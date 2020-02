DHA YURT BÜLTENİ-8

AFRİN ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ GÜRSU\'NUN CENAZESİ ELAZIĞ\'DA (EK)

1)AFRİN ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ GÜRSU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG\'lilere yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, dün çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu\'nun (28) cenazesinin getirildiği memleketi Elazığ\'daki Merkez Mevlana Camisinde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve Tahir Öztürk , şehidin babası Metin Gürsu, ailesi ve vatandaşlar katıldı. \"ONLARIN VERDİĞİ SİLAHLAR İLE YİĞİTLERİMİZİ ŞEHİT ETTİLER\"

Cenaze töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Elazığ’dan bütün dünyaya seslenmek istediğini belirterek, \"Özellikle ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen taşeron hain örgütlere destek veren herkese sesleniyorum. Daha öncede ikaz ettik, bakın sizin o verdiğiniz silahlar bu millete dönecek diye. İşte en son örneğini gördük. Onların verdiği silahlarla yiğitlerimizi şehit ettiler. Artık sözün bittiği noktadayız\"dedi. Terör örgütüne destek veren kim olursa olsun bu desteğini durdurması ve bitirmesi gerektiğini de söyleyen Bakan Canikli, \"Bu bizim için bir bağımsızlık mücadelesidir. Bakın 20 Ocak’tan itibaren terör örgütü Afrin bölgesinden ülkemize yönelik 90’a yakın saldırıda bulundu. Bunlar bir günde olmadı. Bu silahları birgünde getirmediler. Demek ki; hazırlıklarını aylar ve yıllar öncesinden yapmışlar. Şimdi bu harekatın yapıldığını anlayabildiniz mi?. Özellikle bu terör örgütüne destek verenlere sesleniyorum. Amaçları belli. Hedefleri belli. Söylüyoruz. Ve şunu hiç kimse unutmasın, bu millet birlik ve beraberliği için ne yapılması gerekiyorsa yapar\"diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, konuşmasının sonunda şehit Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu için dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmanın ardından Bakan Nurettin Canikli tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı top aracına konularak askeri tören geçişi yapıldı. Törenin ardından şehidin naaşı, Elazığ Garnizon Şehitliğine götürülerek toprağa verildi.

2)TRABZON\'DA KİLİSE BAHÇESİNDE \'PATLAYICI\' ALARMI

TRABZON\'da, 5 Şubat 2006 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rahip Andrea Santoro\'nun görev yaptığı Santa Maria Katolik Kilisesi\'nin bahçesinde patlayıcı madde olduğu ihbarı üzerin giden polis, boru şeklinde meşale görünümlü cisim buldu. Cisim incelemeye alındı.Olay, sabah saatlerinde, İskenderpaşa Mahallesi\'nde bulunan Santa Maria Kilisesi\'nde meydana geldi. Kilise görevlileri, bahçede fark ettikleri ve patlayıcı olduğunu düşündükleri cisim için polisi aradı. İhbar üzerine telsizle uyarılan ekipler, kilise önüne sevk edildi. Olay yeri inceleme polislerinin de eşlik ettiği incemede bahçede boru şeklinde meşale görünümlü cisim bulundu. Cismin bir bölümünün yandığı ancak patlamadığı belirlendi. Ekipler, cismi bırakan şüpheli ya da şüphelileri belirlemek için kiliseye ait güvenlik kameralarını incelemeye alıp, çevredekilerin ifadelerine başvurdu. Kilise çevresinde yapılan aramalarda da henüz bir eşkale rastlanılmadı. 12 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rahip Andrea Santoro\'nun ölüm yıl dönümü öncesinde bu olayın yaşanması, kentte terör ve istihbarat şubelerinde görev yapan polisleri de alarma geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

SANTORO CİNAYETİ

Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santoro, 5 Şubat 2006 tarihinde, kilisede dua ederken, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Santoro\'yu tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve o tarihte 16 yaşında olan Oğuzhan Akdin, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, infaz süresini tamamladığı için tahliye edilmişti.

3)EŞİNİ BAŞINA ODUNLA VURARAK ÖLDÜREN KADIN VE OĞLU TUTUKLANDI

ORDU\'nun Altınordu ilçesinde kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Tuncay Karadeniz\'i (58) kavga sırasında başına odunla vurup öldüren Birsen Karadeniz (58) ile cesedi taşımakta kendisine yardım ettiği ileri sürülen oğlu Talip Karadeniz(27) tutuklandı. Altınordu ilçesi Oğmaca Mahallesi\'nde yaşayan evli ve 4 çocuk annesi Birsen Karadeniz, oğlu Talip ile birlikte geçen 18 Ocak\'ta İlçe jandarma Komutanlığı\'na giderek eşi Tuncay Karadeniz için kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, yaptığı çalışmayla Tuncay Karadeniz\'in cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Evde bulunan bir damla kan izinden yola çıkarak evi ve çevresini didik didik arayan jandarma, Tuncay Karadeniz\'in cesedini 100 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde, bir çukurda buldu. Bunun üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Birsen Karadeniz emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Karadeniz, uzun süreden beri kendisine şiddet uyuguladığını öne sürdüğü eşi Tuncay Karadeniz\'i çıkan kavga sırasında başına odunlu vurup öldürdüğünü söyledi. Birsen Karadeniz, daha sonra oğlu Talip\'in de yardımıyla cesedi fındık bahçesine götürüp, çukura attıklarını belirtti.

