DHA YURT BÜLTENİ-9 

Manavgat\'ta tur minibüsü devrildi, ölü ve yaralılar var (1)

Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'ne tur minibüsü devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) -

Oğulpınar Hudut Karakolu\'nun olduğu sıfır noktasında zırhlı iş makinaları

Batı illerinden gönderilen askeri birlikler, tank ve askeri zırhlı araçlar, Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde sınır birliklerine yerleştirildi. Sınır birliklerinde konuşlandırılan tank ve fırtına obüslerinin namluları Suriye\'ye çevrildi. 2\'nci Hudut Taburu Oğulpınar Hudut Karakolu\'nun olduğu sıfır noktasında ise zırhlı iş makinaları da dikkat çekti.

Bu arada Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndaki hoparlörlerden saat 10.00 sıralarında \'Çanakkale Türküsü\' çalınması dikkat çekti.

Rüzgarla karaya sürüklenen feribotta hasar gördü

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, öğlende etkisini arttıran şiddetli rüzgar, açıkta demirli feribotu karaya sürükleyip hasar görmesine yol açtı.

Bodrum\'da öğleden sonra şiddetini arttırarak saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar, Yalıçiftlik Sahili açıklarında demirli, 24 metre uzunluğundaki \'Talya\' isimli feribotu, demir tarayarak karaya kadar sürükledi. Yaklaşık bir hafta önce gemiyi demirleyen kaptanın İstanbul\'a gittiği öğrenildi. Feribot, sahildeki kayalıklara çarpınca ağır hasar aldı. Yerli ve yabancı turistler, dalgaların adeta dövdüğü feribotu ilgiyle izledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük balıkçı kayıkları da karaya sürüklendi. Bölgedeki ahşap iskeleler de hasar gördü.

Görgü tanıklarından 54 yaşındaki kaptan Ali Uğur, \"Rüzgar bugün çok şiddetli. Feribot, demir tarayarak kayalara kadar geldi. Ne yazık ki feribotta müdahale edebilecek ve açığa çekecek kimse yoktu. Bu gidişle feribot burada olduğu yerde batar\" dedi.

Mardin\'de uyuşturucu ve yasadışı bahis operasyonu

MARDİN Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından Kızıltepe İlçesi\'nde 4 ayrı adrese düzenlenen baskında yasadışı kumar oynattıkları 4 işletme sahibi gözaltına alındı. Kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise eroin, esrar, kokain ve kaçak sigara ile ecstasy haplar ele geçirildi.

Kızıltepe İlçesi\'nde yasadışı kumar ve bahis oynattıkları belirlenen adreslere düzenlenen baskın ile ilgili Emniyet Müdürlüğü\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"06.10.2017 tarihinde Kızıltepe İlçemiz\'de bulunan bazı adreslerde yasadışı bahis oyunları oynatıldığı bilgisi alınması üzerine gürevlilerimizce gerekli çalışmalara başlanılmış, yapılan çalışmalar neticesinde; 1072 sayılı kanuna muhalefet ederek yasadışı bahis oyunları oynatıldığı bilgisi alınan 4 ayrı adrese baskın yapılmış, işletme sahibi olan 4 şahıs yakalanmıştır. İş yerinde bulunan oyun makinalarına el konulmuş, şahıslar hakkında ise gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Her türlü kumar olayının önlenmesine ve terör örgütlerinin finans kaynaklarının kesilmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır\" denildi.

BİR HAFTALIK UYUŞTURUCU BİLANÇOSU

Kent genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda son bir haftada düzenlenen operasyon sonuçlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, şu bilgilere yerverildi:

\"Mardin KOM ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 28 Eylül-05 Ekim tarihleri arasında, \'kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve uyuşturucu madde ticaretiyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 183 bin 550 paket kaçak sigara, 225 kilogram nargile tütünü, 9 adet ecstasy hap, satışa hazır 16 paket eroin, satışa hazır 6 fişek esrar, 38 gram kokain, uyuşturucu satışından elde edilen 3 bin 290 lira para ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 40 şüpheli şahıs yakalanmış ve haklarında gerekli adli işlem başlatılmıştır. Terör örgütlerinin finans kaynakları olan her türlü kaçakçılık olayının önlenmesi ve uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.\"

Kılıçdaroğlu’nun konvoyunda şehit düşen askerin anısına çeşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Artvin’in Şavşat İlçesi’ndeki konvoyuna yönelik geçen yıl Ağustos ayında PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Er Fatih Çaybaşı anısına, Artvin Off Road Kulübü tarafından çeşme yaptırdı. Olayın gerçekleştiği yerde yaptırılan çeşme için açılış töreni düzenlendi.

