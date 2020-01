DHA YURT BÜLTENİ-8 

Mardin\'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, 48 sığınak imha edildi



MARDİN\'in Dargeçit ve Midyat ilçelerinde Aralık ayında yapılan operasyonlarda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ve 48 depo, sığınak, barınak ve mağaranın tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Mardin Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit ve Midyat ilçeleri kırsal alanlarında Aralık ayında yapılan operasyonların sonucu ile ilgili bilgi verilerek, \"Operasyonlar neticesinde; 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 48 depo, sığınak, barınak ve mağara tahrip edilerek, kullanılmaz hale getirilmiştir. Operasyonlarda edilen depo, sığınak, barınak ve mağaralarda; 6 çeşitli marka ve model silah, bin 165 muhtelif çaplarda mühimmat, 8 optik malzeme ve haberleşme cihazı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi, mayın ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir. Bunun yanısıra; 1 tabanca, RPG-7 roketatar, 4 Kalaşnikof piyade tüfeği, bin 78 muhtelif fişek, 78 roketatar sevk fişeği ve mühimmatı, 6 doçka mühimmatı, 3 el bombası, 2 telsiz, 2 gece görüş dürbünü, 2 dürbün, 1 ses kayıt cihazı, 1 kamera, 232 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 8 tüp, 110 fünye, 11 elektrikli devre, 3 antenli kumanda, 46 pil ve 3 telsiz düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile laboratuvar analizi ve inceleme için muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir\" denildi.

Adil Öksüz, darbe girişiminden 4 ay önce Adana\'da sohbet toplantısına katılmış

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin toplantılar düzenledikleri Adana\'daki bir otele operasyon düzenlendi. Otel sahibi ve müdürünün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari Adil Öksüz\'ün darbe girişiminden 4 ay önce bu otelde sohbet toplantılarına katıldığı, ayrıca otele hizmet sağlayan firmalardan para toplanarak örgüte finansal destek sağlandığı ortaya çıktı.

Adana\'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgüt toplantılarının yapıldığı saptanan merkez Seyhan ilçesi Reşatbey mahallesindeki bir otele yönelik soruşturma başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda otel sahibi O.K., otel müdürü K.E. ve müdürün eşi Z.E. ile resepsiyon memuru A.K. gözaltına alındı. Yapılan çalışmada şüpheli K.E.\'nin, müdürü olarak çalışmaya başladıktan sonra otelde sohbet toplantıları düzenlemeye başladığı, örgüt adına faaliyette bulunan kişilere ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğu, firma sahiplerinden gazete aboneliği, öğrenci bursu, kurban bağışı toplanarak örgüte finansal destek sağlandığı iddia edildi.

ÖKSÜZ MART 2016\'DA OTELDE TOPLANTI YAPMIŞ

Ayrıca ABD\'deki elebaşı Fetullah Gülen\'i ziyarete gittiği öne sürülen otel müdürü K.E.\'nin, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ lideri tarafından yapılan çağrıya uyarak Bank Asya\'ya para yatırdığı, eşi Z.E.\'nin de sosyal medya üzerinden Fetullah Gülen ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu ve sohbet toplantılarına katıldıkları da saptandı.

Soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütünün \'Hava Kuvvetleri İmamı\' Adil Öksüz\'ün de beraberindeki kişilerle Adana\'daki otelde 2016 yılının mart ayı içerisinde konakladığı da ortaya çıktı. Konakladığı süre boyunca 2 otel personelinin servis yaptığı Öksüz\'ün burada örgüt toplantısı düzenlediği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın toplantıya katılanları, ne konuşulduğunu, toplantıdan 4 ay sonra gerçekleşen darbe girişimi ile ilgili herhangi bir konuşmanın geçip geçmediğini yönünde araştırma yaptığı öğrenildi.

Soruşturmayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: ADANA, (DHA)-

=============================================

(Tekrar) Eşofman giyen kız öğrencilerin zina yaptığını söyleyen öğretmene soruşturma



KONYA\'da Milli Eğitim İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından beden eğitim dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı iması içeren, \'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir\', \'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar\', şeklinde paylaşımlar yayınlayan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde görevli Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, hakkında soruşturma başlattı.

