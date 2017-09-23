DHA YURT BÜLTENİ-9 

Maden işçileri, koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk etti (2)

MADENCİLERİN AYAKTA YOLCULUK ETTİĞİ OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ: \'OTURUN\' DEDİM OTURMADILAR

ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi\'nde maden işçilerinin kömür karası iş elbiseleriyle bindikleri halk otobüsünde, koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk etmesi otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı. Otobüs şoförü Ogün Bahar, \"Ben \'oturun\' dedim oturmadılar. Israr ettim ama oturmadılar\" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü\'ndeki maden ocağında çalışan 6 işçi, dün akşam iş çıkışında kullandıkları asansör arızalı olduğu için müesseseye bağlı Gelik İşletme Müdürlüğü maden ocağından dışarıya çıktı. Madenciler, Gelik\'ten Kilimli\'deki müesseseye gitmek için yer altında çalıştıkları kömür karası iş elbiseleriyle halk otobüsüne bindi. İşçiler, otobüsün boş koltuklarını kirletecekleri düşüncesiyle 5 kilometrelik yolu ayakta gitti.

Arka koltukta oturan yolcu Aslı Ertürk\'ün, cep telefonu ile çektiği madencilerin fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi görürken, o anlar otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde maden işçilerinin boş olan otobüste ayakta yolculuk ettiği görülüyor. Otobüs şoförü Ogün Bahar, TTK\'da çalışan işçilerin normalde iş elbiseleriyle kurumdan çıkmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Maden işçileri normalde iş elbiseleriyle dışarıya çıkmazlar. O zaman asansör bozulmuş Karadon\'da. Gelik\'ten çıkmışlar dışarı. Karadon\'a gitmek istediler. Ben de onları gördüm aldım. Bindiler otobüse. \'Oturun\' dedim. Oturmak istemediler. Ben ısrar ettim ama oturmadılar. Ben de onları müesseseye bıraktım. Bizim insanımız çöpünü yere atıyor ama madencimiz üstleri pis diye koltuğa bile oturmuyor.\"

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamerası

-Ogün Bahar ile röp.

-Otobüsten görüntü

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Rus pilot 70 metre yükseklikten yere çakılıp, yaralandı

Kaza kamerada

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ndeki 1965 rakımlı Babadağ\'dan yamaç paraşütüyle single (tekli) atlayış yapan Rusya uyruklu 34 yaşındaki Ilia Ivanov, 70 metre yükseklikten kayalık zemine düşerek ağır yaralandı. Pilotun düşme anı kameraya da yansıdı.

Rusya\'dan tatil için Ölüdeniz Mahallesi\'ne gelen Ilia Ivanov, yamaç paraşütüyle uçmak için dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ\'ın 1900 metre pistine çıktı. Hazırlıkların ardından bugün saat 14.00 sıralarında tekli kalkış yapan İvanov\'un rüzgara yan döndürdüğü paraşüt aniden kapandı. 70 metre yükseklikten pistin bitimindeki kayalık zemine çakılan Ivanov, ağır yaralandı. Pistteki pilot ve görevliler Ivanov\'un yardımına koşarken, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi. Ölüdeniz Mahallesi\'nden hareket eden ambulans olay yerine ulaştıktan sonra sağlık görevlileri acılar içinde kıvranan Ivanov\'a müdahale etti. Sedyeye alınırken acı feryatları yükselen Ivanov, ambulansa taşındı. Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alınan Ivanov\'un bel ve bacaklarında çok sayıda kırık, başında ise darbeye bağlı kanama olduğu tespit edilirken, hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

\"AMBULANS GEÇ GELİYOR\"

Olay yerinde kazaya müdahale eden yamaç paraşütü pilotlarından Şenol Arat, geçmiş yıllarda Babadağ\'da konuşlu ambulansın bu yıldan itibaren bekletilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi. Kazalara geç müdahale edildiğini öne süren Arat, \"Burada ambulans bekleniyor. Ölüdeniz\'den yola çıkan ambulansın Babadağ\'a ulaşması 30 dakikayı geçiyor. Düşen pilotun vücudunda kırık, başında ise kanama var. En kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyordu. Ancak şu an ambulans bekliyoruz. Ambulansın buraya ulaşma süresinde, yaralı pilot hastaneye ulaştırılabilirdi\" dedi. Kaza yapan pilotu tanıdığını ve 8 yıllık tecrübesi olduğunu anlatan Arat, \"Tecrübesizlikten kaynaklanan bir kaza değil. Havalandıktan sonra rüzgar nedeniyle aniden paraşütü kapandı. Yedek paraşütü açtı, ancak açılması için mesafe yetmedi\" diye konuştu.

