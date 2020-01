DHA YURT BÜLTENİ-9

SUİKAST TİMİ DAVASINDA KARAR DURUŞMASI (EK)

1)DURUŞMA SON SÖZLERLE DEVAM ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 46 sanığın yargılandığı Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın duruşmasında sanıkların son sözlerinin alınması sürüyor. Sanıklardan MAK timi üyesi teğmen Burak İpek\'in ardından konuşan tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, \"Geçen sürede gerçeklerin peşine düşmediniz. Acilen karar verme peşine düştünüz. 40\'a yakın soru sordum. Birine yanıt verdiniz. Bu yüzden son sözü burada söylemiyorum\" dedi. Ergün Şahin ise, \"Davanın sonuna geldik. Adil yargılanmadık. Ben sıkıyönetim emriyle hareket ettim. Darbe yapmadım, emirlere itaat ettim. FETÖ yaftası önüne geleni yıkıyor. Ancak bir gün bumerang gibi geri gelecek. Gerçeklerin gün ışığına çıkacağı günü bekliyorum, o zaman kısasa kısas olacak\" diye konuştu. Sanıklardan İlyas Yaşar, \"Tiyatro bugün bitiyor\" derken, Muhammet Gözübüyük ise \"Delillerin gizlendiği bir dava yaşadık. Lehimize olan delillerin toplandığı günü bekliyoruz. Karar adil olmayacak. Yatarken rahat yatıyorum ve vatanı satmadım\" dedi. Hasan Aslanbay da, \"Görevde ne şekilde yer aldığımı anlattım. Kastım olmadan bu göreve dahil oldum. Emirleri yerine getirdim. Ne FETÖ ne de başka bir terör örgütüyle ilgimi olmadı, olmaz, olamaz. Asker olduğum için olamaz. Mahkemeniz de bu yönde karar verecektir, inanıyorum\" diye konuştu. Ahmet Koçan, \"Hakkımda delil olmamasına rağmen son söze gelmiş bulunmaktayım. Beraatimi talep ediyorum\" dedi. Cenk Bahadır Avcı, \"Dosyadaki bütün delillerle benim masum olduğumu açık ve net olarak ortaya çıkmıştır. İlahı adalete ve yüce mahkemenin adaletine inanıyorum\" diye konuştu. Davut Uçum ise \"Suçlu ve suçsuz ayrıştırılmadı. Karanlık saatler aydınlatılmadı. Bu işi planlayan ortaya çıkartılmadan önce vereceğiniz hüküm, tarihe geçecektir\" dedi. Mehmet Cantaz, \"Ben silahımı hiç kimseye doğrultmadım. Duruşma aşamasında soruşturma aşamasında benim masumiyet durumumu ortaya çıkartacak hiçbir soru sorulmamıştır. Suç varsa suçlunun, masumların ortaya çıkartılması lazım. Bu davada tulum çıkartmak adalet değildir\" dedi. Ali Aktürk, \"Niye bu kadar çok acele davrandığınızı tespit ettiğimi söylemek isterim. Bir an önce karar almak istediniz. Bu davanın siyasi dava olduğunu düşünüyorum\" dedi. Bu sırada araya giren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Bundan önceki tüm söylediklerinizi reddediyoruz. Normal seyrinde sürdü ve sürmeye devam edecektir. Son sözünü söylemiyorsun, dışına çıkıyorsun ve mahkemeye ithamda bulunuyorsun\" dedi.

