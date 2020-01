DHA YURT BÜLTENİ-8 

Amanos Dağları Hassa kırsalında çatışma : 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay\'ın Amanos Dağları Hassa kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup PKK\'lı terörist arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.

Kar, Başkale\'de, yolları kapattı (2) (Yeniden)

VAN\'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ardından 34 mahalle yolu ulaşıma kapanırken, yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Başkale ve çevresinde açık ve güneşli hava dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 34 mahallenin yolu ulaşıma kapındı. İlçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimeyreyi bulan kar yağışı sürücüleri zor durumda bıraktı. Yetkililer, sürücülerin kar yağışına karşı hazırlıklı olmalarını isterken, bölgedeki kar yağışının bugün sürmesinin beklendiğini söyledi.

Hakkari\'de yoğun kar yağışı

HAKKARİ\'de, kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Sabah erken saatlerde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu kentte, karla mücadele ekiplerinin çalışmalara başladığı belirtildi.

Bakan Arslan: Türkiye\'nin e-ticaret hedefi 50 milyar TL

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye\'nin geçen yıl 30 milyar TL olan e-ticaret hedefinin, bu yıl 50 milyar TL olduğunu söyledi.

PTT Genel Müdürlüğü\'nün Antalya\'da 20-21 Kasım tarihlerinde düzenlediği Uluslararası e-Ticaret Zirvesi\'nin açılışı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın katılımıyla yapıldı. Bir otelde, Anadolu\'nun her yöresinden halk oyunlarının çağdaş dansla buluşturulduğu Şaman Dans Tiyatrosu\'nun gösterisiyle başlayan zirvenin açılışında, Bakan Arslan\'ın yanı sıra Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı da olan PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik ve UPU Genel Sekreteri Bishar Hüssein birer konuşma yaptı. Zirvenin açılışına Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, Tunus İletişim Bakanı Mohamed Anouar Maarouf, Rusya Kitle İletişim Bakanı Nikolai Nikiforov, Pakistan Posta Hizmetleri Bakanı Molana Ameer Zaman, Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı İsmir Jusko ve Fas Sanayi Bakanı Rakiye Eddarhem ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ile çok sayıda ülkeden ve Türkiye\'den e-ticaret sektörü temsilcileri katıldı.

Bakan Ahmet Arslan, dünya ticaretinin geleceği olarak e-ticaret\'in adlandırılabileceğini belirterek, yarım asırlık geçmişi bulunan internetin, özellikle son 10-15 yılda alışkanlık, bağımlılık ve zorunlulukları değiştiren ve dönüştüren yeni bir yaşam tarzı haline geldiğini söyledi. İnternet kullanımının hızla yaygınlaştığını ve 7.5 milyarlık dünya nüfusunun 3.8 milyarının internet kullanabilir olduğunu belirten Bakan Arslan, bir yılda internet kullanan insan sayısının ortalama yüzde 10 oranında artış gösterdiğini kaydetti. Bu artışın nedeni olarak internetin sınırsız olanaklara sahip olmasını gösteren Arslan, \"İnternet etkin bir iletişim aracı olduğu kadar eşsiz bir kütüphane özelliği de taşıyor. Hızlı, zaman tasarrufu sağlıyor ve kolay kullanıma sahip. Hatta en çok kullanıldığı alan itibarıyla da ticaret ve finansal piyasaların vazgeçilmez unsuru\" dedi.

1.61 MİLYAR E-TİCARET KULLANICISI

Bakan Arslan, 90\'lı yıllarda elektronik ortamda e-ticaret başladığında, kişiden kişiye satış söz konusuyken bugün, e-ticaret\'te yakınsama ile tüketici, tedarikçi, satıcı, banka, dağıtım şirketinin aynı ortamda karşı karşıya geldiğine dikkat çekti. Her gün e-ticaret hacminin arttığı, firmaların reklam harcamalarının yüzde 15\'ini elektronik medyaya yönelttiğini dile getiren Arslan, bu oranın her geçen gün yükseldiğini de söyledi. Global dijital istatistiklerine göre dünyada 1.61 milyar kişinin e-ticaret kullanıcısı olduğunu belirten Arslan, \"Bu nedenle bilişim çağı olarak adlandırdığımız bu çağda, e-ticaret olanaklarını göz ardı etmek ya da ikinci plana atmak gibi bir durum söz konusu değil\" diye konuştu.