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi\'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde görev yapan Felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Ercan Harmancı, twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyilmesini eleştirip, öğrencilerin eşofman giyerek zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınladı. Harmancı\'nın mesajları sosyal medyada tepki topladı.

Konu ile ilgili araştırma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Harmancı hakkında soruşturma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, \"Bir öğretmenimiz sosyal medya hesabından mesajlar yayınlamış. Konu bize ulaştıktan sonra Valiliğin izniyle öğretmen hakkında soruşturma başlattık. Soruşturmanın sonucuna göre öğretmen hakkında işlem başlatılacak.\" dedi.

Öğretmen Harmancı\'nın twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle: \'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir\', \'Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi\', \'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar\', \'Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. Ya da bundan zevk alan zevkperestler\', \'Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı\', \'Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var. Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap vereceğiz.\', \'Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter\', \'Mustafa Kemal\'i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken o kadar sindirilmişiz\', \'Okullarda değil hiçbir zaman malum şahsın altına Kuran konulmaz\', \'Öğretmen arkadaşlara bir hatırlatma Okullardaki akıllı tahtaların altına malum şahsın altına konulan Kuranı Kerim\'den hesaba çekileceğiz korkmayın ve deyin ki akıllı tahtaların üstüne Kuran koymayın\', \'Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır\', \'Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor bu hiçbir babanın da umurunda değil. Hemi de Müslüman baba. Niyet sorgulamıyorum İslam\'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz.\'

Ercan Harmancı gelen tepkiler üzerine twitter hesabından kendisini eleştirenlere şu yanıtları verdi:

\'Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. Bu bir inanç meselesi derim\', \'Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum karşılığı cennette Suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafında hakimim, Sıkıntısı olan açıklamaya da tekzip talebi hakkına hakkını kullanabilir eleştiriye açığım hakaret suç.\'

CHP\'li Bozkurt, felsefe öğretmeninin paylaşımlarını TBMM gündemine taşıdı



CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Selçuklu ilçesinde bulunan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajları TBMM gündemine taşıdı.

Konya\'nın Selçuklu ilçesinde Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, sosyal medya hesabından, \'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir\', \'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar\' paylaşımlarında bulundu. Bu paylaşımlar, büyük tepki görürken, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da felsefe öğretmeninin paylaşımlarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Ercan Harmancı\'nın meslekten men edilmesinin düşünülüp düşünülmediğini soran CHP’li Bozkurt, \"Çok okumak, ne okuduğunu bilmemek tedavisi olmayan bir hastalıktır!\" gibi açıklamalarda bulunan, eğitimin milli olmasından duyduğu rahatsızlığı ifade eden, Atatürk’ü de hedef alan mesajlar paylaşan kişinin öğretmen sıfatı taşıdığını belirterek, şöyle dedi:

\"Bunun yanı sıra, akıl yürütme becerilerinin gelişiminin en önemli unsurlarından olan, sorgulamayı ve eleştirel bakış açısının sağlayan felsefe gibi önemli bir dersin öğretmeni olan Ercan Harmancı’nın, böylesi sapkın ve genel ahlaka kati suretle uygun olmayan düşüncelerle eğitimcilik yapması, sadece Konya’da değil ülke kamuoyunda da büyük ve haklı tepkilere neden oldu.\"

Haber: KONYA, (DHA)-

3 çocuğa cinsel istismarla suçlanan emlakçı: İftira atılıyor (2) (Yeniden)



KONYA\'da, 16 yaşındaki 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan emlakçı B.U. (46) hakkında, her istismar olayı için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Suçlamaları kabul etmeyen B.U., çocuklardan birini otomobilinde taciz ettiği iddiasıyla ilgili \"Araçtan inerken \'Allah razı olsun\' diyerek, elimle dizine vurdum. Daha sonra araçtan inip, gitti. Suçlamaları kabul etmiyorum. İftira atılıyor\" dedi.

İstismar olaylarından ilki, 3 Ekim günü, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki A.Y. yolda yürüdüğü sırada, iddiaya göre, yanına otomobille tanımadığı B.U. yanaştı. Evli ve 3 çocuk babası B.U., \"Buranın yabancısıyım. Yunak ilçesinden geliyorum\" diyerek, çocuğa bir hastanenin adresini sordu. B.U., adresi tarif eden A.Y.\'ye otomobiline binip, hastanenin yerini göstermesi halinde kendisini evine bırakabileceğini söyledi. Bunun üzerine A.Y. de otomobile binerek, B.U.\'ya hastaneyi bulması için yardımcı olmak istedi. Bir süre sonra B.U., araca binen A.Y.\'ye elle tacizde bulundu.

