DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BURSA\'DA İKİ KARDEŞİN EVLERİ ALEV ALEV YANDI

BURSA\'nın Kestel ilçesinde, Seyit Aytekin\'in evinde çıkan yangın bitişikteki kardeşi Muhsin Aytekin\'in evine de sıçradı. İki katlı evlerde bulunananlar tahliye edilirken, evlerden biri kullanılamaz hale geldi, diğeri ise zarar gördü. Kestel\'in Kozluören Mahallesi\'ndeki Seyit Aytekin\'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden aile bireyleri evden dışarıya zorlukla çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, alevler evi tamamen sardı. Yangın, bitişikteki Seyit Aytekin\'in kardeşi Muhsin Aytekin\'in evine de sıçradı. Yangına İnegöl ve Kestel itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yoğun çabalar sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında Seyit Aytekin\'e ait ev tamamen yanarken, kardeşi Muhsin Aytekin\'in evi ise zarar gördü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Evlerin alev alev yanma anı görüntüleri

-Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

=====================================================

2)ÜNİVERSİTELİDEN, ÜZEN PAYLAŞIMLA İLGİLİ ÖZÜR

AKDENİZ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisinin Dünya Engelliler Günü\'nde engellileri taklit etmeye çalıştığı paylaşımı büyük tepki çekti. Paylaşımı yapan için üniversite inceleme başlatırken, aynı öğrenci yeni bir video çekerek özür diledi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde tramvayda çektiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Adı öğrenilemeyen kız öğrenci, görüntülerde tramvay hareket halindeyken engelliler için ayrılmış bölüme geçerek engelli taklidi yapıyor. Yanında bulunan diğer kız öğrenciler de gülerek arkadaşlarının görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaştı.

ÖZÜR VİDEOSU YAYIMLADI

Paylaşımın ardından üniversite öğrencisine tepki yağdı. Artan tepkiler sonrası kız öğrenci, yeni bir görüntü çekerek herkesten özür diledi. Öğrenci özür videosunda, “Yaptığım hiç hoş bir şey değildi. Bunu sonradan fark ettim, çok pişmanım. Benim de engelli bir kuzenim var, bunu normal bir kafayla kesinlikle yapmam. Videoyu izlediğimde bunu ben mi yapmışım diye düşündüm. Arkadaşlarımla alkol almıştım, bunu kasıtlı yapmam. Ben engellilere yönelik etkinliklere giden biriyim\" dedi.

ÜNİVERSİTE TEPKİ GÖSTERDİ

Akdeniz Üniversitesi de resmi sosyal medya hesabından öğrenciye tepki gösterdi. Üniversite, yaptığı paylaşımda “Hiçbir zaman rastlamak istemediğimiz bu çirkin tavırlarla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır. Üniversite olarak en hassas olduğumuz konulardan biri olan engelli bireylerimiz ile ilgili bu tür çirkin bir olayda adımızın geçiyor olmasından büyük üzüntü duyuyoruz\" ifadesini paylaştı.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Genç kızın tramvaydaki görüntüleri

- Genç kızın özür videosu

Haber- Hasan DEMİRBAŞ. Kamera: ANTALYA, DHA)

====================================================

3)VAŞAK KATİLLERİNE 8 BİN 818 LİRA CEZA



ERZURUM\'da, öldürdükleri vaşakla fotoğraf çektirip, bunu sosyal medya sitesinden paylaşan iki gence toplam 8 bin 818 lira para cezası kesildi.Karayazı ilçesinde çekildiği tahmin edilen fotoğrafta kaçak avcı oldukları tahmin edilen iki genç, tüfekle vurarak öldükleri vaşağı ortalarına alıp fotoğraf çektirdi. Gençler bu fotoğrafı sosyal paylaşım sitesinden paylaştı.

Fotoğrafın fark edilmesiyle Erzurum\'daki Milli Parklar Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel, iki kişinin kaçak avcı olduğunu belirterek, \"Her iki kaçak avcıya toplam 7 bin lira tazminat olmak üzere ayrı ayrı da 909 lira idari yaptırım cezası kesildi. Bu cezayı ödemedikleri takdirde icra takibi başlatılacak\" dedi.