Sanıklardan Erkan Çıkat, \"Sonucu belli bir maç için mücadele ettik. Mücadelemiz adil yargılama için\" dedi. Yüceli Ekizoğlu, \"Doğruyu, doğru karar vermeniz için, adaletin tecelli etmesi için anlattım. Bildiğimi, yaşadığımı anlattım. Küçük bir mahşer yaşıyorum\" dedi. Zekeriya Kuzu da, \"15 Temmuz öncesindeki Zekeriya Kuzu\'yu anlatmaya çalıştım. Tanınmadığım kanatine varıp hayat hiyakemi anlattım. Bayrağıma, milletin değerlerine hiçbir zaman ihanet etmedim\" diye konuştu. Kısa bir fıkra anlatacağını söyleyen Zekeriya Kuzu, \"Cumhurbaşykanlığı Senfoni Orkestrası Bayburt\'a gidiyor. Yaşlı adam \'Evlat Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi\' diyor. Baskı altında olduğunuzu düşünüyorum\" dedi. Haydar Murat Özden, \"15 Temmuz gecesi, hayatım birkaç saatte alt üst oldu, mahvoldu. Yaşadıklarıma kader demekten başka bir şey gelmedi. Yaşanan olaylardan haberdar olunca da karşı tutum aldığımı söyledim. Dinlenen bütün tanıklar da benim doğru söylediğimi teyit etti. Haberim olmaksızın dahil olduğum bu olaya katkıda bulunduğum için pişmanım. Keşke Çiğli\'de ben de öğrenseydim ve dahil olmasaydım. FETÖ\'nün gerçek suçlularının mağdurların arasına gizlendiği, takıyecilik yaptığı ortadadır. Suçluyla suçsuzun, örgüt üyesiyle olmayanın ayrılması, masumların suçlularla aynı cezaları çekmesinin engellemesi lazım\" dedi. Özay Cöder, \"Şubat ayında başladığı durumla şuandaki durumda benim hakkımda bir suç yok. Haldun ve Ali\'ye emri verdim diyorum. Arkalarında duruyorum. Bu arkadaşlarımda olduğu gibi Turan Ecevit aynı yiğitliği göstermedi. Kendi bileceği bir iş. Tanıklar dinlenseydi benim suçsuzluğum ortaya çıkacaktı. Verdiğiniz kararın da adil ve hukuki olacağını düşünmüyorum. Hukuk herkese lazım. Adil yargılandığıma inanmıyorum\" dedi. Murat Dağlı, \"Keşke evsensel hukuk kuralları içerisinde yargılama geçirseydik. Keşke mahkemeye bilirkişiler doğru raporlar sunsaydı. Adil yargılama çerçevesinde savunma hakkım elimden alınmasaydı. Keşke Bahadır Akyüz bizden olayı saklamasaydı da biz de olayın içerisinde yer almasaydık\" dedi. Zeki göçmen, \"Saat 02.30 ile 03.00 arasındaki bu faaliyetlere hiç değinilmedi. Bizim açımızdan sayın Cumhurbaşkanımıza karşı işlenemez bir suç. Bizim alakamız olmamasına rağmen, bizim bu suçu işlememiz gerektiği konusunda olaylar geliştirildi. Olay tamamen bizim içerisine dürüldüğümüz kumpasa dönüştürüldü. Imsık\'a gidene kadar konu hiçbir zaman Cumhurbaşkanı olmadı. Hiçbir yetkili, kimse bizi ikaz etmedi. Milletin emanetine hiçbir zamana ihanet etmedim. Terörist ve hain ithamlarını asla kabul etmiyorum. Ailelerimiz mağdur edildi. Adil bir yargılama olmadığı kanaati taşıyorum. Suçsuz olduğuma en kalbi duygularımda inanıyorum. Bizi bu olaya sürükleyenlere hakkımı helal etmiyorum. Ailemi de bu duruma soktuğum içini özür diliyorum\" dedi. Osman Kılıç, \"Adil bir yargılama olmadı, benim hakkımdaki kararın benim için önemi bulunmamaktadır. Faraziye iddialara dayalı. Gerçeklerin ortaya çıkması için hiçbir talebimiz dikkate alınmadı\" dedi. Ali Yazıcı, başka yargılamaları sürdüğü içini son sözünü söylemedi. Ekrem Benli, \"Lehimize olan bütün deliller karartılarak aleyhimize döndürüldü\" dedi. Taner Berber, \"Yargılanmaya son noktayı koymak, malumun ilanını resmileştirmek için son kez bir araya geldik\" dedi. Sakal bıraktığı gözlemlenen Gökhan Güçlü, \"Delili dosyasına baktım. 70 klasör iddianameye bakıyorum, gariplik var. Birbiriyle alakası yok. O günlerden bu günlere şaibelerle geldik. 43 kişinin hiçbir suçu yoktur\" dedi. Şükrü Seymen, \"Yargılamada şimdilik sonuca gelindi. Temel haklarımız, hürriyetlerimiz elimizden alındı. Bizden önce başkalarının geldiğine dair birbiriyle uyumlu tanık ifadesi var. Bizim hiç bilmediğimiz yerlerde çatışma izleri var. Bizde askerlik, silah arkadaşlığı vardı şimdi salon arkadaşıyız. İlk perdesi kapanan bu tiyatronun yeni oyuncularla yeniden sahneleneceğine hiç şüphem yok. Ahirette bu dava yeniden görülecek\" dedi.