BENİ DÖVÜYORDU, PİŞMANIM

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Birsen ve oğlu Tuncay Karadeniz, dün gece adliyeye sevk edildi. Adliyeye giderken gazetecilerin \'Eşinizi neden öldürdünüz, pişmanmısınız?\' sorusuna Birsen Karadeniz, \"Bana sürekli şiddet uyguluyordu, beni dövüyordu, sonradan çok pişman oldum, pişmanım\" diyerek cevap verdi. Anne ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Tuncay Karadeniz\'in cenazesi ise bugün öğle namazından önce Oğmaca Mahallesi\'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞ

Tuncay Karadeniz\'in yıllardır eşi Birsen\'e şiddet uyguladığı, bu nedenle mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi. Şiddet nedeniyle ayrılan çiftin, bir süre önce barışarak yeniden birlikte yaşamaya başladıkları, ancak aile içi kavgalarının devam ettiği iddia edildi.

4)DEREDE MAHSUR KALAN KARACAYI KURTARIP, SIRTINDA TAŞIDI

TRABZON’un Of ve Beşikdüzü ilçelerindeki derede mahsur kalan karacalar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Of ilçesi Solaklı Deresi’nde mahsur kalan karacayı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Of Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek, bölgeye geldi. İtfaiye görevlileri, dereye inip, karacayı kurtardı. Kurtarma işleminin ardından kontrolden geçirilen karaca, sağlık sorununun olmadığının anlaşılması üzerine Of Çamlık Mahallesi’ndeki doğal yaşam alanına bırakıldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de aynı ihbar üzerine Beşikdüzü ilçesinde yer alan Ağasar Deresi’nde kurtarma operasyonu düzenledi. Mahsur kaldığı derede suya kapılan karaca, kurtarılarak, kontrolleri sonrası doğaya bırakıldı.

5)KIBRIS GAZİSİ, TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ

ADIYAMAN\'da akciğer yetmezliğinden hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Fedli Demir (65), düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kıbrıs harekatına katılan 3\'ü erkek, 5 çocuk babası Fedli Demir, akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dün hayatını kaybetti. Demir için Yeni Mezarlık Camisi\'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine; Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, askeri erkan ve yakınları katıldı. Fedli Demir\'in cenazesi, öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınıp toprağa verildi.

6)SÖMESTİR TATİLİNİN SON GÜNÜ ULUDAĞ CIVIL CIVIL

ÜLKEMİZİN kış turizm merkezi \'Beyaz Cennet\' Uludağ\'da sömestir tatilinin son günü adım atacak yer kalmadı. Sömestir tatilinin son gününde Uludağ\'da yoğunluk sürerken, Uludağ\'ın eğlence maratonu Bilyoner Winterfest 2018 festivali nedeniyle 6 bin dolayında üniversite öğrencisi de Uludağ\'a akın etti. Uludağ\'da 1. oteller bölgesi ve 2. Oteller bölgesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kayak yapmak için pistleri dolduran tatilciler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Uludağ\'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 10 derece en yüksek 0 derece, kar kalınlığı da 121 santimetre olarak ölçüldü.

7)IŞIK SEPET ÖRDÜ, PİŞMANİYE ÇEKTİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, İzmit\'te Erzurum Tanıtım Günleri\'ne katılarak, sepet örüp, pişmaniye çekti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit\'te partisinin gençlik kollarını ziyaret etti. Fikri Işık, Şırnak\'taki gözlemleri anlatarak, \"Cizre, Silopi ve Şırnak merkezde bir gün boyunca, hatta dün sabaha sarkan çok güzel program yaptık. Ne kadar büyük bir milletin evladı olduğumuzu, bu milletin değerlerinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu bir kez de Şırnak ziyaretinde görme imkanımız, iliklerimize kadar hissetme imkanımız oldu. Silopi\'de, \'Bakanım ben yazıldım, beni Afrin\'e gönderin\' diyen genç kardeşimize, 80\'in üzerindeki amcalarımızın, teyzelerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize duasını gördük. Esnafımızın o yakından gözlerinin içerisinden gelen o samimi dualarını ve desteklerini gördük ve gerçekten bölgede bambaşka bir hava var. O havayı bizzat orada teneffüs etmiş olmanın hem doğrusu gururunu yaşadık, hem de sorumluluğumuzun aslında ne kadar büyük olduğunu bir kez daha idrak etmiş olduk\" dedi.

