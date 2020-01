DHA YURT BÜLTENİ-8

1)CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU ANTALYA\'DA YÜRÜDÜ

ANTALYA\'ya toplu açılış ve temel atma törenleri için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otelden parka yürüyerek geçti. Kılıçdaroğlu, parkta fotoğraf çektiren gelin ve damadı kutladı.Muratpaşa Belediyesi\'nin toplu açılış törenine katılmak için dün akşam Antalya\'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi geçirdiği Akra Otel\'de bu sabah turizmcilerle basına kapalı toplantıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, otelin çıkışında tekerlekli sandalyede kendisini görmeye gelen 80 yaşındaki Zehra Yiğit\'in elini öptü. Otelde öğrencilerin selfie çekimi isteğini kırmayan Kılıçdaroğlu, ardından otelin 500 metre uzağındaki Erdal İnönü Kent Parkı\'na yürüyerek geçti. Parkta fotoğraf çektiren gelin ve damadı kutlayan CHP Lideri, daha sonra parkın içindeki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şubesi\'nde üyelerle buluştu. Parkta muhtarlarla bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu\'nun bu her iki görüşmesi de yine basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kemal Kılıçdaroğlu otelde yaşlı kadınla konuşması

- Kadının elini öpmesi

- Otelde genç kızların Kılıçdaroğlu ile sellfee yapmaları

- Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerle yürümesi

- Kemal Kılıçdaroğlu park içinde gelin ve damat ile selamlaşması resim çektirmesi

- Detaylar

199 MB ///01.46

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

=====================================================

2)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞU 5 BİN KİŞİ UĞURLADI

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesindeki terör operasyonu sırasında kayalıklardan düşerek ağır yaralanan ve 10 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar, memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar, geçen 14 Kasım\'da, Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları Bölgesi’nde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyon sırasında ayağının kayması sonucu kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşünce yaralanan Uzman Çavuş Kazar, helikopterle Ankara\'daki GATA\'ya sevk edildi. Kazar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak dün şehit oldu. Şehidin babası Metin Kazar\'ın 1999 yılında Gölcük Depremi\'nde hayatını kaybettiği, kendisinin de enkaz altından kurtarıldığı belirtildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar için memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesinde cenaze töreni yapıldı. Tören öncesi, şehidin cenazesi Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için annesi Sena Kazar\'ın yaşadığı evin önüne getirildi. Helallik alınırken, şehidin annesi Sena ile kız kardeşi Açelya Kazar gözyaşlarına boğuldu. Baygınlık geçiren anne ve kızına, sağlık ekipleri müdahale etti. Okunan duanın ardından Şehit Aykut Kazar\'ın cenazesi, namazın kılınacağı meydana götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Bu sırada, şehit yakınları tabutu omuzlarında taşıyarak götürmek istediklerini söyledi. Kısa süren konuşmaların ardından araçtan alınan Şehit Kazar\'ın tabutu, omuzlarda namazın kılınacağı Nasreddin Hoca Meydanı\'na getirildi. Cenaze törenine, Konya Valisi Yakup Canbolat\'ın yanı sıra askeri ve mülki erkân ile şehidin yakınları ve yaklaşık 5 kişi katıldı. Anne Sena Kazar ve kızı Açelya Kazar, törende Türk bayrağına sarılı şehidin tabutuna sarılarak ağladı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar\'ın cenazesi, meydanda öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Akşehir Şehitliği\'nde toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

------------------

-Cenazenin eve getirilmesi

-Helalik alınması

-Yakınlarının gözyaşı

-Cenazenin omuzlarda taşınması

-Yakınlarını tabuta sarılarak ağlaması

-Cenaze namazının kılınması

-Defin için götürülmesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera:Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR(Konya), (DHA)



===============================================

3)ŞEHİT İMAM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

AĞRI’nın Doğubeyazıt ilçesinde PKK’lı teröristlerin kurşunlarıyla şehit olan imam Ramazan Bozdağ, memleketi Çorum\'un İskilip ilçesinde son yolculuğuna uğrulandı.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Uzunyazı köyünde imam olarak görev yapan 30 yaşındaki Ramazan Bozdağ önceki gece yol kenarında kafasından silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma sonucunda Bozdağ’ın terör örgütü tarafından şehit edildiği belirlendi. Bozdağ\'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi olan Çorum\'un İskilip ilçesine gönderildi.