SEGBİS üzerinden katılan tümgeneral Tezcan Kızılelma, \"Suçsuzum, darbeci değilim, aklımdan bile geçirmedim. Destekte bulunmadım. Olumsuz davranış içerisinde bulunmadım. Ne 15 Temmuz öncesinde ne de o gece darbeye ilişkin kimseden talimat almadım. Talimat vermedim\" dedi. Ünsal Coşkun ve Hüseyin Yılmaz da suçsuz olduklarını ileri sürdü. Söz verilen Haldun Gülmez deliller hakkında konuşunca Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ önce uyardı, ardından söz hakkını elinden aldı.

Son sözlerini tamamlanmasından sonra duruşmaya saat 14.00\'e kadar ara verildi. Saat 14.00\'te mahkemenin sanıklar hakkındaki kararını açıklamasının beklendiği ifade edildi. Ara sırasında şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker\'in annesi Güzel Eker, sanıklara, \"Oğlumunu kanı yerde kalmayacak. Hak ettiğiniz cezayı alacaksınız\" sözleriyle tepki gösterdi.

Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)

2)TATBİKATTA PİYADE BİRLİKLERİ İLE TEMSİLİ ÇIKARMA

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında kalan TIR parkı karşısında 17\'inci gününe giren tatbikat kapsamında piyade birlikleri temsili çıkarma yaptı. Bugünkü tatbikatı 7\'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla bizzat yönetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat, 17’inci gününe girdi. 7\'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla’nın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen tatbikatta bugün, piyade birlikleri zırhlı muhabere araçları (ZMA) ile temsili çıkarma gerçekleştirdi. Geniş araziye dağılan piyade birliklerine zırhlı araçlar da destek verdi. Eğitimlerini tamamlayan piyade birlikleri ve hızlı manevra yapan zırhlı araçlar, daha sonra askeri birliğe başarılı bir şekilde geri çekildi.



FETHİYE\'DE TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI (EK)

3)BÖLGE HALKI RAHAT NEFES ALDI

Muğla\'nın Seydikemer İlçesi\'nde 10 gündür süren arama tarama faaliyetleri nedeniyle PKK\'lı grubun kırsalda olduğunu öğrenen ve tedirginlik yaşayan bölge halkı, 7 kişinin gözaltına alınmasıyla rahat nefes aldı. Operasyonun yapıldığı Kumluova Kavşağı\'nda toplanan vatandaşlar, yerde operasyona ait izleri aradı. Vatandaşlar kavşakta selfie çekip, sosyal medya hesaplarında jandarma ve polise teşekkür mesajları yayınladı.

\'KORKU YAŞIYORDUK\'

Kınık Mahallesi sakinlerinden Bayram Kaşlı, teröristlerin yakalanması nedeniyle çok sevinçli olduklarını söyledi. Sabah otomobiliyle Fethiye\'ye giderken kavşaktaki yoğunluğu gördüğünü belirten Kaşlı, \"Kaza olduğunu sandık. Daha sonra PKK\'lıların yakalandığını duyduk. Çok sevinçliyiz. Son günlerde evimizden çıkarken bile tedirgindik. Korku yaşıyorduk. Şimdi rahatladık. Polisimize jandarmamıza teşekkür ediyoruz\" dedi.

Kumluova Mahallesi\'nde seracılık yapan İzzet Çalgıcı, çatışma olduğu bilgisini aldıktan sonra kavşağa gelerek çevreyi gözlemlediklerini kaydetti. Çalgıcı, \"Uzun süredir arama tarama faaliyetleri yürütülüyordu. Polis, askeri timler arazideydi, yollar kesikti. Halkımız da tedirgindi. Polisimiz, askerimiz sağolsun\" diye konuştu.

