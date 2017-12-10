DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BAKAN ARSLAN: GAZİANTEP- ŞANLIURFA HIZLI TREN PROJESİ OCAK\'TA İMZALANACAK

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gaziantep ile Şanlıurfa arasında yapılacak hızlı tren projesi sözleşmesinin Ocak 2018\'de imzalanacağını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sabah saatlerinde Şanlıurfa\'ya geldi. GAP Havalimanı\'nda Vali Abdullah Erin, AK Parti milletvekilleri Kemalettin Yılmaztekin ve Halil Özcan, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve bürokratlar tarafından karşılanan bakanlar, polisevinde sivil toplum kuruluşları ve bakanlık bürokratlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantının ardından konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Şanlıurfa\'ya bakanlık olarak çok önemli yatırımlar yaptıklarını ve yatırım rakamının 3 milyar 419 milyon lirası olduğunu söyledi. Bakan Arslan, GAP Havalimanı\'nın Ankara ve İstanbul\'dan sonra en iyi 3\'üncü havalimanı seviyesinde olduğunu belirterek, \"Sisten etkilenme gündeme getirildi. Daha önce ILS sistemleri dahil olmak üzere, pistleri CAT1 görüş mesafesine göre ayarlamıştık. ILS CAT2 şuan kurulmuş durumda. Zira Ankara ve İstanbul\'dan sonra en iyi seviyede olan 3\'üncü havalimanı durumunda. 800 bin kişinin ağırlandığı havaalanları genelde CAT2 seviyesindedir. Buranın da CAT2 seviyesinde olması çok önemli bir aşamadır\" dedi. Şanlıurfa\'nın hızlı trenle tanışması ve uluslararası koridorlara dahil olması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Arslan şöyle devam etti:

\"Birinci amacımız İstanbul\'dan başlayarak Gaziantep\'e kadar ulaşan hızlı tren projesini Şanlıurfa\'ya getirmek üzere çalışmaları başlatmıştık. Şanlıurfa- Gaziantep arası 150 kilometre. Bunun demiryolu kesin projelerinin yapılmasıyla ilgili Temmuz ayında ihaleye çıkmıştık ve ön teklifleri almıştık. Bu ayın 20\'sinde teknik ve mali teklifleri de almış olacağız. Ocak ayı içerisinde inşallah bitirip sözleşmeyi imzalayacağız. Böylece Gaziantep- Şanlıurfa projesini başlatacağız. Proje içerisinde Mürşitpınar Sınır Kapısı\'nda bir lojistik merkezinin yapılmasının çalışmasını da yapacağız. Şanlıurfa-Mardin arasındaki hızlı tren projesinin ön yeterlilik ihalesini yaklaşık 10 önce yaptık, teklifleri aldık. Onların incelemesi devam ediyor. Yine Şanlıurfa\'nın sanayisini Diyarbakır\'a bağlamış olmak adına 170 kilometre olan hattın da önümüzdeki yıl içerisinde kesin proje ihalelerine çıkmış olacağız.\"

Şanlıurfa\'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, şehrin geçmiş yıllara göre her anlamda ciddi gelişme gösterdiğini anlatarak, \"Şanlıurfa\'ya iktidarımız döneminde yapılan yatırımın toplam tutarı 3 milyar 419 milyon Türk Lirası\'dır, eski parayla 3 katrilyon 419 trilyon. Büyük bir para. Bundan 15 sene önce IMF kapılarında \'100 milyon, 200 milyon dolar borç bulabilir miyiz?\' diye el pençe divan durduğumuz bir dönemden, sadece Şanlıurfa\'ya 3 milyar 419 milyon Türk Lirası yatırım yapan bir dönemi konuşuyoruz. Bu bizim memnuniyetimizdir. Şanlıurfa\'da 28 kilometre bölünmüş yol varken biz bunun üzerine 540 kilometre yol yapmışız. Bu yaklaşık 20 kat. Bugün 568 kilometre yolu olan bir kentteyiz\" şeklinde konuştu

