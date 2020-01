DHA YURT BÜLTENİ-9

1)KILIÇDAROĞLU, ÜZÜM MİTİNGİ İÇİN ALAŞEHİR\'DE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Üzüm Mitingi ve Çalıştayı için Manisa\'nın Alaşehir İlçesi\'ne geldi. Kılıçdaroğlu, Atatürk\'ü 4 kez gören 104 yaşındaki Ayşe Şencan\'ı ziyaret etti, elinden öpüp sohbet etti, ardından da bağa girip üzüm kesti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üzüm üreticisiyle bir araya gelip sorunlarını dinlemek ve partisinin bu yöndeki politikalarını anlatmak için Manisa\'nın Alaşehir İlçesi\'ne gitti. Kılıçdaroğlu, Atatürk\'ü İzmir ve Alaşehir\'de 4 kez gören 104 yaşındaki Ayşe Şencan\'ı ziyaret etti. Şencan\'ın elini öpen Kılıçdaroğlu, bir sürede sohbet etti, ikram ettiği üzümlerden yedi. Yaşayan tarih Ayşe Şencan\'ın, çocuklarını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, \"Oğlan askerde, diğerleri de çalışıyor işlerinde güçlerindeler\" dedi.

BAĞA GİRİP ÜZÜM KESTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra da aynı yerdeki bağa girip üzüm kesti. Üreticiden bu yılla ilgili ürettikleri üzüm hakkında bilgi aldı. CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin de eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, Tariş Üzüm Birliği üyeleri ve çalışanlarıyla basına kapalı yapılan öğle yemeğine geçti.

2)5 TON SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ, FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

KONYA\'da 5 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker, iddiaya göre sürücüsünün dönel kavşakta virajı alamaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Tanker sürücüsü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı. Devrilen tankerin yakınında bulunan apartman tahliye edilirken 2,5 saat süren çalışma sonrası devrilen tanker kaldırıldı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi\'nde meydana geldi. 42 yaşındaki Süleyman Saybaşı idaresindeki 42 AF 121 plakalı 5 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker, dönel kavşakta virajı olamaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazayı hafif sıyırıklarla atlatan sürücü Saybaşı, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, AFAD ekipleriyle birlikte kazanın meydana geldiği yerin yakınındaki 6 katlı apartmanda yaşayanları tahliye etti. İtfaiye ekipleri her ihtimale karşı tankere köpük ve suyla müdahale ederek soğutma işlemi yaptı. İtfaiye ekipleri megafonla çevredekileri sık sık olay yerine yaklaşmamaları ve sigara yakmamaları konusunda uyardı. 2 vinç yardımıyla önce çekici kısmından ayrılan sıvı gaz yüklü tanker başka bir çekiciyle kaldırıldı.

Apartman sakinleri tankerin devrildiği yerde sık sık kaza olduğunu ve burada çocuklarının sürekli okul servisi beklediğini belirterek yetkililerin dönel kavşak için çözüm bulmalarını istedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3)UYUŞTURUCU SEMPOZYUMUNDA BOŞ SALON EMNİYET MÜDÜRÜNÜ ÜZDÜ



ANTALYA\'da uyuşturucu ile mücadele konusunda düzenlenen sempozyuma katılımın az olması, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya\'yı üzdü. Uzunkaya, \"İçeriye girerken zorlanır mıyım, koltuk araları hep dolmuştur diye ümitle beklerken, dünden daha az katılımı görünce üzüldüm\" dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nün düzenlendiği \'Uyuşturucu ile Mücadele Sempozyumu\', Uncalı Sosyal Hizmet ve Eğitim Tesisleri\'nde başladı. Daha çok polislerin katıldığı sempozyumda açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, vatandaşlara açık olmasına rağmen katılımın az olmasını üzüntüyle karşıladığını belirtti. Uzunkaya, \"İçeriye girerken zorlanır mıyım, koltuk araları hep dolmuştur diye ümitle beklerken, dünden daha az katılımı görünce üzüldüm\" dedi.

