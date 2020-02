DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KONYALI ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA 10 BİN KİŞİ UĞURLADI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda PKK/PYD\'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Nurullah Seçen\'in cenazesi, memleketi Konya\'nın Ereğli ilçesinde, 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehit oğlunun tankçı beresini takan baba Sedat Seçen, evinin önüne helallik alınması için getirilen Türk bayrağına sarılı tabutu asker selamıyla karşıladı. Şehit Sözleşmeli Piyade Er Nurullah Seçen\'in cenazesi, Gaziantep\'teki törenin ardından bugün uçakla Konya\'ya getirildi, ardından da Ereğli\'ye götürüldü. Şehit Seçen\'in cenazesi, baba evine götürülerek helallik alındı. Nakliyecilik yapan, oğlunun asker parkasını giyip, tankçı beresini takan baba Sedat Seçen, cenazeyi, asker selamı vererek karşıladı. Fenalaşan baba Seçen\'e, hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Şehidin 3 kız kardeşinden Meryem Seçen ise sırtına giydiği asker parkasının üzerine Türk bayrağı koyup, eline de bir Türk bayrağı alarak ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Evin önünde bekleyen kalabalık ise dev bir Türk bayrağı açtı. Alınan helalliğin ardından şehit Seçen\'in cenazesi dini ve askeri törenin yapılacağı Ulu Cami\'nin önüne getirildi. Törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Tahir Akyürk, Ak Parti Konya milletvekilleri, Afrin\'de yaralanan şehidin silah arkadaşları, ailesi ve yakınları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

ŞEHİT ANNESİ: YIKILMAYACAĞIM, AĞLAMAYACAĞIM

Törende şehit annesi Songül Seçen, oğlunun tabutunun başına geçip, \"Yıkılmayacağım, ağlamayacağım, şehidim benim, oğlum benim O ölmedi\" diye konuştu. Ambulansta yapılan tedavinin ardından tören alanına gelen baba Sedat Seçen de, oğlunun tabutunun başında, \"Ağlamayacağım, kimseyi güldürmeyeceğim\" dedi. Oğlunun fotoğrafını sarılıp öpen Sedat Seçen, \"Korkma oğlum. Beni de alsınlar oraya, korkma. Yıkılmayacağım, dim dik ayaktayım. Vatan sağ olsun\" diye konuştu.

Tören sırasında şehidin tabutunun üstüne tankçı beresi kondu. Dini ve askeri törenin ardından şehidin cenazesi Meydanbaşı Mezarlığı\'ndaki şehitliğe defnedildi.

\'AFRİN\'E GİDECEĞİM ŞEHİT OLURSAM DAHA NE İSTEYEYİM\'

Kuzeni Özcan Seçen ise şehit Nurullah Seçen ile en son geçen cuma günü görüştüğünü, moralinin iyi olduğunu anlattığını söyledi. Şehit Seçen\'in, yaklaşık 40 gün önce de memleketine izne geldiğini hatırlatan Özcan Seçen, kuzeninin şehit olmayı çok istediğini söyledi. Aralarındaki sohbeti anlatan Özcan Seçen, \"İzine geldiğindeki konuşmamızda, \'Emmioğlu, çok şükür evimi aldım. Arabam var. Sevdiğim işi yapıyorum. El-bab ve Suriye\'de görev yaptım. Afrin\'e de gideceğim, şehit olursam daha ne isteyeyim\' demişti\" diye konuştu.

2)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ EVREN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem felaketinin yıldönümünde, depremzedeler yeni evlerine kavuşmak için gün sayıyor. Evleri yıkılan depremzedeler için ilk etapta yapılan 205 konut Mart ayında hak sahiplerine teslim edilecek. Ayvacık ilçesi ve köylerinde, 6 Şubat 2017 tarihinde 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede 36 yerleşim yerinde 1071 konut, 134 ahır ve 10 işyerinin yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit etti. Bölgede depremden etkilenen 3 bin 450 vatandaş, kurulan 1052 yaşam konteynırına yerleştirildi. Ardından da depremzedeler için AFAD Başkanlığı tarafından ihale edilen konutlar, TOKİ tarafından yapılmaya başlandı. Depremden en çok zararı gören Yukarıköy köyünde, felaketin yıldönümünde köyde kurulan konteynır evlerde yaşayan depremzedeler, 106 metrekare ve 3+1 şeklindeki 116 konutun tamamlanması ve yaşamlarını yeni konutlarda sürdürmek için gün sayıyor. Depremzedeler için ilk etapta yapılan 205 konut, Mart ayı sonunda hak sahiplerine noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile teslim edilecek. Ardından da depremzedeler için ikinci etapta 175, üçüncü etapta ise 180 tane daha konut yapılacak.