Uçakla Ankara’ya buradan da karayolu ile İskilip’e getirilen cenaze Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna konuldu. Buradan ailesi tarafından alınan cenaze toprağa verilmek üzere İskilip’e bağlı Harun Köyü’ne götürüldü. Cenazenin alınışı sırasında hastane morgu önünde toplanan kalabalık \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\", \"İmama uzanan eller kırılsınö şeklinde sloganlar attı. Dua ve tekbirlerle morgdan alınan cenaze şehidin baba evinin bulunduğu Harun Köyü’ne götürüldü.

Baba evinde helallik alınması sırasında, şehidin babası 54 yaşındaki Süleyman Bozdağ, annesi 53 yaşındaki Satı Bozdağ ve kardeşleri Ekrem ve Fatma Bozdağ güçlükle ayakta durabildi. Şehit imam Ramazan Bozdağ’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, baba evinde Çorum Müftüsü Ahmet Akın’ın yaptığı dua ve helallik alınmasının ardından cenaze namazı için köy camiine götürüldü.

Burada düzenlenen askeri törene, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, siyasi parti temsilcileri, Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu, bürokratlar, şehidin yakınları ve yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

Şehidin cenazesi İl Müftüsü Ahmet Akın’ın yaptığı duanın ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Görüntü Dökümü :

---------------------------

- Cenazenin morgdan alınması

- Evinin önündeki tören

- Helallik alınması

- Tören alanına getirilmesi

- Cenaze namazı

(BOYUT : 360 MB - SÜRE : 4.20)

Haber-Kamera : Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)-

=======================================================

4)ADALET BAKANI GÜL: KADINA, ÇOCUĞA ŞİDDET VE CİNSEL SUÇLARA İYİ HAL İNDİRİMİ BENİ ÜZÜYOR



ADALET BAKANI Abdulhamit Gül, kadın ve çocuğa şiddet ile cinsel suçlarla ilgili davalarda, mahkemelerin cezaları \'İyi hal\' kapsamında indirmesine üzüldüğünü söyledi.Bakan Abdulhamit Gül, Gaziantep\'in Oğuzeli ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak biyogaz tesisinin temel atma törenine katıldı. Törene, Bakan Gül\'ün yanı sıra Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve davetliler katıldı. Törende konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti hükümetlerinde şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi. Bakan Gül, mahkemelerde şiddet ve cinsel suçlarla ilgili yargılanan kişilere, duruşmalardaki tavırlarından dolayı \'iyi hal\' indirimi yapılmasına hukukçu olarak üzüldüğünü belirterek, şöyle dedi:

\"Hükümetimizin vizyon temelinde, merkezinde insan vardır. \'İnsanı yücelttik ki devlet yücelsin\' anlayışı temel bir ilkedir. Kadına şiddetle mücadele anlamında da her boyutuyla toplumun her kesiminin duyarlılığını ortaya koymak zorundayız. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki dün de bugün de yarın da kadın, çocuk ve engelli dediğimiz bu hususla ilgili toplumun her kesimindeki duyarlılık fazla olmak zorundadır. Adalet Bakanı olarak şunu da ifade etmek isterim. Kadına şiddet, çocuğa şiddet ve cinsel suçlarla ilgili meselelerde \'iyi halini gördüm\' diye takdiri olarak, \'ben senin cezanı indiriyorum\' diye bazı anlayışları, uygulamaları görüyoruz. Bu gerçekten bir hukukçu olarak da beni üzüyor. Böyle bir suçu işleyen birisi için bu elbette mahkemenin takdiridir ama bu suçları işleyenlerle ilgili mahkemedeki halden, tavırdan dolayı bir indirime gidilmesini de, gerçekten çok istisnai olarak uygulamalar var, ama bu hususla ilgili de daha büyük bir hassasiyeti iş hayatında, çalışma hayatında ve toplumun her kesiminde daha fazla dikkat etmek lazım.\"

\"DAHA HASSAS OLUNMASI GEREKİYOR\"

Bakan Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \"İşsiz erkeklerin, eşlerine şiddet uygulayacağı\" yönündeki sözlerine de tepki göstererek, şunları söyledi:

\"Yine son zamanlarda işte, \'Evde boş kalırsa kadını döver, kadına şiddet uygular\' anlayışıyla bu ülkenin iktidarına talip bir anlayışın da gerçekten nasıl bir ruh hali içerisinde olduğun da merak ediyorum. Hangi psikoloji içerisinde olduklarını merak ediyorum. Böyle bir psikoloji içerisinde olan birinin, bir kafanın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yok. Gerçekten toplumun her kesimi, hepimiz için bunu hatırlatıyorum daha hassas olarak, bu duyarlılığı hep beraber sağlamamız gerekiyor.\"