Toplumsal sorunların çözümünde toplumun tüm kesimlerinin ayağa kalkması gerektiğini belirten Uzunkaya, bunun da göstermelik değil hayatın her evresinde olması gerektiğini aktardı. Vatandaşların ve ilgili kamu kurumlarının konuyu dert etmediğine üzüldüğünü belirten Uzunkaya, \"Bağımlılık yaratan her unsur toplum için tehlike oluşturuyor. Bu bir de uyuşturucu ise ve gençliği girdabına almak için özel bir çaba sarf ediyorsa çok daha tehlikelidir. Uyuşturucu, ülkemizde oynanan uzun soluklu senaryoların önemli bir parçası ise hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Herkesin bu konuda kendisini vazifeli görmesi gerekiyor\" dedi.

\'AYAKLANMAMIZ LAZIM\'

Uyuşturucunun her gün daha büyük bir kuşatma ile ülkemizi tehdit ettiğini kaydeden Uzunkaya, \"Uyuşturucu ile mücadelenin toplumun tüm katmanlarınca umursamazlık yapmadan bir mücadele başlatılması lazım. Toplumsal her sorunda fahri müfettiş olması gerekiyor. Farkındalık yaratmak istiyoruz, toplumun tamamını duyarlı kılmak istiyoruz. Silahlı terör örgütlerinin teröründen daha tehlikeli olan, ülkenin geleceğinin imhasını hedef alan uyuşturucu terörüne karşı ayaklanmamız lazım\" diye konuştu.

SİGARAYLA BAŞLIYOR

Emniyet Müdürü Uzunkaya\'nın ardından uzman öğretim üyeleri katılımcıları bilgilendirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Hancı, terörle mücadele yolunun uyuşturucuyla mücadeleden geçtiğini söyledi. Uyuşturucu bağımlılığının sigaradan başladığına dikkati çeken Prof. Dr. Hancı, \"Sigarayı yabana atmayın. Sigara uyuşturucuya geçiş maddesidir. Dünyada her 10 saniyede bir insan tütün kullanımı sonucu ölüyor. Sigara içenlerin akciğer kanseri olma riski 22 kat daha fazladır. Sigara içenlerin içmeyenlere göre uyuşturucu maddelere geçme olasılığı 8 kat daha fazladır. Tüm uyuşturucu maddeler içinde en tehlikeli öldürücü kokaindir. Esrar da sigara gibi diğer uyuşturuculara geçiş kapısıdır\" dedi.

Sempozyum, diğer uzmanların sunumlarıyla devam etti.

4)ÇARPTIĞI KÖPEĞİ OTOBÜSE ALIP, VETERİNERE TESLİM EDEN SÜRÜCÜYE BİR MAAŞ İKRAMİYE

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'nin halk otobüsünde şoförlük yapan Eren Karadaş, yola aniden çıkan köpeğe çarpınca aracı durdururken, yolcuların tepkilerine rağmen yaralı köpeği araca alarak belediye ekiplerine haber verdi. Otobüsü durdurup köpeği veterinere teslim eden Eren Karadaş\'ı örnek davranışı nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi.

Pazartesi günü meydana gelen olayda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 200 hat numaralı İzmit ile İstanbul Tuzla arasında sefer yapan halk otobüsünün sürücüsü Eren Karadaş, İstanbul İçmeler mevkiinde yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Eren Karadaş durarak, yaralanan köpeği araca aldı. Eren Karadaş bazı yolcuların işe geç kalacakları yönündeki tepkilerine rağmen belediye ekiplerine haber verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler ve veteriner gelerek yaralanan köpeği tedavisi için aldı. Eren Karadaş köpeği teslim ettikten sonra yola devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark sürücüsü Eren Karadaş\'ın köpeğin tedavisini sağlayarak örnek bir davranış göstermesi nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi. Eren Karadaş\'ı tebrik eden Karaosmanoğlu, \"Eren kardeşimi güzel, sevgi dolu ve merhametli davranışı nedeniyle tebrik ediyorum. Kendisi çok doğru bir davranışı sergiledi. Karanlıkta aniden önüne çıkan ve çarptığı yaralı köpeği orada bırakmadı, sahip çıktı. Ortaya koyduğu bu tutum herkese örnek olmalıdır ve çoğalmalıdır\" dedi.