Çanakkale AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, depremden en çok zarar gören Yukarıköy köyünde depremzedeler için devam eden konutların inşaat alanını gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. Yukarıköy girişinde depremzedeler için devam eden konut inşaat çalışmaları drone ile de havadan görüntülendi.

AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık\'ta 6 Şubat depremin ardından konutları ağır hasarlı olan vatandaşların barınması için 456 çadır kurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Daha sonra bölgeye 1052 tane yaşam konteynırı sevk ederek, 3 bin 450 vatandaşımızı bu konteynırlarda barındırdık. Depremde 11 okulumuz hasar görmüştü. Bununla ilgili 37 tane konteynır kurarak, 758 öğrencimizin kesintisiz eğitimlerinin devam etmesini sağladık. 7 tane köyümüzde camilerimizin ağır hasarlı olduğu görüldü. Bu köylere 7 tane prefabrik cami kurduk. Daha sonra talep, taahhütname ve hak sahipliği sürecine en hızlı şekilde tamamlayarak, Yukarıköy köyü, Çamkalabak köyü ve Kızılkeçili köyünde toplam 205 konutun yapımına hemen başladık. Yukarıköy köyünde 116 tane konutun yapım inşaatı devam ediyor. Evlerin hepsi 106 metrekare olup, toplamda 3+1 şeklinde düzenlenerek, tüm afetzedelerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek donanıma sahiptir.\"

Yılmaz, konut inşaatındaki incelemenin ardından, Yukarıköy köyünde konteynır evlerde yaşayan depremzedelerle bir araya gerek, depremzedelerin sıkıntılarını dinledi.

Yukarıköy köyünde kurulan konteynırlarda bir yıldır yaşamını sürdüren depremzede 64 yaşındaki Mevlüde Köse, \"Deprem sonrasında Allah yardımcı oldu. Evler üstümüze göçmedi. Devletimiz sağ olsun bize yardımcı oldu. Devletimiz yardımcı olmasa dışarı kalırdık. Sağolsunlar konteynır evlere yerleştirdiler. Evimizde sobamızı yakıp, aşımız pişirip, yaşamımıza devam ediyoruz\" dedi.

Depremin üzerinden bir yıl geçtiğini ifade eden 25 yaşındaki Günay Demir ise şöyle konuştu:

\"Depremin ardından devletimiz bize yardım etti. Açıkta kalmadık. Annem depremde yaralanmıştı. Kısmi felç geçirdi. Belden aşağısı tutmuyor. İnşallah iyileşmesini bekliyoruz. Devletimizin bizler için yaptığı evlerin inşaatı devam ediyor. Evler çok güzel olmuş. İnşallah en kısa zamanda yeni evlerimize geçeriz. Allah\'a şükür devletimiz yardımlarını hiç esirgemedi, çok yardım etti. Allah devletimize zeval vermesin.\"

3)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KARACA,GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Uzman Çavuş Fırat Karaca\'nın naaşı, ilk olarak Yeşilyurt Mahallesi\'ndeki baba ocağına getirildi. Şehit yakınlarının Kürtçe ağıtlar yaktığı helallik alma esnasında şehidin bazı yakınları ise fenalık geçirdi. Şehidin akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca ise, sedye üzerine tabutun yanına getirildi. Burada alınan helallikten sonra Şehit Uzman Çavuş Fırat Karaca için cenaze töreni düzenlendi. Salih-Muhlise Çağlayan Camii\'nde düzenlenen cenaze törenine Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bingöl 49\'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Feyat Asya, askeri erkan, kamu kurum amirleri, şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Burada bir konuşma yapan İl Müftüsü Alettin Bozkurt, şehitlik mertebesinin önemine değindi. Müftü Bozkurt, \"Şehitler için ölüler demeyiniz, bilakis onlar diridirler fakat siz farkında değilsiniz. Allah yolunda öldürülmek, bütün günahlara kefarettir. Yüce Rabbimizin bu müjdesinden dolayı Peygamber Efendimizin güzel buyruklarından bu yana asırlar boyu Müslüman kardeşlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz, gözlerini kırpmadan dini için, vatanı için, namusu için canlarını seve seve vermişlerdir ve bu kıyamete kadar da devam edecektir. Bu dünya imtihan dünyasıdır, hak ve batıl mücadelesi devam edecektir. Fakat düşmanlar bilsinler ki, asla Müslümanlar davalarından vazgeçmeyecek ve hiçbiri zaman küfür alemi, dinsiz ve ateistler kendi muratlara ulaşamayacaklardır. Küfre karşı, zulme karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz\" dedi.

Müftü Bozkurt\'un konuşmasının ardından öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Daha sonra şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde Şehir Mezarlığı\'na götürülerek burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

4)MHP\'DEN, AK PARTİLİ ESKİ MİLLETVEKİLİNİN BOZKURT ELEŞTİRİSİNE TEPKİ

AK Parti Düzce eski Milletvekili İbrahim Korkmaz, bozkurt işaretini Hıristiyan Gagavuzların kullandığını belirterek, \"İslam\'ın ruhuna da aykırı olan bu işaretle Ortadoğu\'ya girmek mümkün olabilir. Fakat Ortadoğu halkının gönlüne girmek için bu sembol tepki çekmekten başka hiçbir işe yaramaz\" diye paylaşımda bulunurken, MHP Düzce İl Başkanı Ümit Yılmaz, \"İbrahim Korkmaz\'ı çok dikkate alınması gereken bir şahıs olarak görmüyoruz\" dedi.

Ak Parti Düzce eski Milletvekili İbrahim Korkmaz sosyal medya hesabından bozkurt işaretinin olduğu bir fotoğraf paylaşarak, \"Sevgili dostlarım, kimse söyleyemiyor bari ben söyleyeyim de tarihe önemli bir not düşmüş olalım. Hıristiyan Gagavuzların (Gökoğuz Türkleri) kullanmış olduğu ve İslam\'ın ruhuna da aykırı olan bu işaretle Ortadoğu\'ya girmek mümkün olabilir. Fakat, Ortadoğu halkının gönlüne girmek için bu sembol tepki çekmekten başka hiçbir işe yaramaz. Benden söylemesi\" diye paylaşımda bulundu.

ÜLKÜ OCAKLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanı Ayhan Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada İbrahim Korkmaz\'ı kınadıklarını ve büyük bir gaflete düştüğünü belirterek, \"Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde, AKP Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz\'ın sosyal medya hesabından yaptığı \'Ortadoğu halkının gönlüne bozkurt işareti ile girilmez\' gibi son derece yanlış ve yersiz tespitini en hafif tabiri ile şiddetle kınıyoruz. Ayrıca bozkurt sembolünün anlamını ve tarihini bilmeden kendince \'Tarihe önemli bir not\' düştüğünü zanneden bu şahıs büyük bir gaflete düşmüştür. Özellikle bozkurt sembolünü Hıristiyanlıkla yan yana getirme hadsizliğine giren ve Müslüman bir coğrafyada bu sembolün gönülleri fethedemeyeceğini söyleyen bu milletvekili aklını başına almalıdır. Kendisine en kısa şekli ile Başbuğumuz Alparslan Türkeş\'in sözlerini hatırlatmak isterim. Başbuğumuz Alparslan Türkeş bozkurt işaretinin anlamını şu sözlerle anlatır: \'Serçe parmak Türk\'tür, şu işaret parmağı da İslam\'dır. Şu Bozkurt işareti yaptığımız işaretin arada kalan boşluğu ise cihandır. Son olarak kalan 3 parmağın birleştiği nokta ise mühürdür\'. Kısaca der ki, Türk - İslam mührünü dünyaya vuracağız. Kaldı ki daha dün gibi hatırladığımız, İbrahim Korkmaz\'ın yine sosyal medyadan yaptığı \'Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed\' çıkışı ile de İslam dinine ne denli ciddi baktığını bilmekteyiz. Dememiz o ki; gün gelecek İbrahim Korkmaz ve onun gibi düşünenlerin kalbine de Türk-İslam mührünü vuracağız\" diye yazılı açıklamada bulundu.

\'DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR ŞAHIS OLARAK GÖRMÜYORUZ\'

MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz da Korkmaz\'a tepki göstererek, \"Sayın İbrahim Korkmaz\'ı çok dikkate alınması gereken bir şahıs olarak görmüyoruz. Kendisinin, kendi görüşleridir ama kendisinin zamanında ne kadar hastalıklı görüşleri olduğunu zaten önceden biliyoruz. Çok takip ettiğimiz, çok görüşlerine değer verdiğimiz bir şahıs değildir. Daha önce kendi partisinin bakanının eşi hakkında söyledikleri, kendi partisinin yöneticileri hakkında söyledikleri, ayrıca bizim liderimiz hakkında bir takım söylemlerde bulunduklarını da gördük. Kendisini gündemde tutmak için bizim üzerimizden kendi reklamını yapmaya gayret eden çok önemli yada kale alınacak veya söylediklerine önem verilecek bir şahıs değildir. Söylemlerini çok fazla değerlendirmeye almıyoruz\" dedi.

\'SAPIK FİKİRLİ İNSANLARIN HER ZAMAN KARŞISINDAYIZ\'

Zeytin Dalı Operasyonu\'ndan bazı askerlerin bozkurt işareti yapmasından bazı çevrelerin rahatsız olduğunu ifade eden Ümit Yılmaz, şöyle konuştu:

\"Sınır ötesi operasyonda Zeytin Dalı Operasyonu\'na giden milliyetçi, milli, yerli arkadaşlarımızın bozkurt işareti yapması, Türklüğün sembolü olan simgesi olan, bir dönem sancağında kullandığı bozkurt işareti yapması sınır ötesi operasyondan rahatsız olan çevreleri sıkıntı içine sokmuştur. Bu rahatsız olan çevreler bellidir. Türkiye\'nin birliğini, dirliğini, beraberliğini istemeyen, Türkiye\'nin toprak bütünlüğüne karşı olan, parçalanmasını isteyen gruplar bunlardan rahatsız olmuş olabilir. Bu onların kendi tercihidir. Bunların rahatsız olması çok normaldir. Bunlar rahatsız olan çevreler aynı düşüncede olan zümreler ve aynı çevrelerdir. Bundan sonra da bu rahatsızlıklarını dile getireceklerdir. Hedef bellidir, gaye bellidir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, yada dışında teröre imkan ve olanak sağlayan, yapılacak bütün saldırılara karşı her zaman, her daim biz vatanını, milletini seven ülkücüler olarak, vatanını milletini seven Türk milleti olarak her zaman ordumuzun yanındayız. Her kim olursa olsun, her ne olursa olsun vatanının birliğini bozmaya çalışacak sapık fikirli insanların her zaman karşısındayız\" şeklinde konuştu.

(ÖZEL HABER)

5)1 ÇOCUK ANNESİ ŞUBE MÜDÜRÜNDEN GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU

GAZİANTEP\'te, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü\'nde şube müdürü olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Gülşah Özlem Ergün (48), Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

İŞKUR İl Müdürlüğü\'nde şube müdürü olan Gülşah Özlem Ergün, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek için silah altına alınmak üzere gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Şahinbey Askerlik Şubesi\'ne dilekçe veren Ergün, ailesinin de desteğiyle gönüllü asker olmak istediğini söyledi. Ülkenin barışı ve huzuru için her türlü görevde savaşıp, ölmeye hazır olduğunu belirten Ergün, \"Milli mücadele ruhu\'na sahip Gaziantepli bir kadın olarak al bayrağımızın gökyüzünde özgürce dalgalanması, vatanımızın ve milletimizin birlik ile bütünlüğü için böyle bir karar aldım. Gaziantep\'te bulunan askerlik şubesine gelerek ve gönüllü olarak şanlı ordumuzun Afrin\'de yaptığı \'Zeytin Dalı Operasyonu\'nda görev almak için dilekçe verdim. Bu dilekçeyi vermekteki en büyük amacım, bizler Türkiyeliyiz. Milli mücadele, bizim genlerimizde var. Ülkemizin barış ve huzuru için bize verilecek her türlü görev uğrunda ölmeye, savaşmaya hazır durumdayız. Ben, bu dilekçemle bütün Türkiye adına \'Zeytin Dalı Operasyonu\'ndaki Mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla vermiş bulunmaktayım\" diye konuştu.

6)KEMER\'DE BÖF UYGULAYICI KURSU

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde Göçmen Çocuklara Yönelik Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Uygulayıcı Kursu düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Göçmen Çocuklara Yönelik BÖF Uygulayıcı Kursu düzenlendi. 5- 9 Şubat tarihleri arasında Kemer\'e bağlı Göynük Mahallesi\'ndeki bir otelde düzenlenen kursa TEM Daire Başkan Yardımcısı Yavuz Sadıç, TEM Daire Başkanlığı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Şube Müdürü Mülkiye Afat, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından TEM Daire Başkan Yardımcısı Yavuz Sadıç, açılış konuşması yaptı.

Kursla ilgili bilgi veren TEM Daire Başkanlığı BÖF Şube Müdürü Mülkiye Afat, kurs sonrası eğitim alan personellerin bulundukları illerde göçmen çocukları topluma entegre etmek ve terör örgütlerinin hedefi haline gelmemeleri için saha çalışmaları yapacağını söyledi. Türkiye\'deki gençlerin ve göçmen çocukların terör örgütlerinin tuzağına düşmemesi adına faaliyetler yaptıklarını anlatan Afat, \"Çocuklara terörle ilgili bilgilendirme seminerleri yapıyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ülkemizin milli birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmek ve aşılamak adına gezi ve sportif faaliyetler yapıyoruz. Terör örgütlerinin bazı yoksunluklarını, sıkıntılarını ve ergenlik döneminde kişilik kazanmalarını engellememesi adına gençleri bilinçlendiriyoruz. Amacımız çocukların terör örgütlerinin hedefi haline gelmemesini sağlamak ve onların tuzaklarına düşmemesini engellemek\" dedi.