Bakan Arslan, konuşmasının ardından beraberinde Bakan Fakıbaba ve protokol üyeleriyle birlikte polis ve şehitler için Balıklıgöl\'deki Dergah Camisi\'nde okutulan mevlit programına katıldı. Bakanlar daha sonra Balıklgöl\'deki esnafı ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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- Polisevinde toplantıya katılan bakanlar

- Açıklamada bulunan bakanlar

- Toplantıya katılan büroktartlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 406 MB

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2)ABD KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE \'KUDÜS\' PROTESTOSU

ADANA\'da ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edildi. Adana Sivil İnisiyatif Meclisi\'nin (ASİM) çağrısıyla merkez Yüreğir ilçesindeki ABD Konsolosluğu önünde toplanan yüzlerce kişi, ABD\'nin Kudüs kararına tepki gösterdi. \"Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD\", \"Hamas\'a selam direnişe devam\" ve \"Filistin halkı yalnız değildir\" sloganı atan göstericiler, dualar edip ilahiler söyledi. ABD ve İsrail bayraklarının da yakıldığı gösteride polis geniş güvenlik önlemi aldı. Eylemcilerin konsolosluk önündeki eylemi devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Alana gelen kalabalık

- Trafikte protestoya destek verenler

- Alandaki kalabalıktan görüntüler

- \"Kudüs bizimdir\" yazısı

- \"Kudüs ümmetin kalbidir\" yazılı pankart

- Ellerinde pankart ve bayrak olan çocuklardan görüntüler

- Kalabalığın tekbir getirmesi

- İlahi okunması

- Amerika bayrağının yakılması

- Bayrağa ayaklarıyla basmaları

- Gruph adına konuşma yapılması

SÜRE:02\'35\" BOYUT:158 MB

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA,(DHA)

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3)KADIN TARAFTARLARDAN ‘ŞİDDETE HAYIR’ YÜRÜYÜŞÜ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 3.lig 3.grupta mücadele eden Osmaniyespor Futbol Kulübü, 7 Ocak şehir stadyumunda karşılaştığı Cizrespor maçı öncesinde bir grup kadın taraftarlar, ‘şiddete hayır’ yürüyüşü düzenledi.Stadyumun dışında toplanan grup, ellerinde taşıdıkları ‘Sessiz kalma suça ortak olma’, ‘Küfre hayır’, ‘Kadını seven demokrasiyi korur’, ‘Şiddete şiddetle karşı koy’, ‘Spora evet şiddete hayır’ ve ‘Haklı şiddet yoktur’ yazılı pankartlarla bir süre yürüdü.Daha sonra stat girişinde ‘Osmaniyespor Amanos Melekleri Grubu’ adına konuşan Şevval Elif Erat, toplumda kadına şiddetin önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekmek için yürüyüş yapıldığını ifade etti. Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Erat, “Osmaniyespor’un kadın taraftarları olarak öncelikle kadına şiddete hayır diyoruz. Bunun yanı sıra tabi ki sporda da şiddete karşıyız. Gerek saha içerisinde ve gerekse saha dışarısında sözlü ve fiziki şiddete hayır diyoruz. Bu gün tribünlerdeki yerimizi alarak takımımızı destekleyeceğiz. Sporda dostluk, kardeşlik, centilmenlik kazansın diyoruz. Temennimiz Osmaniyesporumuzun kazanmasıdır\" dedi. Bu arada futbolcular ise “Kudüs kırmızı çizgimizdirö pankartı ile sahaya çıkarken 7 Ocak Taraftarlar Derneği tarafından hazırlanan “Kudüs halkı davamız, Kudüs haklı davamızdırö pankartı açıldı. Karşılaşma süresince kadın taraftarlar sık sık ‘Şiddete hayır’ sloganı attı.