Işık daha sonra İzmit\'te Uluslararası Fuar Merkezi\'nde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri\'ni ziyaret etti. Erzurum ve Kocaeli\'nin ortak kültürünün tanıtıldığı fuarda stantların hepsini tek tek dolaşan Işık, Karamürsel sepetinin tanıtıldığı stantta sepet örerken, Hereke halısı işlenen başka bir stantta ilmek attı. Işık, pişmaniye çekenlerin arasına katılarak pişmaniye çekti. Stantlardan birinde Erzurum\'un ünlü Oltu taşından yapılmış tesbihlerden satın alan Işık, cağ kebabının da tadına baktı.

8)BÖYLE OLUR DOZER OPERATÖRÜNÜN DÜĞÜNÜ

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde evliliğe adım atan Ali ve Serra Karan çifti, gelin arabası olarak lüks otomobil yerine kepçeli ekskavatörü tecih etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nde kepçe operatörü olarak çalışan damat Ali Karan (27), hafriyat işinde kullandığı ekskavatörü gelen arabası yaptı. Çalıştığı birimin yetkililerinden izin alan Karan, muhasebeci olan gelin Serra Karan\'ı (21) almaya düğün günü süslediği işyerine ait ekskavatör ile gitti. Gelin ve damat ekskavatöre binerek düğün salonuna geldi. Genç çift, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ekskavatör ile bir süre konvoy eşliğinde şehir turu da attı.

Damat Ali Karan, düğününde güzel bir anı bırakmak istediğini için ekskavatörü gelin arabası olarak süslemeyi tercih ettiğini belirtip, \"Sevdiğim kızı ekmek paramı kazandığım kepçeyle almak istedim. Hayalim buydu. İlk önce kızı vermezlerse, duvarı yıkıp gireceğim sandılar. Ama sonradan niyetimi öğrenince herkes rahat bir nefes aldı. Gelini evinden ekskavatör ile aldım. Sonra da beraber kepçenin yükleme bölümüne binerek şehir turu attık. Görenler çok şaşırdı. Daha sonra gelini şehirde konvoy eşliğinde tur attık ve düğün salonuna gittik. Farklı bir düğün olsun istedim. O yüzden ekskavatör gelin almaya gittim\" dedi.

Gelin Serra Karan ise, evin önünde ekskavatörü görünce şaşkına döndüğünü belirterek, \"Gelin arabası beklerken, ekskavatör geldi. Binerken önce korktum. Tur atarken de düşeceğimi sandım ama çok farklı ve güzel oldu\" dedi.

9)RÜZGARDA UÇAN ÇATI ARAÇLARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın tente çatısı uçarak, park halindeki araçların üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, dört otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay, bugün öğle saatlerinde 3771/3 sokakta meydana geldi. Beş katlı bir apartmanın tente çatısı, şiddetli rüzgara dayanamayıp uçtu. Ters dönen çatı park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Gürültü üzerine dışarıya çıkan apartman sakinleri, çatıyı yerde görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevre güvenliği aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda park halinde dört araç zarar gördü.

Apartman sakinlerinden Hasan Öztürker, büyük bir gürültü duyduklarını ve önce deprem olduğunu sandıklarını belirterek, \"Dışarıya çıktığımızda çatının düşmüş olduğunu gördük. Araçlar zarar gördü. Allahtan dışarıda çocuklar yoktu. Birkaç çocuk arabadan eşya alıyormuş. Saniye farkıyla kurtulmuşlar. Çatı yeni yapılıyordu, yapım aşamasındaydı. Şiddetli rüzgardan olmuş\" dedi.

10)EYYÜBİYE BELEDİYESİ\'NDEN İKİ AİLEYE YARDIM

ŞANLIURFA\'nın Eyyübiye Belediyesi, 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Nurcan Ç. ile 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Zeynep Y.\'ye yardım eli uzattı.

Yakubiye Mahallesi\'nde birbirine komşu olan 2\'şer çocuğu bulunan Nurcan Ç. ile Zeynep Y.\'yi yardım eli uzattı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci\'nin talimatıyla harekete geçen Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü personelleri, mağdur olan kadınların evlerinde incelemede bulundu. Ailelerin gerekli ihtiyaçlarını tespit eden personel, 5 yaşındaki Elif Nur Ç. ile 11 yaşındaki Merve Y.\'ye de bisiklet hediye etti.

Başından iki evlilik geçtiğini ve yıllarca koca şiddetine maruz kaldığını anlatan Zeynep Y., kendilerine sahip çıkan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci\'ye teşekkür etti.

Aynı sokakta aynı kaderi paylaşan Nurcan Ç. ise yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

