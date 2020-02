DHA YURT BÜLTENİ-8

Samsun Belediye Başkanı Yılmaz\'dan vekil adaylığı istifası



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Yusuf Ziya Yılmaz, görevinden istifa ederek AK Parti’den milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Samsun’da 19 yıldır belediye başkanlığı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, dün akşam başkanlığından istifa edip, 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimde AK Parti’den milletvekilliği aday adayı olduğunu söyledi. AK Parti İl Binasında adaylığını açıklayan Yılmaz, “24 Haziran seçimleriyle ilgili süreç hızla devam ediyor. Dün akşam ve ondan önceki günlerde AK Parti Genel Merkezi\'ndeki değerli yöneticiler beni arayarak seçimlerde milletvekilliği aday adayı olmam yönündeki tekliflerine sahip olduğum terbiye, sahip olduğum siyasi ahlak, parti disiplinine layık olmak asolandır. ‘Ne emrediyorsanız, nerede görev almamı istiyorsanız, hazır olduğumu parti yönetimindeki herkesin bilmesini isterim’ diye cevap verdim ve dün akşam da belediye başkanlığından istifa edip, bugün de aday adaylığının son gününde açıkladım” dedi. Bu akşam itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılacağını belirten Yılmaz, “O bakımdan bütün hemşehrilerime haklarını bana helal etmelerini, Allah’a ısmarladık diyorum. Partimin bana vereceği yeni bir görev dolayısıyla inşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra bu defa parlamentoda şehrime hizmet etmek üzere yeni bir süreç inşallah olacaktır. Şu anda aday adayıyım. Adaylık ile ilgili süreci genel merkezimin bundan sonraki vereceği kararlar doğrultusunda belli olacaktır. Bundan sonraki süreçte Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimle ilgili bundan sonraki aşamaları, tarihleri belirlendikçe ondan sonraki adımlarımızı atacağız” diye konuştu. Konuşmasının ardından Yılmaz, aday adaylığı başvuru formunu AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman’a verdikten sonra, tebrikleri kabul etti.

Nusaybin\'de 3 PYD\'li terörist teslim oldu



Mardin\'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırına silahsız olarak gelen terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20-21 Nisan 2018 tarihlerinde PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 teröristen, Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olduğu belirtilerek, \"Bölücü terör örgütü mensupları hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmışlardır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur\" dedi.

İzmir\'de ihracatçı ve yatırımcı zirvesi

Bakan Zeybekci, ilk çeyrekteki büyümenin yüzde 7\'nin üzerinde olacağını söyledi.İzmir\'de, Türk Eximbank ile İslam Kalkınma Bankası işbirliğiyle ihracatçı ve yatırımcı zirvesi yapıldı. Zirvede konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, \"Türkiye dinamik bir ülke, başımızdan geçen badirelere rağmen 2017 yılında dünyada G20 üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülke. Biz bu büyümenin yarısından fazlasını özel sektör yatırımları ve ihracat eliyle yaptık. 2018 yılında ilk çeyrekle ilgili artık doneler ortaya çıktı. Büyük ihtimalle yüzde 7\'nin üzerinde bir büyüme yeniden yakalayacağız.

2018 yılına baktığımız zaman sonu itibariyle169 milyar dolarlık hedefi 170 milyarın üzerine çıkarak yeniden revize edeceğiz. Her ay rekor kırıyoruz. Önümüzdeki iki yılda artık 200 milyar doları rahat telaffuz eder hale geleceğiz\" dedi. Türk Eximbank ile İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu, son dönemde Türk müteahhitlerin, küçük, orta ölçekli firmaların ihracata ilişkin faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi için güçlü bir işbirliği kurdu. Bu işbirliği, Türkiye\'nin sadece geleneksel ihracat faaliyetlerinde değil, alt yapı projeleri üstlenme konusunda da kendisini küresel pazar lideri olarak konumlandırmasına önemli katkılarda bulundu. Bu çerçevede, 26 - 27 Nisan tarihlerinde İKB Grubu ve Türk Eximbank\'ın işbirliğiyle İzmir\'de, \'İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi\' düzenlendi. Zirvede Türk yatırımcısının, ihracatçısının ve müteahhitlerinin önündeki engeller ile fırsatlar tartışılacak, aynı zamanda, Türk ihracatının mal, hizmetler sektöründe dünya pazarında başarılı olabilmesi için İKB Grubu ve Türk Eximbank\'ın nasıl destekler sağlayabileceği hususları ele alınacak. Zirvenin açılış konuşmasını Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım yaptı. Ortak çalışmanın önemine değinen Adnan Yıldırım\'ın konuşmasından sonra İslam Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Dr. Bandar Hajjar konuştu. Hajjar, \"Toplantıya katılmak benim için onur. Türkiye bizim için önemli bir ülke. Sosyal ekonomik kalkınma adına Türkiye İKB Gurubunda 4. sırada yer almakta. Türkiye\'ye yaptığımız destek anlamında bu sinerjinin önemli bir göstergesi. Türkiye\'de KOBİ\'leri desteklemede kısa vadede destek sağlanıyor, ihracat kapasitesini artırma desteği sağlanıyor. Bu şekilde Türk ihracatçıları risk sigortasıyla küresel markete ulaşabiliyor. İhracatta KOBİ\'lere sağlanan destek ve Türkiye\'nin kendisini küresel pazar lideri olarak rekabetçi olarak öne sürmesi önemli. 56 ülkeye destek sağlıyoruz, bunun içerisinde 41 Türk şirketi var\" dedi.