Konuşmaların ardından Bakan Gül ve beraberindekilerin butona basmasıyla tesisin temeline ilk harç atıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Törene katılanlar

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Bakan Gül\'ün konuşması

- Butona basılması

- Tesisten detay

Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Mustafa-KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 229 MB

=====================================================

5)KARAMOLLAOĞLU: ADALET ORTADAN KALKARSA, DEVLETİ AYAKTA TUTMAK MÜMKÜN OLMAZ

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır\'da yaptığı konuşmada, terörle mücadele konusuna değinerek, \"Efendim, \'5 tane şehit verdik, 15 tane de biz terörist öldürdük.\' Bununla hiç bir mücadelenin başarıya ulaşması mümkün değil. Bizim oturup, kan kaybını nasıl önleriz? Bunu mutlaka gündeme getirmemiz icap eder. Devlet, adaletle ayakta durur ama adalet ortadan kalkarsa, devleti ayakta tutmak mümkün olmaz\" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Güneydoğu gezisi kapsamında Mardin\'den sonra Diyarbakır\'a geldi. Bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Karamollaoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına Mısır\'da düzenlenen bombalı saldırıyı kınayarak başlayan Karamollaoğlu, terörün her zaman karşısında olduklarını söyledi. Karamollaoğlu, \"Ölüm nerede olursa, olsun tasvip etmemiz mümkün değil. Özellikle de camideki insanları, bir de üstelik bir kısmı güya İslam adına öldürmeye kalkıyorlar, öldürüyorlar, katlediyorlar. Bunlar hakikaten korkunç hadiseler. Her yerde meydana gelebilir. Çoluk çocuk, kadın, erkek, hiç fark etmiyor. Mısır\'da böyle bir patlamanın meydana gelmesi hepimizi üzdü. Bu Türkiye\'de de meydana gelse aynı, hatta Amerika\'da, Avrupa\'da da meydana gelse de aynı\" dedi.

\"KAN KAYBINI NASIL ÖNLERİZ?\"

Türkiye\'de terör sorunu olduğunu belirten Karamollaoğlu, uygulanan terörle mücadele şeklinin başarıya ulaşmayacağını belirterek, akan kanın nasıl duracağı konusunda çalışma yapılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Ülkemiz de insanlar sürekli olarak maalesef can kaybıyla karşı karşıya kalıyor. Bunu çetele tutarak toplumda bir güven duygusu oluşturmaya çalışmak, böylece telafi etmeye kalkmak, yalnıştır diye düşünüyorum. Efendim, \'5 tane şehit verdik, 15 tane de biz terörist öldürdük.\' Bununla hiç bir mücadelenin başarıya ulaması mümkün değil. Bu yeni bir hadise de değil, bizim oturup kan kaybını nasıl önleriz? Bunu mutlaka gündeme getirmemiz icap eder. Bunlar yapılırken, en çok üzerinde durmamız gereken hukuk, adalet olduğunu düşünüyorum. Devlet, adaletle ayakta durur ama adalet ortadan kalkarsa, devleti ayakta tutmak mümkün olmaz. Onun için hukukun üstünlüğü bir an önce benimsenmeli, bir 15 Temmuz hadisesi yaşadık, bir kalkışma oldu, bu kalkışmanın altında, ben de şahsen hükümetin de ifade ettiği gibi Amerika\'nın, dış güçlerin oluğuna inanıyorum. Bu hadiseyi öyle sadece Fetullah Gülen örgütünün gerçekleştirme ihtimalini de görmüyorum. Onun arkasında başkaları var, planları var. Arkasından da bununla mücadele etmek için bir olağanüstü hal ilan edildi. Sıcağı sıcağına böyle bir halin ilan edilmiş olmasını da doğru buluyorum ancak siz olağanüstü hali, olağan hale getirmeye kalkarsanız, işte o zaman adalet de tesis edilemiyor. Siz bir insanı yakalıyorsunuz, hapse atıyorsunuz ondan sonra hapisteki insan kendisini müdafa etme hakkını bulamıyor. Adalet tesis edilemez ki böyle bir şartta. En önemli konu insanların kendilerine bir itham yapıldığı zaman, kendilerini o itham karşısında koruyabilecek imkana sahip olmalarıdır.\"

Rusya, Türkiye ve İran\'ın problemleri çözme konusunda Soçi\'de bir araya gelmesinin önemli olduğuna değinen Karamollaoğlu, \"İnşallah bu bölgedeki ülkeler bir araya gelerek memleketimizdeki ve bölgemizdeki problemlerin çözümüne iyi katkı sağlayacaklarını ümit ediyorum\" dedi.