Şavşat İlçesi Soğuksu Mevkii’nde yaptırılan çeşmenin açılışı için Artvin Off Road Kulübü üyeleri araçlarına Türk bayrakları asarak konvoy halinde bölgeye geldi. Güvenlik önlemi alınan bölgedeki törene Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerci, Şavşat Kaymakamı Emre Yalçın, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ile Artvin Ofroad Kulübü Başkanı Murat Yılmaz ve üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dua edildi.

Artvin Ofroad Kulübü Başkanı Murat Yılmaz, hain saldırı soncu bu noktada şehit düşen Fatih Çaybaşı’nın adını ölümsüzleştirmek için çeşme yaptırdıklarını belirterek bir daha böyle acı bir olayın yaşanmamasını diledi.

Vali Ömer Doğanay da yenilmeyeceklerini bir daha hem Artvin’e, hem dünyaya, hem de millete ve düşmanlara göstermek için burada olduklarını belirterek şöyle dedi: \"Belki küçük bir eser gibi görünebilir ama inşallah ebedi bir çeşme olacaktır. Bize her zaman şehitleriyle beraber yaşamış bir milletiz. İnşallah şehitlerimizle ve yaşayanlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde bu ezan ve bayrak altında ebediyete kadar devam edeceğiz.\"

Kurdelenin kesilmesinin ardından açılışı yapılan çeşmeden ilk suyu Vali Ömer Doğanay içti.

Amatör takımlara malzeme desteği

GAZİANTEP\'in Şahinbey Belediyesi, kentteki amatör ve mahalli spor takımlarına malzeme desteğinde bulundu.

Şahinbey Belediyesi tarafından kentteki 75 amatör ve 30 mahalli takıma bin 890 çift krampon, eşofman takımı ve forma desteği verildi. Malzeme desteği için Şahinbey İlçe Stadı\'nda yapılan törene; Çanakkale Eceabat İlçe Kaymakamı Turan Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale Eceabat Belediyesi Başkanı Adem Ejder, Şahinbey Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir ile kulüp başkanları ve futbolcular katıldı.

Törende konuşan Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak spora büyük önem verdiklerini ifada ederek şunları dedi:

\"Şahinbey\'de göreve geldiğimiz günden bu yana spora ve sporcuya destek verdik bu desteğimiz bundan sonra da devam edecek. Bugün 105 takımımıza malzeme desteği sağlayacağız. Bu takımlara bin 890 adet eşofman, krampon, forma ve futbol topu hediye edeceğiz. Amacımız amatör kulüplerin ihtiyacı olan malzemeleri destekleri sağlamak. Daha önce de bu kulüplerimize bin 350 adet forma, şort ve tozluk hediye etmiştik. Sadece bununla da değil Şahinbey ilçemizdeki öğrencilerimize de spor malzemeleri desteği sağlıyoruz.\"

Cuma Güzel ise, daha önce spor kulüplerinde yöneticilik yaptığını hatırlatarak, sporculara emek verenlere teşekkür etti. Başkan Güzel, \"Belediye olarak spora çok önem veriyoruz. Bizim 86 sosyal tesisimizde bu sahaların dışında spor eğitimi veriliyor. Beden eğitimi uzmanları ile bütün sosyal tesislerimizde alt yapısı yapılarak, spor tesisleri kurulmuş durumda. Şu anda spor köyümüzde de ciddi aşamalar kaydettik. Ben daha önce spor kulüplerinde de yöneticilik yaptım. Burada ki çok değerli hocalarım bize çok ciddi destek verdiler. Spor yöneticiliği çok zordur. Ben bundan dolayı emek veren hocalarımıza, kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyor, kutluyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından kulüplere malzemeleri teslim edildi.