\"YIL SONUNDA BÜYÜMEYİ REVİZE EDECEĞİZ\"

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci de konuşmasında ekonomik verilerden söz etti. 2018 yılını ihracatta zirve yılı ilan ettiklerini söyleyen Zeybekci, \"2017 yılında Türkiye\'nin gerek büyümede gerek aritmetik performansında, seferberlik devam ediyor. Tüm kaynaklarıyla KOBİ ve mikro KOBİ\'lerle seferberlik. Seferberlik sonsuza kadar devam ediyor. İslam dünyası ile Türkiye birbirimize benziyoruz. Batı dünyasının yaşlanan nüfusu bizde İslam dünyasındaki gençleşen nüfus. Eğer biz bunu büyümeyi istihdama çeviremediğimiz zaman genç nüfusun enerjisi başka şeye geçer. Ekonomik büyüme lazım. Büyümede en önemli açmazlardan birisi de budur. Onun için de tek alternatif, Atatürk\'ün gösterdiği gibi muasır medeniyet yolculuğudur. Bunu tüm İslam alemiyle yapmak zorundayız. Üretmek zorundayız, refahı artırıp, bunu paylaşmak zorundayız. Müslüman ülkelerin gerçek gündemi yatırım olmalı. Dünya ikiye ayrılıyor. İkiye ayrılan dünyada bilgiyi, teknolojiyi üreten ülkeler ile bilgiyi teknoloji tüketen ülkeler. Türkiye ve İslam dünyası ürettiği finansını kontrol ettiği zaman, tüketim alışkanlıklarını kendisinin belirlediği bir iklimi kendimiz yaratmamız gerekiyor. Bunun için de ilk başta saydığımız kendi tüketim alışkanlıklarımızı belirleyecek her şeyimiz var. Kardeşliğimiz geçmiş tarihimiz var\" dedi.Dünyanın hızla değiştiğini vurgulayan Bakan Nihat Zeybekci, \"Ya bu dalgayı biz hız olarak alacağız ya da altında kalacağız. Birlikte güç olursak bu dalganın üzerine çıkıp güç olacağız. AB\'nin kendi arasındaki ihracatı yüzde 70\'ler seviyesinde, İslam ülkelerinin kendi aralarında ihracatı yüzde 10\'a yakın durumda. Ticaret son derece düşük. Türkiye\'ye bakalım. AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yüzde 50 seviyesinde. Türkiye dinamik bir ülke, başımızdan geçen badirelere rağmen 2017 yılında dünyada G20 üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülke. Biz bu büyümenin yarısından fazlasını özel sektör yatırımları ve ihracat eliyle yaptık. 2018 yılında ilk çeyrekle ilgili artık doneler ortaya çıktı. Büyük ihtimalle yüzde 7\'nin üzerinde bir büyümeyi yeniden yakalayacağız. Yine reel sektörden kaynaklı. 2018 yılına baktığımız zaman yıl sonu itibariyle 169 milyar dolarlık hedefi 170 milyarın üzerine çıkarak yeniden revize edeceğiz. Her ay rekor kırıyoruz. Önümüzdeki iki yılda artık 200 milyar doları rahat telaffuz eder hale geleceğiz\" dedi. Türk müteahitlerine de dikkat çeken Nihat Zeybekci şunları söyledi: \"Projeleri başarıyla gerçekleştirmiş ve yeni projelerin peşinden koşuyor. Tek ihtiyaç var, o da para finansı yapmamız lazım. Refah talebiyle finans arasında zaman olarak da mekan olarak mesafe var. İKB bunun realize edebilir hale getirilmesi için önemli bir kurum. Çok iyi biri şans ama hızlı davranmamız lazım. Dünyanın başka ülkeleri, AB ülkeleri bir hızla giderken, bizim 5 hızla gitmemiz lazım ki aradaki mesafeyi kapatalım. Yoksa bu genç nüfusun beklemeye zamanı yok. Onun için çabuk olmamız lazım. Hep beraber olursak birlikte olursak çok güzel şeyler yaparız. Türkiye\'ye inanın. Türkiye\'nin kredi geri ödeme yüzdesi, Avrupa\'daki diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman en iyisi biziz.\"