4)BAŞKAN UĞUR\'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, medyada ve sosyal medyada çıkan istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, istifası istenen başkanlar listesinde adı olduğu haberinin üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Başkan Uğur, şu ifadelerde yer verdi: \"Bazı basın yayın organlarında, istifamın istendiğine dair yayınlanan haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. AK Parti Sözcümüz Sayın Mahir Ünal\'ın iki gün üst üste yaptığı açıklama ve yalanlamalara rağmen, söz konusu istifa haberlerinin ısrar ve inatla dolaşımda tutulmasındaki amacı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. \'Ben istifa etmiyorum, siz görevden alın. Görevden alırsanız partiden istifa eder, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ederim\' şeklindeki haberler ise tamamen masa başında uydurulmuş bir kurgudan ibarettir. Söz konusu haberleri yayınlayarak bir itibar suikastına imza atmaya çalışanlar hakkında yargı yoluna başvurduğumuzun ayrıca bilinmesini isterim. 17 yıldan bu yana AK Parti\'mizin bütün kademelerinde görev yapan bir nefer olarak, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız kutlu yolculuğumuza ilk günkü aşk ve şevk ile devam ettiğimizi milletimize saygı ile duyuruyorum\" dedi.

BALIKESİR/DHA

5)BAKAN ÖZLÜ: BİLGİ ÜRETEN ÜNİVERSİTE İSTİYORUZ

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Biz, \'Bilgi üreten üniversite\' diyoruz. Bilgi üreten üniversite istiyoruz. Bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimin hizmetine sunan üniversiteler istiyoruz\" dedi. Bakan Özlü, Bartın Üniversitesi\'nin Ağdacı Kampüsü\'nde düzenlenen 2017-2018 Akademik yılı açışına katıldı. Törende Vali Nusret Dirim, Ak Parti Bartın Miletvekili Yılmaz Tunç da yer aldı. Bakan Özlü, konuşmasında sanayileşme politikalarına değindi ve Ocak 2017\'de faaliyete geçen, \'Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu\' hakkında bilgi verdi. Bakan Özlü, platformda kamu kurumu temsilcileri, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları ve bağımsız uzmanların yer aldığını söyleyerek, \"Söz konusu raporlarda; yapılacak yatırımlarla istihdama yaklaşık yüzde 5 ve gayri safi yurtiçi hasılaya 150-200 milyarlık bir ilave sağlanacağı değerlendiriliyor. Bizler, sanayileşme politikalarımızı, sanayi devriminin gereklerine göre yeniden güncelledik ve yeniden kurguladık\" dedi.

Bakan Özlü, bilim ve teknolojide yetenek kazanmanın artık sadece bir devlet politikası olmadığına işaret ederek, \"Bilim, sanayi ve teknoloji; ancak toplumsal bir projeyle, toplumsal bir mutabakatla ve toplumsal bir farkındalıkla anlam ve değer kazanır. Bunun anlamı şudur: Ülkemizin bilimsel bilgi üretme yeteneğini, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmeliyiz\" diye konuştu.

Gelişimin durmadığını ve durmayacağını ifade eden Bakan Özlü, şöyle devam etti:

\"İşte o yüzden biz, \'Bilgi üreten üniversite\' diyoruz. Bilgi üreten üniversite istiyoruz. Bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimin hizmetine sunan üniversiteler istiyoruz. Bartın Üniversitesi\'nin de, bu bilgi üretme yarışında üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz. Bartın Üniversitesi, bunun en güzel örneğini, bu sene Mayıs ayında düzenlenen, \'ARGE Proje Pazarı\' etkinliğinde ortaya koydu. Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, 53 adet ARGE projesi yaparak hepimizi gururlandırdı. Bunların daha da artması gerekiyor. Biz bakanlık olarak üniversitelerimizi her bakımdan desteklemeye devam edeceğiz. Devletimizin ve bakanlığımızın destekleri, teşvikleri ve muafiyetleri sonuna kadar sizlere açıktır. Bakanlığımızın, TÜBİTAK\'ın, KOSGEB\'in, TSE\'nin, Patent ve Marka Kurumu\'nun kapısını çalınız. Sizleri temin ederim ki; çaldığınız hiçbir kapı yüzünüze kapanmayacak.\"

5)AB\'Lİ BÜYÜKELÇİLER, AB DESTEKLİ PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ

AVRUPA Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Christian Berger\'in de aralarında olduğu AB ülkeleri büyükelçileri, 3 günlük Mardin iş gezisinin ikinci gününde, AB tarafından mali olarak desteklenen projeleri yerinde inceledi.

AB tarafından desteklenen ve yapımı tamamlanan projelerden olan Birinci Cadde\'nin sağlıklaştırılması projesi ve Sakatlar Derneği\'nin telkariyi geliştirme projelerini yerinde inceleyen AB heyeti, yol boyunca esnafı ziyaret ederek alış-veriş yaptı.