İkinci olay ise 15 Ekim\'de meydana geldi. B.U., iddiaya göre, 1.5 yıl önce adres sorduğu sırada tanıştığı E.K. ile arkadaşlık kurdu ve bir süre sonra E.K.\'nin arkadaşı E.Ç. ile tanıştı. B.U., gezdirme bahanesiyle otomobiline aldığı E.K. ve E.Ç.\'yi de elle taciz etti. Çocuklar, daha sonra taciz olayını konuşmak için buluştukları B.U. tarafından tekrar taciz edildi. E.K. ve E.Ç.\'nin olay sırasında bağırması üzerine çevredekiler, durumu anlayıp, polis çağırdı. B.U., olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.U., mahkemece tutuklandı. Bir süre sonra A.Y. de emniyete giderek, tutuklu bulunan B.U.\'nun kendisini taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine A.Y.\'nin dosyası, diğer istismar dosyasıyla birleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından B.U. hakkında hazırlanan iddianamede, her istismar olayı için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Konya 1\'inci Ağır Cezası Mahkemesi\'nde dava açıldı.

\'ALLAH RAZI OLSUN, DİYEREK ELİMLE DİZİNE VURDUM\'

Tutuklu sanık B.U., mahkemedeki savunmasında, A.Y.\'ye alkollü olarak araç kullanırken rastladığını ileri sürdü. B.U., \"Sarhoş bir şekilde araba kullanırken, A.Y.\'ye yolda rastladım. Ona bir hastanenin adresini sordum. Sonra arabaya bindi. Bana adresi gösterdikten sonra onu aldığım yere bıraktım. Araçtan inerken \'Allah razı olsun\' diyerek, elimle dizine vurdum. Daha sonra araçtan inip, gitti. Suçlamaları kabul etmiyorum\" diye konuştu.

B.U., diğer iki çocukla ilgili cinsel istismar olaylarına ilişkin, \"Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben, mağdurlara cinsel istismarda bulunmadım. Bana iftira atılıyor\" dedi.

PSİKOLOJİK DESTEK GÖRÜYOR

Duruşmada hazır bulunan pedagog ise mağdurlardan E.Ç.\'nin, psikolojik tedavi gördüğünü ve çocukta travmatik belirtilerin devam ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, son savunmaların alınması için duruşmayı erteledi.

İstanbul semalarında görüntülenen ilginç ışıklar sosyal medyada (3)

SAKARYA VE KAYSERİ\'DEKİ GÖKYÜZÜNDEKİ IŞIK HÜZMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sakarya ve Kayseri\'de gece saatlerinde gökyüzündeki bir ışık hüzmesi dikkat çekti. Cep telefonu ile görüntülenen ışık hüzmesi bir süre sonra gözden kayboldu.

Dün akşam İstanbul\'un yanı sıra birçok ilde görülen ışık hüzmesi, Sakarya ve Kayseri semalarında da görüldü. Gökyüzünde ilerleyen ışık hüzmesi vatandaşları hayrete düşürdü. Vatandaşlar cep telefonlarının kamerası ile ışık hüzmesini görüntüledi. Parlayan ışık hüzmesi bir süre sonra aniden gözden kayboldu. Gökyüzündeki ışık hüzmesi merak uyandırırken, ne olduğuna anlam verilemedi.

Manavgat Belediyesi\'nden yeni yıl kahvesi

MANAVGAT Belediyesi, 2018 yılını birlik ve beraberlik içinde, iyi, güzel duygu ve dileklerle karşılamak amacıyla vatandaşa yeni yıl kahvesi ikram etti.

Manavgat Belediyesi, yeni yıl dolayısıyla \'Bir Kahvenin Kırk Yıl Hatır Vardır\' etkinliği düzenledi. Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen etkinlikte, Manavgat Belediyesi personeli stantlar kurarak vatandaşa kahve ve lokum ikram etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, etkinliğin ilk gününde Manavgatlılara kahve ikramı yaptı.

Başkan Şükrü Sözen, \'Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır\' diyerek sıcak ve samimi bir ortamda bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Sözen, \"Yeni yılı bir fincan kahvenin içindeki dostluk ve paylaşımla karşılıyoruz. Bu akşamüstü 2018 yılını halkımızla birlik, beraberlik, dostluk ve paylaşım duygularıyla karşılamak amacıyla kurduğumuz kahve dağıtım çadırımızdaydık. Vatandaşımıza, sade, orta ve şekerli kahveleri, lokumla birlikte ikram ettikten sonra bol bol da sohbet etme imkanını bulduk. Kahve çadırımız yılbaşına kadar açık kalacak. Bütün halkımızı kahve çadırımıza bekliyoruz\" dedi.

Bergama\'da 15 zihinsel engelliye gönüllü arkadaş

İZMİR\'in Bergama ilçesinde, zihinsel engelliler ile gönüllülerin arkadaşlık projesi Best Buddies (En iyi arkadaşlar), eşleştirme töreni ile başladı. Eşleştirme töreninde 15 yeni arkadaşlık kuruldu.

48 ülkede 1 milyonun üzerinde gönüllü ile 28 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve zihinsel engelli bireylerle, gönüllüler arasında arkadaşlık kuran sosyal sorumulluk projesi Best Buddies, Türkiye\'de İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'dan sonra İzmir\'in Bergama ilçesinde de hayata geçirildi. Bergama Belediyesi, Bergama Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün paydaş olarak destek verdiği etkinliğin eşleştirme töreni Bergama Kültür Merkezi\'nde (BerKM) yapıldı. 350 kişinin katıldığı eşleştirme töreninde, 15 yeni arkadaşlık kuruldu. BerKM\'de yapılan zihinsel engelililerin gönüllüler ile eşleştirilme törenine CHP\'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, Bergama İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Ergen, Bergama İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Ergüner, Best Buddies Turkey Elçisi Kanal D ana haber bülteni spikeri Gözde Atasoy, Best Buddies Turkey Eş Proje Koordinatörleri Sercan Duygan ve Recep Altınordu, Bergama Spastik Engelli Çocuklar ve Erişkinler Derneği Başkan Yardımcısı Jale Gülsün ve Bergama\'daki rehabilitasyon merkezleri katıldı. Bergama 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nden pilot projeye gönüllü olan 140 öğrenci de Bergama Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törende yerlerini aldı.

EŞLEŞTİRMELERDE COŞKU YAŞANDI

BerKM\'deki etkinlik, Bergama Belediyesi Kent Orkestrası\'nın konseriyle başladı. Daha sonra 15 gönüllü öğrenci ile engelliler arasında arkadaşlık köprüsü kuracak ilk adım olan eşleştirme gerçekleştirildi. 1 ay süren başvuru sürecinde yüz yüze görüşmeler yapılarak kriter eşleştirmesi tamamlanan gönüllülerin, eşleştirme anındaki coşkusunu salonu dolduranlar da heyecanla takip etti. Yaşları, ilgi alanları, oturdukları yer ve cinsiyet kriterleriyle belirlenen eşleştirmelerin ilkini Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç yaptı. Başkan Gönenç, \"Dünyada iyi şeyler de oluyor. Ve böyle değerli bir işe Bergama olarak biz de ortak olduk. Bu projeyle birlikte sağlam arkadaşlıklar kurulacağını umuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

Eşleştirme törenine katılan Best Budies Turkey Elçisi, Kanal D ana haber bülteni spikeri Gözde Atasoy da konuşmasında Bergama\'ya ilk gelişi olduğunu belirtip, \"Bergama\'yı çok beğendim ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. 6 yıldır Best Buddies bünyesinde gönüllü olarak yer alıyorum. Benim de bir buddy\'im var. Adı Müge. Bugün burada temeli atılan arkadaşlıklar ömür boyu sürecek. Hepinizin hayatında çok kıymetli anlar ve anılar olarak kalacak\" dedi.

Best Buddies Turkey Eş Proje Koordinatörü Sercan Duygan ise, geçen ay Bergama\'da yapılan tanıtım toplantısının ardından Ege Bölgesi\'ndeki birçok okuldan başvuru aldıklarını aktardı. Törende 5 yılı aşkın süredir gönüllü proje yönetimi yapan Best Buddies Turkey Eş Proje Koordinatörü Recep Altınordu\'ya ABD Best Buddies Merkezi Proje Kurucusu Anthony Kennedy Shriver\'dan gelen bir plaket verildi. Plaketi bir engelli annesi olan Hatice Çelikcan, Altınordu\'ya takdim etti. Çelikcan, çocukları için hayata geçen bu çapta bir sosyal sorumluluk çalışmasının, kendisi için tarifi zor bir teşekkür olduğunu kürsüden dile getirdi.

YAŞAMI BİRLİKTE PAYLAŞACAKLAR

Bir öğretim yılı sürecek olan sosyal entegrasyon projesi süresince buddy\'ler; ayda 2 kez yüz yüze, haftada 1 kez sosyal medyadan iletişim kuracak ve okul projesi kapsamında yılda 4 etkinliğe bir arada katılacaklar. Haziran ayında ise eşleşen ve eşleşmeyen tüm gönüllüler uluslararası sertifikalarını alarak çalışmadaki aktif sorumluluklarını tamamlayacaklar.

Best Buddies Turkey, Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) çatısı altında 2010 yılından beri faaliyet gösteriyor. Türkiye\'de, ABD\'de Türkiye\'nin Michigan Fahri Konsolosu Nurten Ural, KANAL D ana haber bülteni sunucusu Gözde Atasoy, arkadaşlık elçisi olarak çalışmalara gönüllü destek veriyor.

Diyetisyenlere glütensiz gıda uyarısı

Çölyak Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, son dönemlerde bazı diyetisyenlerin hastalarına zayıflamak için glütensiz gıdalara yönlendirmeye çalışmalarını komisyon olarak onay vermediklerini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çölyak Meclis Araştırma Komisyonu toplantısı üretici firmalar, dernekler ve yetkililerin katılımı ile yapıldı. Komisyon toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Çölyak Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Türkiye genelinde 70 Bin\'e yakın raporlu Çölyak hastası olduğu belirterek \" Çölyak komisyonu Haziran ayında 4 partinin verdiği önerge doğrultusunda kuruldu. Komisyon Çölyak hastalıkları ile ilgili problemleri belirlemek, sıkıntılarını ortadan kaldırabilmek için hizmet veriyor. Yaklaşık 30\'a yakın çölyak hastalığı ile ilgilenen dernekle bir araya geldik. Son toplantımızı Kayseri\'de yaptıktan sonra rapor hazırlayıp TBMM Meclis Başkanına teslim edeceğiz. Raporlu Çölyak hasta sayısı 70 Bin\'e yakın, ancak bu rakamın 10 kat daha fazlası olduğunu tahmin ediyoruz.\" dedi.

\'GLÜTENSİZ GIDALARA YÖNLENDİRMEK SAKINCALI\'

Son yıllarda diyetisyenlerin önemli bölümünün vatandaşları glütensiz gıdalara yönlendirmeye çalıştıklarını gördüklerini ifade eden Tamer, \" Ülkemizdeki bazı diyetisyenlerin zayıflamak isteyen hastaları glütensiz yiyeceklere yönlendirmesi çok sakıncalı ve tasvip etmediğimiz durumdur. İnsan vücudunun metabolizmasını bozmanın bir anlamı yok. Ekmeğin önemi ön plandadır. Glütene karşı alerjisi olan kişilerin ille de çölyak hastası olmasına gerek yok. Glütensiz beslenmenin diyette çok önemli bir rolü olduğunu söylemiyoruz ve tasvip etmiyoruz\" diye konuştu.

Alinur Aktaş: Merinos AKKM\'nde yöresel günler yapılmayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi\'nde anlayış değişikliğine gittiklerini, 2018 yılından itibaren derneklerin yöresel günleri için ilgili bölümleri kullandırmayacaklarını belirterek, \"Dünyanın önemli fuarlarında tanıtım yapıyoruz. Bursa\'nın ve Atatürk Kongre Kültür Merkezi\'nin tanıtım atağına ihtiyacı var. bu işin tanıtımına para harcayacağız. Profosyonellerle işbirliği yapacağız\" dedi.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi\'nin 2018 Lansmanı’nda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, basın mensuplarıyla buluştu. 150 milyon dolar harcanarak kongre kültür merkezinin 2010 yılında açıldığını kaydeden Başkan Aktaş, \"Yıllık ortalama 339 kurum 777 etkinlik yaptı. 564 bin ortalama katılımcı sayısı var. Tesis doluluk oranı yüzde 82. Uzun soluklu süreçte burayı ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. Bence Bursa’nın en önemli projelerinden birisi. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Kentin tüm turizm dinamiklerine görevler düşüyor. Kenti her ortamda tanıtma ve pazarlama gibi bir sorumlulukları var. Biz de üzerimize düşeni yapacağız, imkanlarımızı seferber edeceğiz\" dedi.

\"FORMATA UYGUN DEĞİL\"

Merinos AKKM\'de daha önce birçok derneğin yöresel günlerinin, aktivitelerinin yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, önümüzdeki yıldan itibaren Merinos AKKM\'de ilgili bölümlerin bu tarz etkinliklere açılmayacağını duyurdu. Başkan Aktaş, buna dair görüşlerini \"Formata uygun değil. Kültür mozaiğinin böyle bir mekana ihtiyacı var. Yine onlarla biraraya gelip çalışma yapıyoruz. Farklı alanda farklı format üretmek zorundayız. Onları bu manada ihtiyaçlarına cevap verecek çalışma yapıyoruz. Bu alanın bu işle alakalı uygun olmadığını düşünüyoruz. Osmangazi ve Orhangazi salonunda etkinliğini yapmak gibi istek ihtiyaç öncelik var. Herkesin bunu değerlendirmesi lazım. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tek salonları burası değil, Tayyare Kültür Merkezi, İncirli, Emir Buhari, İbrahim Paşa, Beyazıtpaşa gibi kültür merkezlerimiz var. Merinos’u üst düzey programlarla buranın fomatına uygun programları öncelikleyeceğiz. Kamu yararı gözeteceğiz. Programın içeriğini inceleyerek hareket etmekte fayda var. Siyasi partiler kullanıyor. CHP kongresi var. Ayrımcılık söz konusu değil, program içeriği bizim tanımlanmış konularımıza aykırı olmasın\" şeklinde açıkladı.

\"BURSA\'NIN FUAR SEKTÖRÜNDEN HAK ETTİĞİ PAYI ALMASINI İSTİYORUZ\"

\"Dünyanın önde gelen fuarlarında stand açarak Bursa’yı da tanıtmaya çalışıyoruz çünkü Bursamızın da Merinos AKKM’nin de ciddi bir tanıtıma ihtiyacı var diye düşünüyorum\" diyen Başkan Aktaş, \"Yeni bir vizyon ile karşınızdayız. Bu işe tanıtımına para harcayacağız, profosyonellerle işbirliği yapacağız. 2018 yılında 11 tane fuar anlaşmamız var. Bursa’nın fuar sektöründen hak ettiği payı almasını istiyoruz. Türkiye’de 400 tane fuar yapılmış. Bursa’da sadece 13 tane olmuş. Antalya’nın bile yarısında kalmışız. Türkiye’nin 2\'nci büyük ihracat ve ticaret şehrini konuşuyoruz. Bu rakamları üst seviyeye çekmemiz gerekiyor\" şeklinde konuştu.

\"DUYGUSAL DAVRANAMAYIZ\"

Belediye hizmetlerinde özelleştirme taraftarı olduğunu da dile getiren Başkan Aktaş, \"Sabah 8 akşam 5 mantığıyla idare edilmiyor bazı şeyler. Bizim ekibimizi geliştirerek mevcut ekiple yürümek durumu var. Belediye yönetiminin koyacağı irade önemli. Benim kimseye zulmetmek, kötülük etmek, kimsenin örf adet geleneklerine kastetmek gibi niyetim yok. Duygusal davranamayız. Bizim bu manada profosyonellerle buluşmamız lazım. Zaman içinde böyle bir dönüşüm gerçekleşebilir\" açıklamasını yaptı.

Başkan Aktaş son olarak, \"Bu güzel mekanın oluşmasına emeği olan tüm büyüklerimize yürekten teşekkür ediyorum ama Bursa\'nın mevcut nufus ve potansiyeli düşünüldüğünüde daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. El birliği ile inşallah daha güzel aktivitelerde beraber olmayı diliyorum\" dedi.