\"GARANTİLİ HÜKÜMET GELİYOR\"

Seçimlere de değinen Nihat Zeybekci, \"Seçimler geliyor. Bu reel sektör ile özel sektörün dikkatinde olmamalı. Yüzde yüz garantili iktidar geliyor. Bu sistem artık bunu üretiyor. \'Mevzubahis vatansa geri teferruattır\' diyen siyaset anlayışı var. Belki ilk anlarda sancılı olacak, şimdi de sancılarını yaşıyoruz. Hazırlıklı olanlarla Türkiye yoluna devam edecek. Hiç kafanızı takmayın Türkiye yoluna devam edecek. Kesintisiz bir siyaset anlayışı geldi. Zaman alacak belki birilerinin fark etmesi\" dedi.

Ayşe Öğretmen\'in serbest bırakılması için başvuru yapıldı



Diyarbakır\'da, \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cuma günü 6 aylık bebeğiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi\'ne konulan öğretmen Ayşe Çelik\'in cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesi için başvuru yapıldı. Çelik\'in avukatı Mahsuni Karaman, iyi halli olan ve açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşan müvekkilinin geriye kalan cezasının, denetimli serbestlik yolu ile infaz edilmesinde hukuki zorunluluk bulunduğunu kaydetti.

Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında \'terör örgütü propagandası yaptığı\' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için cuma günü 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E tipi Cezaevi\'ne konuldu. İkinci infaz erteleme talebi reddedildiği için cezaevine konulan Çelik\'in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliği\'ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesini talep etti.

AVUKAT KARAMAN: SERBEST BIRAKILMASI KANUNİ ZORUNLULUKTUR

İnfaz Hakimliği\'ne verdiği dilekçede, Ayşe Çelik\'in Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi idaresince adli suçlardan tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu B-2 koğuşuna alındığını belirten Avukat Mahsuni Karaman, \"Kanuna göre 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler, denetimli serbestlikten yararlanabilir. Müvekkilim, 1 yıl 3 aylık hapis cezasına mahkum olmuş ve halen infazı devam etmektedir. 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan müvekkilimin şartlı salıverme tarihi 27 Mart 2019\'dur. Talep tarihi itibariyle şartlı salıverilmesine 11 ay 2 gün kaldığı nazara alındığında iyi halli ve açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşan müvekkilin geriye kalan cezasının denetimli serbestlik yolu ile infaz edilmesinde hukuki zorunluluk bulunmaktadır. Hükümlü hakkında mahkumiyete dayanak yapılan \'Terör propagangası suçu\', düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında tartışılabilecek niteliktedir. Terör propagandası suçuna dayalı olarak verilen birçok mahkumiyet kararının, ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiği ve bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde ülkemiz aleyhine çok sayıda ihlal kararı verildiği bilinmektedir\" dedi. Ayşe Çelik hakkında verilen karara esas olguların, terör suçu olmadığı ve düşünce suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karaman,\"Terör propagandası suçunun hukuksal niteleme itibarıyla terör suçu olmadığı ve olamayacağı açıktır. Terör propagandası suçu, terör suçu olmadığı gibi hükümlü terör suçlusu da değildir.Hükümlü; herhangi bir örgütün mensubu değildir, bu yönde herhangi bir iddiada da bulunulmamıştır. Hükümlünün suçu olsa olsa düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındaki bir suç niteliğindedir. Terör suçu işlemeyen ve terör suçlusu olmayan hükümlü hakkında, mevzuat gereği denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle 1 yıllık cezasının infazının mümkün olduğu hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde nettir. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A hükmü uyarınca; koşullu salıverilmesine bir yıldan az süre kalmış olan talepte bulunan hükümlü hakkında, açık cezaevine ayrılma koşullarının oluştuğunun tespitine ve 1 yıldan az kalan cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infazına karar verilmesini talep ederim\" dedi.