Birinci Cadde\'nin Sağlıklaştırılması Projesi hakkında Valilik İl Özel Kalem Müdürü Füsun Karaboğa ile Telkariyi Geliştirme Projesi hakkında ise Sakatlar Derneği Mardin Şube Başkanı Hasan Anuk\'tan bilgi alan AB heyeti, burada kendilerine ikram edilen, Mırra ve Menengiç kahvelerinden içerek Mardin\'e özgü badem şekeri ile cevizli sucuğun tadına baktı.

Sakatlar Derneği tarafından üretilen Mardin\'e özgü el yapımı telkarilerin satıldığı işyerini de ziyaret eden ve aralarında AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Christian Berger, AB Delegasyonundan İşbirliği Bölümü Başkanı büyükelçi Simona Gatti, Avusturya Büyükelçisi Ulrike Tilly, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang, Estonya Büyükelçisi Marin Mottus, Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann ve Müsteşar Ralf Reusch, Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçisi Audrius Bruzga, Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçisi Nadezhda Neynsky, Hırvatistan Büyükelçiliği Maslahatgüzar Ivan Picukaric, Fransa Elçiliğinden Başkâtip Elsa Jouanolou, Hollanda Büyükelçiliğinden İkinci Katip, Cees Van Beek, İngiltere elçiliğinden insani yardım ve göç sorumlusu Alex Ballinger\'in de olduğu heyet, telkari gümüş takı satın aldı.

Burada konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Christian Berger, ziyaret ettikleri projeler hakkında bilgi vererek, \"Dün de buradaydık. Dün ve bugün bazı AB finanslı projeleri ziyaret etme imkanı bulduk. Buradaki projelerimize çok önem veriyoruz. Burada Valilik ve belediye el birliği ile burada restorasyon çalışmaları yapmış. Mardin\'e değer katan bir proje olmuş.Sonuçları da görüyorsunuz. Artan bir turist sayısı olmuş ve esnafa da katkı sunmuş. Daha da fazla turistin buraya gelmesine imkan sağlayacak bir proje. Bu şekilde gerek belediyelerle gerek valiliklerle gerekse de mimarlarla daha kapsamlı bir şekilde çalıştığımız söylemek istiyorum. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında gerçekten güzel bir işbirliği var. Birlikte çalıştığımızda da güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum. AB\'ye üye bazı meslektaşlarımız var aramızda. Kendileri de bu sayede burada neler yaptıklarımızı yerinde görme imkanını buldular. Umarım bu ziyaret benim ve AB\'den gelen meslektaşlarımızı bir daha buraya turist olarak gelmeye ikna eder. Ben kendim bu ziyaretimizden hemen sonra buraya turistik olarak geleceğim.Burası görülmeye değer tarihi şehirlerden biri\" dedi.

Heyet Birinci Cadde ziyaretinden sonra AB tarafından 650 bin Avro finanse edilerek restore edilen Deyrulzafaran Manastırı\'nı, AB destekli Mardin Atık Su Projesi ve Mardin\'de Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Projelerinin çalışma ofislerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Heyet kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdikten sonra sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.