FOTOĞRAF

ERZURUM/DHA

====================================================

4)ENGELLERİ AŞMAK İÇİN TEKERLEKLİ SANDALYE İLE MAÇ YAPTILAR

MUŞ Alparslan Üniversitesi yönetimi ile Muş Bedensel Engelliler Basketbol takımı sporcuları \'Engelleri Birlikte Aşalım\' etkinliği kapsamında tekerlekli sandalye basketbol maçı yaptı.

Muş Alparslan Üniversitesi, engellilere yönelik \'Engelleri birlikte aşalım\' etkinliği düzenledi. Üniversite Külliyesi\'ndeki spor salonunda düzenlenen etkinlik kapsamında ilk olarak Ali Kuşçu Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu\'nda eğitim gören engelli öğrencilerle üniversite öğrencileri buluştu. Müzik eşliğinde engelli öğrencilerle birlikte çeşitli oyunlar oynayan üniversite öğrencileri, engelli öğrencilerle yakından ilgilendi. Daha sonra üniversite yönetimi ile Bedensel Engelliler Basketbol Takımı arasında tekerlekli sandalye basketbol maçı oynandı. Rektör Prof.Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversite olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Rektör Prof.Dr. Polat, şöyle dedi: \"Bu etkinlikler içerisinde bana göre Muş Alparslan Üniversitesi\'nin açıldığı günden bugüne belkide en anlamlı faaliyetlerimizden birini hep birlikte icra edeceğiz. Engelli kardeşlerimizle ilgili farkındalık oluşturmak adına üniversitemizdeki akademik birim amirleri, idari birim amirleri, basın mensupları, öğrencilerimiz, hocalarımız ve tekerlekli basketbol takımımız bir araya gelerek maç yapacağız. Bu maçın, potansiyel olarak engelli olan bütün insanlara, engelliler hakkında çok önemli bir bilinç oluşturacağını düşünüyorum.\"

Ampute Milli Takımı\'nın şampiyon olmasından sonra insanlarda çok önemli bir bilinç geliştiğini dile getiren Polat şöyle konuştu:

\"Ayrıca down sendromlu kardeşlerimizle de farklı bir etkinlik düzenledik. Farklı branşlarda sporcu kardeşlerimiz var. Türkiye\'de bu yıl Ampute Milli Takımımızın şampiyon olmasından sonra insanlarda çok önemli bir bilinç geliştiğini söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya özellikle temas ediyor. Engelli istihdamında büyük bir artış yaşandı. Biz bu anlamda, ülkede var olan bir bilinci bir düzey daha yükseltmek adına üniversite olarak bir adım attık. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi\'nde çok fazla engelli kardeşimiz var. Ancak bu kardeşlerimizle ilgili sosyal ve sportif imkanlar henüz arzu ettiğimiz düzeyde değil. Devletimizin almış olduğu bir çok tedbir var ama bu tedbirlerin sahaya yansımasının arzu ettiğimiz oranda gördüğümüzü söyleyemeyiz. Üniversitemiz, engellilerimizin sosyal hayata aktif bir şekilde katılması adına bu etkinliği düzenliyor.\"

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte, Bedensel Engelliler Basketbol Takım Kaptanı Murat Kaymaz tarafından Rektör Prof.Dr. Polat\'a forma hediye edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Engelli öğrencilerin salona gelmesi

Engelli çocukların eğlenmesinden gör.

Tekerlekli sandalye kullanımıyla MŞÜ yönetiminin bilgilendirilmesi

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat röp.

Rektöre forma hediye edilmesi

Basketbol maçının başlaması

Basketbol maçından görüntü

Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

==========================================================

5)KASTAMONU’DA TARİHİ KONAK VE YANINDAKİ EV YANDI

KASTAMONU’da tarihi bir konak ve alevlerin sıçraması sonucu yanında bulunan ev yanarak kül oldu. Kastamonu merkeze bağlı Sarıömer köyünde İsmail ve Erol Menteş kardeşlere ait tarihi konakta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tarihi konağın yanında bulunan Mehmet Gök\'e ait eve de sıçradı. Yangına Kastamonu ve Devrekani ilçesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman işletme Müdürlüğü arazözleri müdahale ederek söndürdü.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Yanan evler

-İtfaiye müdahale

-Yangın söndürme çalışmaları

Süre: 01:15 MB: 39.2

======================================================

6)İZMİRLİ SÜRÜCÜLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

İZMİR\'de sabah saatlerinde çıkan yangına giden itfaiye ekiplerine Konak Tünelleri içindeki sürücüler, fermuar sistemiyle yol vererek örnek bir davranışa imza attı.