DÜNYANIN HER NOKTASI PAZAR VE YATIRIM ALANI

E-ticaret altyapısının, dünyanın her noktasını pazar ve yatırım alanı haline getirdiğine ve dünyanın her bölgesinin yatırım yapılacak yer olduğuna dikkati çeken Bakan Arslan, şöyle konuştu:

\"İnternet, her girişimciyi normal şartlar altında eşit kıldığı bir dünya yarattı. İş artık bilişim teknolojilerini kullananın, bilgiyi üretime dönüştürenin harcı oldu. Artık e-ticaret son yıllardaki gelişimi ile küresel ekonomi için büyük önem arz eder hale geldi. Bir günde milyarlarca dolarlık alışverişin yapıldığı büyük bir sektör oldu. Daha geçtiğimiz hafta ülkemiz e-ticaret platformlarından bir tanesi, sadece 24 saate 140 milyon liralık satış gerçekleştirdiğini açıkladı. Dikkatinizi çekiyorum, irili ufaklı binlerce e-ticaret sitesi bulunan ülkemizde sadece bir e-ticaret sitesinden bahsediyorum.\"

24 SAATTE 25.3 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Çin merkezli, dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından birinin geçen 11 Kasım\'da \'Bekarlar Günü\' kampanyasıyla 24 saatte yaptığı satışın 25.3 milyar dolar olduğunu kaydeden Bakan Arslan, şöyle dedi:

\"Birçok ülkenin gayrisafi milli hasılasından bile büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Bir günde bu kadar büyük satış yapabilecek bırakın marketi, fabrika, hatta şehir var mı? Hatta dünyanın en büyük ülkelerinde bile bir günde yapılan alışveriş değeri bu rakamın yanından bile geçmiyor. Hatta yine 11 Kasım\'da bir diğer Çinli e-ticaret platformunun satış rakamı 19 milyar dolar. Bu kadar büyük rakamların döndüğü sektör, direkt veya dolaylı da olsa üreticiyi etkiliyor, hammadde satıcısını etkiliyor, pazarlamacıyı etkiliyor, bankaları etkiliyor, tüketiciyi ve ürünü taşıyanı etkiliyor.\"

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ ÇİN VE ABD

Çin E-Ticaret Araştırma Merkezi (CECR) tarafından yayımlanan rapora göre, 2015 yılında Çin\'de 2.5 milyondan fazla kişinin doğrudan e-ticaret alanında, 18 milyon kişinin ise ulaşım gibi ilgili hizmetlerde istihdam edildiğini anlatan Bakan Arslan, şunları kaydetti:

\"Tabii altyapılardaki gelişme de o ülkedeki e-ticaret\'i etkiliyor. E-ticaret de özellikle hizmet sektörünü büyütüyor. İnternet altyapısı ile birlikte taşımacılık altyapınız ne kadar gelişirse e-ticaretin gelişimi de o kadar hızlı oluyor. Haberleşme ve özellikle de taşımacılık alanında tüm modları bir arada geliştiren Çin, ABD, İngiltere, Japonya ve Almanya dünyanın en gelişmiş e-ticaret sektörüne sahip ülkeleri. Bu noktada ülkemizde haberleşme ve taşımacılık altyapısında yaşanan muazzam gelişme de ülkemiz e-ticaretinde kendini gösteriyor.\"

TÜRKİYE\'DE BU YILKİ HEDEF 50 MİLYAR TL

Türkiye\'nin 2015 yılında 25 milyar liraya yaklaşan e-ticaret cirosunun 2016\'da yüzde 20\'nin üzerinde artışla 30 milyar lirayı geçtiğini söyleyen Bakan Arslan, ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımın 15 yılda 362 milyar lirayı geçtiğini kaydetti. Son 15 yılda ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanlarında yapılan yatırımları anlatan Bakan Arslan, şöyle devam etti:

\"Şimdi de ülkemizin etrafındaki üç denizde ticaret yollarını değiştirecek 3 dev liman yapıyoruz. İstanbul yeni havalimanı, Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi nicelerini de bir bir yapıyoruz. Ülkemizin hem ulusal hem uluslararası ticaret yollarını geliştiriyoruz. Ülkemizi genişbant internet ile tanıştırdık, fiber optik altyapıyı 300 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Mobilde 4.5G hizmetini geçen yıl başlattık. 5G çalışmalarına ara vermeden başladık. Bununla birlikte kargo ve taşımacılık alanında yasal altyapıyı da geleceğe taşıdık, eksikleri ve gedikleri gidermeye devam ediyoruz. PTT çatısı altında PTT Kargo ve PTT Bank gibi kurumları kurduk. Yaptığımız bu düzenleme ve yatırımlar tamamlandıkça, ülkemizde e-ticaretin büyüme hızı da artıyor. Keza bu yılın sonunda e-ticaret cirosunun neredeyse yüzde 40 artışla 50 milyar lira civarında olmasını bekliyoruz.\"

\'AŞILMASI GEREKEN ÇOK ENGEL VAR\'

UPU Genel Sekreteri Bishar Hüssein de üst düzey katılımın olduğu bu konferansa davet edildikleri için teşekkür etti. Konferansta konuşulanların Dünya Posta Birliği\'nin gündeminin merkezinde olduğunu belirten Bissar Hussein, şöyle konuştu:

\"Postada geleneksel yöntemler değişti. Birlik 4 yıllık stratejide e-ticarete öncelik verdi. Temmuz ayındaki rapora göre perakendede e-ticaretin çift hanelere yükselmesi bekleniyor. E-ticarette büyümenin geçen yıla kıyasla 4 katına çıktığını görüyoruz. 3 trilyon dolara ulaşacağı bekleniyor. E-ticaretin gelişmekte olan ülkelerde başarılı olması için aşılması gereken çok engel var. Gelişmekte olan ülkelerde e-ticaret\'in gelişmesini engelleyen en önemli neden teknolojidir. Bu ülkelerde altyapı yatırımı gerekiyor. Kredi kartı kullanımı yaygın değil. İnternet kullanımının azlığı bu engellerden biri. Bazı ülkelerde sıradan vatandaşların internete bağlanması bile çok pahalı. Kültür de çok kritik. Gelişmiş ülkelerde alıcı ve satıcı bir temas istiyor ve bir kahve içip öyle ticaret yapmak istiyorlar. E-ticaret yüz yüze olmadığı için güven sorunu ortaya çıkıyor. Bir diğer engel ise lojistik. Hükümetlerin e-ticareti iyi tanımaları gerekiyor. Yatırım eksikliği var. Bu ülkeler için en iyi çıkar yolu özel yatırımcıları ortak olmaya davet etmektir.\"

PTT FAALİYETLERİNİ ARTIRIYOR

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de posta teşkilatlarının dijital dönüşümde varlıklarını sürdürebilmeleri için en önemli hizmet kanalının kargo ve lojistik alanındaki faaliyetleri ile iş yerleri için e-ticaret olduğunu söyledi. Bu kapsamda e-ticaretin hızlı, güvenli olması gerektiğini kaydeden Bozgeyik, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye taşınmasının önemine dikkati çekti. Bozgeyik, \"Türkiye\'nin e-ticarette aldığı pay büyüdükçe şirketimiz de bu alandaki faaliyetlerini hızla artırmaktadır. Şirketimiz insanımızı çağdaş uygulamalarla buluştururken, sürekli değişen ve gelişen posta idaresi olarak sektörde öncü pozisyonunu korumaktadır. Bu toplantıda dijital dönüşüm, ekonomideki dijital yeniliğin teşvik edilmesi, elektronik ticaret gibi konular ele alınacaktır\" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Antalya\'nın birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi. Çok önemli bir toplantının doğru bir adreste yapıldığını belirten Türel, \"Antalya turizmin en önemli merkezlerinden biri. Her yıl 10 milyonun üzerinde yabancı turisti ağırlıyoruz. Turistik yatak kapasitesi İtalya\'nın toplam yatak kapasitesinden daha fazla. Antalya\'nın dünyanın en fazla ikinci mavi bayrak sahibi olması ayrı bir özelliği. 640 kilometre sahil bandında dünyanın en temiz, en çok turist ağırlayan 12\'nci şehri Antalya\'dır\" diye konuştu.