6)HEPSİBURADA\'DAN, GEBZE\'DEKİ OPERASYON MERKEZİNE 100 MİLYONLUK YATIRIM

HEPSİBURADA Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, Kocaeli\'nin Gebze İlçesi Güzeller Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki operasyon merkezleri için 100 milyon liralık yatırım yapıldığını, online ticaretin en büyük operasyon merkezi olduğunu söyledi.Türkiye\'nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, müşterilerinin farklılaşan ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımlarına devam ediyor. 2016 yılında Operasyon Merkezi\'ni devreye alan ve bugüne kadar toplam 100 milyon TL üzerinde yatırım yapan Hepsiburada, sektörün en büyüğü olan Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki operasyon merkezini tanıttı. Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, Türkiye\'nin en büyük online ticaret platformu olduklarını belirterek, \"Rakamlarımıza bakacak olursanız aylık 65 milyonun üzerinde ziyaret sayısıyla müşterilerimize hizmet sunmaktayız. Aplikasyon uygulamamız hem ios, hem de android de 8 milyonun üzerinde indirme sayısına sahip durumda. 30 kategoride 12 milyonun üzerinde ürün çeşidini Türk müşterilerimize hızlı, kaliteli ve memnuniyeti sağlayacak şekilde hizmet vermeye çalışmaktayız. Bizim için müşteri memnuniyeti çok kritik ve önemli. O yüzden de operasyon merkezi olarak burada büyük bir altyapı yatırımına girdik ve üstün bir teknolojiyi kullanarak müşterilerimizin siparişlerini en kısa sürede doğru şekilde depodan çıkarıp müşterilerimize ulaştırmak istiyoruz. Müşterilere sunmak istediğimiz hizmette neler var? Öncelikle tek tıkla kolay alışverişin imkanını sunuyoruz müşterilerimize. Her an her yerden masaüstü bilgisayarınızdan, tabletten, mobilden git gide Türkiye\'de artmakta güvenli alışveriş sunuyoruz. Şirket olarak her yıl milyonlarca dolar güvenlik ticaretine yatırım yapmaktayız. Kolay iade imkanımız var. Müşteriler beğenmedikleri ürünleri kolay etme imkanı sayesinde kargo şirketinin gidip adresten teslim alıp direk bize getirmesini sağlıyoruz. Aynı gün teslimat ürünümüz var. Sabah 09.00\'a kadar vermiş olduğunuz siparişi 12.00 itibari ile teslim ediyoruz İstanbul\'da. İnşallah önümüzdeki aylar içerisinde bunu diğer illere de açmak planımız var. Ürün karşılaştırabiliyorsunuz. Aynı tarzda farklı ürünleri birbiri ile karşılaştırma imkanını online ticaret platformumuzda müşterilerimize sunuyoruz\" dedi.

Taner Timirci depolarında 1.6 milyon adet üzerinde ürün stokladıklarını belirterek, \"Bu ürün sayısı her geçen gün artıyor. Depo içerisinde 210 bin çeşit ürünümüz var. Burası online ticaretin en büyük operasyon merkezi. 7 gün 24 saat operasyon yapıyoruz. Toplam 100 bin metrekarelik bir depolama alanına sahip. Bu yatırımla beraber 2016 yılında devreye girdi tesisimiz. Önümüzdeki yıllardaki büyümelerin de önceden yatırımını yapmış ve hazır durumdayız. Ürün çeşitliliği her geçen ay artıyor. Amacımız Türk tüketicilerine aramak istedikleri, alışveriş yapmak istedikleri ürünleri olabildiğince tek adresten bulabilmelerini sağlayabilmek. Şu an itibari ile 210 bin çeşit ürünümüz var. Sevkiyat kapasitesi bakımından tesisimiz 7 gün 24 saat çalışmakta ve 10 milyon adetlik bir ürün çıkışını aylık olarak sağlayabilecek durumdayız. Sürekli olarak teknolojiyi kullanıyoruz ve akıllı otomasyon sistemleriyle teknolojinin nimetlerini olabildiğince kullanıp müşterilere memnuniyeti sağlayabilmek bizim en büyük arzumuz. Hepsiburada olarak güçlü bir müşteri deneyimi yaratmak istiyoruz. Bu güçlü müşteri deneyimini de güçlü bir operasyonumuz olmadan sağlayamayacağımızın farkındayız. Amacımız müşterilerin olabildiğince rahat ve güvenli bir şekilde siparişlerini online ortamdan verdikten sonra bunu doğru, eksiksiz, hasarsız, talep edilen zamanda müşteriye ulaştırabilmek ve bütün işlerimizde operasyon tarafında aldığımız her türlü kararda bu felsefeyi mutlaka aklımızda tutuyoruz\" diye konuştu.

Hepsiburada\'nın müşteri deneyimini olabildiğinde kusursuz hale getirmek için teknolojisine aralıksız yatırım yaptığını ifade eden Taner Timirci, halen Türkiye\'de birçok dağıtım şirketinde bulunmayan akıllı otomasyon sistemleri ve güçlü teknolojik altyapının olduğunu, konveyör ve sorter sistemleri yatırımını gerçekleştirdiklerini, bu yıl içinde de otomatik paketleme hattını devreye alarak ürüne özel otomatik paketleme yapmaya başlayacaklarını söyledi.

