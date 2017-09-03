DHA YURT BÜLTENİ-9 

Gazeteci Doğan Yurdakul vefat etti



GAZETECİ yazar 71 yaşındaki Doğan Yurdakul, Muğla\'nın Datça İlçesi\'ndeki evinde yaşamını yitirdi.

Doğan Yurdakul, Datça\'nın Mesudiye Mahallesi Damarası Mevkii\'nde bayram tatilini geçirdiği evde hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde gelen temizlik görevlisi tarafından ölü bulunan Yurdakul\'un kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği sanılıyor. Yurdakul\'un evinde cesedini bulan Fatma Şahin\'in, durumu jandarmaya bildirmesi üzerine, Datça Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yurdakul\'un cesedinin, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu\'na gönderileceği öğrenildi. Olay sırasında Yurdakul\'un evinde yalnız olduğu belirtildi.

Haber: Mehmet ÇİL/ DATÇA(Muğla),(DHA)-

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Kocaeli\'nde tatilcilerin dönüş yoğunluğu (2)

YOĞUNLUK SÜRÜYOR

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun İstanbul istikameti Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu devam ediyor. TEM Otoyolu Bekirdere rampasında ulaşım yavaşlarken, bazı araçların arızalanması ve maddi hasarlı kazalar ulaşımı etkiledi. Ordu\'dan yola çıkan ve lastiği patladığı için durmak zorunda kaldığını söyleyen Hüseyin Bulak, \"Ordu Ünye\'den saat 05.30 sıralarında yola çıktım. Saat 14.00 sıralarında İzmit\'e ulaşabildim. Burada lastiğim patlayınca emniyet şeridine aracımı çektim. Lastiğimi yaptırdıktan sonra yola çıkıcağım. Saat kaçta İstanbul\'da olurum bilemiyorum\" dedi.

Adapazarı\'ndan yola çıktığını, yoldaki yoğunluk nedeniyle İzmit\'te mola vermek zorunda kaldığını belirten Korhan Keskin, \"Adapazarı\'ndan normalde 40-50 dakika arasında geldiğim İzmit\'e yaklaşık 2 saatte ulaştım. Şuan yollar çok yoğun, İstanbul Üsküdar\'a kaçta gideceğiz bilemiyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Trafik yoğunluğundan görüntü

-Sürücülerle röp

-Dinlenme tesisinde vatandaşlarla röp

-Anonslar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN / KOCAELİ (DHA)

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Bakan Yılmaz: En çağdaş, en bilimsel eğitimi veriyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz değiştirilen müfredat ve değişikliklerle ilgili olarak, \"En çağdaş, en bilimsel eğitimi veriyoruz\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kurban Bayramı\'nın 3\'üncü günü memleketi Sivas\'a geldi. Bakan Yılmaz, Sivas Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesi\'ne yaptırılan Karşıyaka Köprüsü Temel Atma ve Mesire Alanı Açılış Töreni\'ne katıldı. Karşıyaka Mesire Alanı\'nında düzenlenen törene Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti milletvekillleri Hilmi Bilgin, ve elim Dursun, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Yılmaz, Kurban Bayramı\'nın önemine değinerek vatandaşların bayramını kutladı. Bakan Yılmaz törende yaptığı konuşmada, ülkelerin gücünün iyi eğitimden geçen nitelikli insan gücünden geldiğini söyleyerek, \"Bunun için de eğitiminin kalitesini artırmaya ve fırsat eşitliğini sağlamaya önem veriyoruz. Tam bağımsızlık için mutlaka ve mutlaka nitelikli bilgiye sahip olmak lazım. Bu bilgiyi kullanan nitelikli bilim adamlarına sahip olmak lazım. Bilgi yoksa tam bağımsız olamazsın. O bilgiyi kullanacak nitelikli bilim adamı da yoksa yine tam bağımsız olamazsın. Kaliteli bir eğitim için bu dönem bütçeden en fazla payı eğitime ayırdık. Yine kaliteli bir eğitim için yeni derslikler yaptık. Türkiye\'de derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 36\'dan 24\'e düşürdük. Sivas\'ta da 26\'dan 17\'ye düşürdük. 580 binin üzerinde öğretmen ataması yaptık. Yine kaliteli bir eğitim için aranan unsurlardan birisi öğretmen başına düşen öğrenci sayısı belli bir sayıda olması. Türkiye genelinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2002\'de 28\'di, bugün 17\'ye düşürdük. Sivas\'ta da 23\'den 15\'e düşürdük. Daha kaliteli bir eğitim için Fatih Projesi\'ni başlattık. Eğitimi teknolojiyle buluşturuyoruz\" dedi.

