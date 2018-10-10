DHA YURT BÜLTENİ 8

(YENİDEN)

1)KARABURUN\'DA KAÇAK TEKNESİ BATTI: 4 ÖLÜ, 30 KAYIP

İZMİR\'in Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne batttı. Bir kişinin sağ kurtulduğu teknede bulunanlardan 4 kişinin cesedine ulaşılırken, 30 kişinin kayıp olduğu bildirildi.Dün saat 23.54\'te, üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giderek yardım istedi. Iraklı kadın, saat 20.00 sıralarında bir tekne ile toplam 35 kişi denize açıldıklarını söyledi. Denize açıldıktan kısa bir süre sonra teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin denizde sürüklenerek Kuyucak Plajı\'ndan karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine, kayıp olan kaçak göçmenlerin bulunması için Sahil Güvenlik tarafından 1 korvet, 2 bot, 1 uçak ve 1 helikopter görevlendirilerek denizde arama çalışmalarına başlandı. Jandarma ve emniyet birimleri de karada arama kurtarma çalışması yaptı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, 2\'si karada, 2\'si denizde olmak üzere toplam 4 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 30 kişinin bulunması için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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İZMİR, (DHA)-

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2)SAHTE REÇETE VURGUNU 100 MİLYON TL\'Yİ BULABİLİR

MERSİN polisi, ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları satan, aralarında eczacı ve kalfalarında bulunduğu şebekeye yönelik yaptığı operasyonda 65 kişiyi gözaltına aldı. 19 kişi de aranırken, tahmini kamu zararının 100 milyon TL\'yi bulabileceğini bildirdi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıldır teknik takip ile sürdürdükleri operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, özel harekatın yanı sırada çok sayıda ekiple önceden belirlediği adreslere kentin farklı noktalarına eş zamanlı operasyon yaptı. Aralarında eczacıların ve kalfalarında bulunduğu 65 kişi sabaha karşı evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Farklı adreslerde gözaltına alınan şebeke elemanlarının Mersin Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları ekipler tarafından sürüyor. İlk belirlemelere göre hem devleti hem de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaklaşık 25 milyon TL zararı ortaya çıkartılırken, bunun yaklaşık 100 milyon TL’yi bulabileceği bildirildi. Ekipler sorgulama sırasında yaklaşık 2 bin kişi hakkında rapor düzenlendiğini, şebeke elemanlarının ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılacak.

Görüntü Dökümü

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-İl Emniyet Müdürlüğü binasının genel görüntüsü

-Binanın girişinden görüntü

-Operasyona giden polis araçlarının görüntüsü

-Şehir Hastanesi\'nin tabelası

-Hastane girişinden görüntü

-Hastaneden genel ve detay görüntüler

-Adliye girişi ve tabelasından görüntüler

(BOYUT: 260 MB) (SÜRE: 02.05 DK)

Haber: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN, (DHA)

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3)HASANKEYF\'TEKİ TAŞINMA İÇİN İNGİLİZCE VE KÜRTÇE TANITIM FİLMİ

BATMAN\'da, yapımı sürdürülen Ilısu Barajı\'nın sularının altında kalacak tarihi Hasenkeyf ilçesinden taşınan ve taşınacak eserlerle ilgili Devlet Su İşleri\'nce (DSİ) İngilizce ile Kürtçe tanıtım filmi hazırlanarak, video paylaşım sitesi YouTube\'dan yayınlandı.

Gövdesi Mardin\'in Dargeçit ilçesinde bulunan Ilısu Barajı, su tutulmaya başlanmasıyla tarihi Hasankeyf ilçesini sular altında bırakacak. Hasankeyf\'te tarihi yapıların korunması işini üstlenen DSİ 16\'ncı Bölge Müdürlüğü\'nce yapılan çalışmaların tanıtılması için İngilizce ve Kürtçe tanıtım filmi hazırlanarak, video paylaşım sitesi YouTube\'dan yayınlandı.

SU SEVİYESİ 64 METREYİ BULACAK

\'Hasankeyf\'te taşınacak eserler filmi\' adlı videoda; ilçenin tarihi geçmişi, taşınan ve taşınacak eserler hakkında bilgiler verildi. Su tutulmaya başlanmasıyla su seviyesinin 64 metreye ulaşacağı belirtilen tanıtım filminde; Hasankeyf Kalesi\'nin olduğu yerin etkilenmeyeceği, aşağı bölgenin ise tamamen sular altında kalacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Ferit ASLAN/BATMAN, (DHA)

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4)İZMİR\'DE, 12 KİŞİYE TERÖR PROPAGANDASI GÖZALTISI

İZMİR\'de, yasa dışı Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) kurucularından olan ve Almanya\'da ölen T.D.\'nin (Teslim Demir), Buca ilçesinde yapılan cenaze töreninde, terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı olan TKİP\'nin kurucularından olan ve Almanya\'da öldükten sonra Türkiye\'ye getirilip, geçen 7 Ekim\'de İzmir\'in Buca ilçesinde defnedilen T.D.\'nin cenaze töreninde, terör propagandası yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Ardından polis tarafından İzmir merkezli, Bursa, İstanbul ve Kocaeli\'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın, cenazede kullanılan, üzerlerinde TKİP\'in sözde bayrağının bulunduğu yaka kartları ve çok sayıda örgütsel dokümanla dijital malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrollerinden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Polis Kamerası / İZMİR, (DHA)

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5)AĞRI\'DA 2 PKK\'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 PKK\'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Operasyonla ilgili Ağrı Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"İl Jandarma Komutanlığınca Ağrı Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde (2) bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)-

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6)GÖBEKLİTEPE\'DE KIŞ BAKIM VE ONARIMI

UNESCO \'Dünya Mirası Kalıcı Listesi\'nde yer alan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe\'de, kış öncesi çatı bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında eserlerin üzeri brandayla kapatıldı.

12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul gören Göbeklitepe Ören Yeri\'nde kış nedeniyle çatıda bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın yürüttüğü çalışma kapsamında, tapınakların bulunduğu 1 No\'lu bölümün çatısının yenisi ile değiştirilmesi ve gerekli onarımların yapılması için eserlerin bulunduğu alan 08- 19 Ekim tarihleri arasında ziyarete kapatıldı. Turizm sezonu olması nedeniyle Göbeklitepe ören yeri ziyarete açık bırakıldı ancak tarihi alanın çalışmalardan zarar görmemesi için üstü tamamen brandayla örtüldü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından brandanın kaldırılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Göbeklitepe

- Göbekliktepe\'nin brandayla örtülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8,6 MB



