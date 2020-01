DHA YURT BÜLTENİ-8

1)TÜRKİYE\'DE 1 MİLYON 300 BİN HEKTAR SULAK ALAN KURUTULDU

SAMSUN\'da 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, \"Geçmişte 1950\'li yıllarda sıtmadan dolayı insanların çok can kaybetmesiyle başlayan süreç sulak alanların kurutulmasıyla konusunda bir kanun çıkmasıyla beraber kurutulma çalışmaları başlıyor. Son 20 yıldan bu yana sulak alanların kurutulmadığını görüyoruz. Tekrar can suyu verilmeye başlandığını görüyoruz ama çok geç kalındığını söyleyebilirim. Yaklaşık Türkiye\'deki sulak alanların yarısı kurutulmuş vaziyette. 1 milyon 300 bin hektar saha maalesef geçmiş yıllarda kurutulmuş vaziyetteö dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği tarafından 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle program düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi\'nde gerçekleştirilen programa Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Orman Su İşleri 11\'inci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgililer katıldı. Programda konuşma yapan Kılınçer, yeryüzünün en zengin ekosistemlerinin sulak alanlar olduğunu belirterek \"Sulak alanların trafik ormanlardan sonra ekosistemlerin en zengin olduğu alanlardır. Dünyada toprak ve kaynakları kirlenmekte ve giderek yok olmaktadır. Yakın bir zamanda dünyanın ciddi bir gıda sorunu ile karşılaşacağı kaçınılmazdır. Ancak ülkemiz yaşamsal kaynakların sahibi olarak dünyanın en şanslı ülkelerinden biridir. Çünkü Türkiye 3 biyocografik bölgenin kesişme noktasında kalmakta, Türkiye ekolojik çeşitlilik yönünden küçük bir kıta özelliği göstermektedirö dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise konuşmasında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek \"Allah\'ın bize bahşettiği burayı yüzük taşı gibi, çok nadide bir mücevher gibi düşüneceğiz. Nadide bir mücevheri böyle oradan oraya atıp evinizde karşılaştığınız zaman ayağınızla bir kenara fırlattığınız bir eşya olarak kullanmazsınız herhalde. Nadide bir mücevher bir yerde durur belli aralıklarla bakarsınız, onu korumaya çalışırsınız. Burayı işte nadide bir yüzük taşı gibi gelecek nesillerinde kullanabileceği bir alan haline getireceğizö diye konuştu.

Konuşma yapan Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, sulak alanların biyoçeşitlilik açısından çok zengin olan bölgeler olduğunu söyleyerek \"Ama geçmişte 1950\'li yıllarda sıtmadan dolayı insanların çok can kaybetmesiyle başlayan süreç sulak alanların kurutulmasıyla konusunda bir kanun çıkmasıyla beraber kurutulma çalışmaları başlıyor. Kurutma çalışmaları hızlı bir şekilde yürüyor. Ama sonradan bakılıyor ki bu kurutulan alanların orayı anormal derecede bozduğu, dengeleri bozduğu görülüyor ve yavaş yavaş terk edilmeye başlanıyor. Son 20 yıldan bu yana sulak alanların kurutulmadığını görüyoruz. Tekrar can suyu verilmeye başlandığını görüyoruz ama çok geç kalındığını söyleyebilirim. Yaklaşık Türkiye\'deki sulak alanların yarısı kurutulmuş vaziyette. 1 milyon 300 bin hektar saha maalesef geçmiş yıllarda kurutulmuş vaziyette. Kimi alanlar tarım arazisi kazanılmak amacıyla yapılmış, kimi alanlar sıtma ile mücadele amacıyla yapılmış ama bunun bir faydasının olmadığı çok net bir şekilde anlaşılmışö şeklinde konuştu.

2)AĞRI\'DA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNAN 3 KAÇAK, EL VE AYAKLARINI KAYBEDEBİLİR

AĞRI Dağı eteklerinde donmak üzereyken bulunan 12, 15 ve 18 yaşlarındaki Pakistanlı 3 kaçak, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. 2\'nci ve 3\'üncü derece donma belirtisi görülen kaçakların ellerini ve ayaklarını kaybedebilecekleri belirtildi.

İstanbul üzerinden Avrupa\'ya gitmek için yola çıkan Pakistan uyruklu 30 kaçak, insan kaçakçıları tarafından fazla paraları olmadığı çin Türkiye-İran sınırında bırakıldı. Yola, yaya olarak devam eden kaçaklardan Hamza Muhammet Racu (12), Sacid Hacıcan Muhammed (15) ile Cesim Zehit (18), 30 Ocak günü karlı arazide köpeklerin saldırısına uğradı. 3 Pakistanlı kaçarken birinin ayakkabısı çıktı. Kaçaklar, Ağrı Dağı eteklerinde donmak üzereyken jandarma tarafından bulundu, Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından da 3 kaçak, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yanık Tedavi Merkezi\'nde tedaviye alınan Racu, Muhammed ve Zehit\'in el ve ayakları sarıldı.

