DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BURSA\'DA TEKSTİL FABRİKASINDA PATLAMA VE GÖÇÜK: 5 ÖLÜ, 16 YARALI

BURSA\'nın merkez Gürsu İlçesi Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki tekstil fabrikasının boyahane bölümünde buhar kazanında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, aralarında fabrika sahibi Şükrü Demir\'in oğlu Yavuz Demir\'in de bulunduğu 5 kişi öldü, 16 kişi ise yaralandı. Fabrika binasının enkaz yığınına dönüştüğü patlama nedeniyle çevredeki çok sayıdaki işyeri ve araçta da hasar oluştu. Bugün saat 10.49\'da, merkez Gürsu İlçesi Organize Sanayi Bölgesi\'nde Şükrü Demir\'e ait Gökkuşağı Tekstil Fabrikası\'nın boyahane bölümünde, 9 işçinin çalıştığı sırada, büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlama sonucu fabrika binasında göçük meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken, haber verilmesi sonucu 112 Acil Servisi\'ne ait ambulanslar, AFGAD, AKUT ve NAK ekipleri de bölgeye ulaştı. Can pazarının yaşandığı patlama sonrası enkaz altından 4 işçinin cansız bedeni çıkartılırken, hastaneye sevk edilen ve aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu yaralılardan 1\'i de yolda yaşamını yitirdi. Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıdaki işyeri ve araçta da hasar oluştu. 30\'dan fazla aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

VALİ İZZETTİN KÜÇÜK: 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bursa Valisi İzzettin Küçük ve İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan da kısa süre sonra olay yerine geldi. Arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Vali İzzettin Küçük, patlamanın buhar kazanında yüksek basınç sonucu gaz sıkışmasından meydana geldiğinin tahmin edildiğini söyledi. Vali Küçük, patlama sonucunda 4 işçinin olay yerinde 1 ağır yaralı işçinin ise hastaneye yetiştirilemeden yolda öldüğünü açıkladı. Ölenlerden birinin ise işyeri sahibi Şükrü Demir\'in oğlu Yavuz Demir olduğu öğrenildi.

Patlama sonrası Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma, Mudariye Devlet ve Çekirge Devlet hastanelerine aralarında durumu ağır olanların da olduğu toplam 16 yaralının getirilip tedavi altına alındığı öğrenildi.

ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ENKAZ ALTINDA CANLI ARANDI

Olayın ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan özel eğitim alan köpekler, enkaz altında uzun süre canlı arandı. Ekipler zaman olay yerindeki vatandaşları uzaklaştırıp, iş makinelerini durdurarak enkaz altındakilere seslenerek tepki bekledi. Yapılan çalışmalar sonucu, başka kimse olmadığı belirlendi.

BAKANLIK ÜÇ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Bu arada patlama sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu, fabrika hakkında araştırma ve inceleme yapması için 3 müfettişi görevlendirdi. Müfttişler fabrikanın çalışma koşullarını araştıracak.

MMO İNCELEME YAPACAK

Türkiye Makine Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart, yaşanan patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, patlamayla ilgili inceleme yapacaklarını belirtti. Mart, ilk bilgilere göre patlayan kazanın ani basınç yükselmesiyle yaşanmış olabileceğini belirterek, “Bomba etkisi oluşarak patlama meydana gelmiş ve büyük hasara yol açmıştır. Otomasyon sistemindeki arızalardan kaynaklanmış olabilir, tabii en büyük etkenlerden biri fabrikalardaki kazanların denetimsizlik nedeniyle kullanma sürelerini geçirmeleridir. Yapacağımız ayrıntılı çalışmaların ardından patlamanın neden kaynaklandığını kamuoyu ile paylaşacağızö dedi.

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)-

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ŞAMPİYON FLYBOARD SPORCUSU ANTRENMANDA BACAĞINI KIRDI

2)DÜŞME ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde 2018 Flyboard Dünya Şampiyonası\'na hazırlanan Türkiye Şampiyonu Uğur Piro, antrenmanda geçirdiği kazada kaval kemiğini kırdı.

Kemer\'de Rus takımı sporcularıyla birlikte 1 haftadır antrenman yapan 2016-2017 Flyboard Türkiye Şampiyonu ve Antalya Flyboard Türkiye takımının kaptanı Uğur Piro, saat 17.30 sıralarında idmanını tamamlamak üzereyken yaptığı son hareketin ardından inişte uzaktan kumandayla kendisinin yönettiği jet-skiye çarparak yaralandı.