Karaosmanoğlu tüm hayvanların bu dünyada yaşama hakkı olduğunu belirterek, \"Bütün canlılara merhamet etmeliyiz. Merhamet edeceğiz ki merhamet göreceğiz. Onun için Eren kardeşimi bir kez daha tebrik ediyorum. Çalışma arkadaşlarımızın ve bütün vatandaşlarımızın aynı şekilde davranmasını arzu ediyorum. Çevremizi ve hayvanları seveceğiz. Şunu bileceğiz ki onlarında bu dünyada yaşama hakkı var. Onları küçük göremeyiz ve insan gibi diğer canlılara duyarlı olmalıyız. Bu güzel davranışından dolayı Eren kardeşime bir maaş ikramiye veriyoruz\" diye konuştu.

Günün anısına halk otobüsü sürücüsü Eren Karadaş\'a plaket de veren Karaosmanoğlu, yaşanan talihsiz olayı bir kez de Eren Karadaş\'tan dinledi. Eren Karadaş aniden önüne çıkan köpeğin yerde kanlar içinde kaldığını gördüğünü, yaralı köpeği aracına aldığını, işe geç kalacaklarını söyleyen yolcuların tepkilerine rağmen olayı gerekli birimlere ileterek, İçmeler Köprüsü\'nün altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi veteriner ve ekiplerine yaralı köpeği teslim ettiğini söyledi.

5)KARACABEY\'DEKİ BALIK ÖLÜMLERİNE SEBEP OLAN FABRİKA BELİRLENDİ

BURSA\'nın Karacabey İlçesi Canbalı Deresi\'nde son dönemlerde yaşanan toplum balık ölümleri ile ilgili açıklama yapan Vali İzzettin Küçük, konuyla ilgili başlattıkları soruşturmanın tamamlandığını, balık ölümlerine neden olan fabrikanın Balıkesir sınırlarında olduğunu söyledi. Vali Küçük\'ün belirttiği fabrikanın bir süre önce üretime yeniden başlayan Susurluk Şeker Fabrikası olduğu öne sürüldü.

Karacabey\'de Canbalı Deresi\'nde bu yıl içinde üçüncü kez tekrarlanan toplu balık ölümleri Doğader tarafından protesto edilirken, Bursa Valiliği\'nin konuyla ilgili başlattığı soruşturmanın tamamlandığı ortaya çıktı. Vali İzzettin Küçük, bugün katıldığı bir toplantı sonrası gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna, balık ölümlerine sebep olan fabrikayı belirlediklerini belirterek, \"Biz soruşturmamızı tamamladık. İsim veremeyeceğim. Bursa sınırlarında değil, Balıkesir\'e bilgi verdik\" dedi.

Doğader yetkilileri, Vali Küçük\'ün ismini vermediği fabrikanın geçtiğimiz haftalarda 3 yıl aradan sonra ürün alımına başlayan Susurluk Şeker Fabrikası olabileceğini öne sürdü.

6)OTOMOBİLİ İTEREK ÇALAN 6 KİŞİ KAMERADA

DÜZCE\'nin İhsaniye Köyü\'nde kimliği belirsiz 6 kişi, evin önünde park halindeki otomobili iterek köyden çıkardıktan sonra çalıştırıp binerek kaçtı. Şüpheliler, aracı iterken güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Yüzleri maskeli 6 kişi, köyde oturan Mert Erdoğan\'ın evinin önünde park halindeki otomobilinin kapısını açıp ses çıkarmamak için çalıştırmadan köy çıkışına doğru itti. Bir kişi aracın direksiyonuna geçerken, diğerleri de aracı itti. Aracı iterken köyün çıkışındaki direkte bulunan güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler, daha sonra aracı çalıştırıp binerek gözden kayboldu.