10 MİLYON ADET ÜRÜN SEVKİYAT KAPASİTESİ

Gebze’de, iki kat üzerinde 100 bin metrekare depolama alanıyla Türkiye\'de e-ticaretin en büyük operasyon merkezi olan Hepsiburada Operasyon Merkezi\'nde büyük çoğunluğu temel tüketim ürünlerinden oluşan 30 kategoride 210 bin ürün ve 1,6 milyon adet ürün stokta yer alıyor. Dijital dünyadaki müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillenen Hepsiburada Operasyon Merkezi, aylık 10 milyon adet ürün sevk etme kapasitesi ile 7 gün 24 saat aktif olarak hizmet veriyor.

7)KAMYONUN ÇARPTIĞI OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

İZMİT\'te, kamyonunun arkadan çarpması sonucu bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. İstanbul\'dan aldığı sacı Düzce\'ye götüren Tamer Bayçon idaresindeki 34 HDS 55 plakalı kamyon önünde ilerlemekte olan Baki Polat idaresindeki 34 RU 7074 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle yolda dönerek bariyerlere çarptı. Kazada Baki Polat hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan Baki Polat\'a müdahalede bulundu. Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Baki Polat tedavi altına alındı.Otomobil sürücüsünün kararsız kaldığını iddia eden kamyon sürücüsü Tamer Bayçon, \"Otomobil İzmit gişelerini geçince bir anda önüme direksiyonu kırdı. Bende mecburen çarptım. Yapabileceğim bir şey yoktu\" dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

8)FATMA ŞAHİN, HAYVANLARI SEVDİ

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Hayvanat Bahçesi\'ni ziyaret etti. Etkinlikte yavru şempanze ve kaplan yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve beraberindekiler, hayvanat bahçesindeki köpek barınağında düzenlenen törene katıldı. Burada ilkokul öğrencileriyle buluşan Şahin, barınaktaki hayvanlarla ilgilendi. Tören alanına getirilen şempanze Can ve kaplan Cesur da öğrencilerden büyük ilgi gördü. Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nin Türkiye\'nin en iyisi Avrupa\'nın en iyileri arasında yer aldığını belirterek, \"Bugün çok önemli bir gün. Bir taraftan çocuklarımızı korurken bir taraftan da doğayı, hayvanları korumalıyız. 1 milyon metrekare içerisinde Avrupa’nın en iyi hayvanat bahçesini çalıştırıyoruz. Özel projeler yaparak Türkiye’de ilk olan Safari Parkı açtık bu model Türkiye’de yok Dünya’da da çok az. Havyaları kafeslerin arkasından sevmeyelim o yüzden bütün kafesleri kaldırdık\" dedi.

9)UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA KOCA TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST KALDI

ZONGULDAK\'ta polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 yaşındaki İlhan Ö., nöbetçi mahkemece tutuklandı, eşi 27 yaşındaki B.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilimli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla İlhan Ö. ve eşi B.Ö.\'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 87 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan İlhan Ö., \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı, B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10) İKİNCİ KEZ KAÇIRILDIĞINI İDDİA ETTİĞİ KIZINDAN 2.5 AYDIR HABER ALAMIYOR



AKSARAY’da 15 yaşındaki kızı S.T.’nin sevgilisi 19 yaşındaki S.D. tarafından ikinci kez kaçırıldığını iddia eden 38 yaşındaki anne Fatma T., yaklaşık 2.5 aydır haber alamadığı kızının hayatından endişe duyduğunu söyledi. Acılı anne, kızının bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Aksaray merkeze bağlı Helvadere Beldesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan S.T., iddiaya göre, geçen 24 Haziran\'da sevgilisi S.D. tarafından kaçırıldı. S.T., 4 Temmuz\'da S.D. tarafından annesine getirilerek teslim edildi. Olayın ardından anne Fatma T., daha güvende olması için kızını Aksaray merkez Büyükbölcek Mahallesi Tatar Sokak’ta bulunan dayısının evine yerleştirdi. Dayısı ile birlikte yaşamayan başlayan S.T., 12 Temmuz\'da evden çıktı ve iddiaya göre, S.D. tarafından zorla otomobile bindirilerek ikinci kez kaçırıldı. Kızının yeniden kaçırıldığı haberiyle yıkılan anne Fatma T., olayı polis ve jandarmaya bildirdi.

Yaklaşık 2.5 aydır kızından hiçbir haber alamadığını belirten anne Fatma T., kızını bulması için yetkililerden yardım istedi. Fatma T., “24 Haziran sabahı kızım kaçırıldı. 10 gün sonra eve getirilerek teslim edildi. Güvende olması için dayısının evine göndermiştim. Ama aynı kişi tarafından tekrar kaçırıldı. Kızımdan 2.5 aydır haber alamıyorum. Hiç ulaşamadım. Hayatından endişe ediyorum. Kızımın bulunması için Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan yardım bekliyorum. Aksaray polisinden, jandarmasından herkesten yardım istiyorumö dedi.



11)KUZEY MARMARA OTOYOLU AKYAZI\'DA DEVAM EDİYOR

SAKARYA\'dan geçen Kuzey Marmara Otoyolu\'nun Akyazı-Kurtköy arası yapım çalışmaları devam ediyor. Arazide genişletme yapılması için yapılan patlatmalardan önce vatandaşların korkmaması için uyarılar yapılıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nun Akyazı-Kurtköy arasındaki kısmının yapım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Adapazarı-Kaynarca yolu mevkiinde yapılacak gişe için bölgede çalışma yapılıyor. Yüklenici firma, bu mevkide alan genişletmek için dinamitle sık sık patlatma yapıyor. Bazı patlatmalar oldukça yüksek ses çıkardığı için firma vatandaşların korkmaması için anons yaptırıyor. Yol çalışmasının yakınındaki Karaman Mahallesi\'nde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi\'nde son günlerde patlatma yapılmadan hemen önce vatandaşların korkmaması için anons yapılıyor. Hastane hoparlörlerinden, \"Gün içinde hastanemiz yakınlarında yol yapımı nedeniyle patlatma meydana gelecektir, panik yapmamanız rica olunur\" şeklinde anonslar yapılarak vatandaşlar uyarılıyor.

Ayrıca Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı trafik ekipleri, otoyol yapım çalışmalarının sürdüğü bölgede patlatma yapılmadan önce giriş çıkışları güvenlik amacıyla araç geçişlerine kapatıyor. Akyazı-Kurtköy arasındaki bölümün gelecek yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

12)ADANA\'DA LEZZET FESTİVALİ\'NE DAVET

ADANA\'da 6-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek \'Adana Lezzet Festivali\', vali ve belediye başkanlarının katılımıyla tanıtıldı. Birlik mesajı verilen toplantıda, herkes festivale çağrıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ile Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve Yüreğir Belediye Başkan Vekili Mehmet Gildir, Sheraton Oteli\'nde basının karşısına çıktı. ADASO, AOSB, ATO ve ATB başkanlarıyla çok sayıda kurum temsilcisinin katıldığı toplantıda festival programını katılımcılara tanıtıldı.

ADANA\'YA YAKIŞACAK

Adana\'nın Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana Film Festivali, Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali, Kebap Festivali ve Rock Festivali ile çok önemli bir atılım yaptığını anlatan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, birliktelik ruhuyla kentin tanıtımı için çaba gösterdiklerini söyledi. Adana\'ya yakışan bir etkinlik yapılacağını aktaran Demirtaş, \"Adana\'nın potansiyelini nasıl daha iyi tanıtırız diye çaba gösteriyoruz. Festival tarihlerinde kimse başka program yapmasın. Herkesi festivale bekliyoruz\" dedi. Toplantıda söz alan belediye başkanları da herkesi Adana\'ya festivale davet etti. Toplantıya katılanlar hep birlikte festival için pasta kesti.

NELER YAPILACAK?

Adana Valiliği himayesinde, kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında 6-7-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, Adana Kebabı başta olmak üzere, ciğer, şırdan, bici bici, analıkızlı çorbası, mumbar ve diğer yöresel yemekler de katılımcılara sunulacak. Merkez Park içerisinde hazırlanan geniş bir alanda Adana lezzetleri görücüye çıkacak. Alanda kurulacak 100\'den fazla stantta lezzet ustaları ve şefler, farklı Adana lezzetlerini gastro şovlar ile konuklara tanıtacak. Ayrıca bu lezzetler için atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. \'Hasat turizmi\' ile de farklı bir içeriğe sahip olacak etkinlikte özel bir program hazırlandı. Türkiye\'nin dört bir yanından gelip etkinliğe katılacaklar, narenciye, zeytin ve pamuğun hasadı deneyimi yaşayacak. Konserlerle renklenecek festivalde, şehir dışından gelenler yöreye özgü lezzetlerin yaşatıldığı bölgelere geziye götürülecek.

