DHA YURT BÜLTENİ-8

1)VARTO\'DA 2 KÖY, \'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ\' İLAN EDİLDİ

MUŞ Valiliği\'nce Varto ilçesine bağlı Boylu ve Leylek köylerinin \'özel güvenlik bölgesi\' ilan edildiği duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Varto\'ya bağlı Boylu ve Leylek köylerinin, terör örgütü PKK\'ya yönelik yürütülen operasyon nedeniyle 1 haftalık \'özel güvenlik bölgesi\' ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi: \"Varto\'da bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine yönelik alınan duyumların artması nedeniyle, Boylu ve Leylek köyü bölgelerinde yaşayan halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, söz konusu bölgelerde faaliyet yürüten teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve işbirlikçilerinin yakalanması, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların bulunarak tahrip edilmesi, şüpheli görülen şahısların ikametgâhlarında Cumhuriyet Savcılığıyla koordineli şekilde arama yapılması maksatlarıyla operasyon faaliyeti yapılacaktır. Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla emniyet ve asayiş temin etmek için her türlü tedbiri almaktadır.\"

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA) -

2)İZMİR\'DE 30 AĞUSTOS COŞKUSU

İZMİR\'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıldönümü kutlamalarına İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Töreni izleyen minikler ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu, büyükler de cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı. İzmir\'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıldönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na saat 09.30\'da, çelenk sunulmasıyla başladı. Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla ilk tören sona erdi. Protokol üyeleri daha sonra İzmir Valiliğine geçti. Burada saat 10.15\'de başlayan törende de, Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tebrikleri kabul etti.

COŞKU CUMHURİYET MEYDANI\'NA TAŞINDI

Kentteki Zafer Bayramı kutlamalarında, son adres bir kez daha Cumhuriyet Meydanı, oldu. İzmirliler, önceki yılların göre, sıcak havaya rağmen törene daha fazla ilgi gösterdi. İzmirliler tören alanında kurulan tribünlerin altında ve gölge yerlerde töreni izledi, bazıları da şemsiyelerle güneşten korunmaya çalıştı. Törende güvenlik önlemleri de sıkı tutuldu. Vatandaşlar tek tek aranarak tören alanına alındı.

Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun, üstü açık askeri araçla halkın bayramını kutlamasıyla buradaki tören başladı. Kutlamalara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter, Kamil Okyay Sındır, Kani Beko, Özcan Purçu, Tacettin Bayır da katıldı.

CUMHURBAŞKANININ MESAJI OKUNDU

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Topçu Yüzbaşı İsa Çoker yaptı. Yüzbaşı Çoker, \"Bugün Türk tarihinin dönüm noktası olan ve temellerini sağlamlaştıran 30 Ağustos\'un gururu içindeyiz. Türk Ulusu bugün eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Anadolu topraklarının Türk vatanı olduğunu, düşmana ispatlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk\'ün Samsun\'a çıkışıyla ilk adımı atılan Türk bağımsızlığının, kurtuluş destanın son aşaması olan 30 Ağustos, Yüce Türk Milleti\'nin yokluğun hakim olduğu dönemde dahi mucizeler yarattığını tüm dünyaya göstermiştir. Aziz yurduna kast eden düşmanlara karşı elde edilen bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüştür. Bu zafer yok edilmek istenen milletimizin tüm fertleriyle birlikte sarsılmaz azim mücadelesinin göstergesidir. Vatan sevgisinin yıkılmaz iradesini ortaya koyan bu zaferle sadece düşman mağlup edilmemiş, Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. Canları pahasına bağımsız yaşamamızı sağlayan büyük kahramanlara karşı en büyük sorumluluğumuz, milletimizin birlik ve bütünlüğünü sağlamaktır. Gücünü Türk Milleti\'nden alan Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü tehdidi ortadan kaldırma azim ve kararlılığı içindedir. Bize bu zaferi kazandıran başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını feda eden tüm aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunarız. Zafer bayramının 96\'ncı yıl dönümü kutlu olsun\" dedi. Yüzbaşı İsa Çoker, töreni izleyen vatandaşlarca coşkuyla alkışlandı.

Konuşmadan sonra geçit töreni başladı. Geçit törenine katılan, kentteki çeşitli birliklere bağlı askerlere vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Askerlerin elinde taşıdıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri de katılımcılardan büyük alkış aldı. Töreni izleyenlerin kimisi yöresel kıyafetler giydi kimisi de üzerinde \'Atam İzindeyiz\' ve \'Kemal Atatürk\' yazılı bandanalar taktı.

Coşkuyla sona eren tören sonrasında Vali Erol Ayyıldız, Orgeneral Abdullah Recep ve Aziz Kocaoğlu, bedensel engelli olan Şendoğan Ege Katmerci ile fotoğraf çektirdi.

Törenin sona ermesinin ardından vatandaşlar İzmir Marşı\'nı da hep birlikte söyledi.