Sabah aracının çalındığını fark eden Mert Erdoğan, jandarmaya haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma, şüphelilerin eşkal ve kimliklerini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

7)DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR\'DEN TARİHE YOLCULUK

DENİZLİ\'de yılsonuna kadar 50-75 yaş arası 10 bin kişiyi Bursa ve Çanakkale gezisine götürmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi\'nin kültür turu projesi kapsamında, 400 kişiden oluşan 10 otobüslük kafile yola çıktı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin 50-75 yaş arasındaki vatandaşlar için başlattığı Bursa ve Çanakkale gezisinin üçüncü kafilesi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan\'ın katıldığı programla uğurlandı. Büyükşehir Belediyesi\'nin tek seferde 10 otobüsle düzenlediği kültür turunda, 400 kişi yola çıktı. Haftada 400\'er kişilik gruplar halinde 800 kişinin Bursa ve Çanakkale gezisine götürüleceği belirtildi.

BAŞKAN ZOLAN, KAFİLEYİ UĞURLADI

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı\'ndan hareket eden otobüsleri gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Zolan, katılımcılara iyi yolculuklar diledi. Başkan Zolan, Çanakkale\'nin bu vatanın bedelinin ödendiği yer olduğunu belirterek, \"Çanakkale, Türklerin bağımsızlığı için nasıl destan yazdığını, vatana bayrağa inanca olan bağlığını tüm dünyaya gösterdiği yer. Dedelerimiz Çanakkale\'de vatanı için canlarını vererek tarih yazmıştır. Bugün bu topraklar üzerinde bayrağımız dalgalanıyorsa, ezanımız okunuyorsa bu dedelerimizin orada kanını ve canını vermesiyle mümkün olmuştur\" dedi.

\"MANEVİ ATMOSFERİ TENEFFÜS ETMELERİNİ İSTEDİK\"

Geziyle 50-75 yaş arası vatandaşların, manevi atmosferleri teneffüs edebilmesini hedeflediklerini söyleyen Başkan Zolan, \"Orada yazılan destanı ve vatanın bedelinin nasıl ödendiğini görmelerini arzu ettik. Daha önce bu uygulamayı gençlerimizle yapmıştık. Bu sefer 50 yaş üstü vatandaşlarımızdan çok talep geldi, onları gönderiyoruz. Kentimizde çok güzel yatırımlar yapıyoruz ama bu etkinlik bizim için ayrı bir güzellik\" dedi.

8)KAHRAMANMARAŞ\'TA \'TARIM GIDA VE HAYVANCILIK FUARI\' AÇILDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen \"Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı\", Türkiye\'nin farklı kentlerinden gelen firmaların katılımıyla açıldı.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi\'nde gerçekleştirilen fuara, Kahramanmaraş Vali Vekili Bayram Öz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Tutlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Emiralioğlu ile işadamları ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Nihat Pakdil, tarımın ekonominin alt sektörlerinden birisi olduğunu söyleyerek, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi gerektiğini aktardı. Türkiye\'nin tarımsal ithalata kapalı olmayan bir ülke olduğunu dile getiren Pakdil, şunları dedi:

\"Ülkemizde üretilmeyen ürünlerin ithalatını yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin ihracatını yapıyoruz. İthalatını yaptığımız bazı ürünleri işleyerek katma değer kattıktan sonra onlarında ihracatını yapıyoruz. Hollanda, yaptığı ihracatı kendi ürettiği ürünlerle yapan bir ülke değil. Başka ülkelerden aldığı ürünleri işleyerek tekrar ihraç ederek büyük ihracat rakamlarına ulaşan bir ülke. Bizde bu yönde faaliyet içerisindeyiz. Bunda da korkacak bir şey yok. Önemli olan gerek kendi ürettiğimiz ürünleri,g erekse dışarıdan aldığımız ürünleri, işleyerek daha ileri bir hale getirip ihraç edebilmek. Tarımsal alanları zorlayan bir çok faktör var. Biliyorsunuz tarım arazilerinin korunması için yaptığımız çalışmalar kapsamında artık birtakım bölgeler tarımsal sit alanı olarak ilan edilmeye başladı. Bu alanlardan Kahramanmaraş\'ta da var. Yine arazilerin daha verimli kullanılması açısından toplulaştırma çalışmaları başladı ve devam ediyor. Bu arazilerin nasıl kullanıldığı da önemli. Bu arazileri verimli kullanmak lazım. Bunun için bilimi ve teknolojiyi kullanmak lazım. Bunu takip etmek lazım.\"

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılışını gerçekleştirerek, fuar alanındaki stantları ziyaret etti.

