'nin içerisinde bulunan kök boyadan yapılmış saat şeklindeki figürün sırrı çözülemiyor. Cami imamı Kemal Taşkın, \"Camide çeşitli figürler, yazılar ve resmidilmiş bir çoğunun anlamını biliyoruz. Ancak mihrabın solunda yer alan saat şeklindeki figürün neden resmedildiğini ve ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Birçok araştırmacı geldi ancak ne olduğunu anlayamadı\" dedi.

Samsun\'un Kavak ilçesinde, 1596 yılında Ladikli Hacı Abdurrahman tarafından yaptırıldığı belirtilen tarihi cami, yapımında çivi kullanılmaması ve içinin kök boyalarla özel motifler yapılarak, süslenmiş olmasıyla ön plana çıkıyor.

4 asırdır ayakta duran Bekdemir Camisi\'nin içerisinde bulunan kök boyadan yapılmış saat şeklindeki figürün ise sırrı çözülemiyor. Birçok araştırmacının geldiğini ancak figürün ne olduğunu anlayamadığını söyleyen cami imamı Kemal Taşkın, \"Camide çeşitli figürler, yazılar ve resmidilmiş bir çoğunun anlamını biliyoruz. Ancak mihrabın solunda yer alan saat şeklindeki figürün neden resmedildiğini ve ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Mihrabın sağında ve solunda 4 halifenin yazılı olduğu figürler var. Bu yazıtların yanında da saat şeklinde bir figür konulmuş. Ama bu saat neyi belirliyor neye göre bu rakamlar ve yazılar yazılmış bu halen çözemedik. Ben bununla ilgili bir fikir yürütemedim. Üzerinde Arapçaya benzeyen rakamlar var. Ama böyle rakamlar yok. Osmanlıca felan da değil. Çözülmesinide çok arzu ediyoruz. Birçok araştırmacı geldi ancak ne olduğunu anlayamadı\" dedi.

Hakan AKGÜN/KAVAK (Samsun), (DHA) -