Mithatpaşa Caddesi\'nde sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşmak için Konak Tünelleri güzergahını tercih etti. Trafiğin yoğun olmasından dolayı ilerlemekte güçlük çeken ekiplere tünel içindeki sürücüler özellikle Avrupa\'da kullanılan fermuar sistemiyle yol vererek ekiplerin hızlı bir şekilde olay yerine ulaşmasına yardımcı oldu. İzmirli sürücülerin örnek davranışının görüntüleri sosyal medya da paylaşılırken, sürücüler vatandaşların büyük takdirini kazandı.

FERMUAR SİSTEMİ NEDİR?

Fermuar sistemi, trafikte acil durumlarda kullanılan ve acil araçlar için diğer araçların yol açma tekniği olarak açılı bir şekilde yol açmaları yöntemidir. Özellikle Avrupa\'da yaygın olarak kullanılan sisteme fermuar denmesi, araçların açılı bir şekilde sağa ve sola yanaşarak hayat koridoru oluşturmasıyla ortaya çıkan şeklin fermuara benzemesi ve çok pratik olmasıdır. Trafikte ambulanslar, itfaiyeler gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yol açmak için kullanılmaktadır.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Tünel içindeki sürücülerden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

=======================================================

7)ÇÖP DÖKMEK İSTEDİĞİ KAMYONUN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

ESKİŞEHİR\'de kahve işleten Hasan Tekinpay (63), çöp dökmek istediği kamyonun altında kalarak, yaşamını yitirdi.

Olay, Gündoğdu Mahallesi, Söğütağacı Sokak\'ta meydana geldi. Kahve işleten Hasan Tekinpay, belediyeye ait çöp kamyonunun arka bölümüne çöp dökmek istedi. Bu sırada Sefa Özkoca yönetimindeki 22 NK 129 plakalı çöp kamyonu, geri manevra yaparak, Tekinpay\'ı ezdi. Tekinpay, olay yerine hayatını kaybetti.

Kamyon şoförü Özkoca, polis ekiplerince gözaltına alınırken, Tekinpay\'ın cenazesi ise otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

----------------------------------

-Kaza yerindeki çöp kamyonunun,

-Üzeri örtülü cesedin,

-Polis ekiplerinin incelemede bulunması,

-Vatandaşların ve ölenin yakını kadınların görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) -

=========================================================

8)ÜNİVERSİTE ADAYLARI TERCİH GÜNLERİ İLE BİLGİLENDİRİLDİ

İZMİR\'de düzenlenen üniversite tercih günleri ile üniversite adayları hem sınav sistemi konusunda hem de tercih edebilecekleri üniversite ve bölümler hakkında bilgilendirildi. Sistemdeki değişikliklerle ilgili merak ettikleri sorulara yanıt arayan öğrenciler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Üniversiteye giriş sisteminde yapılan değişiklikler, lise öğrencilerinde kafa karışıklıklarına ve endişelere neden oldu. İzmir\'de, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi\'nde düzenlenen üniversite tercih günlerinde, üniversite adayları devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim üyelerinden, bölümlerle ilgili bilgi alma fırsatı yakaladı. Rehber öğretmenlerin de yeni sistemle ilgili soruları yanıtladığı etkinlikte, özellikle bu yıl sınava girecek 12\'nci sınıf öğrencileri kafalarındaki soru işaretlerini azaltmaya çalıştı.

Tercih günleri kapsamında düzenlenen seminere katılan eğitim uzmanı Sait Gürsoy, öğrencilerin yeni sisteme alışmasının biraz zor olacağını söyleyerek, ilk oturumdaki soru tipinin tamamen değiştiğini vurguladı. Öğrencilerin iki, üç aylık bir alışma dönemi geçirebileceğini dile getiren Gürsoy, \"Sınav değişikliği olunca gençlerin aklında birçok soru oluyor. Bu yıl ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın ilkinde yepyeni bir soru tarzı uygulanacak. Birinci sınav Türkçeyi ve matematiği kullanma gücünü ölçecek. Ama ikinci oturum bilgi sınavı olduğu için zorluk çekeceklerini sanmıyorum. Özellikle birinci oturumda ortaokul 6, 7, 8\'inci sınıflardaki sosyal ve fen bilimleri konularını iyi analiz etmeleri lazım. Bol bol kitap okusunlar, yorum yapmaları lazım. Zekasını ve zamanını iyi kullananlar başarılı olur. Ama ikinci oturum bilgiye dayalı\" diye konuştu. Lise 9, 10, 11 ve 12\'inci sınıf konularını çok iyi çalışmaları gerektiğini vurguladı. Soru sayısının 40\'a düşürüldüğünü hatırlatan Gürsoy, yanlış sayısının kesinlikle artmaması gerektiği konusunda uyardı.

İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılınç ise YÖK\'ün gündeminde başka bir değişiklik olmadığını, yalnızca ortaöğretim başarı puanı ile ilgili bir iyileştirme yapılabileceğini söyledi. Öğrencilere üniversite tercihi yaparken geleceği parlak mesleklere dikkat etmeleri hatırlatması yapan Kılınç, yurt dışında da önü en açık alanlardan birinin veri bilimciliği ve veri analistliği olduğunu belirtti.

\"MOTİVASYON DÜŞÜŞÜNE ENGEL OLAMIYORUZ\"

Öğrencilerin bilgi almak istedikleri konular hakkında üniversite yetkilileri ile birebir görüştüğünü söyleyen Özel Bilgince Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Özlem Gür, sınav sisteminin çok fazla değişiklik göstermesinin öğrencilerin kafa karışıklığına neden olduğunu savundu. Hem öğretmenlerin hem öğrencilerin bilgilerini yenilediklerini anlatan Gür, şöyle konuştu:

\"Bilgileri taze tutmaya çalışsak da motivasyon düşüşüne engel olamıyoruz. Bunun için sürekli motivasyon söyleşileri yapıyoruz. Gençlerin kafaları karışık. Bazı konular çıkarılıyor 1 hafta sonra geri getiriliyor. Ders programlarını yenilesek de değişiklikler olunca sorun yaşıyoruz. Tarih derslerinin kaldırılması sözel ve eşit ağırlık öğrencilerinin çalışma sistemlerini değiştirmişti sonra yeniden değiştirildi. Ama sınav herkes için değişiyor. Müfredatımız aynı. Öğrencilerime soru tipleri yada formatın değişse de konuların aynı olduğunu tekrarlıyorum. Çalışmaktan vazgeçmeyin diyorum.\"

ÖĞRENCİLERDE YANLIŞ BİLGİ KAYGISI

Tercih günlerine katılan lise öğrencilerinden 18 yaşındaki Gamze Karakaş, acaba sınav kaldırılacak mı, başka bir sistem getirilecek mi endişesini sürekli yaşadıklarını söyleyerek, \"Daha tam net birşey yok çünkü kimse sınava girmedi. Ben lise son sınıfa gidiyorum. Sınavdaki değişiklik beni etkiledi. Hangi konulara ağırlık vermem gerektiği konusunda kararsızlık yaşıyorum. Okuldaki matematik konuları ile kurstaki matematik konuları farklı. Çünkü birinci oturum ortaokul konularını kapsayacak\" dedi. Hedefinin aneztesi bölümü olduğunu söyleyen Sude Aslan (17) ise, 12\'nci sınıfta olduğunu ve bu yılın herkes gibi kendisi için de çok önemli olduğunu dile getirdi. Aslan, \"Sınav sistemindeki değişiklik herkesi etkiledi. Bu konularda okullarda rehber öğretmenlerimizin söylediklerini esas almalıyız. Çünkü ortalıkta dolaşan çok söylenti var. Bilgilerimizin yanlış olma olasılığı yüksek, bu da öğrencileri etkiliyor. Hedeflerimiz doğrultusunda hocalarımızın söyledikleri bizim için çok önemli. Bir ayda 3 kez değişen bir sınav sisteminde öğrenciler tabii ki moral bozukluğu yaşıyor. Sosyal bilimler kaldırılmıştı sonra tekrar geldi. Ben de eksiklerimi kapatma konusunda panik yaşadım\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

----------------------------------

-Sait Gürsoy ile röp,

-Seminerden detay görüntü,

-Üniversitelerin stantlarında bilgi alan öğrencilerden görüntü,

-Rehber Öğretmen Özlem Gür ile röp,

-Öğrencilerle röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Timur TARLIĞ / İZMİR, (DHA)

======================================================