\'Namus meselesi\' deyip eşini yüzünden bıçakladı

KONYA\'da 35 yaşındaki Musa Türkmen, tartıştığı eşi 30 yaşındaki Rukiye Türkmen\'i, yüzünden bıçakladı. Yüzünün her iki tarafından da yaralanan ve sol bölümüne çarpı işareti atılan Rukiye Türkmen, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Musa Türkmen\'in, ilk ifadesinde ise \'Namus meselesi\' nedeniyle eşini bıçakladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Olay, bugün saat 10.45 sıralarında merkez Meram İlçesi Turgut Reis Mahallesi Sözbir Sokak\'ta meydana geldi. Musa Türkmen, evde eşi Rukiye Türkmen ile belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu öfkeli koca Musa Türkmen, eşi Rukiye Türkmen\'i yüzünden bıçaklandı. Yüzünün her iki tarafından da yaralanan ve sol bölümüne çarpı işareti atılan Rukiye Türkmen\'in yardımına komşuları koştu. Olay sonrası şoka giren genç kadın, komşuları tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yüzünde derin kesi izleri bulunan Türkmen\'in ameliyata alındığı öğrenildi. Olayın ardından 15 yaşındaki kızını yanına alıp kaçan Musa Türkmen ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen Türkmen\'in ilk ifadesinde, \'Namus meselesi\' nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ABD\'den Mersin Limanı\'na gelen gemide 47 adet silah ele geçirildi

Mersin Limanı\'na Amerika Birleşik Devletleri\'nden gelen \'SATIE\' isimli gemiden indirilen konteyner, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan risk değerlendirmesi sonucunda X-Ray taramasına sevk edildi.

2 adet kullanılmış otomobilin bulunduğu beyan edilen konteynerde yapılan tarama sonucunda araçlarda şüpheli yoğunluk tespit edildi. Tespit edilen şüpheli yoğunluklar üzerine konteyner kapakları açıldığında içinde, lüks ve hızlı otomobiller olarak bilinen Ford Mustang ve Chrysler olduğu görüldü. Konteynerden indirilen otomobiller detaylı olarak aranmak üzere arama hangarına alındı. Arama hangarına getirilen patlayıcı-silah-mühimmat köpeği \'Sebi\' araçları aradı ve X-Ray de belirlenen şüpheli noktalara aşırı tepki verdi.

Aracın kapı ve bagaj döşemeleri söküldüğünde ve araçların doğal boşluklarına gizlenmiş vaziyette aralarında \'hayalet silah\' olarak da bilinen Glock marka tabancalarında olduğu muhtelif markalarda 6\'sı uzun namlulu 41\'i tabanca olmak üzere 47 adet silah ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak firma yetkilisi dahil olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı, konu ile ilgili soruşturmaya Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda devam ettiği belirtildi.

Kamyonette banyo malzemelerinin arasına gizlenmiş 90 kilo esrar bulundu

ADANA polisi, şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, banyo malzemelerinin arasına gizlenmiş 90 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan komyonet sürücüsü, \"Başka çarem yoktu\" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim polisleri, D-400 yolunda denetim yaparken, durdurdukları kamyonet sürücüsü 36 yaşındaki S.Ç.\'nin davranışlarından şüphelendi. Narkotik köpeği \'Kanas\' da kullanılarak, kamyonette yapılan aramada, banyo malzemelerinin arasına gizlenmiş 90 kilo esrar bulundu. Diyarbakır\'dan geldiği tespit edilen S.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda S.Ç., \"İki kez evlendim, 9 çocuğum var. Başka çarem kalmadı. Maddi sıkıntılarım var\" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç., adliyeye sevk edildi.