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)

3)ADANA\'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

ADANA\'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, vatandaşların ve kent protokolünün katılımıyla Uğur Mumcu Meydanı\'nda kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz\'un 96\'ncı yıl dönümünde, resmi kurumlar tarafından Atatürk Parkı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, protokol üyeleriyle makamında bayramlaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Uğur Mumcu Meydanı\'nda yapıldı. Kutlamaya, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6\'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ak Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, İYİ Parti Milletvekili Metanet Çulhaoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Vali Demirtaş, 6\'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, askeri cipe binerek vatandaşları selamladı. Kutlamalarda konuşan Hava Savunma Yüzbaşı Çağlar Arıkan Özkök, zaferin ruhuna vurgu yaptı. Daha sonra öğrencilerden Göktuğ Gök, \'Mustafa Kemal\'in mangası\', Emine Gökçen Öksüz de \'Akdeniz\' isimli şiiri okudu. Adana Büyükşehir Belediyesi\'nin halk oyunları ekibi de protokole ve vatandaşlara halk oyunu gösterisi sundu. Kutlamalar, askerlerin ve askeri araçların geçit töreniyle sona erdi.

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

4)30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramının 96. yıldönümü kutlamaları Cumhuriyet Meydanında yapıldı. Kutlamalarda Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Diş hekimliği okuyan Ugandalı Abdülkerim, \" Efe \"kostümü ile zeybek oynadı. Cumhuriyet meydanında başlayan kutlama töreninde Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye başkanlığı çelenkleri Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından tören Valilikte düzenlenen Tebrikat töreni ile devam etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi geçidi Cumhuriyet Meydanında yapıldı.Törene Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Hv.Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kısa süre önce Kayseri 1. Komando Tugay komutanlığına atanan Tuğgeneral Ersin Altay ve protokol mensupları katıldı. Kutlamalara Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Halk oyunları ekibi nde yer alan Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Abdülkerim Hudaa, geleneksel Efe kostümü giyerek zeybek oynayıp, renk kattı. Türk kültürünü yakından tanımak için arkadaşı sayesinde halk oyunlarına katıldığını ifade eden Abdülkerim, \" Bu kültürü ilerleyen dönemde ülkeme de götürmek istiyor. Türkiye\'nin Milli bayramında yer almak benim için mutluluk verici. 8 gün boyunca oyunlara katılmak için prova yaptım\" dedi.

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ/ Kayseri(DHA)

5)AMASYA\'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

AMASYA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen programlarla coşkuyla kutlandı.

Amasya\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıldönümü kutlamaları, Yavuz Selim Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törene Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Amasya Valiliği\'nde tebriklerin kabulünden sonra ikinci program Yavuz Selim Meydanı\'nda devam etti. Vali Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergün ve Başkan Özdemir vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutladı. Sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir subayın konuşması ve günün anlamına ilişkin şiirin okunmasıyla program devam etti. Program, askeri birliklerinin geçit töreni ile sona erdi.

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-

6)MALATYA\'DA, 30 AĞUSTOS COŞKUYLA KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramının 96\'ncı yıl dönümü Malatya\'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumuyla başlayan törene; Malatya Valisi Ali Kaban, Garnizon Komutanı ve 2\'nci Ordu Kurmay Başkan vekili Tümgeneral Hançeri Sayat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Vali Ali Bakan makamında tebrikleri kabul etti. Abdullah Gül Parkı önünde devam eden kutlamalar kapsamında da geçit töreni yapıldı.

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

7)30 AĞUSTOS, KAHRAMANMARAŞ\'TA TÖRENLERLE KUTLANDI

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı, Kahramanmaraş\'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlk tören, Atatürk Meydanı\'nda yapıldı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fatih Kiraz\'ın sırasıyla Atatürk Anıtı\'na çelenk koyduğu törende, saygı durulunun ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Özkan ve törene katılanlar daha sonra Şeyh Adil Mezarlığı\'na geçerek şehitliği ziyaret etti. Özkan burada şehitlik defterini imzaladı. Özkan, deftere şunları yazdı: \"19 Mayıs 1919\'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı, Türk Milleti\'nin şanlı direnişi, cesareti ve fedakarlığı sayesinde 30 Ağustos 1922\'de büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Birlik, beraberlik ve bağımsızlığından hiçbir zaman taviz vermeyen aziz milletimiz, bu zaferle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiştir.\" Saygı duruşunun ardından Vali Vahdettin Özkan, kent protokolü ile şehit yakınları, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Kur\'an-ı Kerim\'in okunduğu törende dua edilmesinin ardından Vali Özkan makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Trabzon Bulvarı\'ndaki tören alanına geçildi. Gazı Kışlası\'nda görevli İtalyan NATO askerlerinin de katıldığı törende, Vali Özkan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fatih Kiraz, katılımcıların bayramını kutladı. Üsteğmen Eray Ertaş\'ın günün anlamına ilişkin yaptığı konuşma sonrası öğrenciler şiirler okudu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, tören geçişiyle sona erdi.

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