KAZA KAMERADA

Öte yandan Ivanov\'un düşüş anı pistteki bir amatör kameraman tarafından görüntülendi. Görüntülerde havada paraşütü kapanan Ivanov\'un sert bir şekilde kayalık zemine düştüğü görülüyor. Kalkış için pistte bekleyen pilot ve yolcuları şok eden düşüşün ardından, çevreden \"Ambulans çağırın\" sesleri yükseliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Pilotun kameraya yansıyan düşüş anından görüntü,

-Yerdeki paraşüt ve pilotun görüntüsü,

-Pisttekilerin pilota doğru koşmasından görüntü,

-Pistten yükselen \'ambulans çağırın\' seslerinden görüntü,

-Paraşüt pilotu Şenol Arat ile röportaj,

-Ambulansın gelmesinden görüntü,

-Yaralı pilota müdahale edilmesinden görüntü,

-Acılar içinde kıvranan pilotun sedyeye alınmasından görüntü,

-Sedyedeki pilotun ambulansa taşınmasından görüntü,

-Ambulansın Babadağ\'dan ayrılmasından görüntü.

Haber - Kamera: Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)

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Hatay’da sünger mağazasında yangın

HATAY’da kanepe süngeri satılan 4 katlı mağazada yangın çıktı.

Merkez Antakya İlçesi Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir kanepe süngeri satış mağazasında çatıda kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Süngerlerin kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangında, mağaza çalışanları binadaki süngerleri aşağıya atarak kurtarmaya çalıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında büyük hasar oluşurken, bazı vatandaşlar merakla izleyip cep telefonuyla görüntü çekti.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinden detay

-Pencerelerden yangına müdahale edilmesi

-Yükselen alevler

-Çalışmaları izleyen vatandaşlar

-Süngerleri atan işçiler detay

Haber:Ramazan ÇELİK/Kamera:HATAY, (DHA)

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Eğitim-Sen Genel Başkanı Aydoğan: Yeni bir rejim inşası eğitim sistemi üzerinden yapılıyor

EĞİTİM-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, yeni bir rejim inşasının eğitim sistemi ve çocuklar üzerinden yapıldığını öne sürdü.

Mersin\'de Alevi Kültür Dernekleri tarafından Yenişehir Belediyesi Nikah Salonu\'nda düzenlenen \'Laik, Demokratik, Bilimsel Eğitim İstiyoruz\' isimli panele katılan Feray Aytekin Aydoğan, şunları söyledi:

\"\'Çocuklarımıza paran kadar eğitim ve özelleştirme politikalarını da dayattığını biliyorduk. 4+4+4 sisteminden sonra da, 2012\'den bu yana İmam Hatipler Okullarına giden öğrenci sayısı 7 kat artarken, özel okullara giden öğrenci sayısı 12 kat arttı. Gerici olduğu kadar da sosyal devleti yok eden, çocuklarımıza paran kadar eğitimi dayatan ve yoksul çocukların eğitim haklarını tamamen ortadan kaldıran bir projedir. Ciddi anlamda çok karanlık bir tablo. Yeni bir rejimin inşası eğitim sistemi ve çocuklarımız üzerinden yapılıyor. Yeni rejim inşası konusunda çok yol kat etmiş durumdalar.\"

Görüntü Dökümü

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- Salondan görüntüler

- Katılımcılardan görüntüler

- Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:İbrahim MAŞE-Kamera:MERSİN, (DHA)

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Mühürü söküp otele giren müdür ve ağabeyine gözaltı