\'EL VE AYAKLARINI KAYBEDEBİLİRLER\'

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Genel Cerrah Operatör Doktor Mehmet Öztürk, 2 ve 3\'üncü derece donma vakası olduğu saptanan kaçakların tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Kaçakların ellerini ve ayaklarını kaybedebileceklerini belirten Operatör Doktor Mehmet Öztürk, şunları söyledi:

\"Üç Pakistanlı Doğubayazıt\'tan yurda giriş yapıyorlar. 3 saat karda, buzda, soğukta yürüyorlar. Soğuğa maruz kalıyorlar. Şu anda üç arkadaşımızın pazartesi günü yatırdık. Genel durumları iyi. İki hastamızın parmakları, elleri ve ayakları bilekten itibaren yaptığımız inceleme, kalp damar cerrahisiyle görüşmelerimizde damarlarda nabız alınmıyor. Bunun için klasik tedavilerimizi yapıyoruz. Belki el bileği ve ayaklarını kaybedebilirler. İkinci ve üçüncü derece donma vakası olarak değerlendiriyoruz. Eğer medikal tedaviden fayda görmezler ise bunları 15 gün sonra tekrar değerlendireceğiz. Damar genişletici, kan akımını hızlandırıcı tedaviler yapıyoruz. Köpek saldırısına uğrayan arkadaşımızın ayakkabısı olmadığı için ayağı daha kötü.\"

3)AFRİN’DEKİ MEHMETÇİĞE 2018 MESAJLI BAYRAK

HATAY\'ın İskenderun Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllüleri \'Afrin Yolunda Bir Bayrak\' projesi ile Zeytin Dalı Harekâtına katılan Mehmetçiğe gönderilmek üzere, insanların içinden geçen mesajların eklendiği 2018 adet ay yıldızlı Türk Bayrak hazırlanıyor.

Bayrakların kırmızı keçe (9x6 cm) boyutunda zemin üzerine, beyaz keçeden ay 4 cm yıldız 2 cm olarak yapıştırılıp, oluşturuluyor. Bu bayraklara ek olarak vatandaşların, vatana millete, Mehmetçiklere olan sevgisi ile samimi duygularını aktardığı bir resim yaparak veya mektup yazarak, sağ alt köşesine de adı-soyadı, yaş bilgileri yazıyorlar. Projenin çok ilgi gördüğünü söyleyen İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, \"Afrin’de kahraman Mehmetçiklerimizin verdiği mücadeleye bizlerde manevi bir destek vermeyi amaçladık. Şuanda toplanıyor 2018 adet olduktan sonra Afrin’de ki askerlerimize göndereceğiz. En güzel mesajı, mektubu yazan gençlerimizle de bu askerlerimizi operasyon bittikten sonra da buluşturmayı düşünüyoruz\" dedi.

4)BURSA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU;6 KİŞİ GÖZALTINDA

BURSA\'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polislerin açılmadığı için kapıları kırarak girdiği evlerde 100 gram uyuşturucu ile 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin uyuşturucu tacirlerin yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı ve Çukurca mahallelerinde daha önceden tespit edilmiş 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri de katıldı. Operasyonda, evde bulunanların kapıyı açmamak için direndiği evlere kapılar kırılarak girildi. Evler didik didik aranırken, narkotik köpeği Rona da aramalara katıldı. Aramalarda 100 gram sentetik kannobinoid, metanfetamin ve 3 tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirilirken, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen Ö.Ş., G.S. ve Y.K. gözaltına alındı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, İstanbul’dan Bursa’ya uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan ihbarlar üzerine durdurulup arama yapılan bir araçta 60 gram metanfetamin, 1 adet hassas terazi ve 120 adet tabanca fişeği ele geçirildi, araçta bulunan C.D. E.A.T. ve N.D. gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5)ARANAN HÜKÜMLÜ, NARGİLE İÇERKEN YAKALANDI

ADANA\'da 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 32 yaşındaki Emrah Akdeniz, gittiği kafeteryada nargile içerken yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, silahlı yağma, ruhsatsız silah bulundurma ve tehdit suçlarından kesinleşmiş 23 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Emrah Akdeniz\'in Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi\'nde bir kafeteryada olduğunu tespit etti. İşyerine baskın düzenleyen ekipler, hükümlüyü nargile içerken yakalandı. Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine götürüldü.