Kazak acenteler, Dalaman\'da

Kazakistan\'da faaliyet gösteren turizm acenteleri, bölgeyi tanımak ve ülkelerinde tanıtmak için Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turizm Birliği Derneği\'nin (DOKTOB) davetlisi olarak Muğla\'nın Dalyan ilçesine gitti.

Dalaman Havalimanı\'na dün (çarşamba) saat 20.00\'de gelen Kazakistan Turizm Acentelerini, DOKTOP Başkanı Yücel Okutur ve eşi Fulya Okutur karşıladı. Bir hafta boyunca ilk olarak Dalyan ve bölgesini gezecek acente temsilcileri, ardından Marmaris ve Fethiye bölgesinde bir hafta süren bir gezi yapacakları ve ülkelerine dönecekleri öğrenildi. Türk Havayolları Kazakistan Almatı Havalimanı Müdürü Hasan Savaş Erdem, \"Kazakistan\'dan gelen turizmciler birliğini, burada ağırlayacak tüm ev sahibi turizmcilere şimdiden teşekkür ediyorum. Almatı\'dan İstanbul\'a, dolayısıyla Dalaman\'a haftada 10 seferimiz olacak. Kazakistan\'dan Türkiye\'yi ziyaret eden turist sayısı, geçen yıl 4 yüz 20 bin kişiydi. Bu yılki beklenti ise 5 yüz bini bulacağını tahmin ediyoruz\" dedi. DOKTOP Başkanı Yücel Okutur, \"Geçen hafta, davetli olarak Kazakistan\'a gittik. Bir yıl önce de gittiğimiz Kazakistan Almatı\'da, turizm birlik başkanı Rajda Hanım\'la birlikte görüşmeler yaptık. Orada çok güzel bir turizm potansiyeli ve Türkiye\'yi çok seven insan selinin olduğunu gördük. Geçen hafta da Almatı\'daki turizm fuarında oranın en üst düzey turizm acenteleri DOKTOP\'un davetlisi olarak bölgemize geldiler. Amacımız Marmaris- Fethiye arasındaki tüm bölgemizi gezdirmek, onlara tanıtmak. Çünkü şu anda üst sekmen değimiz, son derece elit bir turist kitlesi. Bu kitle hem Türkiye\'yi çok seven hem de bölgemize çok gelmek isteyen bir grup. İnşallah bu ilişkilerden ve bölgemizi tanıttıktan sonra bu kitleyi bölgemizde göreceğiz. Şimdiden bölgemize hayırlı olsun\" dedi.



Özel öğrenciler projelerini sergiledi

Düzce\'de, engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinin hazırladığı ve TÜBİTAK tarafından da kabul edilen projeler sergilendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan bilim projeleri TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında kabul edildi. Bu yıl ilk kez bilim projesi hazırlayan öğrenciler, projelerini okul bahçesinde sergiledi. Sergiye Düzce Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Baro Başkanı Azade Ay, daire amirleri ve davetliler katıldı. Serginin açılışı öncesi öğrencilerin hazırladığı dans ilgiyle izlenildi. Öğrencilerin tişörtlerindeki Atatürk\'ün resmini göstermesi büyük alkış topladı. Ardından serginin açılışı yapıldı ve öğrencilerin yaptıkları projeler incelendi. Öğrenciler, projeleri hakkında bilgiler verdi.Proje yürütücüsü olan özel eğitim öğretmeni Özlem Altun Kaya, \"İlk kez TÜBİTAK 4006 projesine katılıyoruz. Bu sebeple öncelikle yaptığımız projelerde çocuklarımızın hangi işi yapabildiğini, hangi öğrencimize hangi görevi verebiliriz bunları düşündük. Sonra öğretmen arkadaşlarımızla nasıl yardımcı olabiliriz bunları düşündük. Bu uzun süreç sonrasında projemizi yapmaya başladık. Boyama yapabilen öğrencilerimize boyama yaptırdık. Kesme becerisine sahip öğrencimize kesme yaptırdık. Bu şekilde projeler hazırlandı. Genel itibarı ile ilk yaptığımız heyecan verici bir projeydi. Öğrencilerimizin hepsi çok heyecanlıydı. Bazıları uygulamalı projelerdi o şeklide gösterdik. Sunumlarımızı gerçekleştiriyoruz\" dedi.