\"EN ÇAĞDAŞ EĞİTİMİ VERİYORUZ\"

Müfredatı yenilediklerini hatırlatan Bakan Yılmaz şöyle devam etti:

\"Müfredatı daha kaliteli bir eğitimi evlatlarımıza verebilmek için yeniliyoruz. 51 dersin müfredatını yeniledik. Cumhuriyetin kurulduğu andan bugüne kadar hiçbir müfredat bu kadar halkın görüşüne açılmadı. Halktan bu kadar görüş alınmadı ve demokratik bir şekilde mutlaka evlatlarımızı 21\'inci yüzyılda yarışacak şekilde bir eğitim almaları için 1\'inci sınıf, 5\'inci sınıf ve 9\'uncu sınıf müfredatlarına bu eğitim öğretim yılından itibaren başlıyoruz. İnşallah diğer kalan sınıfları da 1 yıllık süre içerisinde tamamlayacağız. 2018-2019 eğitim-öğretim yılına bütün müfredat yenilenmiş bir eğitim sistemiyle başlayacağız. İstiyoruz ki evlatlarımız özgüven sahibi olsun. Üretken, bilgili olsun. Kendisiyle barışık olsun, çevresiyle barışık olsun, mutlu, sağlıklı, hayata hazır bireyler olsun. Bunu yapmak içinde mutlaka çağa uygun bilimden ayrılmadan gereken bilgileri vermek lazım. Bunda da çok iddialıyız. Düzenlediğimiz, yaptığımız değişikliklerle en çağdaş, en bilimsel eğitimi veriyoruz.\"

\"DAHA İYİ BİR YABANCI DİL EĞİTİMİ VERECEĞİZ\"

Öğrencilere yabancı dilde eğitim verileceklerini ifade eden Bakan Yılmaz şöyle dedi:

\"21\'inci yüzyıldayız. Dünya ile yarışacağız. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki dönemden itibaren 1 yabancı dil ile ilgili eğitimi de evlatlarımıza vereceğiz. Şimdi 160\'ın üzerinde pilot okulu seçtik. 100 binin üzerinde öğrenci buralarda eğitim görecek. İlkokul 5\'inci sınıflarda haftada 15 saatin üzerinde İngilizce dersi vererek daha iyi bir yabancı dil eğitim becerisine kavuşmasını istiyoruz.\"

Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz ve beraberindekiler Karşıyaka köprüsünün temel atma ve mesire alanının açılışını gerçekleştirdi. Törenin ardından Bakan Yılmaz, mesire alanında vatandaşlarla bayramlaştı.

Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntüler

-Bakan Yılmaz\'ın konuşması

-Temel atma ve tesis açılışı

-Vatandaşlarla bayramlaşma

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Bakan Özlü: Antarktika\'ya ikinci sefer Aralık ayında

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika\'da kurulacak \'Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü\'ne ilişkin, \"Biz 1 sefer düzenledik. 2 sefer daha düzenleyeceğiz. Biz ikinci seferimizi Kasım ayından sonra Aralık ayı gibi yapacağız\" dedi.

Bakan Özlü, eşi Onur Özlü ile birlikte Kurban Bayramı’nın 3\'üncü gününde Düzce\'de ziyaretlerde bulundu. Bakan Özlü, Kaynaşlı İlçesi ve Beyköy Beldesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Bakan Özlü, daha sonra Düzce Teknopark inşaatını gezdi. İnşaatın rekor sürede bitirileceğini belirten Bakan Özlü, \"Düzce Teknopark 14 bin metrekare toplam kapalı alanına sahip olacak. Geçen sene Aralık ayında karar verdik. Mart’ta inşaat başladı. İnşaat hızla ilerliyor. Kasım ayında bu teknopark açılacak. Kasım’da teknopark bitiyor ve açılıyor. Düzce tarihinde rekor olacak bu teknoparkın açılış süresi. Biliyorsunuz Düzce’de inşaatlardan şikayet edildi. Mart’ta başladık Kasım’da bitiyor. Başlangıçta 600, bittiğinde 1000 kişilik istihdam olacak. Önümüzdeki günlerde bu teknoparkta önemli girişimcilerin yer alması için girişimler olacak. Bu teknopark bölgenin en iyi teknoparkı olacak\" dedi.

Antarktika\'da kurulacak \'Türkiye Bilimsel Araştıram Üssü\' çalışmalarına da değinen Bakan Özlü, şöyle konuştu:

\"Türkiye’nin Antarktika’da söz sahibi olması için başlattığımız çalışmalar sürüyor. \"Antarktika bilim üssü için şu anda ulusal araştırma programını yazıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi öncülüğünde Türkiye’nin bir çok üniversitesinden araştırmacılar, Türkiye’nin Antarktika Ulusal Araştırma programını hazırlıyorlar. Antarktika’da söz sahibi olmak için 3 şart var. Bunlardan birisi 3 sefer düzenlemek. Biz 1 sefer düzenledik. 2 sefer daha düzenleyeceğiz. Biz ikinci seferimizi Kasım ayından sonra Aralık ayı gibi yapacağız. Çünkü Kasım ayından sonra orada yaz oluyor. Ulusal programımızı hazırlayacağız. Antarktika ile ilgili Meclis\'te Antarktika anlaşmasını onayladık. Türkiye burada söz sahibi olan ülkeler arasında olacak.\"

Bakan Özlü, yerli otomobil üretimi ile ilgili de \"Bu konuda inşallah bu ay içerisinde Eylül ayı içerisinde bir açıklamamız olacak. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde toplanıp açıklama yapacağız\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Bakanın esnafla buluşması

-Bayram ziyaretleri

-Teknopark gezisi

-Bakanın açıklaması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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