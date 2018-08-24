DHA YURT BÜLTENİ-8

Şanlıurfa\'da Göbeklitepe çevresindeki ormanlık alanda yangın (1)



Şanlıurfa\'da tarihi Göbeklitepe çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Dağeteği Mahallesi\'ndeki Göbeklitepe çevresinde bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Büyükşehir ve Orman Müdürlüğü\'nden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda çam ağacının alevler içerisinde kaldığı yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Fadıl Topdağ, Orman İşletme, belediye ve vatandaşlarla birlikte yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ormanlık alan

- Yanan ağaçlar

- Ekiplerin müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 74 MB, 3 MB

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Bakanın açıklaması kurban satıcılarını memnun etmedi

İzmir\'de, Kurban Bayramı\'nın son gününde kurban pazarlarında kıran kırana pazarlıklar yaşandı. Vatandaşlar son gün kurbanlıkları daha ucuza almak için pazarlık yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu\'nun büyükbaş için kilosu 15, küçükbaş için 14 liradan alacağını açıklaması ise bu fiyatı düşük bulan satıcıları memnun etmedi.

Kurban kesmeyi bayramın son gününe bırakanlar, kurban pazarında satıcılarla kırana kırana pazarlık yaptı. Fiyatların son gün düşeceğini düşünen vatandaşlar, umduklarını bulamadı. Elinde kalmış az sayıdaki kurbanlığını da satıp geri götürme masrafından kurtulmak isteyen yetiştiriciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Satıcılar kurbanlıkları satamadıkları takdirde memleketlerine geri götüreceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'in elde kalan kurbanlıklar için Et ve Süt Kurumu\'na başvuru yapılması halinde 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırların kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşların 14 liradan alınacağını açıklaması ise satıcıları tatmin etmedi. Besiciler Bakan Pakdemirli\'nin açıkladığı fiyatların düşük olduğunu öne sürdü.

\"ÖLÜ FİYATINA ALIYOR\"

Kurbanlık satıcılarından Serdar Gülmez, elde kalan hayvanları geri götüreceklerini belirterek, \"Şükür hayvanımız az kaldı, bitiyor. Bitmezse köyümüze geri götüreceğiz. Bayramda ilk gün ile son gün arasında fiyatlar 400- 500 TL kadar oynadı. Devlet ölü fiyatına alıyor. Yem pahalı\" dedi. Başka bir satıcı Ümit Yıldırım ise Et ve Süt Kurumu\'na hayvanlarını verebileceğini ifade ederek, \"220 koyun getirdim, 80 tanesini satabildim. Geri kalanını anlaşırsak kesime vereceğim, yoksa geri götüreceğim\" dedi.

SON GÜNÜ TERCİH EDENLER OLDU

Kurban kesimini dördüncü güne bırakan ve son gün fiyatların daha düştüğünü söyleyen Tolga Şengel küçükbaş kurbanlık satın aldı. Şengel, \"İlk gün fiyatlar daha yuksekti. Ben de ilk kez bu sene kurbanlık alıyorum. Piyasa ve işler sıkıntılı, son gün alayım dedim. İl gün 1700 civarındaydı, şimdi kesim dahil bin 200 liraya aldım\" diye konuştu. Kurban pazarlığında satıcıyla anlaşamayan Bülent Geçit ise, \"Anlaşamadık. 750 TL verdim 825\'te diretti. Ben kurbanımı kesmiştim bunu da hayır yapmak için alacaktım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kurban pazarından görüntü

- Satışlarda görüntü

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN - Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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Bayram tatilcileri dönüşe geçti



Kurban Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçmeye başladı. TEM yolunda yoğun bir trafik olmasına rağmen ulaşımın akışında sorun oluşmadı.

Bayram tatilinden dönenler TEM yolu İstanbul yönünde yoğunluğa neden oldu. Öğle saatlerinden TEM yolunun Bekirdere Rampası ve İzmit Hatipköy geçişinde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik bu bölgede yoğunlaştı. Trafikteki yoğunluğa rağmen ulaşımın akışında herhangi bir sorun oluşmadı. Sıcaktan bunalan sürücüler dinlenme tesislerinde mola verip yollarına devam etti. Yollardaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

İzmir, Yalova ve Bursa yönünden gelip İzmit Körfezi\'ni dolaşmak istemeyen sürücüler Osmangazi Köprüsü ve Yalova Topçular- Gebze Eskihisar arasında sefer yapan feribotları kullandı. Ek seferlerle birlikte 19 feribot bayram boyunca karşılıklı olarak sefer yapıyor. Feribot iskelelerinde çok hafif yoğunluk oluşurken her 5 dakikada bir feribot kalkış yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-TEM Otoyolu\'nda trafikten görüntüler

Haber:Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-KAMERA:Alişan KOYUNCU-İZMİT-DHA

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Bayramın son günü de kurban satışı devam ediyor

Adana’da, Kurban Bayramı’nın son günü de kurbanlık satıcıları mesai yaptı.