BOLU\'da eksiklikleri nedeniyle mühürlenen otelin müdürü ile ağabeyi, mühürü söküp içeriye girince hırsızlık girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kent girişinde D-100 Karayolu kenarında faaliyet gösteren otel ve yanındaki restoran, 2 hafta önce gıda ve konaklama yönünden çeşitli eksiklikleri nedeniyle mevzuat gereği zabıta tarafından mühürlendi. Otelin arka kapısında mühürü söküp içeri giren 2 kişiyi gören bir kişi polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekibi, otelin restoran kısmında yakaladığı 2 kişinin otelin müdürü N.Ö. ve onun ağabeyi N.Ö. olduğunu belirledi. Mühürü kırılarak açılan kapının girişinde alet çantası da bulundu. Ayrı ekip araçlarına bindirilen otel müdürü ve ağabeyi, otel sahibi olan İ.K.\'nin oteli kontrol etmeleri için kendilerini gönderdiğini ileri sürdü. Ağabey N.Ö., \"Biz girmek istemedik. Orada alet çantası gördük, kapıyla oynandığını görünce oraları toparlayacaktık. \'Ne var ne yok\' ona bakmak amacıyla girdik. İçeride bazı eksik malzemeler vardı\" dedi.

Bunun üzerine çağrılan İ.K. da otelin çevresini kontrol etmeleri için gönderdiğini, içeriye girmelerini söylemediğini ifade etti. Hırsızlık girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan ağabey kardeş, karakola götürüldü.

Görüntü dökümü:

-Mühürden görüntüler

-Kırılan kapı

-Alet çantası

-Gözaltına alınan şüpheli ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Yabancı diplomatlar Sagalassos\'u gezdi

TÜRKİYE\'de görev yapan yabancı diplomatlar Burdur\'un Ağlasun İlçesi\'ndeki Sagalassos Antik Kenti\'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın Burdur\'un Gölhisar İlçesi\'ndeki Kibyra Antik Kenti\'nde düzenlediği Senfonik Türküler Konseri için gelen Türkiye\'de görev yapan yabancı diplomatlar Ağlasun\'daki Sagalassos Antik Kenti\'ni gezdi. Gezide, Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski ve eşi Tatjana Mucunska, Güney Afrika Büyükelçilik Müsteşarı Puleng Chaba, Vietnam Büyükelçiliği İkinci Katibi Thi May Nguyen, Küba Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Myvet Gonzalez, Kosta Rika Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Gustavo Ramirez Baca, Kazakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Ayan Kolbay, Nijerya Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Mukhtar Adamu, Kırgizistan Büyükelçiliği Müsteşarı Meder Abakirov, Kırgızistan İkinci Katibi Aizhan Tabaldieva ve büyükelçinin eşi Chinara Satybaldieva yer aldı. Heyete, Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Özdemir ve Müze Müdürü Hacı Ali Ekinci eşlik etti.

Yabancı misafirlere Kültür ve Turizm Müdürlüğü arkeoloğu Şakir Demirok tarafından Sagalassos\'un tarihi hakkında bilgi verildi. Yabancı misafirler Antik kentte bol bol fotoğraf çekti.

Nijerya Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Mukhtar Adamu, antik kenti görmekten çok mutlu olduğunu belirterek, \"Burada bu tarihi yeri görmekten çok mutluyum. Gerçekten inanılmaz bir şehir, huzur veren bir kent, doğal güzellikleri gerçekten büyüleyici, çok çok güzel bir kent gerçekten etkilendim\" dedi.

Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski, \"Burası çok güzel, çok memnun kaldık. Çok teşekkür ederiz Türkiye\'ye bu güzellikleri koruduğu için ve bütün dünyaya gösterdiği için. Türkiye\'nin sadece burası değil, dört bir tarafında böyle güzel yerler olduğunu biliyorum ve korunduğu için çok memnunum\" diye konuştu.

Makedonya Büyükelçisinin eşi Tatjana Mucunska, \"Burası Türkiye\'de tarih açısından gerçekten önemli bir antik kent. İlk defa geliyoruz ve çok beğendim. Çok güzel bir yer. Doğal güzelliği ve yapısı çok güzel\" dedi.

Küba Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Myvet Gonzalez de \"Burada olmak çok güzel. Gerçekten çok güzel bir kültür, berrak bir su. Böyle bir tarihi yerin bu güne kadar ulaşması gerçekten güzel\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sagalassos\'u gezenler,

- Albay Muhktar Adamu ile röportaj

- Makedonya Büyükelçisi ve eşi ile röportaj

- Mayve tGonzales ile röportaj

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