Ödemiş\'e modern et entegre tesisi

İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, Büyükşehir Belediyesi\'nin 9 milyon liralık yatırımıyla, AB standartlarında, modern, sağlıklı ve çevreye duyarlı et entegre tesisi hizmete açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılı Mart ayında 6360 sayılı kanun kapsamında Ödemiş Belediyesi\'nden devraldığı mezbahayı, son teknoloji ile donatarak Avrupa Birliği standartlarında et entegre tesisine dönüştürdü. Tesis, son teknoloji makine ve ekipmanla donatılırken, karkasa el temasını ortadan kaldıran sistem oluşturuldu. Kesim salonunda bulunan ve standartları karşılamayacak şekilde yapılan kesim hattı sökülerek yenisi monte edildi. Kesimden karkasın tartışılına kadar her işlemin kamerayla izlenebildiği Ödemiş Et Entegre Tesisi, CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun katıldığı törenle açıldı. Törene CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, CHP\'li Çiğli Belediye Başkan Hasan Arslan, AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 9 milyon liraya mal olan Et Entegre Tesisi\'nin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, projenin eski Belediye Başkanı Bekir Keskin döneminde planlandığını, ancak ihaledeki tahsisatın yetmemesi, ihalenin tasfiye edilmesi, kamulaştırma problemi gibi sorunlar nedeniyle geciktiğini dile getirdi. Tesisin sadece Ödemiş değil bölgenin de kesim ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Başkan Kocaoğlu, \"Ödemiş sadece İzmir\'in değil, bölgemizin havyan pazarı hüviyetinde. Ege Bölgesi\'nin yakın çevresinden buraya hayvan satmaya, hayvan almaya gelen üreticiler var. Bu yüzden Ödemiş Et Entegre Tesisi\'nin önemli bir yatırım olduğuna inanıyorum. Kırsalı kalkındırmak, hayvan ve tarım üretimini artırmak en önemli görevlerimizden biri. Biz de bunun için çalışıyoruz\" dedi.

Konuşmasında seçimlere 2 yıl kala \'seçim havasına\' girildiğini savunan Başkan Kocaoğlu, bu tavrın iktidarı da muhalefeti de yıpratacağını dile getirdi. Başkan Kocaoğlu, konuşmasını birlik ve beraberlik mesajı vererek tamamladı.

KAYMAKAM\'DAN BÜYÜKŞEHİR\'E TEŞEKKÜR

Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, atıl durumda bulunan Ödemiş mezbahasını ciddi bir harcama ve emekle ilçeye kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne teşekkür etti. Ateşoğlu, \"Bununla ne kadar övünsek azdır. 3 yıldır Ödemiş\'te çalışıyorum. İyi olmayan şartlarda çalışan bir mezbahaydı, kapatılması gerekiyordu. Sağlıklı şartlarda et kesimi yapılmıyordu. Bu havza bir müddet mezbahasız kaldı. Çiftçimiz, üreticimiz bunun sıkıntısını yaşadı. Büyükşehir\'in ilçemize yaptığı tesislerin mutluluğunu paylaşıyorum\" dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ise Küçük Menderes bölgesinin böyle bir tesise ciddi ihtiyacı olduğunu belirterek, \"Mezbahamız 1950\'li yıllardan kalmaydı. Bu modern tesisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Ödemişliler\'e, Küçük Menderes Havzası\'na bir katkısı olarak görüyoruz. Son derece çağdaş, iyi donanımlı, Avrupa Birliği standartlarında bir mezbahaya kavuştuk. Küçük Menderes\'te bulunun 400 bin üzerindeki büyükbaş hayvanın en önemli hareket noktalarından birisiyiz. Üreticilerimizin kesim ihtiyaçlarının gerçekleşmesi için böyle bir tesis gerekliydi. Büyükşehir Belediyesi son derece uygun şartlarda sağlıklı bir tesisi Ödemiş\'e kavuşturdu\" diye konuştu.

178 üreticiye 688 koyunun kura ile dağıtıldığı törende katılımcılar açılışın ardından tesisi gezdi.

11 SOĞUK HAVA DEPOSU VAR

Otomatik hat ile saatte 30 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olan Ödemiş Et Entegre Tesisi\'nde aynı zamanda 720 büyükbaş ve 1200 küçükbaş hayvanın karkası da soğutulabiliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nden günlük 300 büyükbaş ve 700 küçükbaş kesimi için onay belgesi alınan mezbahada, 2 bin 300 metreküp hacimlik 11 adet soğuk hava odası bulunuyor ve 180 ton hayvan karkası soğutulup depolanabiliyor. Kesimi yapılan hayvanlara ait karkaslar tartıldığı ana kadar tesisteki her aşama kamerayla izlenebiliyor. İnsan tüketimine uygun olmayan hayvanlara ait et ve sakatatlar, hastalığın bulaşma riskine ortadan kaldırmak, toprağa da geçmesini önlemek amacıyla çevre hassasiyetine uygun bir şekilde aynı tesis içindeki atık yakma fırınında imha ediliyor. İmha fırınından çıkan emisyon gazının standartları sağlaması amacıyla CE standartlarında imha fırını kullanılıyor. Tire, Kiraz, Bayındır ve Beydağ gibi çevre ilçelerden getirilerek kesilen hayvanlara ait karkaslar buradan ilçe ve il dışına nakledilebiliyor. Ödemiş Et Entegre Tesisi, kaçak kesimlerin önüne geçilmesi ve halka güvenilir gıda sunulması için büyük önem taşıyor.