Kaval kemiğinde kırık oluşan Uğur Piro\'ya ilk olarak Rus takımı yardım etti. Denizden seyyar iskeleye çıkartılmasının ardından olay yerine gelen 112 ekibi tarafından ambulansa taşınan Uğur Piro, kendi isteğiyle Antalya\'daki özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- Uğur Piro\'nu gösterisinden (ARŞİV GÖRÜNTÜ)

- Düşme anı

56 MB///

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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3)2 BİN METREDE MAHSUR KALAN KAMPÇILARI BELEDİYE KURTARDI

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, hafta sonunda kamp yapmak için Tenzit Yaylası’na çıkan ve yoğun kar yağışı nedeniyle 2 bin rakımda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Kentin en yüksek kesimlerinden olan Çamlıyayla İlçesindeki Karakapı Mevkii\'nde kamp yapmak isteyen Onur Dalkılıç, Gurur Civan Dalkılıç ve Mustafa Çuhadar, en son akşam saat 18:00\'de aileleri ile görüşerek kar yağışı başladığını anlattı. Daha sonra telefon sinyali kesilen ve bir daha haber alınamayan akrabalarını aramaya çıkan Bülent Özer ile Hamza Çuhadar\'dan da haber alınamayınca durum Jandarmaya haber verildi.

Kaybolan kampçılardan ve yardıma giden yakınlarından haber alamadığı için endişeye kapılan Hasan Tanrıverdi, Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü\'ne başvurarak yardım istemesi üzerine ekipler alarm durumuna geçirildi. Kampçıları kurtarmak için yola koyulan 1 greyder, 2 pikap ve 7 personel, yüksekliği yer yer 1 metreyi aşan karlı yolları aşarak kısa sürede kampçı gençlere ve onları aramaya çıkan yakınlarına ulaştı. Karla kaplı bir sığınakta kendilerine ulaşacak yardımı bekleyen kampçılar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve yardımcı olan kuruluşlar sayesinde mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sağlıklı şekilde evlerine ulaştırıldı.

Kurtarma ekipleri sayesinde yakınlarına ulaştıklarını ifade eden Hasan Tanrıverdi, \"Akrabam ve arkadaşları kampa gitmişti. En son akşam saatlerinde bizi aradılar ve kar yağdığını söylediler. Ertesi gün de kendilerinden haber alamayınca Büyükşehir Belediyesi\'ne başvurarak yardım istedik. Olaydan haberdar oldukları andan itibaren göstermiş oldukları çabalar ve ivedi şekilde olay yerine ulaşmalarından dolayı minnettarız\" dedi. Tanrıverdi, Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini sunarak çiçek takdim etti.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerden görüntüler

-İş makinaları yolları açarken

-Çalışmalardan görüntüler

-Kurtarılanların vatandaşlar Koordinasyon Şube Müdürlüğünü ziyaret ederken

-Konuşmalardan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02:24 BOYUT: 78 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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4)MUHTARLIK SEÇİMİNDE, OTURULAMAZ DURUMDAKİ EVLERİ ADRES GÖSTEREN 2 KİŞİYE HAPİS CEZASI

KARABÜK\'te, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde merkez ilçede oturmalarına rağmen ikamet adreslerini Güneşli Köyü\'ne taşıyarak, oturulmaz durumdaki eski binaları adres gösteren 2 kişiye, \'5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununa aykırılık\' suçundan 5\'er ay hapis cezası verildi. Mahkeme iki sanık için de verilen cezayı erteledi.

Karabük merkeze bağlı Güneşli Köyü\'nde oturan Muammer Taşçı, 3 dönem muhtarlık yapan İlyas Kuşoğlu\'nun karşısına 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olarak çıktı. Taşçı, Karabük merkezde oturan Yaşar Arslan ve Dursun Bostancı\'nın, seçim öncesinde mevcut muhtar İlyas Kuşoğlu\'na oy vermek için ikametlerini köye aldırıp oturulamayacak durumdaki iki binayı adres gösterdikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Taşçı, bu kişilerin oy kullanmasının önlenmesi gerektiğini, aksi takdirde seçimin seyrinin değişeceğini ileri sürdü.

Başlatılan soruşturma sonunda Yaşar Arslan ve Dursun Bostancı hakkında, 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, \'5490 sayılı nüfus hizmetleri konununa aykırılık\' suçundan dava açıldı. Mahkemenin talebi üzerine bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, söz konusu iki binanın da elektrik, su, kapı pencere imalatlarının olmadığı ve oturulamaz durumda olduğu belirtildi. Mahkeme, suçu işlediklerine kanaat getirdiği sanıklar Yaşar Arslan ve Dursun Bostancı\'ya 5\'er ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların sabıkalarının olmaması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Seçimi 22 oy farkla kaybeden Muammer Taşçı, 2014 seçimleri için aday olmasının ardından köydeki 45-50 seçmen sayısının 112\'ye kadar yükseldiğini ileri sürdü. Taşçı, ikamet için uygun olmayan yerlere seçmen taşıması yapıldığını iddia ederek, \"Seçimlerden önce savcılığa suç duyurusunda bulundum. Mahkeme sonucu ikametini alan 2 aile reisine 5 ay hapis cezası verildi. Ancak burada asıl olan ikameti taşıttıran muhtara bir ceza yok. Ben bunu anlamıyorum. Buna itiraz ediyorum. Muhtar suça ortak oldu. Bir kişi köye ikamet aldırdığında nüfus müdürlüğü muhtara yazı gönderiyor. Muhtar, \'Burada oturuyorlar\' diye beyanda bulunuyor. Nüfus Müdürlüğü yanıltılıyor. Devlet yanıltılıyor. Oturulmayacak yerelere ikametgah verildi. Ama muhtara ceza yok\" dedi.

Taşçı, Anayasa referandumdan önce de ikamete uygun olmayan kümes dahi olmayacak yerler için ikamet alındığını gördüğünü, bunun için de savcılık ve valiliğe şikayette bulunduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Muammer Taşçı\'nın açıklaması

-Oturulmaz durumdaki evlerin fotoğrafları

-Adliye görüntüsü

Süre:(03.14) Boyutu:(103 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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5)3 KİŞİYİ YARALAYAN ESKİ BAŞKAN: ARAMIZDA BARIŞ SAĞLANDI

Erzurum\'daki hayvan pazarında geçen 6 Temmuz\'da çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaralayan Dadaşköy eski Belediye Başkanı 62 yaşındaki Yusuf Yıldırım\'ın Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlandı. 4\'ü müşteki sanık olmak üzere toplam 6 sanıklı davada tutuklu yargılanan Yusuf Yıldırım, \"Büyüklerimiz aracılığıyla aramızda barış sağlandı. Ben barışa uyacağım, kimseden şikayetçi değilim\" dedi. Yaşanan bıçaklı kavgada Yusuf Yıldırım da çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------ARŞİV(7 temmuz 2017)

-Yusuf Yıldırım\'ın adliye binasından çıkarılması

-Adliye çıkışı vatandaşlarla tokalaşması ve akrabalarına el sallaması

-Adliye önünde bekleyen yakınları ve taraflarının alkışlaması

-Aracı durdurup Yusuf Yıldırım\'la tokalaşmaları

-Adliye binası

( Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 03.36 BOYUT: 220 MB

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6)MANİSA\'DA İKİ YENİ ÜZÜM ÇEŞİDİ TESCİLLENDİ

MANİSA Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından \'Efem\' ve \'Beyra\' isimli iki üzüm cinsi tescil edildi. Bağcılık Araştırma Müdürü Akay Ünal, standart üzümlerin tane ağırlığı 2 gram iken tescili yapılan \'Beyra\' isimli üzüm cinsinin tane ağırlığının 14 gram olduğuna dikkati çekti.

Sultaniye çekirdeksiz üzüm üretimiyle ünlü Manisa\'da, üreticiler için farklı üzüm çeşitleri denemesi başarıyla sonuçlandı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü\'nün 3 yıllık çalışmasının ardından tane büyüklüğü açısından olumlu iki tür daha tescil edildi. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, geçtiğimiz yıllarda çekirdeksiz üzümle ilgili üzüm tescilini yaptıklarını belirterek, üreticilerin bu çeşitlere yoğun talep gösterdiğini söyledi. 2016 yılında da erkenci sofralık üzüm çeşitlerine yöneldiklerini ifade eden Ünal, 2017 yılında orta mevsim sofralık kalitesi üzüm çeşitlerine yoğunlaştıklarını açıkladı. Ünal, \"3 yıllık bir tescil çalışması sonunda yaklaşık 13 bin melez fert arasından seçimimizi yaptık. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk Test Müdürlüğü tarafından iki çeşidimiz tescillendi. Efem ve Beyra isimleri ile tescil oldu\" dedi.

İki yeni çeşidin özelliklerini anlatan Ünal, özellikle tane ağırlığı açısından avantajlı olduklarını vurguladı. Ünal şöyle devam etti:

\"Ağustos başı ve ortasında bu iki üzüm çeşidi olgunlaşıyor. Efem üzüm çeşidimiz siyah taneli, 8 gram civarında bir tane iriliğine sahip. Beyra isimli çeşidimiz de ağustos ortasında olgunlaşıyor. Tane iriliği ortalama 14 grama çıkıyor. Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidimizin tane ağırlığı yaklaşık 2 gramken Beyra çeşidimiz 14 gramla, iri, gösterişli bir çeşit olarak tüketicilere sunulacak.\"

Üreticilerin daha fazla gelir elde etmesini ve ülkenin sofralık üzüm ihracatındaki payının arttırılması hedeflediklerini dile getiren Akay Ünal, bu iki çeşidin ilgi göreceğini düşündüğünü söyledi.



Görüntü Dökümü:

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-Üzüm kesiminden görüantü

-Bağlardan görüntü

-Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ile röp.

Haber - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