Kurban satışlarının istenilen düzeyde olmamasından dolayı bayramın son saatlerine kadar satışların devam edeceğini belirten kurbanlık satıcıları, fiyatların ilk güne göre 150-200 TL arasında düştüğünü söyledi. Merkez Seyhan İlçesi’nde 25 yıldır kurbanlık satışı yapan Kadir Toprak, bu sene satışların bekledikleri gibi olmadığını belirtti. Toprak, “Adana’da satışlar Ankara’ya göre daha iyi fakat yine de beklediğimizin altında. Bundan dolayı bayramın son günü de çalışmaya devam ediyoruz. İnsanlar doların artmasından dolayı böyle olduğunu söylüyor ama asıl sebep yem fiyatlarının yükselmesi oldu. Fiyat aralığımız 1000-1500 arasıyken bayramın son günü 150-200 TL’lik bir düşüş yaptık. Son günde ufak tefek satışımız oluyor. İnsanlar bugün de kurban kesmeye devam ediyorö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kurbanlıklardan detay görüntüler

- Çocuğun koyunların yanında görüntüsü

- Satıştan görüntü

- Kurbanlık satışı yapan Kadir Toprak\'ın konuşması

SÜRE: 01\'25\" BOYUT: 157 MB

Haber-Kamera:Can ÇELİK/ADANA, (DHA)

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Parkta erkek cesedi bulundu



Antalya\'da, uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan Aydın Koçak\'ın parkta cesedi bulundu.

Muratpaşa ilçesi Hasan Subaşı Parkı\'nda öğle saatlerinde gezen vatandaşlar, hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, polis eşliğinde müdahale ettikleri kişinin öldüğünü belirledi. Polis, yaptığı incelemede cesedin uyuşturucudan çok saydı kaydı bulunan Aydın Koçak\'a ait olduğunu tespit etti. Kolunda enjektör izleri bulunan Koçak\'ın cesedi incelemenin ardından otopsi yapılmak üzene Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ceset detay görüntü

-Polisin şerit çekmesi

-Çevreden geçenlerin cesede bakması

- Polisin cesedi incelemesi

- Şahsın opak fotoğrafı

179 MB /// 01.35\"

HABER:Bülent TATOĞULLARI - KAMERA:Semih ERSÖZLER /ANTALYA, (DHA)

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İntihara kalkıştı, kaçtı, biber gazı sıkılarak yakalandı

Antalya\'da, iki kız arkadaşına kızarak falezlere çıkıp intihara kalkışan Yasin T. (29), polisin çabasıyla kayalıklardan indi. Önce arkadaşlarına sonra gazetecilere tepki gösteren Yasin T., hastaneye götürülmek için ambulansa bindirildiği sırada kaçtı. Polis, yaklaşık 300 metre kovaladığı Yasin T.\'yi biber gazı sıkarak yakaladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Murtapaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi\'nde meydana geldi. Seyir terasında iki kız arkadaşıyla sohbet eden Yasin T., iddiaya göre arkadaşlarının telefonda başka bir erkekle görüşmesine kızarak, falezlere çıkarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Yasin T.\'yi kayalıklardan inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada gömleğini arkadaşlarının üzerine fırlatan Yasin T., olay yerindeki vatandaşların da uzaklaşmasını istedi. Denizden yaklaşık 25 metre yükseklikteki kayalıklarda bir süre gözyaşı döken Yasin T., polisle sağlık ekiplerinin \'Gel kahve içelim, konuşalım, sorunu çözelim\' sözleriyle bulunduğu yerden indi.

Kayalıklardaki ahşap korkuluktan inen Yasin T., polis otomobiline götürüldüğü sırada koşarak kız arkadaşlarının yanına gitti. İki arkadaşına bağıran Yasin T.\'yi polis zorlukla sakinleştirdi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösteren Yasin T., bindirildiği polis otomobilini yumruklamaya başladı. Otomobilde sakinleştirilen Yasin T., sağlık muayenesi için hastaneye götürülmek için araçtan indirilip ambulansa götürülürken kaçmaya başladı.

Konyaaltı Caddesi\'nde polisin yaklaşık 300 metre kovaladığı Yasin T., yoldan geçen bir aracı durdurup binmek istedi. Sürücüsünün camı kapatıp, kapısını kilitlediği otomobile binemeyen Yasin T.\'yi, polis, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Ekipler, Yasin T.\'yi, yere yatırıp kelepçeledi. Yasin T., daha sonra eli kelepçeli halde beraberinde bir polisle ambulansa bindirilerek, hastaneye götürüldü.

Yasin T.\'yi yakalayan polise tepki gösteren bir kişi de ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Polis, Yasin T.\'nin kız arkadaşlarını da polis merkezine götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İntihara teşebbüs eden şahışın görüntüleri

- İntihara teşebbüs eden şahışın çevredekilere saldırmaya çalışması

- Şahısın gözaltına alınması

- Şahısın polisin elinden kaçıp koşması

- Şahısın yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi

- Şahısın ambulansa bindirilmesi

132 MB /// 01.10\"

HABER: Tolga Yıldırım - KAMERA:Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)

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