Görüntü Dökümü

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- Kadınların pankartlar ve davul zurna eşliğinde yürüyüşe başlaması

- Yürüyüşten detay görüntüler

- Stat önünde fotoğraf çekilmesi

- Stat girişinde davul zurna eşliğinde halay ve oyunlar oynanması

- Kadın taraftarların stada alınması

- Tribünlerde slogan atan kadın taraftarlar

- Kudüs haklı davamız pankartı açılması

- Osmaniyespor Amanos Melekleri Grubu Temsilcisi Şevval Elif Erat\'ın konuşması

BOYUT: 189 MB SÜRE: 03’06’’

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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4)İZMİRLİLER \'TURUNCU YÜRÜYÜŞ\'LE KADINA ŞİDDETE \'HAYIR\' DEDİ

İZMİR\'i Turuncuya Boya Platformu kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için yürüyüş düzenledi. Yağmura rağmen İzmirliler \'Turuncu yürüyüş\'e büyük ilgi gösterdi.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve gerekli yasaların yapılması için kamuoyu oluşturmak adına \'Dünyayı Turuncuya Boya\' adıyla sürdürülen kampanyaya İzmirli kadınlar da \'Turuncu yürüyüş\' düzenleyerek destek verdi. İzmir\'i Turuncuya Boya Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelen İzmirliler, yağışlı havaya rağmen kadına şiddete \'Hayır\' dedi. Yürüyüşe İzmir\'i Turuncuya Boya Platformu\'nun kurucuları arasında yer alan İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir\'in Menderes ilçesinde ilkokul öğrencisi 6 kız çocuğuna yapılan tacizi ortaya çıkaran Saadet öğretmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Boyunlarına turuncu fular katan yürüyüşe katılanlar, ellerinde \"2017\'nin ilk 10 ayında 337 kadın öldürüldü, 337 yaşam aramızdan alındı\", \"Kadın kadındır, çiçek babandır\", \"İnadına mini etek\", \"Kadına taciz her yerde, evde, işte, trafikte\", \"Kadına şiddetin bahanesi yoktur\" yazılı dövizler taşıdı. Cumhuriyet Meydan\'ında bando eşliğinde yürüyen İzmirliler, Gündoğdu Meydanı\'na kadar yağmura maruz kaldı. Kordon\'da kafelerde oturan vatandaşlar da alkışlarıyla yürüyenlere destek verdi. Turuncu yürüyüşe katılan ve kadına şiddetin son bulmasını isteyen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, \"Bugün İzmirli kadınlar, kadına şiddete karışı koymak, kadına yönelik şiddete hayır demek için sokaklarda. Bu yağmurlu havaya rağmen binlerce kadın sokakta. Turuncu, atkı, şemsiye ve kıyafetleriyle sokaklarda. Kadınlar eşitlik istiyor, kadınlar güçlü olmak istiyor. Bir ülkenin güçlenmesi ve demokratikleşmesi için kadına şiddetin son bulması gerekiyor. Bu şiddetin altında yatan neden ise kadınların eşitsiz bir konumda olması. Öyle ise ülke adına şiddeti yok etmek gerekir. Bunun içinde kadınların güçlenmesi ve kadınların görünür kılınması gerekir. Kadınlar araç haline gelmemeli. Kadınlar siyasetin aracı olmamalı. Kadınlar hayatını öznesi olmalı. Siyasetin de öznesi olması gerekir. Cumhuriyet kadınların eşit yurttaş olması hedefleyen kadın devrimidir. İzmirli kadınlar bugün sokaklara çıkarak biz hayatın öznesiyiz dediler, kadına şiddete hayır\" dedi.