İş makinesine çarparak, takla atan cipin sürücüsü yaralandı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, iş makinesine çarparak, takla atan cipin sürücüsü Güray Meşe (42) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Ereğli- Devrek yolunun Solak köyü yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Güray Meşe yönetimindeki 67 LG 312 plakalı cip, Hamit Gültekin\'in (28) kullandığı iş makinesine çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Cip sürücüsü Meşe, araç içinde sıkışarak, yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan kurtardı. Meşe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Meşe\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat\'ta sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

YOZGAT\'ta, içki satışı yapılan bir büfe ile atıl durumdaki fabrikaya düzenlenen operasyonda, 782 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir merkezinde içki satışı yapan bir büfede yaptığı kontrolde 550 şişe sahte içki ele geçirdi. Büfe işletmecileri S.E. ve H.Ü. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren polis, Yozgat-Sorgun yolu üzerinde atıl durumda bulunan eski bir fabrikaya baskın yaptı. Baskında 232 şişe çeşitli markalarda, dolumu yapılmış sahte bandrol yapıştırılmış içki, 160 litre etil alkol, 784 çeşitli markalara ait sahte bandrol, 420 adet çeşitli markalarda cinsel gücü artırıcı hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Polis, sahte içki üretimi yaptığı ileri sürülen fabrika sahibi 53 yaşındaki F.A.\'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Apartmana giren şüpheli, önce tuvaletini yaptı, sonra bisiklet çaldı

ÇORUM’da bir apartmana giren gencin, tuvaletini yaptıktan sonra bisiklet çalması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Çorum’un Bahçelievler Mahallesi’ndeki Bahar 14. Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Önceki gece saat 23.00 sıralarında, bir apartmana gelen şüpheli kişi, ilk önce asansörün hemen yanına tuvaletini yaptı. Daha sonra içeriyi kontrol eden şüpheli, katları gezip ayakkabısını değiştirdi. Merdiven boşluğunda bulunan bir bisikleti alarak kayıplara karıştı.

Bisikletin ve ayakkabının yerinde olmadığını fark eden apartman sakini, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlığın anlaşılması üzerine durum polise bildirildi.

Bina sakinleriyle birlikte güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polis, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Polis, eşkali belirlenen şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Berger ve büyükelçilerden GTO\'ya ziyaret

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, beraberinde AB\'nin 24 ülke büyükelçisi Gaziantep\'te, Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu\'nu ziyaret etti.

Gaziantep Ticaret Odası\'nda gerçekleşen ziyarette; Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, AB heyetine Gaziantep\'in Ticari ve ekonomik durumu hakkında bilgi verdi. Başkan Hıdıroğlu, Gaziantep\'in 4 bin yıllık tarihi olan bir ticaret şehri olduğuna değinerek, şöyle dedi:

\"Gaziantep 4 bin yıllık tarihi olan bir ticaret şehri. Mezepotamyayı, Akdenize bağlayan ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Gaziantep tam bir girişimci şehri ben 13 yaşında ticarete başladım. O zamanlardan beri Gaziantep\'te bir ticaret altyapısı ve kültürü vardır.\"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise, yapılan çalışmalarla ilgli Beyhan Hıdıroğlu\'na teşekkür ederek, \"Türkiye\'yle kazan kazan yöntemi uygulamasıyla çalışmalarımız devam edecek. Ticaret hacmini yükselterek diyalogları güçlendirmeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Beyhan Hıdıroğlu, Christian Berger\'e plaket verdi.

İLKSAN Başkanı Yılmaz: Yüzde 25 devlet katkısının bize de verilmesi lazım

İLKOKUL Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Başkanı Tuncer Yılmaz, \"Devlet bireysel emeklilik fonlarına yüzde 25\'lik bir katkı sağlamaktadır. Biz de bir emeklilik fonuyuz, bizi de bu katkıdan faydalandırması lazım. Bu yüzde 25 devlet katkısının bize de verilmesi lazım\" dedi.