ABD ile Avrupa ülkelerinin Ortadoğu\'daki meseleleri petrol eksenli ele aldıklarını ve menfaatleri için çaba sarf ettiklerini kaydeden Karamollaoğlu \"Bu bölgede bütün silahlı örgütler ve ülkeler tamamının silahını aynı mihraklar veriyor. Yani oturup bunları bizim iyice düşünmemiz lazım. Nasıl oluyor, ne oluyor?\" diye konuştu Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karamollaoğlu, 2019 yılında yapılacak başkanlık seçiminde partilerinin aday çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki bir soruya şöyle cevap verdi.

\"Biz bir aday çıkaracağız, bu 100 bin imzayla çıkacak. Bunda da kararlıyız, biz cepheleşme kamplaşma istemiyoruz. Adayımızın başarılı olma imkanının da olduğunu görüyoruz. Öyle bir aday olmalı ki AK Parti, CHP, MHP ve HDP\'den oy almalı. Tüm Türkiye\'yi kucaklayacak biri bulunabilir mi? İnanıyorum ki bulunabilir. Zor bir iş, erken de davranmak istemiyoruz. Erken çıkıldığı takdirde önüne engeller konulabilir, yıpratılmak için bir şeyler yapılabilir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantıya katılanlar

-Genel Başkan Karamollaoğlu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)

====================================================

6)ŞEMDİNLİ’YE ATANAN ÖĞRETMENLERDEN ÖĞRETMENLER GÜNÜNE ÖZEL KLİP

TÜRKİYE\'nin farklı kentlerinden Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine atanarak zor koşullarda eğitim veren 13 öğretmen, mesleklerinin kutsallığına dikkat çekmek ve ilçenin tanıtımına katkı sunmak amacıyla \'24 Kasım Öğretmenler Günü\'ne özel klip çekti. İlçede görev yapan öğretmenler, söz ve müziği Aysel Cihan Karaman\'a ait olan \'Benim Adım Öğretmen\' şarkısı için kamera karşısına geçip, sanatçılara taş çıkartacak güzellikte şarkıyı seslendirdi. Türkiye\'nin Irak ve İran\'a sınırı olan ve adı hep terör olaylarıyla anılan Şemdinli ilçesinde görev yapan öğretmenler, bu kez oldukça farklı bir etkinliğe imza attı. Şemdinli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün sağladığı katkıyla ilçede yerel gazeteci Azer Demir, yönetmenlik ve kameramanlık yaparak 24 Kasım Öğretmenler Günü için \'Benim Adım Öğretmen\' adlı şarkıya klip çekti. Şemdinli\'de düzenlenen öğretmenler günü etkinliğinde gösterime sunulan ve büyük beğeni toplayan klip, Osmaniye\'den Şemdinli\'nin Irak sınırında bulunan ve ismi hep saldırılarla gündeme gelen Aktütün mezrasına atanan bir kadın öğretmenin ataması, yaptığı yolculuk ve köyde kendisini bekleyen çocukların çiçek vermesiyle başlıyor. Ardından da kamera karşısına geçen farklı baranşlardaki öğretmenlerin seslendirdiği \'Benim Adım Öğretmen\' şarkısını seslendirmesiyle devam ediyor.

İlçenin tarihi ve turistlik mekanlarının yanı sıra, sınır bölgelerindeki köy ve mezralarda çekimleri yapılan özel klip, son olarak bir süre önce hayatını kaybeden Şemdinli’nin ilk kadın öğretmeni Nimet Öz, Batman Kozluk\'ta 9 Haziran\'da PKK\'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile Tunceli’de öldürülen Necmettin öğretmenin fotoğrafları ile son buluyor. Gösterime sunulan klip, davetlilerden büyük beğeni alırken, klip çekiminde yer alan öğretmenler, mesleklerinin kutsallığına dikkat çekip, ülkenin her yerinde zorluklara göğüs gerip, mesleklerini yapacaklarını Şemdinli\'de ilk defa çekilen bir klipte yer almaktan da büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Kilip görüntüleri

-Şemdinli\'de yapılan öğretmenler günü etkinliği

-Etkinlikten detaylar

ŞEMDİNLİ(Hakkari),(DHA)