SAADET ÖĞRETMEN DE YÜRÜYÜŞE KATILDI

Yürüyüşe destek verenler arasında olan ve Saadet Öğretmen olarak bilinen Saadet Özkan ise, \"Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği olarak buradayız. Çocukların özgür ve güvendi olmasını, kadınlarında şiddete uğramamasını istiyoruz. Bunun için çocuk susar sen susma diyoruz\" şeklinde konuştu. Yürüyüşe katılanlardan Burcu Karacaağaçlı yağmurun kendilerini engellemediğini belirterek, \"Burada kadına şiddete ve çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla buradayım. Bu tür olayların son bulması için yağmurda çamurda buradayız\" dedi.

Kadınların özgürlüğünün kısıtlamaması gerektiğini savunan Esen Şavk ise \"Kadına şiddete hayır demek için buradayız. Kadınların birey olduğunu göstermek için buradayız. Kadınlar istediğini giyip istediği kişiyle arkadaşlık kurabilmeli\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Yürüyüşten görüntü

- Sema Pekdaş ile röportaj

- Saadet öğretmenle ile röportaj

- Burcu Karacaağaçlı ile röportaj

- Esen Şavk ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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5)LÜKS YATLAR MARMARİS\'TEN KARGO GEMİLERİ İLE GÖNDERİLİYOR

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesine turizm sezonu başında kargo gemileri ile getirilen lüks yatlar sezon sonunda ülkelerine geri götürülmeye başlandı. \'BBC Grandsk\' adlı yük gemisi, gümrüklü limandan lüks yatları yükleyerek Avrupa ülkelerindeki sahiplerine götürmek için demir aldı. Marmaris İlçesi\'nde bulunan gümrüklü limana Barbuda bayraklı \'BBC Grandsk\' adlı genel yük gemisi demir attı. 122 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe sahip kargo gemisi, 2 ile 10 milyon Euro değerindeki 4 lüks yatı yükledi. Turizm sezonu başında kargo gemileri ile Marmaris ilçesine getirilen lüks yatlar aynı yolla sahiplerinin bulunduğu Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlandı. Kargo gemisinin Yunanistan\'a ardından Avrupa\'ya gideceği öğrenildi. Liman yetkilileri, turizm sezonu başında lüks yatların kargo gemileri ile getirildiği aynı yolla sahiplerinin bulunduğu ülkelere gönderildiğini bildirdi. Lüks yatların kargo gemileri ile ülkelerine geri gönderilmelerine devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Gümrüklü limanda kargo gemisinin üzerinde yatlarla görüntü.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

(Toplam: 49 saniye-59,7 MB görüntü)

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6)ABANT\'TA HAMSİ FESTİVALİ

BOLU\'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı\'nda düzenlenen Hamsi Festivali\'ne yaklaşık 4 bin kişi katılırken, 800 kilogram hamsi dağıtıldı. Türkiye\'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim gören Trabzonspor taraftarı yaklaşık 4 bin kişi, festival için Abant Tabiat Parkı\'nda bir araya geldi. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği ve Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği tarafından 8\'incisi düzenlenen etkinliğe katılanlara piknik alanında kar üzerinde yakılan mangallarda pişirilen 800 kilogram hamsi ikram edildi. Soğuk havaya rağmen, katılımın yüksek olduğu etkinlikte, öğrenciler horon teperek eğlendi.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, etkinliğe olan katılımdan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, \"4 bin civarında insan olduğunu düşünüyorum. Biz onların birlik ve beraberlikleri için yanlarındayız. Ülkenin kritik bir dönemden geçtiği bu zamanlarda, böyle bir neşeye böyle bir atmosfere ihtiyaç olduğunu düşündük. Ben ilk kez Abant\'a geldim. Çok hoşumuza gitti. Daha çok gelmek ve organizasyon yapmak lazım. Bu etkinlik 8 senedir devam ediyor. Herhalde en güzeli bu oldu. dedi.

Görüntü Dökümü

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-Horon tepenler

-Oyun havası oynayanlar

-Eğlenen öğrenciler

-Etkinliğe katılanlarla röportajlar

-Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz röportaj

-Drone görüntüleri

-Detaylar

Süre: 05.09 Boyut: 315 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK