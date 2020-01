DHA YURT BÜLTENİ-8

Terör şüphelisi Emniyet binasından atlayıp intihar etti (EK)

1)BABA CENAZEYİ ALMAYA GELDİ

Antalya\'da, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün 3\'üncü katından atlayıp intihar eden ve \'PKK Terör örgütü üyeliği\' suçundan aranan Murat A.\'nın cenazesini almaya gelen babası Mehmet A., oğlundan 3 yıldır haber almadıklarını söyledi. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'nda gazetecilere açıklama yapan Mehmet A., oğlunun 24 değil 18 yaşında olduğunu belirtti.

JANDARMA ARAYIP HABER VERDİ

Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde oturduğunu anlatan Mehmet A., \"Geçen perşembe günü Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndan aradılar. Bana, bir çocuk yakaladıklarını ve benim telefon numaramı verdiğini söylediler. Oğlumun ne zamandan beri kayıp olduğunu sordular. Ben de 2-3 yıldır kayıp olduğunu belirttim. İsmini sordular. Murat A. olduğunu söyledim. Ardından beni yakaladıkları çocukla telefonla görüştürdüler. \'Baba benim\' dedi. Ben de \'Murat sen misin\' dedim. O da \'Evet, baba benim\' dedi. Emin olmak için ona ağabeyi, ablaları ve yengesinin isimlerini sordum. Hepsini doğru söyledi\" dedi.

\"NE OLMUŞSA EMNİYETTE OLMUŞ\"

Emin olmak için oğlunun fotoğrafını da istediğini kaydeden Mehmet A., şunları kaydetti:

\"Fotoğrafını mesaj attılar. Yakalanan kişinin oğlum olduğundan emin oldum. Oğluma oraya geleceğimi söyledim. Dün Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı\'na gittik. Emniyete teslim edildiği söylendi. Bunun üzerine Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gittik. Burada oğlumun öldüğünü, cesedin Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildiğini, teşhis için oraya gitmem gerektiği söylendi. Ölen kişi oğlum. Ne olmuşsa emniyette olmuş. Oğlum hakkındaki iddialarla ilgili bilgimiz yok. Davanın takipçisi olacağız.\"

Baba Mehmet A., işlemlerin ardından cenazeyi toprağa vermek üzere Şanlıurfa\'ya götüreceklerini söyledi.

AİLENİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Ailenin avukatı Güven Özata ise Murat A.\'nın sahte kimlikle yakalandığını öğrendiklerini belirterek şunları söyledi:

\"Murat A.\'nın üçüncü kattan atladığını söylüyorlar. Ama biz ondan emin değiliz. Atladıysa ihmal var. Ciddi bir şekilde ihmal var. Pencere niçin açık? Hangi amaçla atladı, nasıl atladı? Atladıktan sonra başına darbe alıyor ve ölüyor. Şu an otopsi yapılıyor. Aile çocuklarından 3 yıldır haber almıyor. Nerede olduğunu da bilen yok.\" Diğer yandan cenazeyi almaya gelen Murat A.\'nın annesi ve yakınları uzun süre ağladı.

2)MARDİNLİ GENÇLER RAHVAN ATLARIYLA KUDÜS NÖBETİNE BAŞLADI

MARDİN merkezde kurulan \"Kudüs Çadırına\" destek vermek amacıyla atlarıyla alana gelen Rahvan Atları Kulübü üyeleri, Selahaddin-i Eyyubi\'nin torunları olarak atlarıyla Kudüs\'e gitmeye hazır olduklarını belirterek, Kudüs nöbetine başladı.

Aralarında Memur-Sen, MÜSİAD, Ensar Vakfı, Cihannüma, Dost-Der ve İlim Yayma Cemiyeti\'nin de yeraldığı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Mardin Kudüs Platformu\'nca 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı\'nda kurulan çadırda, Kudüs nöbeti her gün farklı bir sivil toplum kuruluşunun katılımı ile devam ediyor. Türkiye ve Filistin Bayrakları ile 4 dilde pankart ve afişlerin asıldığı çadıra Mardinli vatandaşlar büyük destek veriyor. Burada, \"Kudüs özgür olana dek\" sloganıyla başlatılan ve her yaştan vatandaşın katıldığı nöbette her gün farklı bir etkinlik düzenleniyor. Mardin Rahvan Atları Kulübü üyesi bir grup genç, atlarıyla birlikte destek için Kudüs Çadırı\'nın kurulduğu alana tekbir getirerek geldi. Burada vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan atlı grup, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyarak sık sık tekbir getirdi. Vatandaşlar da tekbirlerle eşlik ederek, İsrail\'e karşı Filistin\'in yanında yeraldıkları mesajını verdi. Atlı grup, zaman zaman ABD ve İsrail aleyhine slogan atarak tepkilerini ortaya koydu.

Mardin Kudüs Platformu Başkanı Gazi Yıldız, atlı gençlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, \"Bu dava, bu Kudüs nöbeti yankı buldu ve Mardin Rahvan Atları Kulübü de bu davanın neferleri olmak istediklerini belirtti. İnşallah yetişecek Selahaddinler\'e atlarımızı hazır edeceğiz. Genç atçılarımız o günü bekliyor. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Bu çadır sayesinde inşallah yeni Selahaddinler\'in yetişmesine vesile olacağız\" dedi.

Mardin Rahvan Atları Kulübü Başkanı Mehmet Emin Dündar da, yaptığı konuşmada Kudüs\'ün önemine değinerek, \"Canımız, malımız, her şeyimiz Mescid-i Aksa\'ya feda olsun. Bizler ecdadımızın kazanımlarını bir türlü sahiplenemedik. Bugün Müslüman camiaya bakıyorsunuz, kan, gözyaşı ve ölüm var. Bu bize reva görülmüş. Yıllardır bize \'demokrasi ve adalet getireceğiz\' diye 26 buçuk milyona yakın Müslüman\'ı öldürdüler. Kudüs bizim davamızdır, ilk kıblemizdir. Canımız, malımız, her şeyimiz Mescid-i Aksa\'ya feda olsun. Allah yoluna feda olsun. Ey Selahaddin-i Eyyubi\'nin torunları! Bugüne bakarsanız birçok şeyi kaybettiğimizi görürsünüz. Bu yüzden bundan sonra silkelenmemiz lazım\" diye konuştu.

Bu arada dönüş yolunda atlardan biri dengesini kaybederek at binicisi ile birlikte yere düştü. Yerden kendi imkanlarıyla kalkan at bincisi şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatarak yoluna devam etti.

3)GÖRME ENGELLİLERE GÖRGÜ KURALLARI SEMİNERİ

İZMİR\'in Konak ilçesinde, Göztepe Rotaract Kulübü ve Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) işbirliği ile düzenlenen organizasyonda, görme engelli vatandaşlara engellerini aşma noktasında pratik bilgiler verildi, görgü kuralları anlatıldı.

Göztepe Rotaract Kulübü ve Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı\'nın, Kordon\'daki bir otelde düzenlediği organizasyonda, görme engelli vatandaşlara \'Yaşantımızı kolaylaştıran bazı görgü kuralları\' konulu seminer verildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selin İşevcan tarafından verilen seminerde, görme engelli vatandaşlara toplumsal alanlarda nasıl davranmaları gerektiği, sosyal ilişkilerini nasıl kurmaları gerektiği anlatıldı. Anlatılan konular, daha sonra verilen yemekte uygulamalı olarak gösterildi.

Konuşma, diksiyon, yemek kültürü, tanışma adabı gibi konularda bilgilenen ve engellerini aşma noktasında pratik bilgiler öğrenen katılımcılar, semirden çok memnun olduklarını belirtti.

Ayrıca, seminerde ele alınan konular, TÜRGÖK tarafından hazırlanan kabartma baskılı kitapçık ve sesli CD halinde katılımcılara dağıtıldı.

TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan ile Göztepe Rotaract Kulübü Başkanı Anıl Yağcı, birlikte proje hazırladıkları için mutlu olduklarını ve bundan sonra da birçok farklı projede toplum yararı adına birlikte çalışacaklarını söyledi.