Manavgat\'ın Kızılağaç bölgesinde bir otelde düzenlenen 75\'inci yıl İLKSAN Çalıştayı\'nın ardından gazetecilere açıklama yapan İLKSAN Başkanı Tuncer Yılmaz, İLKSAN\'ın 1943 yılında kanun ile ilkokul öğretmenlerinin sosyal haklarını korumak adına kurulan bir sandık olduğunu söyledi. Geçen süreçte birçok badire atlatıldığını, kurumun başına gelenlerin pişmiş tavuğun başına gelmediğini aktaran Tuncer Yılmaz, hükümetten özellikle BES ve yatırım hakkı ile ilgili taleplerinin olduğunu ve İLKSAN\'ın kurulduğu kanunun bir an önce güncellenerek, günümüz koşullarına uyarlanması gerektiğini vurguladı.

\"EMEKLİ İKRAMİYESİ VERMEKTEYİZ\"

İLKSAN\'ın OYAK ve POLSAN gibi sandıklarla birlikte çalışanların tasarruf yapabilmesi amacıyla kurulduğunu aktaran Yılmaz, \"İLKSAN üyelerine 50 ile 70 lira arası bir aidat kesintisiyle bugün 30 yıllık bir üyemize emekli sandığı dışında 30 bin liraya yakın bir emekli ikramiyesi vermekteyiz. Bakın aidat 50 lira, aidatların birikmesiyle bu yardımı yapıyoruz. Bunun dışında bizim karşılıksız olarak yaptığımız yardımlar da var. Çocuğu olduğunda, vefat ettiğinde, malul olduğunda, şehit olduğunda, doğal afetlere uğradığında da yardımlar yapıyoruz. Bizim en son genel kurul toplantısında aldığımız karar doğrultusunda sosyal destek adı altında, üyelerimizin Ankara\'ya hastaneye gelen çocuklarının, eşinin otel masraflarının, kendimize ait otelimizde kaldığı zaman yarısını biz karşılıyoruz. Ayrıca kaynaklarımızın büyük bir bölümünü üyelerimize kredi olarak geri gönderiyoruz ve onların ekonomik açıdan da bir nebze olsun rahatlamasını sağlıyoruz. Bu tür faaliyetleri yapan, bu tür imkanlara sahip olan kurumların devlet tarafından mutlaka desteklenmesi, kollanması gerekmektedir\" dedi.

\"BİZ DE İSTİYORUZ\"

Devletten, BES\'e sağlanan yüzde 25\'lik katkının aynısının sandıklara da uygulanmasını talep eden Yılmaz, \"Önümüzde şöyle bir şey var, devlet bireysel emeklilik fonlarına yüzde 25\'lik bir katkı sağlamaktadır. Biz de bir emeklilik fonuyuz, bizi de bu katkıdan faydalandırması lazım. Bu yüzde 25 devlet katkısının bize de verilmesi lazım. Bugün dünya, Avrupa, ABD ve diğer devletlerde bu yardım sandıklarında, örnek veriyorum; üye 10 dolar veriyorsa, devlet de 40-50 dolara yakın bir kaynak aktarmaktadır, üyeler lehine. Bazen öyle görüyoruz ki bu muazzam sandıkların kaynaklarına baktığımız zaman 100- 200 milyar dolar kaynak üretebilmektedirler. Bu açıdan 255 bin üyesi olan bu sandık, her kesimden, her düşünceden üyesi olan bir sandık olduğundan dolayı, hükümetimize şöyle seslenmek istiyorum; nasıl diğer yardım sandıklarına maddi manevi destekte bulunuyorlarsa İLKSAN\'a da bu desteği esirgememelerini, BES\'e vermiş oldukları yüzde 25 katkı payını da bu sandıklara verilmesini talep ediyorum\" diye konuştu.