9)MANBİS PROJESİ BAŞLADI

MANAVGAT Belediyesi tarafından hayata geçirilen Manavgat Akıllı Bisiklet (MANBİS) Projesi dün Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen etkinlikle başladı.

Manavgat halkının şehir içinde bisiklet kullanımını sağlayacak olan MANBİS Projesi\'nin ilk istasyonu, Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törenle açıldı. Manavgat\'ta ilk etapta 7 ayrı noktada kurulacak olan MANBİS istasyonlarında 132 bisiklet hizmet verecek. Bisikletlerden 100\'ü Sağlık Bakanlığı, 32 ise Manavgat Belediyesi tarafından tedarik edildi. MANBİS\'in açılış törenine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaş katıldı. Etkinlikte bisiklet gösterisi de gerçekleştirildi.

ÜYELİK KARTI YILLIK 50 LİRA

Sistemin ilk üyesi olan Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sistemin üyelik kartı ile çalışacağını belirterek, detaylı bilgi almak isteyenlerin Manavgat Belediyesi\'ne müracaat etmelerini istedi. Yıllık ücreti 50 lira olan MANBİS üyelik kartını alanlar günde 2 saat bisikletlerden ücretsiz yararlanabilecek. İlk etapta; Side, Sorgun, Titreyengöl, Boğaz Otel mevkii, Zindan Kalesi mevkii, Cumhuriyet Meydanı ve Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu yanında kurulacak olan 7 istasyonda 60 bisikletle hizmet verecek olan akıllı bisiklet sisteminden sabah 07.00 ile gece 24.00 saatleri arasında kiralama yapılabilecek.

\"22 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU YAPTIK\"

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, göreve geldikleri ilk günden itibaren Manavgat halkının hayatını kolaylaştırmak ve yaşamlarına renk katmak için çalıştıklarını belirterek, \"Kentimiz hızla büyüyor. Her yıl neredeyse bir mahalle ilave ediliyor. Yüzde 5 oranında büyüyen bir kent Manavgat. Bu kente hepimiz, bu hızlı büyümeye, gelişmeye ayak uydurmak mecburiyetindeyiz. Bu proje de bununla alakalı son derece önem verdiğimiz bir proje. Büyüyen kentlerde her evde 2-3 aracın olduğu bir süreçte insanları yürümeye teşvik etmek, insanları spor yapmaya teşvik etmek, bisiklet kullanmaya da teşvik etmek bizim görevlerimizden bir tanesi. Manavgat\'ta değişik mahallelerimizde gezi yolları, trafik yolları güzergahlarında bisiklet sürüş yolları yaptık. Aşağı yukarı 22 kilometreyi buldu, bunu gittikçe de artırıyoruz. Bunu yaparken de bu sistem de bizim için önemliydi. Bunu uygulayan kentlerden, sistemlerden edindiğimiz bilgiler, tecrübelerle uzun zamandır bir çalışma neticesinde şu anda nihayete kavuştu\" diye konuştu.

TRAFİĞE ÇÖZÜM BİSİKLET

Çağdaş ülkelerde, çağdaş kentlerde bisiklet kullanımının yaygınlaştığına dikkati çeken Başkan Sözen, \"O ülkelerde insanlar evlerinden işyerlerine, günlük hayatlarına bisikleti yerleştirmiş. Manavgat trafiğine de belli bir oranda çözüm bulabilmenin önemli adımlarından bir tanesi de bisikleti yaşamımızın bir parçası haline getirmek, kültür haline getirmek\" dedi.

